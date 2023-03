Les « empoisonnements » dans les écoles de filles afghanes sont probablement dus à une hystérie de masse et non aux Talibans, selon l’étude la plus complète réalisée à ce jour sur le phénomène.

Par Ben Farmer, à Kaboul

Note : cet article concerne l’Afghanistan et date de 2012, mais il apporte un éclairage autrement plus crédible sur ce qui peut se passer dans les établissements d’enseignement pour jeunes filles en Iran que la prétention absurde selon laquelle le gouvernement iranien serait à l’origine de ces empoisonnements.

Source : The Telegraph, 4 juillet 2012

Traduction : lecridespeuples.fr

Des milliers de filles ont été empoisonnées dans des écoles au cours de cette période, dans des incidents d’évanouissement et de vomissement en masse.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec le gouvernement afghan, a enquêté sur les attaques pendant plus de trois ans mais n’a trouvé « aucune preuve concluante d’empoisonnement délibéré ».

La pression s’est accrue sur le gouvernement de Hamid Karzai pour qu’il mette fin à ces attaques apparentes, dont la fréquence a augmenté ces derniers mois.

On voit de plus en plus souvent des photos de filles transportées dans des ambulances ou branchées à des perfusions dans des hôpitaux de province. Les symptômes sont toujours de courte durée.

Ces incidents ont été largement interprétés comme une campagne des Talibans ou d’autres insurgés de la ligne dure visant à réprimer l’éducation des filles. Les talibans ont démenti ces allégations.

Les conclusions préliminaires de l’OMS mettent l’organisation en désaccord avec les forces de sécurité afghanes, qui affirment être convaincues de l’authenticité des attaques et ont arrêté de nombreux empoisonneurs présumés.

Sept d’entre eux ont été arrêtés mardi et plusieurs auraient déjà avoué.

Les responsables de la sécurité ont rejeté la responsabilité sur le Pakistan voisin et ont déclaré que les empoisonnements étaient une tentative de déstabiliser l’Afghanistan et d’affaiblir son avenir.

L’empoisonnement des réservoirs d’eau des écoles, l’utilisation d’un gaz ou d’un liquide nocif ont tous été suggérés comme armes potentielles. De nombreuses jeunes filles ont déclaré avoir senti une odeur étrange avant d’être terrassées.

Toutefois, l’analyse, confiée au Daily Telegraph, de 32 incidents de ce type, tous survenus dans des écoles de filles sauf deux, jette un doute important sur la théorie de l’empoisonnement.

L’OMS a déclaré qu’elle et le ministère afghan de la Santé publique « prenaient toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette menace dans l’intérêt de la santé publique ». « Selon les résultats préliminaires, l’analyse des incidents et la situation actuelle, une psychose collective est la cause la plus probable », indique un communiqué.

Un psychologue pour enfants a été recruté pour étudier les incidents, ont ajouté les sources.

L’empoisonnement ne pouvait être exclu sans tests supplémentaires, mais après avoir examiné plus de 200 échantillons de laboratoire de sang, d’urine et d’eau jusqu’à présent, « aucune preuve concluante d’empoisonnement délibéré n’a été trouvée ».

Le fait que peu d’enseignants aient été malades plaide également contre la théorie de l’empoisonnement collectif.

Les universitaires qui ont étudié l’hystérie de masse affirment qu’elle s’est déjà produite dans des zones de guerre, où les tensions et l’incertitude sont élevées. Des cas similaires ont été signalés dans les territoires palestiniens en 1983, en Géorgie soviétique en 1989 et au Kosovo en 1990.

Peter Kinderman, professeur de psychologie clinique à l’université de Liverpool, a déclaré : « Les gens suivent la foule de bien des façons et nous sommes des animaux sociaux. Lorsqu’il s’agit de ces crises d’angoisse de masse, il y en a eu beaucoup au cours de l’histoire. »

Si les gens étaient déjà inquiets à cause de rumeurs d’attaques au gaz et que quelqu’un à proximité commençait à paraître malade, alors les autres pourraient rapidement paniquer, hyperventiler et tomber eux-mêmes malades.

« Ces symptômes peuvent être très convaincants car, dans un sens, ils sont réels », a-t-il ajouté.

Des enquêtes antérieures de moindre envergure menées par la coalition de l’OTAN ont également mis à mal les suggestions d’empoisonnement. En avril, la coalition a été appelée à tester les réserves d’eau après que des filles aient été malades dans un lycée de la province de Takhar.

« Les résultats ont conclu qu’une contamination bactérienne d’origine naturelle était responsable. Aucune toxine n’a été trouvée dans l’eau », a déclaré Brian Badura, un porte-parole du quartier général de la coalition à Kaboul.

La police a déclaré qu’elle restait convaincue qu’au moins certaines des attaques étaient authentiques. Les sept empoisonneurs présumés détenus cette semaine dans la province de Sar-e Pul avaient employé une écolière pour apporter un spray chimique en classe, a déclaré Siddique Siddiqi, porte-parole du ministère de l’Intérieur.

« Nous avons des preuves initiales de l’implication de ces personnes et nous avons des aveux », a-t-il déclaré.

L’hospitalisation de milliers d’étudiantes a eu un effet dévastateur sur l’éducation dans plusieurs régions, car les parents ont empêché leurs enfants d’aller en classe.

À la suite de deux incidents survenus à Ghazni, au sud-ouest de la capitale, des écoles auraient été fermées et 36 000 élèves auraient cessé d’aller à l’école pendant un certain temps.

« Les incertitudes sur la cause de ces incidents et les rumeurs croissantes ont eu un impact important sur l’éducation, et en particulier sur l’éducation des filles », a déclaré l’OMS.

