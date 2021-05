Adresse du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 5 mai 2021, dans le cadre du discours commun des dirigeants de l’Axe de la Résistance, en prévision de la Journée Internationale d’Al-Quds (Jérusalem) célébrée le 7 mai 2021.

Cette Journée Internationale a été inaugurée par l’Imam Khomeini en 1979, l’année du triomphe de la Révolution islamique d’Iran, pour raviver la cause palestinienne, et est célébrée le dernier vendredi du mois de Ramadan.

Les dirigeants militaires du Hamas et du Jihad Islamique palestiniens, d’AnsarAllah au Yémen et des Hachd al-Cha’bi en Irak, ainsi que des dignitaires religieux comme l’Imam de la mosquée d’Al-Aqsa, le patriarche de l’Eglise Orthodoxe de Jérusalem et le Cheikh Issa Qassem du Bahreïn et d’autres personnalités se sont exprimés durant cette conférence virtuelle. L’intervention de Nasrallah n’a duré qu’un quart d’heure, tandis que son discours le Jour d’Al-Quds a duré près d’une heure.

Transcription :

[…] Il y a des points négatifs, comme la vague de normalisation (des relations avec Israël). Lorsque certains pays arabes se dirigent vers la normalisation, cela signifie que le reste des Arabes et des musulmans, le reste des pays et des forces vives dans la Communauté islamique (Oumma), doivent élever la voix plus haut encore. Cela entraîne une plus grande responsabilité : ce point négatif entraîne davantage de responsabilité, de présence, et d’expression de notre position (condamnant et) combattant les processus de normalisation.

Mais malgré tout, nous sommes convaincus que cette normalisation ne parviendra nullement à protéger cette entité (usurpatrice qu’est Israël), en aucun cas ! Certes, cela peut mettre un peu de baume au cœur (des Israéliens), leur apporter de l’oxygène, des possibilités, un peu d’air, mais quoi qu’il en soit, les pays normalisateurs de ces derniers temps n’ont jamais été partie prenante de cette bataille (contre Israël), de sorte que leur présence ou leur sortie (des rangs) ait la moindre influence sur le cheminement et l’issue de cette bataille.

Les intervenants de la 2e conférence virtuelle de l’Axe de la Résistance en soutien à la Palestine

Naturellement, cet ensemble de facteurs, en plus des bouleversements récents au Moyen-Orient et dans le monde, la détente qui se produit concrètement dans la région entre certains pays, certains drapeaux blancs qui commencent à être levés ici et là, reconnaissant, d’une manière ou d’une autre, leur défaite et leur échec, ou l’impasse auquel est confiné leur horizon (référence aux tentatives de rapprochement saoudiennes & du Golfe avec la Syrie et l’Iran), tout cela nous fait sentir que nous sommes plus près que jamais (de la libération) d’Al-Quds.

Bien sûr, notre responsabilité pour la Journée d’Al-Quds est d’apporter toute l’aide possible au peuple palestinien, à la Résistance palestinienne ; l’Axe de la Résistance doit être encore plus uni et attaché à la cause, et il l’est déjà, il doit augmenter son état de préparation (pour la guerre finale), il doit se renforcer davantage, car c’est bien l’Axe de la Résistance qui façonnera l’avenir du Moyen-Orient.

Le porte-parole en arabe de l'armée israélienne rêve tout éveillé, faisant croire que la toux de Hassan Nasrallah durant son discours d'aujourd'hui, à l'occasion de la Journée Internationale d'Al-Quds, cache un problème de santé grave… Un rhume bénin, ce n'est pas le Covid! https://t.co/kUwXeAvTBL — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

Mon dernier message sera adressé aux Israéliens eux-mêmes. Je leur dis ceci : vous savez bien, dans votre for intérieur, que ce soit en vous basant sur vos textes religieux ou doctrines, sur vos livres et sur vos prophéties, en vous basant également sur ce que disent certains de vos responsables et experts, et certaines de vos autorités religieuses, vous savez (très bien) que cette entité (Israël) n’a aucun avenir, qu’elle est en voie d’extinction et qu’il ne lui reste que peu de temps à vivre, très peu de temps. Par conséquent, dans cette bataille, vous gaspillez votre énergie, et vos jeunes gaspillent leur jeunesse et leur sang, inutilement et en vain.

Quoi qu’il en soit, la logique saine qui doit s’imposer à tous les occupants et envahisseurs est la suivante : abandonnez la terre que vous avez occupée à ses véritables propriétaires, et retournez d’où vous venez. Faute de quoi vous serez expulsés d’une manière ou d’une autre, par la force ou autre. Cette terre appartient au peuple palestinien et aux peuples de cette région, dans la diversité de leurs appartenances religieuses et doctrinales, mais cette terre n’est en aucun cas pour Israël ni pour les colonisateurs, les occupants et les colons venus des quatre coins du monde.

Voici comment les Israéliens ont été boutés du Liban en 2006 et comment ils seront boutés de Palestine dans un avenir proche



Ce jour-là, on entendra les anti-immigration haineux @ZemmourEric et autres demander de les accueillir en France voire de leur donner l'Alsace-Lorraine… https://t.co/6KZhkAQ8oB — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 9, 2021

Nous croyons en cet avenir proche, nous y croyons très fermement, et cette foi ne se base pas seulement sur des bases religieuses et idéologiques, mais se base (avant tout) sur les données, sur les événements qui se produisent, surtout sur ceux des dernières décennies, des dernières années et sur ce qui va se passer au niveau de cette région.

Je tiens également, en conclusion de cette brève déclaration, saluer l’âme grandiose du grand martyr dirigeant, le Hajj Qassem Soleimani, dont le nom, la photo, l’âme, les empreintes, la pensée stratégique, la présence sur le terrain et la respiration restent présents avec force, dans tous les champs de bataille et places de cet Axe (de la Résistance). Il nous est impossible de l’oublier, ni d’oublier son martyre grandiose, pas plus que nous n’oublions ses bienfaits énormes et sa présence grandiose aux côtés de toutes les forces de la Résistance dans notre région.

Une femme palestinienne embrasse une photo du martyr Qassem Soleimani sur l'esplanade des mosquées à Al-Quds (Jérusalem). https://t.co/JdNqRXtgqu — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 9, 2021

Je me dois également de conclure en saluant le peuple palestinien, les jeunes d’Al-Quds et tous les enfants de ce peuple opprimé, combattant, résistant, patient, qui reste fermement attaché à ses droits. Comme je l’ai toujours dit à chaque occasion, c’est la base (de tout) : tant que le peuple palestinien reste attaché à ces droits, et qu’il poursuit son combat, malgré toutes les trahisons et abandons dans le monde, personne ne parviendra à liquider la cause palestinienne. La présence (massive) du peuple palestinien aujourd’hui (manifestant) sur les places est la preuve divine grandiose sur tout Arabe, sur tout musulman et sur tout homme libre dans ce monde sur qui pèse la responsabilité de se tenir avec force et avec toutes ses capacités aux côtés de ce peuple.

Cet enfant palestinien a + de courage que toute l'armée israélienne (qui depuis 2000 et 2006 a perdu toutes ses guerres et n'est plus bonne qu'à terroriser femmes et enfants).



Soyons sûr que tous les moyens de l'entité usurpatrice sont mobilisés pour le retrouver & l'emprisonner https://t.co/YrMZWq8Co9 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 9, 2021

Pour la Journée d’Al-Quds, malgré le Covid-19, toute forme de manifestation de soutien qui ne contredisent pas les consignes sanitaires nous y appelons afin que cette expression de solidarité soit franche et forte, avec la Grâce de Dieu.

Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que Sa miséricorde et Ses bénédictions.

Khamenei : Israël n’est pas un État mais un camp terroriste dont la disparition est inéluctable

Ce qui suit est le texte intégral du discours prononcé le 7 mai 2021 par Sayed Khamenei, le Guide Suprême de la Révolution Islamique, à l’occasion de la Journée internationale d’Al- Quds.



Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

Toutes les louanges sont dues à Dieu, le Seigneur des Mondes, et que la paix et les salutations soient sur notre Maître et Prophète, Abul-Qassem Al-Mustafa Muhammad, sur sa famille pure et immaculée, sur ses compagnons choisis et fidèles et sur ceux qui les suivent jusqu’au Jour du Jugement.

Un vestige anachronique du colonialisme et de l’impérialisme

La question de Palestine reste la question la plus importante et la plus vive pour la Oumma islamique collectivement. Les politiques du capitalisme oppressif et cruel ont chassé un peuple de ses foyers, de sa patrie et de ses racines ancestrales et à la place, il a installé un régime terroriste et y a hébergé un peuple étranger.

Peut-on trouver une logique plus faible et plus fragile que celle de l’établissement du régime sioniste ? L’argument des Européens est que puisqu’ils ont opprimé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils croient donc que l’oppression contre les Juifs doit être réparée en déplaçant une nation du Moyen-Orient et en commettant un horrible massacre dans ce pays.

C’est la logique sur laquelle les gouvernements occidentaux se sont appuyés avec leur soutien sans réserve et aveugle au régime sioniste, réfutant ainsi toutes leurs fausses déclarations sur les droits de l’homme et la démocratie. Cela fait maintenant 70 ans qu’ils s’en tiennent à cet argumentaire à la fois risible et tragique, et de temps à autre, ils y ajoutent un nouveau chapitre.

Depuis le premier jour, les sionistes ont transformé la Palestine usurpée en une base terroriste. Israël n’est pas un pays, c’est plutôt un camp terroriste contre la nation palestinienne et d’autres nations musulmanes. Lutter contre ce régime despotique, c’est lutter contre l’oppression et le terrorisme. Et c’est une responsabilité collective.

En cette Journée Internationale d'Al-Quds (Jérusalem), rappelons les bienfaits que la colonisation de la Palestine, promue par la France et la Grande-Bretagne, a apportés au Moyen-Orient.#ApartheidIsrael https://t.co/5ClnJFVrzF — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

Un autre point à noter est que bien que le régime usurpateur ait été établi en 1948, le terrain pour occuper cette région islamique sensible avait été préparé des années auparavant. Ces années spécifiques ont coïncidé avec l’ingérence active des occidentaux dans les pays islamiques dans le but d’imposer la laïcité et un nationalisme excessif et aveugle, et aussi avec l’objectif d’installer des gouvernements despotiques admiratifs de l’Occident et/ou contrôlés par celui-ci.

L’étude de ces événements en Iran, en Turquie et dans les pays arabes allant de du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord révèle cette amère vérité selon laquelle la faiblesse et la discorde dans la Oumma islamique ont ouvert la voie à l’usurpation désastreuse de la Palestine, permettant au monde de l’Arrogance [impérialisme] de porter ce coup à la Oumma islamique.

Il est instructif qu’à cette époque, les camps du capitalisme et du communisme se soient entendus avec les riches sionistes. Ce sont les Anglais qui ont orchestré le complot et qui y ont persisté, puis les capitalistes sionistes l’ont exécuté avec leur argent et leurs armes. L’Union soviétique a également été l’un des premiers gouvernements à avoir officiellement reconnu l’établissement de ce régime illégitime et a par la suite envoyé un grand nombre de Juifs dans cette région.

Le régime usurpateur était en fait le résultat de cette situation dans le monde de l’Islam d’une part, et d’un complot, d’une invasion et d’une transgression européennes d’autre part.

Vidéo intégrale : https://t.co/hsNjGBQdiw — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 9, 2021

Le déclin de l’Occident

Aujourd’hui, la situation dans le monde n’est pas comme à l’époque. Nous devons garder cette réalité en vue. Aujourd’hui, l’équilibre des puissances a basculé en faveur du monde de l’Islam. Divers incidents politiques et sociaux en Europe et aux États-Unis ont mis à nu les faiblesses et les profonds conflits structurels, managériaux et moraux entre occidentaux. Les événements électoraux aux États-Unis et les échecs notoirement scandaleux des dirigeants arrogants et pétris d’hubris dans ce pays, la lutte infructueuse d’un an contre la pandémie aux États-Unis et en Europe et les incidents embarrassants qui ont suivi, ainsi que les récentes instabilités politiques et sociales dans les pays européens les plus importants sont tous les signes du mouvement de déclin du camp occidental.

D’autre part, la croissance des forces de la Résistance dans les régions islamiques les plus sensibles, le développement de leurs capacités défensives et offensives, leur croissance de la conscience de soi, de la motivation et de l’espoir dans les nations musulmanes, la tendance croissante à suivre les slogans islamiques et coraniques et l’accroissement de l’indépendance et de l’autonomie des nations sont des signes de bon augure d’un avenir meilleur.

Dans cet avenir de bon augure, la coopération entre les pays musulmans devrait être un objectif principal et fondamental, et cela ne semble pas improbable. Le pivot autour duquel tourne cette coopération est la question de la Palestine dans sa totalité et le sort de la sainte ville d’Al-Quds. C’est la même vérité qui a guidé le cœur éclairé du grand Imam Khomeini (que Dieu lui fasse miséricorde) vers la proclamation de la Journée internationale d’Al-Quds le dernier vendredi du mois sacré de Ramadan.

La coopération entre musulmans autour du pivot de la sainte Al-Quds est un cauchemar absolu pour les sionistes et pour leurs défenseurs américains et européens. Le projet raté appelé « l’accord du siècle » et l’effort pour normaliser les relations entre quelques gouvernements arabes faibles et le régime sioniste étaient des tentatives désespérées pour fuir ce cauchemar.

Je vous le dis avec confiance : ces tentatives ne les mèneront nulle part. Le mouvement de déclin de l’ennemi sioniste a commencé et il ne s’arrêtera pas.

Malheureusement, plusieurs auraiet été tués et d'autres blessés au carrefour du village d'Al-Sahari dans le district de Majzar, à la suite d'un raid d'avions saoudiens visant un rassemblement qui se préparait à célébrer cette Journée.



Tweet de @LebUpdate — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

La voie de la Libération

Il y a deux facteurs déterminants pour l’avenir : d’abord et avant tout, la poursuite des activités de résistance dans les terres palestiniennes et le renforcement de la ligne du jihad et du martyre, et deuxièmement, le soutien mondial de la part des gouvernements et des nations musulmanes du monde entier aux moudjahidines palestiniens.

Nous tous (représentants du gouvernement, intellectuels, érudits religieux, partis et groupes politiques, jeunes courageux et personnes de diverses origines sociales) devrions déterminer notre position dans ce mouvement public et jouer notre rôle.

C’est ce qui annule les complots de l’ennemi et ce sera une manifestation apocalyptique de ce verset coranique : « Ou cherchent-ils quelque stratagème ? Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème. » [Coran, 52, 42], et « Dieu est souverain de Son Ordre, mais la plupart des hommes ne savent point. » [Coran, 12, 21].

Je souhaite également m’adresser aux jeunes arabes dans leur propre langue [la partie finale du discours n’est plus en persan mais en arabe].

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

Je salue toutes les personnes libres du monde arabe, en particulier la jeunesse arabe, et j’adresse mes salutations au peuple résistant de Palestine et à Al-Quds et aux défenseurs de la mosquée al-Aqsa.

#SaveSheikhJarrah faites que ca ne passe pas inaperçu svp la Palestine va mal et le monde reste silencieux pic.twitter.com/PfvdvhKs7P — ilNesᴴᴼᴾᴱ🇹🇷 (@Neshakespear) May 8, 2021

Je salue la mémoire des martyrs de la Résistance et le grand nombre de moudjahidines qui ont sacrifié leur vie sur cette voie, en particulier le martyr Cheikh Ahmed Yassine, le martyr Sayed Abbas Mousawi, le martyr Fathi Shiqaqi, le martyr Imad Moughniyah, le martyr Abdul-Aziz Rantisi, le martyr Abu-Mahdi al-Muhandis et enfin, la personnalité la plus en vue parmi les martyrs de la Résistance, le martyr Qassem Soleimani. Même après leur vie fructueuse et bénie, avec leur martyre, chacune de ces personnalités a exercé un impact profond sur la Résistance.

Les efforts des Palestiniens et le sang pur des martyrs de la Résistance ont réussi à brandir ce drapeau de bon augure et à multiplier par cent le pouvoir interne du djihad palestinien. Un jour, la jeunesse palestinienne se défendait en lançant des pierres, mais aujourd’hui, elle répond aux attaques ennemies avec des missiles de précision.

Voici la preuve qu'il n'y a pas de "civils" en Israël : pogrom de colons israéliens.



Et ce n'est pas que dans les "colonies illégales". Tous les "citoyens" de l'entité usurpatrice sont réservistes. https://t.co/SljwGzjALs — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 6, 2021

La Palestine et Al-Quds ont été décrites dans le Saint Coran comme la « Terre Sainte ». Cela fait des dizaines d’années maintenant qu’un projet de colonisation abject et criminel occupe cette terre pure : ces gens malfaisants massacrent les Palestiniens et le confessent ensuite avec une impudence totale. Ce sont des racistes qui harcèlent, depuis plus de 70 ans, les principaux propriétaires des terres en les assassinant, en les pillant, en les emprisonnant et en les torturant, mais, Dieu merci, ils n’ont pas pu briser leur volonté.

La Palestine est vivante et elle continue de résister, et elle finira par vaincre l’ennemi malveillant avec l’aide de Dieu. La sainte Al-Quds et toute la Palestine appartiennent aux Palestiniens et ils en reprendront possession: « Et cela n’est nullement difficile pour Dieu. » [Coran, 14, 20].

Célébration de la Journée Internationale d'Al-Quds à Isfahan, Iran, en solidarité avec la Palestine ! https://t.co/YXHyYeTVuE — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

Tous les gouvernements et nations musulmans sont responsables envers la Palestine, mais les Palestiniens eux-mêmes sont le pivot du djihad et leur population atteint environ 14 millions de personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la terre. L’unité et la volonté unanime de ces personnes feront des merveilles.

Les ennemis de l’unité palestinienne sont le régime sioniste, les États-Unis et certaines autres puissances politiques, mais si l’unité n’est pas brisée de l’intérieur de la société palestinienne elle-même, les ennemis extérieurs ne pourront rien faire.

Le pivot de cette unité devrait être le djihad national et la défiance face aux ennemis. Les principaux ennemis des Palestiniens, les États-Unis, l’Angleterre et les sionistes, ne devraient pas être utilisés comme une source de soutien à la politique palestinienne.

Tous les Palestiniens, y compris les Palestiniens à Gaza, à Al-Quds, en Cisjordanie, sur les terres de 1948 et même ceux qui vivent dans les camps de réfugiés, forment un seul peuple et ils devraient adopter la stratégie de la coalescence. Chaque pièce doit en défendre une autre et lorsqu’elle est sous pression, elle doit utiliser les outils à sa disposition.

La Journée Internationale d'Al-Quds (Jérusalem) célébrée en Syrie. https://t.co/ipJTEMIPP0 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

Aujourd’hui, l’espoir de remporter la victoire est plus fort que jamais. Aujourd’hui, l’équilibre des pouvoirs a basculé en faveur des Palestiniens. L’ennemi sioniste s’est affaibli d’année en année tandis que son armée, qui se décrivait comme « l’armée qui ne sera jamais vaincue », s’est transformée en « une armée qui ne goûtera jamais à la victoire » après sa débâcle dans la guerre de 33 jours au Liban et ses expériences dans les guerres de 22 et 8 jours [à Gaza]. Quant à sa condition politique, elle a été contrainte de tenir quatre élections en l’espace de deux ans. En termes de sécurité également, elle goûte continuellement à la défaite. De plus, le désir croissant des Juifs d’émigrer de cette terre est devenu une source d’embarras pour ce régime trop arrogant. Son effort sérieux pour normaliser les relations avec quelques pays arabes, avec l’aide des États-Unis, est un autre signe du déclin de ce régime. Bien entendu, cela n’aidera en aucune façon ce régime non plus. Il y a des dizaines d’années, Israël a établi des relations avec l’Égypte, mais depuis, il est devenu beaucoup plus faible et beaucoup plus vulnérable. Par conséquent, la normalisation des relations avec quelques petits pays faibles pourra-t-elle aider ce régime ? Bien sûr, ces pays ne bénéficieront pas non plus de l’établissement de ces relations, car le régime sioniste transgressera contre leurs propriétés et leurs terres et favorisera la corruption et l’insécurité dans leurs pays.

Le régime terroriste sioniste continue de prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'Islam, pendant le mois le plus sacré de Ramadan.



Le Croissant-Rouge recense 13 blessures à la tête, la plupart aux yeux. Plusieurs sont considérées comme graves. https://t.co/Iqd51N1Nnu — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

Bien sûr, ces vérités ne doivent pas faire oublier aux autres leur lourde tâche. Les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes devraient dénoncer l’acte de normalisation comme interdit d’un point de vue religieux, et les intellectuels et les hommes libres devraient expliquer à tous les résultats de cette trahison, qui est un coup de couteau dans le dos de la Palestine.

Contrairement au mouvement de déclin du régime sioniste, l’augmentation croissante et continue des capacités du camp de la Résistance est le signe d’un avenir radieux : une augmentation de la puissance défensive et militaire, l’autosuffisance dans la construction d’armes efficaces, la confiance en soi des moudjahidines, la prise de conscience croissante des jeunes, l’extension du cercle de Résistance à tout le pays de Palestine et au-delà, le récent soulèvement des jeunes pour défendre la mosquée al-Aqsa et la promotion simultanée de l’esprit de djihad et d’innocence de la nation palestinienne auprès de l’opinion publique dans de nombreux pays du monde sont autant de facteurs positifs.

La Journée Internationale d'Al-Quds (Jérusalem) célébrée en Irak. https://t.co/hgp3BGnzCz — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

La logique de la cause palestinienne, proposée par la République Islamique d’Iran et inscrite dans les documents des Nations Unies, est une logique progressiste et attrayante. Les combattants palestiniens peuvent évoquer l’idée de tenir un référendum avec la participation des principaux habitants de la Palestine. Le référendum déterminera le système politique du pays et les principaux habitants, y compris les Palestiniens déplacés, quelles que soient leur appartenance ethnique et leur religion, y participeront. Ce système politique ramènera les déplacés Palestiniens et déterminera le sort des étrangers qui y habitent.

Cette revendication se fonde sur la démocratie commune acceptée dans le monde entier, et personne ne peut remettre en cause son caractère progressiste.

Les combattants palestiniens doivent poursuivre leur combat légitime et moral contre le régime usurpateur jusqu’à ce qu’il soit contraint de céder à cette demande.

Célébrations de la Journée Internationale d'Al-Quds (Jérusalem) en Iran aujourd'hui. Les manifestants brandissent des drapeaux de la Palestine et du Hezbollah.



Sans le Covid-19, des dizaines de millions de gens défileraient dans les rues. https://t.co/O35LBTMob1 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 7, 2021

Avancez au Nom de Dieu et sachez que « Dieu aidera certainement ceux qui soutiennent sa cause » [Coran, 22, 40].

Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que Sa Miséricorde et Ses Bénédictions.

