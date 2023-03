Par Fyodor Lukyanov, rédacteur en chef de Russia in Global Affairs, président du présidium du Council on Foreign and Defense Policy et directeur de recherche du Valdai International Discussion Club.

Source : RT, le 4 mars 2022

Traduction : lecridespeuples.fr

La sphère internationale s’aligne sur deux blocs, l’un dirigé par les États-Unis et leurs « alliés » [plutôt des vassaux], l’autre par Pékin et Moscou.

La Chine a considérablement intensifié son activité diplomatique. Ce n’est pas seulement parce qu’elle est sortie de l’isolement pandémique de longue date qui entravait auparavant son rayonnement. La raison principale est que le rôle et le poids de la Chine sur la scène internationale se sont accrus à un point tel qu’un détachement contemplatif n’est plus possible. Il s’agit d’un changement important dans la conscience de soi de la Chine ; la question est maintenant de savoir quels changements dans la pratique internationale cela entraînera.

La non-action comme vertu suprême et l’interpénétration non contradictoire des opposés sont des principes de la philosophie [chinoise] traditionnelle, mais ils constituent également une manière très appliquée de mener des activités internationales. Une analyse détaillée de ce phénomène devrait être laissée aux spécialistes, mais il convient de noter que le passage d’une telle vision du monde à une confrontation idéologique et géopolitique plus franche a eu lieu lorsque la Chine a adopté la doctrine communiste occidentale, qui lui est généralement étrangère.

Mao Zedong a tenté de changer non seulement l’ordre social, mais aussi la culture des Chinois. Mais son règne s’est achevé par un accord avec les États-Unis, qui a constitué un retour à un équilibre stratégique mieux adapté à la vision chinoise du monde. La reconnaissance mutuelle n’était pas synonyme d’accord et d’harmonie, mais elle correspondait aux objectifs des parties à l’époque. Cette période, qui a duré jusqu’à très récemment, commence seulement à montrer des signes de fin.

Le débat sur les dernières décennies fait rage en Amérique, et l’on se plaint que ce soit la Chine qui ait le plus profité de l’interaction entre Pékin et Washington, et l’Occident en général. Les critères peuvent varier, mais en général, il est difficile de contester que la Chine a été le principal bénéficiaire, du moins en ce qui concerne la transformation du pays et sa place sur la scène internationale. La stratégie de Deng Xiaoping, qui consistait en une ascension tranquille et progressive, était tout à fait dans l’esprit chinois, et le résultat a sans aucun doute été justifié.

A tel point qu’il était extrêmement difficile pour Pékin de comprendre que cette situation extrêmement favorable et avantageuse allait prendre fin.

Cela s’est avéré inévitable pour une raison simple : la Chine a acquis une puissance qui, quels que soient ses souhaits et ses intentions, en fait un rival potentiel des États-Unis. Cela a conduit à une évolution naturelle de l’approche américaine à l’égard de Pékin. Après tout, le style américain est l’opposé direct du style chinois classique décrit ci-dessus. Et les tentatives de la Chine, à la fin des années 2010 et au début des années 2020, de ralentir la pression américaine croissante se sont heurtées à la ferme intention de Washington de faire entrer la relation dans la catégorie de la concurrence stratégique. Pour être juste, l’affirmation et la confiance en soi de la Chine se sont également accrues, mais si tout avait dépendu de Pékin seul, la période de coopération bénéfique aurait duré plusieurs années de plus.

Quoi qu’il en soit, une nouvelle ère s’ouvre. Le renouveau diplomatique de la Chine vise à démontrer que Pékin n’a pas peur de jouer un rôle dans la politique mondiale. Jusqu’à présent, la forme de l’engagement chinois porte les marques de la période précédente et de cette approche très traditionnelle – la précision stérile de la formulation des propositions de paix chinoises sur la question de l’Ukraine en est la preuve. Mais cela aussi est susceptible de changer. Le désir de la Chine de maintenir une neutralité extérieure bien intentionnée convient à Moscou ; c’est l’Occident qui s’empresse d’alléguer le manque de sincérité, et de le faire sur un ton qui ne sied pas aux Chinois. Il ne faut pas s’attendre à ce que Pékin fasse brusquement volte-face, ce qui est également contraire à son sens des convenances, mais la direction est prise.

La question n’est pas de savoir si la Chine partage le point de vue de la Russie sur ce qui se passe en Ukraine. Pékin a soigneusement évité d’exprimer son opinion parce qu’elle considère que ce n’est pas son affaire. Mais le réalignement des forces sur la scène mondiale suit son cours, avec d’un côté la Chine et la Russie, qu’elles le veuillent ou non, et de l’autre les États-Unis et leurs « alliés ». Et cela va devenir de plus en plus clair à partir de maintenant. En dix ans à la tête de son pays, Xi Jinping a transformé sa politique intérieure et extérieure.

D’une part, il a mis l’accent, plus que ses prédécesseurs, sur la conception classique de la Chine et, d’autre part, il a remis à l’honneur les slogans et les idées associés au socialisme. Le premier implique une harmonie autosuffisante, tandis que le second tend à être tourné vers l’extérieur autant que vers l’intérieur. Cette symbiose est susceptible de définir le positionnement de la Chine au cours des cinq ou dix prochaines années du règne de Xi. L’environnement international hostile mettra de plus en plus à l’épreuve la capacité de Pékin à maintenir un équilibre acceptable. Beaucoup dépendra du succès de ces tentatives, y compris pour la Russie.

***

Xi Jinping : les États-Unis cherchent à endiguer la Chine

Les actions de Washington représentent un « grave défi », déclare le président chinois.

Xi Jinping rend visite aux conseillers politiques nationaux participant au 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Le président chinois Xi Jinping a publiquement critiqué les États-Unis et les a accusés de mener une tentative occidentale d’ « endiguer » son pays. Le ministre des affaires étrangères, Qin Gang, a également averti Washington de « freiner » ou de risquer « le conflit et la confrontation ».

« Les pays occidentaux, sous la houlette des États-Unis, ont mis en œuvre une politique d’endiguement, d’encerclement et de répression à l’égard de la Chine, ce qui a entraîné des difficultés sans précédent pour le développement de notre pays », a déclaré Xi Jinping dans une rare attaque verbale, lundi, citée par les médias d’État.

Le dirigeant chinois rencontrait des groupes industriels et commerciaux lors d’une réunion annuelle d’un organe consultatif du parti communiste. Son discours s’est concentré sur l’économie nationale, la remarque sur la politique de Washington illustrant ce qu’il a appelé « les facteurs incertains et imprévisibles » de l’environnement international, qui comprenait également la pandémie du virus Covid-19.

Xi s’abstient normalement de critiquer les États-Unis de manière ciblée. Michael Swaine, chercheur principal au Quincy Institute for Responsible Statecraft, a déclaré au New York Times qu’à sa connaissance, c’était la première fois que le dirigeant chinois « s’exprimait publiquement et identifiait les États-Unis comme prenant de telles mesures ».

Par ailleurs, un autre haut fonctionnaire chinois a accusé Washington d’utiliser des tactiques sournoises mardi.

« Les États-Unis prétendent qu’ils cherchent à surpasser la Chine, et ne cherchent pas le conflit. En réalité, leur soi-disant ‘concurrence’ vise à contenir et à supprimer la Chine dans tous les domaines », a déclaré le ministre des affaires étrangères, Qin Gang, dans un discours prononcé en marge d’une session en cours de l’assemblée législative chinoise.

Il a comparé le gouvernement américain à un athlète qui tente de faire trébucher son adversaire au lieu de donner le meilleur de lui-même. Washington souhaite que Pékin ne riposte pas lorsqu’il est visé par de telles actions ou calomnies, a suggéré le ministre, ajoutant que cela n’était pas possible. La trajectoire des États-Unis pourrait conduire à un désastre qu’aucun garde-fou ne pourrait empêcher, a-t-il averti.

« Si les États-Unis ne freinent pas, mais continuent d’accélérer sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement et il y aura certainement un conflit et une confrontation », a déclaré M. Qin, qui a précédemment occupé le poste d’ambassadeur de Chine aux États-Unis.

Washington a accusé Pékin de saper « l’ordre fondé sur des règles » par ses politiques et a imposé un certain nombre de restrictions économiques, notamment l’interdiction d’exporter certains semi-conducteurs vers le pays l’année dernière. Les tensions se sont encore aggravées le mois dernier, lorsque Washington a accusé la Chine d’avoir fait voler un « ballon espion » au-dessus du sol américain, alors qu’il s’agissait, selon la Chine, d’un simple avion météorologique égaré.