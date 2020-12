Voir ci-dessous les voeux de Nasrallah aux chrétiens et aux musulmans pour Noël et le Nouvel An.

Source : Middle East Monitor, 25 décembre 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Téhéran a reçu la première neige de la saison la veille de Noël, répandant la joie parmi la petite population chrétienne du pays. Cette année, les réjouissances associées au festival en Iran ont été atténuées par la pandémie de COVID-19, obligeant les chrétiens iraniens à marquer l’occasion sans faste et splendeur traditionnelles, rapporte l’agence Anadolu.

Une fille iranienne, portant un masque porte une peluche à l’effigie du Père Noël devant un magasin vendant des décorations de Noël, Téhéran, le 22 décembre 2020

Vendredi 25, l’Iran a enregistré 6 041 nouveaux cas de virus et 132 décès, portant le total à 1,18 million de cas et 5 440 décès.

Bien que les cas aient considérablement diminué au cours des dernières semaines, le gouvernement est réticent à toute levée des restrictions en cette période de fêtes.

Au nombre d’environ 500 000, la majorité des chrétiens en Iran sont des Arméniens qui vivent dans le pays depuis des siècles. D’autres sont des Assyriens, des catholiques, des protestants et des chrétiens évangéliques.

Dans la capitale Téhéran, les chrétiens sont principalement concentrés dans le quartier du centre-ville de Majidiyeh, à proximité de l’une des intersections les plus fréquentées de la ville : le square Vali Asr [le Maître du Temps, qui est l’Imam Mahdi].

Le quartier, qui s’anime avec des festivités colorées autour de Noël, est remarquablement calme cette année. Les célébrations sont passées des rues aux maisons.

Fait intéressant, les chrétiens arméniens, qui adhèrent à la branche orthodoxe orientale du christianisme, célèbrent Noël le 6 janvier, car ils considèrent que la naissance et le baptême de Jésus ont eu lieu ce jour-là.

Les chrétiens arméniens occupent également des parties des provinces du centre d’Ispahan et du nord de Tabriz. Dans le quartier Jolfa d’Ispahan, le point culminant des célébrations de Noël a toujours été des pins fortement décorés dans les rues et une messe de prière scintillante dans l’emblématique cathédrale de Vank.

« Noël a toujours été spécial car cela nous rappelle nos racines et nos traditions », a déclaré Firouzeh, un commerçant chrétien de 27 ans de Jolfa, à l’agence Anadolu. « Mais cette année, la pandémie nous a privés de festivités et de réjouissances. »

Il a ajouté qu’un grand nombre de chrétiens arméniens de différentes parties du pays affluent à Ispahan pour Noël pour savourer des « festivités délicieusement traditionnelles » à la cathédrale de Vank (photos ci-dessous), l’église la plus célèbre d’Iran.

En dehors des Arméniens, il y a des Assyriens qui suivent l’Église assyrienne d’Orient et se trouvent principalement dans les provinces du nord de Tabriz et d’Urmia.

Dans une tradition unique, les célébrations de Noël en Iran font suite à des semaines de jeûne des chrétiens. La période de jeûne culmine avec la préparation d’un ragoût de poulet dans chaque foyer chrétien appelé « harissa ».

Malgré des célébrations discrètes, de nombreux magasins et centres commerciaux à Téhéran, Ispahan et dans d’autres grandes villes ont connu une énorme ruée ces dernières semaines alors que les acheteurs cherchaient des produits de Noël traditionnels, un arbre de Noël et le Père Noël, que les Iraniens appellent affectueusement « Baba Noel ».

Les restrictions ne concernent évidemment pas que les chrétiens. En Iran et au Liban, les prières musulmanes collectives et les cérémonies de ‘Ashura, entre autres, ont été largement annulées. Voir notamment La colère de Nasrallah : ‘Si vous ne voulez pas respecter les gestes barrière, isolez-vous complètement !’ et Khamenei appelle à la vigilance et au port du masque

***

Pour la énième fois, les médias dominants & alternatifs (comme RT en français et même en anglais) font leurs titres d’un fait divers imaginaire et que personne n’estimerait digne d’être mentionné s’il ne stigmatisait pas opportunément l’Islam et les musulmans. Et ces pseudo-médias ne se donnent que rarement la peine de publier de démenti, alors même que la justice a dénoncé ces fausses rumeurs avançant comme motif de l’agression présumée les raisons religieuses et attachées au métier de la mère du plaignant, policière, un bien beau métier en effet (les médias n’ont pas précisé si elle était membre du gang des chouinards Alliance, ce qui expliquerait bien des choses).

À Belfort, un jeune homme agressé parce qu’il aurait fêté Noël et ne serait pas un «bon arabe». Circonstance «aggravante» : être fils de policiers. La justice a ouvert une enquête. Pas de place pour le séparatisme dans notre pays, pas de place pour le racisme d’où qu’il vienne. https://t.co/RVbc2ZTrVf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 26, 2020

Donc toute l'histoire du maghrébin frappé parce qu'il fêtait Noël est fausse.



Entre temps les médias, les politiques et le gouvernement s'en sont servis pour alimenter l'islamophobie et la haine contre toute une communauté.



Ils sont la haine, ils sont les séparatistes. pic.twitter.com/v2hVKC4Nak — Islam&Info (@Islametinfo) December 28, 2020

***

Nasrallah souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous les chrétiens & musulmans

Grande interview annuelle du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 27 décembre 2020, sur la chaîne libanaise panarabe Al-Mayadeen. Cet entretien a duré près de 4 heures. Nous en traduirons prochainement des extraits.

Transcription :

Hassan Nasrallah : Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

Je commence par vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu’à tous les téléspectateurs.

Et je m’adresse à tous les chrétiens et musulmans dans le monde, et en particulier dans notre pays, le Liban, pour les féliciter et leur souhaiter de bonnes fêtes, d’abord à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de notre Maître le Messie, que la paix soit sur lui, et avec la grâce de Dieu pour le commencement (imminent) de la nouvelle année (2021), qui, nous l’espérons, sera une année différente de celles qui l’ont précédée, si Dieu le veut. […]

