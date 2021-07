Par Bianca Nogrady

Source : Nature, 6 juillet 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Note du Cri des Peuples : Nature est une revue scientifique généraliste de référence, à comité de lecture et publiée de manière hebdomadaire. C’est l’une des revues scientifiques les plus anciennes et les plus réputées au monde.

Cet article a l’intérêt de répéter toutes les accusations portées contre le vaccin russe, tout en établissant, à contrecœur voire à demi-mot, qu’elles sont gratuites et sans fondement, étant le fruit de pures spéculations & de postures politiques et idéologiques et non d’une observation de la réalité. Le vaccin russe étant aussi efficace, voire plus, que ses concurrents occidentaux, et ne présentant pas d’effets secondaires graves, il leur est donc bien supérieur, même si Nature ne tire pas la conclusion.



« Pour des raisons commerciales, les lobbyistes et Big Pharma aimeraient que le vaccin russe ne soit pas distribué en Europe. Pour des raisons d’antirussisme systémique, tout sera fait pour que le vaccin russe ne soit pas autorisé », affirme Sébastien Cochard, ancien diplomate et conseiller de députés européens au micro de Sputnik. Clément Beaune, notre secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, vraisemblablement en réaction à cet article de Nature, a appelé l’UE à ne pas reconnaître les vaccins russe et chinois. « Des déclarations inacceptables », a répondu Maria Zakharova. « C’est un hybride de racisme, d’hégémonie impériale et de néonazisme : des peuples entiers se voient refuser l’égalité des droits et des chances, contrairement aux lois, à l’éthique et à la morale, poussant le monde à la confrontation à un moment où il est mis à rude épreuve par la pandémie. »



Le veto implacable et criminel de Washington et de Big Pharma contre Spoutnik V, avec la coopération servile de l’Europe, tiendra-t-il encore longtemps ?

Rappelons, à destination des Européens qui voudraient se faire injecter le vaccin russe, que le micro-Etat de Saint-Marin, en Italie, propose un tourisme vaccinal assez abordable (il suffit de réserver 2 fois 3 nuits d’hôtel à 25 jours d’intervalle + 50 euros pour s’y faire administrer les deux doses de Spoutnik).