Texte intégral du discours de Xi Jinping à l’occasion du 100e anniversaire du PCC.

Source : asia.nikkei.com

Traduction : lecridespeuples.fr

Jeudi 1er juillet, le Président chinois Xi Jinping a prononcé un discours sur la place Tiananmen à Pékin pour marquer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Xi Jinping a notamment abordé la fondation du parti, l’essor économique de la Chine, Hong Kong et Taïwan. Le Cri des Peuples traduit ce discours à partir de la traduction officielle en anglais du discours complet fournie par le PCC via l’agence de presse Xinhua.



Transcription :

« Chers camarades, chers amis,

Aujourd’hui, le premier juillet, est un jour grand et solennel dans l’histoire du Parti communiste chinois (PCC) et de la nation chinoise. Nous nous réunissons ici pour nous joindre à tous les membres du Parti et au peuple chinois de toutes les composantes ethniques du pays pour célébrer le centenaire du Parti, en repensant au glorieux voyage que le Parti a parcouru pendant 100 ans de lutte, et en regardant vers les perspectives brillantes de la régénération de la nation chinoise.

Pour commencer, permettez-moi de féliciter chaleureusement tous les membres du Parti au nom du Comité Central du PCC.

En cette occasion spéciale, j’ai l’honneur de déclarer au nom du Parti et du peuple que grâce aux efforts continus de l’ensemble du Parti et de la nation entière, nous avons atteint l’objectif du premier centenaire de construire une société modérément prospère à tous égards. Cela signifie que nous avons apporté une résolution historique au problème de la pauvreté absolue en Chine, et nous marchons maintenant à grands pas confiants vers l’objectif du deuxième centenaire de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards. C’est une grande et glorieuse réalisation pour la nation chinoise, pour le peuple chinois et pour le Parti communiste chinois !

Chers camarades, chers amis,

La nation chinoise est une grande nation. Avec une histoire de plus de 5 000 ans, la Chine a apporté des contributions indélébiles au progrès de la civilisation humaine. Après la guerre de l’opium de 1840, cependant, la Chine fut progressivement réduite à une société semi-coloniale, semi-féodale et subit plus de ravages que jamais. Le pays a subi une humiliation intense, le peuple a été soumis à de grandes souffrances et la civilisation chinoise a été plongée dans les ténèbres. Depuis lors, la régénération nationale a été le plus grand rêve du peuple chinois et de la nation chinoise.

Pour sauver la nation du péril, le peuple chinois a mené un combat courageux. Alors que de nobles patriotes cherchaient à rassembler la nation, le mouvement du royaume céleste de Taiping, le mouvement de réforme de 1898, le mouvement Yihetuan et la révolution de 1911 se sont levés les uns après les autres, et divers plans ont été élaborés pour assurer la survie nationale, mais tout cela s’est soldé par un échec. La Chine avait un besoin urgent de nouvelles idées pour diriger le mouvement et sauver la nation et d’une nouvelle organisation pour rallier les forces révolutionnaires.

Avec les salves de la Révolution d’Octobre en Russie en 1917, le marxisme-léninisme a été introduit en Chine. Puis, en 1921, alors que le peuple chinois et la nation chinoise subissaient un grand réveil et que le marxisme-léninisme s’intégrait étroitement au mouvement ouvrier chinois, le Parti communiste chinois est né. La fondation d’un parti communiste en Chine a été un événement marquant, qui a profondément changé le cours de l’histoire chinoise à l’époque moderne, transformé l’avenir du peuple et de la nation chinois et modifié le paysage du développement mondial.

Une TV chinoise victime de dénonciation et de haine pour avoir parlé du pouvoir énorme du lobby sioniste aux USA et des relations US-Israël. L'ambassadeur d'Israël en Chine a accusé le présentateur d'antisémitisme. Ils ont cru s'adresser à un laquais comme Macron ? https://t.co/zarXONIALs — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 19, 2021

Depuis le jour même de sa fondation, le Parti a fait de la quête du bonheur pour le peuple chinois et de la régénération de la nation chinoise son aspiration et sa mission. Toute la lutte, les sacrifices et la création à travers lesquels le Parti a uni et dirigé le peuple chinois au cours des cent dernières années ont été liés par un thème ultime, celui de la grand régénérescence de la nation chinoise.

Pour réaliser la régénérescence nationale, le Parti a uni et dirigé le peuple chinois dans des batailles sanglantes avec une détermination inébranlable, obtenant un grand succès dans la nouvelle révolution démocratique.

À travers l’expédition du Nord, la guerre révolutionnaire agraire, la guerre de résistance contre l’agression japonaise et la guerre de libération, nous avons combattu la contre-révolution armée par la révolution armée, renversant les trois montagnes de l’impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique et établissant le République populaire de Chine, qui a rendu le peuple maître du pays. Nous avons ainsi assuré l’indépendance de notre nation et libéré notre peuple.

La victoire de la nouvelle révolution démocratique a mis fin à l’histoire de la Chine en tant que société semi-coloniale et semi-féodale, à l’état de désunion totale qui existait dans l’ancienne Chine, à tous les traités inégaux imposés à notre pays par des puissances étrangères, et à tous les privilèges dont jouissaient les puissances impérialistes en Chine. Elle a créé les conditions sociales fondamentales pour réaliser la régénération nationale.

Par une lutte acharnée, le Parti et le peuple chinois ont montré au monde que le peuple chinois s’était levé et que le temps où la nation chinoise pouvait être intimidée et maltraitée par d’autres était révolu à jamais.

Pour réaliser la régénération nationale, le Parti a uni et dirigé le peuple chinois dans ses efforts pour construire une Chine plus forte avec un esprit d’autosuffisance, obtenant un grand succès dans la révolution et la construction socialistes.

En réalisant la révolution socialiste, nous avons éliminé le système féodal exploiteur et répressif qui avait persisté en Chine pendant des milliers d’années, et avons établi le socialisme comme notre système de base. Dans le processus de construction socialiste, nous avons surmonté la subversion, le sabotage et la provocation armée par les puissances impérialistes et hégémoniques, et provoqué les changements sociaux les plus étendus et les plus profonds de l’histoire de la nation chinoise. Cette grande transformation de la Chine d’un pays pauvre et arriéré de l’Est avec une population nombreuse en un pays socialiste a posé les conditions politiques fondamentales et les bases institutionnelles nécessaires à la réalisation de la régénération nationale.

Par une lutte acharnée, le Parti et le peuple chinois ont montré au monde que le peuple chinois était capable non seulement de démanteler l’ancien monde, mais aussi d’en construire un nouveau, que seul le socialisme pouvait sauver la Chine, et que seul le socialisme aux caractéristiques chinoises pouvait se développer en Chine.

Pour réaliser la régénération nationale, le Parti a uni et conduit le peuple chinois à libérer les esprits et à aller de l’avant, obtenant un grand succès dans la réforme, l’ouverture et la modernisation socialiste.

Nous avons établi la ligne de base du Parti pour la première étape du socialisme, résolument avancé la réforme et l’ouverture, surmonté les risques et les défis de toutes parts, et fondé, soutenu, sauvegardé et développé un socialisme aux caractéristiques chinoises, réalisant ainsi un tournant majeur d’importance et de portée très significatives dans l’histoire du Parti depuis la fondation de la République populaire de Chine. Cela a permis à la Chine de passer d’une économie planifiée hautement centralisée à une économie de marché socialiste pleine de vitalité, et d’un pays largement isolé à un pays ouvert sur le monde extérieur à tous les niveaux. Cela a également permis à la Chine de réaliser le grand bond en avant historique, le faisant passer d’un pays aux forces productives relativement arriérées à la deuxième économie mondiale, et de réaliser la transformation historique consistant à élever le niveau de vie de son peuple d’une simple subsistance à un niveau global de prospérité modérée, et puis finalement à une prospérité relative à tous égards. Ces réalisations ont alimenté la poussée vers la régénération nationale en offrant des garanties institutionnelles empreintes d’une nouvelle énergie ainsi que les conditions matérielles d’un développement rapide.

Propagande anti-chinoise tellement transparente qu'elle en est stupide : "La Chine utilise peut-être la mer pour cacher ses sous-marins" Un titre qu'on ne verra pas dans la presse atlantiste aux ordres: "Les Etats-Unis utilisent les airs pour dissimuler leurs drones assassins". https://t.co/zalKXVg2PM — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 6, 2021

Par une lutte acharnée, le Parti et le peuple chinois ont montré au monde qu’en poursuivant la réforme et l’ouverture, une étape cruciale pour faire de la Chine ce qu’elle est aujourd’hui, la Chine avait rattrapé son temps à grands pas.

Pour réaliser la régénération nationale, le Parti a uni et dirigé le peuple chinois dans la poursuite d’une grande lutte, d’un grand projet, d’une grande cause et d’un grand rêve grâce à un esprit de confiance en soi, d’autonomie et d’innovation, obtenant un grand succès dans la réalisation d’un socialisme aux caractéristiques chinoises adapté aux temps modernes.

Après le 18e Congrès national du Parti, le socialisme aux caractéristiques chinoises est entré dans une nouvelle ère. Dans cette nouvelle ère, nous avons soutenu et renforcé la direction générale du Parti, assuré la mise en œuvre coordonnée du plan intégré à cinq sphères et de la stratégie globale à quatre volets, soutenu et amélioré le système du socialisme à la chinoise, modernisé le système chinois et la capacité de la Chine à la gouvernance, nous sommes restés déterminés à exercer une gouvernance sur le Parti fondée sur des règles, et nous avons développé un système solide de réglementations internes au Parti. Nous avons surmonté une longue liste de risques et de défis majeurs, atteint le premier objectif du centenaire et défini des étapes stratégiques pour atteindre le deuxième objectif centenaire. Toutes les réalisations historiques et les changements dans la cause du Parti et du pays ont fourni à la cause de la régénération nationale des institutions plus robustes, des fondations matérielles plus solides et une source d’inspiration pour prendre plus d’initiatives.

Par une lutte acharnée, le Parti et le peuple chinois ont montré au monde que la nation chinoise a réalisé la formidable transformation, passant du stade du redressement et de la prospérité à celui de puissance [mondiale], et que le rajeunissement national de la Chine est devenu une fatalité historique.

Au cours des cent dernières années, le Parti a uni et dirigé le peuple chinois en écrivant le chapitre le plus magnifique de l’histoire millénaire de la nation chinoise, incarnant l’esprit intrépide que Mao Zedong a exprimé lorsqu’il a écrit : « Les rudes sacrifices renforcent notre détermination, nous osons faire briller le soleil et la lune sous de nouveaux cieux. » Le grand chemin que nous avons tracé, la grande cause que nous avons entreprise et les grandes réalisations que nous avons accomplies au cours du siècle dernier resteront dans les annales du développement de la nation chinoise et de la civilisation humaine.

Chers camarades, chers amis,

Il y a cent ans, les pionniers du communisme en Chine ont créé le Parti communiste chinois et développé le grand esprit fondateur du Parti, qui comprend les principes suivants : défendre la vérité et les idéaux, rester fidèles à notre aspiration originale et à notre mission fondatrice, combattre courageusement sans peur du sacrifice, et rester loyal au Parti et fidèle au peuple. Cet esprit est la force du Parti.

Au cours des cent dernières années, le Parti a perpétué ce grand esprit fondateur. Grâce à ses luttes prolongées, il a développé une longue lignée de principes inspirants pour les communistes chinois et tempéré un caractère politique distinct. Au fil de l’histoire, l’esprit du Parti s’est transmis de génération en génération. Nous continuerons à promouvoir nos glorieuses traditions et à maintenir notre héritage révolutionnaire, afin que le grand esprit fondateur du Parti soit toujours maintenu vivant et poursuivi.

Et la Chine a +1 milliard d'habitants, et la Chine a été prise par surprise par le Covid… Mais leur réaction à été exemplaire. Nous on est plutôt l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 11, 2021

Chers camarades, chers amis,

Nous devons tout ce que nous avons accompli au cours des cent dernières années aux efforts concertés des communistes chinois, du peuple chinois et de la nation chinoise. Les communistes chinois, avec les camarades Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao comme principaux représentants, ont apporté des contributions considérables et historiques à la régénération de la nation chinoise. Nous exprimons notre plus grand respect pour ces personnalités.

Prenons ce moment pour chérir la mémoire des camarades Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun et d’autres révolutionnaires vétérans qui ont grandement contribué à la révolution, à la construction et à la réforme de la Chine, et à la fondation, consolidation et développement du Parti communiste chinois ; chérissons la mémoire des martyrs révolutionnaires qui ont courageusement sacrifié leur vie pour établir, défendre et développer la République populaire ; chérissons la mémoire de ceux qui ont consacré leur vie à la réforme, à l’ouverture et à la modernisation socialiste ; et chérissons la mémoire de tous les hommes et femmes qui ont combattu avec ténacité pour l’indépendance nationale et la libération du peuple dans les temps modernes. Leurs grandes contributions à notre patrie et à notre nation sont immortalisées dans les annales de l’histoire, et leur noble esprit vivra à jamais dans le cœur du peuple chinois.

Le peuple est le vrai héros, car c’est lui qui crée l’histoire. Au nom du Comité central du PCC, je voudrais présenter mes plus grands respects aux travailleurs, aux agriculteurs et aux intellectuels de tout le pays ; aux autres partis politiques, aux personnalités publiques sans affiliation à un parti, aux organisations populaires et aux personnalités patriotiques de tous les secteurs de la société ; à tous les membres de l’Armée populaire de libération, de la Force de police armée populaire, de la police de la sécurité publique et des services d’incendie et de secours ; à tous les travailleurs socialistes ; et à tous les membres du front unique. Je voudrais adresser mes sincères salutations aux compatriotes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao et à Taiwan ainsi qu’aux Chinois d’outre-mer. Et je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux personnes et amis du monde entier qui ont montré leur amitié au peuple chinois, leur compréhension et leur soutien aux efforts de la Chine en matière de révolution, de développement et de réforme.

Chers camarades, chers amis,

Bien que la mission fondatrice de notre Parti soit facile à définir, s’assurer que nous restons fidèles à cette mission est une tâche plus difficile. En apprenant de l’histoire, nous pouvons comprendre pourquoi les puissances montent et descendent. À travers le miroir de l’histoire, nous pouvons trouver où nous en sommes actuellement et anticiper l’avenir. En regardant les 100 ans d’histoire du Parti, nous pouvons voir pourquoi nous avons réussi dans le passé et comment nous pouvons continuer à réussir à l’avenir. Cela garantira que nous agissons avec plus de détermination et de résolution pour rester fidèles à notre mission fondatrice et poursuivre un avenir meilleur dans le nouveau voyage qui nous attend.

Alors que nous nous efforçons consciemment d’apprendre de l’histoire pour créer un avenir radieux, nous devons garder à l’esprit ce qui suit :

Nous devons maintenir la ferme direction du Parti. Le succès de la Chine dépend du Parti. L’histoire moderne de plus de 180 ans de la nation chinoise, l’histoire de 100 ans du Parti et l’histoire de plus de 70 ans de la République populaire de Chine fournissent toutes des preuves suffisantes que sans le Parti communiste chinois, il n’y aurait pas de nouvelle Chine et pas de régénération nationale. Le Parti a été choisi par l’histoire et par le peuple. La direction du Parti est la caractéristique déterminante du socialisme aux caractéristiques chinoises et constitue la plus grande force de ce système. C’est le fondement et la force vitale du Parti et du pays, et le nœud dont dépendent les intérêts et le bien-être de tous les Chinois.

La "diplomatie vaccinale" de la Chine, décriée par Macron-le-laquais-de-Washington-et-de-Big-Pharma, fournit des vaccins aux Palestiniens, occupés et/ou sous embargo israélien. Même chose pour la Russie.https://t.co/0Dh41yvap3 https://t.co/v9giZ46Ovp — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 4, 2021

Sur le chemin qui reste à parcourir, nous devons maintenir la direction générale du Parti et continuer à renforcer sa direction. Nous devons être profondément conscients de la nécessité de maintenir l’intégrité politique, de penser en termes généraux, de suivre le noyau de la direction et de rester en alignement avec la direction centrale du Parti. Nous devons rester confiants dans la voie, la théorie, le système et la culture du socialisme aux caractéristiques chinoises. Nous devons maintenir la position centrale du Secrétaire général au sein du Comité central du Parti et dans le Parti dans son ensemble, et maintenir l’autorité du Comité central et sa direction centralisée et unifiée. Gardant à l’esprit les intérêts les plus fondamentaux du pays, nous devons renforcer la capacité du Parti à mener une gouvernance saine, démocratique et fondée sur le droit, et veiller à ce qu’il exerce pleinement son rôle central en assurant un leadership global et en coordonnant les efforts de toutes les parties.

Nous devons unir et conduire le peuple chinois à travailler sans relâche pour une vie meilleure. Ce pays est son peuple ; le peuple est le pays. Alors que nous nous battons pour établir et consolider notre leadership dans le pays, nous nous battons en fait pour gagner et conserver le soutien du peuple. Le peuple est les racines du Parti, sa force vitale et sa source de force. Le Parti a toujours représenté les intérêts fondamentaux de tout le peuple chinois ; il se tient à ses côtés contre vents et marées et partage avec eux un destin commun. Le Parti n’a pas d’intérêts particuliers en lui-même ; il n’a jamais représenté un groupe d’intérêt individuel, un groupe de pouvoir ou une couche privilégiée. Toute tentative de diviser le Parti du peuple chinois ou de dresser le peuple contre le Parti est vouée à l’échec. Les plus de 95 millions de membres du Parti et plus de 1,4 milliard de Chinois ne permettront jamais qu’un tel scénario se réalise.

Sur le chemin qui reste à parcourir, nous devons compter étroitement sur le peuple pour créer l’histoire. En défendant l’objectif fondamental du Parti de servir le peuple de tout cœur, nous nous tiendrons fermement aux côtés du peuple, mettrons en œuvre la ligne de masse du Parti, respecterons la créativité du peuple et pratiquerons une philosophie de développement centrée sur le peuple. Nous développerons la démocratie populaire dans son ensemble, préserverons l’équité et la justice sociales et résoudrons les déséquilibres et les insuffisances du développement ainsi que les difficultés et les problèmes les plus urgents qui préoccupent grandement le peuple. Ce faisant, nous réaliserons des progrès plus notables et substantiels vers la réalisation d’un développement humain équilibré et d’une prospérité commune pour tous.

Voir Norman Finkelstein sur Mao Zedong, Hassan Nasrallah et l’avenir du Moyen-Orient

Nous devons continuer à adapter le marxisme au contexte chinois. Le marxisme est l’idéologie directrice fondamentale sur laquelle notre Parti et notre pays sont fondés ; c’est l’âme même de notre Parti et la bannière sous laquelle il lutte. Le Parti communiste chinois défend les principes de base du marxisme et le principe de rechercher la vérité à partir des faits. Sur la base des réalités de la Chine, nous avons développé une vision approfondie des tendances du jour, pris l’initiative de l’histoire et fait des explorations minutieuses. Nous avons ainsi pu continuer à adapter le marxisme au contexte chinois et aux besoins de notre temps, et guider le peuple chinois dans l’avancement de notre grande révolution sociale. Au niveau fondamental, la capacité de notre Parti et les forces du socialisme aux caractéristiques chinoises sont attribuables au fait que le marxisme fonctionne.

Sur le chemin qui reste à parcourir, nous devons continuer à défendre le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la théorie des trois représentations et les perspectives scientifiques sur le développement, et mettre pleinement en œuvre la pensée sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère. Nous devons continuer à adapter les principes de base du marxisme aux réalités spécifiques de la Chine et à sa belle culture traditionnelle. Nous utiliserons le marxisme pour observer, comprendre et orienter les tendances de notre temps, et continuerons à développer le marxisme de la Chine contemporaine et du XXIe siècle.

Les USA ont le + de caméras de surveillance par habitant. La Chine compte 200 millions de caméras pour 1,4 milliard de personnes. Les USA en exploitent désormais 50 millions, avec 4,5 fois moins d'habitants. Ca fait 1 caméra pour 6 citoyens US (contre 1 caméra pour 7 Chinois). https://t.co/bUUmQnuAD7 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) June 5, 2021

Nous devons soutenir et développer un socialisme aux caractéristiques chinoises. Nous devons suivre notre propre voie : c’est le fondement qui sous-tend toutes les théories et pratiques de notre Parti. Plus que cela, c’est la conclusion historique que notre Parti a tirée de ses luttes au cours du siècle dernier. Le socialisme aux caractéristiques chinoises est une réalisation fondamentale du Parti et du peuple, forgée à travers d’innombrables épreuves et de grands sacrifices, et c’est la bonne voie pour que la Chine parvienne à une régénération nationale. Alors que nous avons soutenu et développé un socialisme aux caractéristiques chinoises et conduit un progrès coordonné en termes matériels, politiques, culturels, éthiques, sociaux et écologiques, nous avons ouvert la voie à une nouvelle voie de modernisation uniquement chinoise et créé un nouveau modèle de progrès humain.

Sur le chemin qui reste à parcourir, nous devons adhérer à la théorie, à la ligne et à la politique de base du Parti, et mettre en œuvre le plan intégré à cinq sphères et la stratégie globale à quatre volets. Nous devons approfondir la réforme et l’ouverture à tous les niveaux, ancrer notre travail dans cette nouvelle étape de développement, appliquer pleinement et fidèlement la nouvelle philosophie de développement et favoriser un nouveau modèle de développement. Nous devons promouvoir un développement de haute qualité et renforcer la force de notre pays dans les domaines de la science et de la technologie. Nous devons veiller à ce que ce soit notre peuple qui dirige le pays, continue de gouverner sur la base de l’état de droit et défende les valeurs socialistes fondamentales. Nous devons assurer et améliorer le bien-être public au cours du développement, promouvoir l’harmonie entre l’humanité et la nature et prendre des mesures bien coordonnées pour rendre notre peuple prospère, notre nation forte et notre pays beau.

La nation chinoise a nourri une splendide civilisation au cours de plus de 5 000 ans d’histoire. Le Parti a également acquis une riche expérience à travers ses efforts au cours des 100 dernières années et au cours de plus de 70 ans de gouvernance. Dans le même temps, nous sommes également désireux de tirer les leçons des réalisations d’autres cultures et nous accueillons volontiers les suggestions utiles et les critiques constructives. Nous n’accepterons cependant pas les prédications moralisatrices de ceux qui estiment avoir le droit de nous faire la leçon. Le Parti et le peuple chinois continueront d’avancer avec confiance à grands pas sur la voie que nous avons choisie pour nous-mêmes, et nous veillerons à ce que le destin du développement et du progrès de la Chine reste fermement entre nos mains.

Les abus contre les enfants autochtones au Canada se sont poursuivis au 20e siècle. Des charniers sont découverts jusqu'à ce jour. "6 000 enfants sont morts dans ces écoles soutenues par l'État, en grande partie à cause de leur état sanitaire sordide".https://t.co/Y8fQvXiTrf — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) June 30, 2021

Nous devons accélérer la modernisation de la défense nationale et des forces armées. Un pays fort doit avoir une armée forte, car ce n’est qu’alors qu’il peut garantir la sécurité de la nation. Au moment où il était engagé dans une lutte violente, le Parti en est venu à reconnaître la vérité irréfutable qu’il doit commander aux fusils [Mao Zedong : « Le Parti commande aux fusils, et il est inadmissible que les fusils commandent au Parti. »] et construire sa propre armée populaire. L’armée populaire a accompli des réalisations indélébiles au nom du Parti et du peuple. C’est un pilier solide pour sauvegarder notre pays socialiste et préserver la dignité nationale, et une force puissante pour protéger la paix dans notre région et au-delà.

Sur le chemin qui reste à parcourir, nous devons pleinement mettre en œuvre la réflexion du Parti sur le renforcement de l’armée dans la nouvelle ère ainsi que notre stratégie militaire pour la nouvelle ère, maintenir le leadership absolu du Parti sur les forces armées du peuple et suivre la voie chinoise vers le développement militaire. Nous prendrons des mesures globales pour accroître la loyauté politique des forces armées, les renforcer par la réforme, la technologie et la formation de personnel compétent, et les diriger conformément à la loi. Nous élèverons les forces armées de notre peuple à des normes de classe mondiale afin que nous soyons dotés d’une plus grande capacité et de moyens plus fiables pour protéger notre souveraineté nationale, notre sécurité et nos intérêts de développement.

Nous devons continuer à travailler pour promouvoir la construction d’une communauté humaine de destin. La paix, la concorde et l’harmonie sont des idées que la nation chinoise poursuit et perpétue depuis plus de 5 000 ans. La nation chinoise ne porte pas de traits agressifs ou hégémoniques dans ses gènes. Le Parti se soucie de l’avenir de l’humanité et souhaite avancer en tandem avec toutes les forces progressistes du monde entier. La Chine s’est toujours efforcée de sauvegarder la paix mondiale, de contribuer au développement mondial et de préserver l’ordre international.

Oui mais les USA et leurs chambres d'écho médiatiques ne ratent pas une occasion de stigmatiser la Chine avec du catastrophisme. Quand il s'agit de débris de @SpaceX le langage est tout autre : silence radio ou éloges émus.https://t.co/49xL9Tz8KW — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 8, 2021

Sur le chemin qui reste à parcourir, nous resterons déterminés à promouvoir la paix, le développement, la coopération et les avantages mutuels, à mener une politique étrangère indépendante de paix et à marcher sur la voie d’un développement pacifique. Nous travaillerons à construire un nouveau type de relations internationales et une communauté humaine de destin, à promouvoir le développement de haute qualité de l’initiative « Nouvelle route de la soie » grâce à des efforts conjoints et à utiliser les nouvelles réalisations de la Chine en matière de développement pour offrir au monde de nouvelles opportunités. Le Parti continuera à travailler avec tous les pays et peuples épris de paix pour promouvoir les valeurs humaines partagées de paix, de développement, d’équité, de justice, de démocratie et de liberté. Nous continuerons de défendre la coopération plutôt que la confrontation, d’ouvrir plutôt que de fermer nos portes et de nous concentrer sur les avantages mutuels plutôt que sur les jeux à somme nulle. Nous nous opposerons à l’hégémonie et à la politique du pouvoir [loi du plus fort], et nous nous efforcerons de faire tourner les roues de l’histoire vers des horizons brillants.

Nous, Chinois, sommes un peuple qui défend la justice et ne sommes pas intimidés par les menaces de force. En tant que nation, nous avons un fort sentiment de fierté et de confiance. Nous n’avons jamais intimidé, opprimé ou soumis le peuple d’aucun autre pays, et nous ne le ferons jamais. De la même manière, nous ne permettrons jamais à aucune force étrangère de nous intimider, de nous opprimer ou de nous subjuguer. Quiconque tenterait de le faire se retrouverait sur une trajectoire de collision avec une grande muraille d’acier forgée par plus de 1,4 milliard de Chinois.

Nous devons mener un grand combat avec de nombreux traits contemporains. Avoir le courage de se battre et le courage de gagner est ce qui a rendu notre Parti invincible. Réaliser notre grand rêve nécessitera un travail acharné et de la persévérance. Aujourd’hui, nous sommes plus proches, plus confiants et plus capables que jamais de faire de l’objectif de la régénération nationale une réalité. Mais nous devons être prêts à travailler plus fort que jamais pour y arriver.

Sur le chemin à parcourir, nous devons faire preuve d’une vigilance accrue et être toujours prêts à faire face à un danger potentiel, même en période de calme. Nous devons adopter une approche holistique de la sécurité nationale qui équilibre les impératifs de développement et de sécurité, et mettre en œuvre la stratégie de régénération nationale dans le contexte plus large des changements qui surviennent une fois par siècle dans le monde. Nous devons acquérir une pleine compréhension des nouvelles caractéristiques et exigences découlant du changement de la principale contradiction de la société chinoise et des nouveaux enjeux et défis découlant d’un environnement international complexe. Nous devons être à la fois courageux et habiles dans la conduite de notre lutte, en traçant de nouvelles voies et en construisant de nouveaux ponts là où cela est nécessaire pour nous permettre de surmonter tous les risques et défis.

Nous devons renforcer la grande unité du peuple chinois. Au cours de nos luttes du siècle dernier, le Parti a toujours placé le front unique en position d’importance. Nous n’avons cessé de consolider et de développer le front uni le plus large possible, d’unir toutes les forces qui peuvent être unies, de mobiliser tous les facteurs positifs qui peuvent être mobilisés et d’unir autant de forces que possible pour des efforts collectifs. Le front uni patriotique est un moyen important pour le Parti d’unir tous les fils et filles de la nation chinoise, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, derrière l’objectif de la régénération nationale.

Juste des gens lucides. La France archi-vassale des Etats-Unis, traitée comme un torchon par ses maîtres US sans jamais réagir autrement qu'en s'écrasant, piétineuse du droit international, qui se permet de prendre de haut un vrai pays souverain comme la Chine, c'est pitoyable ! — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 19, 2021

Sur le chemin qui nous attend, nous devons assurer une grande unité et solidarité et équilibrer les points communs et la diversité. Nous devons renforcer les orientations théoriques et politiques, dégager un large consensus, rassembler les esprits les plus brillants et élargir les terrains d’entente et la convergence des intérêts, afin que tous les Chinois, tant au pays qu’à l’étranger, puissent concentrer leur ingéniosité et leur énergie sur le même objectif et se rassembler comme une force puissante pour réaliser la régénération nationale.

Nous devons continuer à faire avancer le grand nouveau projet de construction du Parti. Une caractéristique qui distingue le Parti communiste chinois des autres partis politiques est son courage à entreprendre une auto-réforme. Une raison importante pour laquelle le Parti reste si vital et dynamique malgré tant d’épreuves et de tribulations est qu’il pratique une auto-surveillance efficace et une auto-gouvernance pleine et rigoureuse. Elle a ainsi su répondre de manière appropriée aux risques et aux épreuves des différentes périodes historiques, s’assurer qu’elle reste toujours à la pointe de l’actualité alors même que de profonds changements balayent le paysage mondial, et se maintenir fermement en tant qu’épine dorsale de la nation tout au long du processus pour faire face à divers risques et défis au pays et à l’étranger.

Au cours du voyage à venir, nous devons garder à l’esprit le vieil adage selon lequel il faut un bon forgeron pour fabriquer du bon acier. Nous devons faire preuve d’une plus grande conscience politique du fait qu’une autonomie complète et rigoureuse est un voyage sans fin. Avec le renforcement politique du Parti comme principe primordial, nous devons continuer à faire avancer le grand nouveau projet de construction du Parti dans la nouvelle ère. Nous devons renforcer le système organisationnel du Parti, travailler dur pour former des fonctionnaires de haut calibre qui ont à la fois une intégrité morale et des compétences professionnelles, rester déterminés à améliorer la conduite du Parti, à maintenir l’intégrité et à lutter contre la corruption, et à éliminer tout élément qui pourrait nuire à la nature et à la pureté avancées du Parti et tous les virus qui éroderaient sa santé. Nous devons nous assurer que le Parti préserve son essence, sa couleur et son caractère, et veiller à ce qu’il serve toujours de noyau de direction solide au cours du maintien et du développement du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère.

Tacler la Russie et la Chine dont les vaccins sont utilisés dans +60 pays chacun, totalisant +3.5 milliards d'habitants, ça va être dur… Si vous voulez survivre va falloir adapter votre propagande, le monde bouge. pic.twitter.com/BQBeKVAWci — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 18, 2021

Chers camarades, chers amis,

Nous resterons fidèles à la lettre et à l’esprit du principe « Un pays, deux systèmes », selon lequel le peuple de Hong Kong administre Hong Kong et le peuple de Macao administre Macao, tous deux avec un degré élevé d’autonomie. Nous veillerons à ce que le gouvernement central exerce sa compétence globale sur Hong Kong et Macao, et mettrons en œuvre les systèmes juridiques et les mécanismes d’application pour les deux régions administratives spéciales afin de protéger la sécurité nationale. Tout en protégeant la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine, nous assurerons la stabilité sociale à Hong Kong et à Macao, et maintiendrons une prospérité et une stabilité durables dans les deux régions administratives spéciales.

Résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète de la Chine est une mission historique et un engagement inébranlable du Parti communiste chinois. C’est aussi une aspiration partagée par tous les fils et filles de la nation chinoise. Nous maintiendrons le principe d’une seule Chine et le Consensus de 1992, et ferons progresser la réunification nationale pacifique. Nous tous, compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan, devons nous unir et avancer à l’unisson. Nous devons prendre des mesures résolues pour vaincre complètement toute tentative d’« indépendance de Taïwan » et travailler ensemble pour créer un avenir radieux pour la régénération nationale. Personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.

La population musulmane du Xinjiang, en Chine, fête l'Aïd. Bizarre 🤔🤔🤔 Mosquée Id Kah à Kashi, Kashgar.@MaximeVivas https://t.co/FvRtnlXdVf — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 13, 2021

Chers camarades, chers amis,

L’avenir appartient aux jeunes et nos espoirs reposent également sur eux. Il y a un siècle, un groupe de jeunes progressistes brandissait le flambeau du marxisme et cherchait assidûment au cours de ces années sombres des moyens de régénérer la nation chinoise. Depuis lors, sous la bannière du Parti communiste chinois, génération après génération, de jeunes Chinois ont consacré leur jeunesse à la cause du Parti et du peuple, et sont restés à l’avant-garde de l’effort de rajeunissement de la nation.

Dans la nouvelle ère, nos jeunes devraient se donner pour mission de contribuer à la régénération nationale et aspirer à devenir plus fiers, confiants et assurés de leur identité en tant que peuple chinois afin qu’ils puissent être à la hauteur des promesses de leur jeunesse et des attentes de notre temps, de notre Parti et de notre peuple.

Chers camarades, chers amis,

Il y a un siècle, au moment de sa fondation, le Parti communiste chinois comptait un peu plus de 50 membres. Aujourd’hui, avec plus de 95 millions de membres dans un pays de plus de 1,4 milliard d’habitants, il est le plus grand parti au pouvoir au monde et jouit d’une énorme influence internationale.

Il y a un siècle, la Chine était en déclin et en voie de dépérissement aux yeux du monde. Aujourd’hui, l’image qu’elle présente au monde est celle d’une nation prospère qui avance avec un élan imparable vers la régénération.

Au cours du siècle dernier, le Parti communiste chinois a accompli des réalisations historiques extraordinaires au nom du peuple. Aujourd’hui, il rallie et conduit le peuple chinois dans un nouveau voyage vers la réalisation du deuxième objectif du centenaire.

Bravo pour le port du masque chinois KN95, décrié par les médias atlantistes comme Mediapart! Malgré notre désastre sanitaire, certains restent enfermés dans des mentalités colonialistes et prennent la Chine de haut. Oui aux vaccins russe et chinois !https://t.co/WZN5VppTds — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 3, 2021

A tous les membres du Parti,

Le Comité central appelle chacun d’entre vous à rester fidèle à la mission fondatrice de notre Parti et à rester ferme dans ses idéaux et ses convictions. Agissant selon l’objectif du Parti, vous devez toujours maintenir des liens étroits avec les gens, faire preuve d’empathie et travailler avec eux, être avec eux dans les bons et les mauvais moments, et continuer à travailler sans relâche pour réaliser leurs aspirations à une vie meilleure et à apporter encore plus de gloire au Parti et au peuple.

Chers camarades, chers amis,

Aujourd’hui, cent ans après sa fondation, le Parti communiste chinois est toujours à son apogée et reste plus déterminé que jamais à atteindre une grandeur durable pour la nation chinoise. En regardant le chemin que nous avons parcouru et le chemin qui nous attend, il est certain qu’avec la ferme direction du Parti et la grande unité du peuple chinois de tous les groupes ethniques, nous atteindrons l’objectif de construire un grand pays socialiste moderne à tous égards et de réaliser le rêve chinois de régénération nationale.

Vive notre grand, glorieux et bon Parti !

Vive notre grand, glorieux et héroïque peuple !

Voir notre dossier sur la Chine

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook et VKontakte.