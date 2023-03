The Cradle s’est entretenu avec un haut responsable militaire du Hezbollah en Irak sur le rôle crucial joué par le défunt commandant iranien de la Force Quds, le général de division Qassem Soleimani, dans la conduite de la résistance contre Daech.

Par notre correspondant au Liban

Source : The Cradle, 4 janvier 2023

Traduction : lecridespeuples.fr



Qassem Soleimani, le commandant iranien de la Force d’élite Quds du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI), a joué un rôle majeur dans le lancement de la résistance irakienne contre l’occupation américaine, et par la suite, contre le califat autoproclamé de Daech.

L’histoire de l’opération militaire qui a conduit à la défaite de Daech a commencé par une réunion entre Soleimani et le Secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth, qui a décidé de convoquer un groupe d’officiers de terrain du Hezbollah basés en Syrie et au Liban à une réunion à Damas. Là, ils se réuniraient pour déterminer comment ils pourraient aider les Irakiens à vaincre Daech.

L’un de ces officiers, un commandant militaire supérieur du Hezbollah qui a accompagné Soleimani et combattu à ses côtés dans de nombreuses batailles, a partagé les détails de cette histoire dans une interview exclusive avec The Cradle. Pour préserver son anonymat, nous avons utilisé le nom de Sajed ci-dessous.

The Cradle : Avec l’émergence de Daech, le nom de Qassem Soleimani a commencé à être plus en vue, à la fois dans le monde et dans la région. Cependant, son travail en Irak avait commencé bien avant cela. Quel était son rôle dans la résistance irakienne contre l’occupation américaine de l’Irak ?

Sajed : Hajj Qassem est le commandant de la Force Quds au sein de l’IRGC, c’est un vétéran de la guerre Iran-Irak, et il connaissait bien l’Irak. Lorsque les Américains ont occupé l’Irak, certaines formations qui étaient actives contre le régime de Saddam Hussein ont décidé de diriger leurs efforts vers la résistance à l’occupation.

Elles ont demandé l’aide de Hajj Qassem, qui n’a pas tardé à répondre. Il a aidé à organiser ces groupes, à établir des camps d’entraînement et a personnellement supervisé la fourniture de soutien, d’équipement et d’armes aux factions de la résistance irakienne.

The Cradle : Après l’expansion de Daech, Soleimani a commencé à apparaître plus souvent en public. Dans l’un de ses discours, Nasrallah a déclaré que le Hezbollah était au premier rang de ceux qui l’accompagnaient. Quelle était la tâche assignée au Hezbollah et à ses officiers de terrain par Soleimani, et quels étaient les instructions et les objectifs fournis par Nasrallah ?

Sajed : Après une réunion entre Hajj Qassem et Sayed Nasrallah, il a été décidé de convoquer un groupe de cadres du Hezbollah, entre 12 et 13 personnes, à une réunion avec Hajj Qassem à Damas. Là, il les a informés qu’ils allaient se rendre en Irak pour aider nos frères de la résistance irakienne, en leur transmettant les expériences qu’ils avaient acquises dans la résistance à l’occupation israélienne et dans la guerre en Syrie.

Ils étaient de diverses spécialisations, y compris des commandants opérationnels. Tous étaient surpris que la mission vienne de commencer et qu’ils doivent se rendre à Bagdad immédiatement. Certains d’entre eux ont demandé à pouvoir apporter leurs effets personnels ou à dire au revoir à leur famille, mais Hajj Qassem a insisté pour que certains d’entre eux partent avec lui la nuit même pour Bagdad, tandis que les autres devaient le rejoindre peu après.

Le premier groupe est parti avec Hajj Qassem sur le même vol pour Bagdad et a passé sa première nuit au domicile d’Abu Mahdi al-Muhandis (l’ancien chef adjoint des Unités de mobilisation populaire ou Hashd al-Cha’bi). Ensuite, les autres sont arrivés, et leur nombre a atteint une trentaine. Hajj Qassem a personnellement distribué les rôles et les missions, et a dit :

« Vous avez tous participé à des opérations majeures contre Israël et contre les takfiris en Syrie. Ce que l’on attend de vous, c’est que vous transfériez vos expériences à nos frères irakiens, et que vous leur montriez le même esprit avec lequel vous avez combattu les Israéliens et défendu le sanctuaire de Sayyida Zainab (le lieu de sépulture, à l’extérieur de Damas, de la petite-fille du prophète de l’Islam). »

En bref, c’était la mission.

Après avoir distribué les tâches, chacun s’est dirigé vers le lieu qui lui avait été assigné. C’était avant la fatwa de l’autorité suprême chiite en Irak, Sayed Ali al-Sistani, le 13 juin 2014, qui a conduit à la formation du Hashd al-Cha’bi dans le but de faire face à l’expansion de Daech et à son contrôle sur de grandes parties de l’Irak.

Outre Daech à l’époque, il y avait d’autres factions armées [alignées sur le groupe terroriste], comme le Conseil militaire, qui comprenait diverses organisations militantes, dont la Vingtième révolution, les Brigades Salah al-Din, la Brigade du Messager de Dieu, les Brigades Al-Qaqaa, et des groupes du parti Baas. À cette époque, ils [les terroristes] étendaient principalement leur contrôle vers l’ouest de Bagdad, après avoir capturé la ville de Mossoul, et s’étaient approchés de la ville de Samarra.

The Cradle : Les médias occidentaux et du golfe Persique ont promu le récit selon lequel Soleimani mettait en œuvre un programme iranien en Irak. Vous avez travaillé en étroite collaboration avec lui : est-ce vrai, et quel était son objectif réel dans la défense de l’Irak et la victoire sur Daech et d’autres organisations terroristes ?

Sajed : Cette question devrait être adressée aux Irakiens. Je pense que toute personne qui vise à mettre en œuvre un agenda privé n’ira pas jusqu’à mettre sa vie en danger. Hajj Qassem s’est souvent trouvé en première ligne des groupes d’attaque, et il aurait pu mourir à tout moment.

Par exemple, il était dans l’un des Hummers qui ont ouvert la route de Samarra. Je ne pense pas que l’agenda de l’Iran en Irak soit basé sur l’ouverture d’une route vers une ville, et nécessite de mettre en danger la vie d’un leader comme Hajj Qassem.

Sa mission consistait à mettre toutes ses capacités et celles de la République islamique d’Iran au service du gouvernement irakien. Dans toutes ses rencontres avec les Irakiens, il avait l’habitude de leur dire :

« La décision vous appartient. Nous ne sommes là que pour vous aider, et quiconque ne se conforme pas à vos ordres peut être prié de partir immédiatement. »

Même au niveau du comportement, il n’était pas possible de le distinguer des autres combattants.

The Cradle : Nous avons entendu que Soleimani est appelé « l’homme des tranchées ». Cela signifie-t-il qu’il était présent, sur le terrain, dans certaines des batailles ? Parlez-nous de cela.

Sajed : Je peux dire que Hajj Qassem était personnellement présent dans toutes les batailles. Le 31 août 2014, il a participé à la levée du siège de la ville d’Amerli. Le siège de la ville, habitée par des Turkmènes chiites, a commencé après la chute de Mossoul en juillet 2014. Les militants de Daech ont pris le contrôle de tous les villages entourant Amerli, isolant la ville et la privant d’eau, de nourriture et de médicaments pendant 80 jours.

Hajj Qassem était à l’avant-garde du convoi d’attaque pour lever le siège, et il est tombé dans une embuscade serrée lorsqu’un engin explosif a explosé dans le Hummer dans lequel il voyageait, tuant deux de ceux qui étaient avec lui et en blessant deux autres.

Une chose similaire s’est produite lors de la bataille de Jurf al-Sakhar en octobre 2014. Il s’agit d’une zone géographiquement très complexe pour toute force d’attaque en raison des denses palmeraies qui l’entourent et qui servent de couverture aux forces qui la défendent. C’est également une zone très importante d’un point de vue stratégique, et elle a formé une enclave pour Daech par laquelle il peut atteindre les villes saintes telles que Karbala et Najaf.

Après deux semaines d’attaques, les forces assaillantes étaient incapables de couper la route et d’atteindre la rive du fleuve jusqu’à ce que Hajj Qassem arrive. Il a demandé à ce qu’on lui amène un Hummer blindé pour se rendre sur la rive du fleuve, qui se trouvait à environ trois kilomètres. S’y rendre signifiait pratiquement libérer la zone de l’emprise de Daech. Il voulait explorer la zone, alors il a escaladé le mur de sable, qui était sous le feu d’armes moyennes.

L’un d’entre nous lui a dit : « Tu veux qu’on meure ? ». Il a répondu : « Je ne veux pas qu’on meure, mais plutôt qu’on ouvre la route. » Alors le commandant des opérations de Badr, Abu Muntazer, lui a dit : « Je vais m’en occuper. » Ce à quoi Hajj Qassem répondit : « Je serai avec toi. » Mais Abu Muntazer a insisté pour qu’il avance avec un groupe de combattants, et que Hajj Qassem les rejoigne plus tard.

Après moins de dix minutes, Hajj Qassem a décidé de se mettre en route. Immédiatement, dès que nous avons traversé la route, Jurf al-Sakhar a échappé au contrôle de Daech comme par magie. Toujours lors de la bataille d’Al-Dhuluiya, en décembre 2014, Hajj Qassem a insisté pour accompagner un jeune homme à moto afin qu’il explore par lui-même le territoire contrôlé par Daech. Cette bataille a constitué un saut quantique dans la guerre contre Daech, après avoir libéré des terroristes la route entre Bagdad et Samarra.

The Cradle : Certains prétendent que Soleimani a combattu aux côtés des États-Unis, les Américains assurant la couverture aérienne pendant qu’il était sur le terrain. Dans quelle mesure cette supposition est-elle vraie ?

Sajed : Les Américains n’ont participé à aucune opération visant à libérer l’Irak de Daech. Lors de la bataille de Tikrit, en mars 2015, le Hashd al-Cha’bi a terminé ses préparatifs pour libérer la ville, mais les Américains sont intervenus auprès du gouvernement irakien pour empêcher le Hashd de mener l’attaque.

Le Premier ministre Haider al-Abadi a décidé de charger les forces antiterroristes et la police fédérale de mener l’opération, et les avions américains ont bombardé des cibles à l’intérieur de la ville. Lorsque les forces gouvernementales sont entrées, elles n’ont pas pu avancer beaucoup, et il s’est avéré que les bombardements américains n’ont pas causé beaucoup de dégâts à Daech.

Par conséquent, la ville n’a été libérée qu’après la participation du Hashd à la bataille. L’armée américaine n’a assuré la couverture aérienne d’aucune des opérations du Hashd et n’a participé à aucune opération visant à libérer l’Irak de Daech.

The Cradle : Après la défaite de Daech, un récit très répandu a attribué la victoire à la coalition dirigée par les États-Unis et a tenté de présenter Soleimani comme un terroriste international. Quelle est la véritable histoire ?

Sajed : Les forces de la coalition n’ont participé à aucune opération contre Daech.

La coalition a rejeté la demande du gouvernement de (l’ancien Premier ministre irakien) Nouri al-Maliki d’intervenir contre l’organisation terroriste, et a refusé de fournir des armes à l’armée irakienne. L’armée irakienne ne disposait que de quatre chars, sans munitions, et ceux-ci n’étaient utilisés que comme jumelles pour la vision nocturne.

La seule bataille à laquelle les Américains ont participé a été celle de Mossoul. Pour nous, la résistance est une résistance à l’occupation, quelle qu’elle soit. Mais pour les Américains, la résistance est légitime quand elle est contre, disons le président Bachar el-Assad, et elle devient du « terrorisme » quand elle est contre Israël.

The Cradle : Quel a été le tournant de la guerre qui a marqué le début de la défaite de Daech ?

Sajed : La bataille de Baiji, de fin décembre 2014 à fin octobre 2015, a été la bataille décisive qui a permis à la résistance de prendre le contrôle de l’autoroute reliant Bagdad à Baiji, et d’utiliser Baiji comme base pour lancer une contre-offensive sur Mossoul.

La chute de Mossoul a commencé lorsque le Hashd a coupé la route entre Mossoul et la Syrie et a empêché le ravitaillement des terroristes dans la ville. Bien que les Américains aient contribué à la bataille de Mossoul, ils ont été responsables de 99 % des pertes subies par les forces de résistance.

The Cradle : En quoi les Etats-Unis sont-ils responsables ?

Sajed : La plupart des pertes ont été causées par des kamikazes. Ils conduisaient des voitures remplies d’explosifs, blindées et fermées de tous les côtés, de sorte que leurs conducteurs ne pouvaient pas voir la route. Ce sont leurs drones qui les ont guidés vers les chemins qu’ils devaient prendre, et ici nous n’avons pas vu d’avions américains ou de dispositifs de brouillage américains les arrêter.

The Cradle : Le Hashd était-il limitée aux seuls chiites ?

Sajed : Bien sûr que non. Il y avait et il y a toujours des sunnites, des chrétiens et des yazidis.

The Cradle : Il y a environ 5 000 membres de Daech dans les prisons contrôlées par les Kurdes aujourd’hui. En cas de facilitation de leur évasion, y a-t-il une possibilité de faire revivre l’organisation ?

Sajed : Si cela se produit, le jeu sera exposé. Cependant, 5 000 personnes sont un nombre bien maigre dans un pays comme l’Irak. Je pense qu’il est impossible qu’ils puissent même former un petit émirat.

The Cradle : Malgré le rôle joué par l’Iran dans la victoire sur Daech, un grand nombre d’Irakiens éprouvent des sentiments négatifs à son égard. Pourquoi ?

Sajed : La raison est la machine médiatique qui a rendu la République islamique responsable de la corruption généralisée en Irak, une fois sous le prétexte de son soutien au gouvernement de Nuri al-Maliki, et une autre fois sous le prétexte de son soutien au gouvernement de Haider al-Abadi.

Oui, l’Iran a soutenu le gouvernement irakien, mais il n’est pas responsable de la politique adoptée par ce gouvernement. Les partisans des États-Unis et de leurs partisans en Irak ont fait de gros efforts dans les médias pour rendre l’Iran responsable de toutes les erreurs commises par les politiciens irakiens, afin de monter les Irakiens contre les Iraniens.

The Cradle : Quel est, selon vous, le mobile de l’assassinat de Soleimani sur le sol irakien ?

Sajed : Ils [les États-Unis] ont estimé que la présence de Hajj Qassem serait un obstacle à leur adoption de la victoire sur Daech. Il était un obstacle majeur au projet américain en Asie occidentale, tout comme Hajj Abu Mahdi al-Muhandis était un obstacle majeur au même projet en Irak.

Voir notre dossier sur Qassem Soleimani.

