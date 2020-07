Discours prononcé le 27 juin 2020 par l’ayatollah Khamenei, Guide suprême de la révolution islamique, à l’occasion de la semaine judiciaire et du martyre de l’ayatollah Beheshti et de 72 autres cadres de la révolution, assassinées par le mouvement terroriste MEK.

Source : khamenei.ir

Traduction : lecridespeuples.fr

[…] En conclusion, je voudrais faire une brève référence à la question du coronavirus. Certaines personnes pensent que le problème du Covid-19 est réglé et derrière nous. Ce n’est pas le cas, et le coronavirus sévit toujours. Heureusement, les organisations de santé, les hôpitaux et autres centres de ce type étaient en première ligne et se sont sacrifiés —je l’ai souvent dit auparavant, mais même si je le répète dix fois, ce ne sera pas excessif parce que leur travail était vraiment exceptionnel, et ils continuent de faire ce merveilleux travail—, et deuxièmement, les moudjahidines sur la voie de Dieu sont entrés volontairement dans l’arène et ont fait un travail bénévole remarquable, rendant de précieux services dans les hôpitaux, dans les villes et même dans les cimetières. Le peuple iranien lui aussi s’est vraiment bien comporté et a adopté une bonne réponse. Au début de l’année, lorsque les gens ont annulé la tradition du « sizdeh-bedar » [pique-nique annuel 13 jours après le nouvel an persan, observé par des millions d’Iraniens], je les ai remerciés du fond du cœur car ils ont adopté une approche sérieuse. Eh bien, quel a été le résultat ? Le résultat a été que nous avons été présentés dans le monde comme un pays qui a lutté avec succès contre le coronavirus. Lorsque certains dirigeants d’autres pays se sont entretenus avec le Président [Rouhani] —il me l’a dit—, ils lui ont demandé ce que nous avions fait pour empêcher la propagation du virus. Cela montre que notre travail et nos succès dans la lutte contre le coronavirus sont clairement apparus aux yeux du monde, au point que plusieurs dirigeants étrangers ont demandé à notre Président les mesures que nous avions adoptées. C’était la première phase de l’épidémie.

Maintenant, il semble que le premier mouvement et les premiers efforts aient perdu de leur vigueur parmi le peuple et certains responsables. Je vois que certains honorables fonctionnaires se montrent à la télévision alors qu’ils sont entourés d’autres personnes, mais ils ne portent pas de masque ! Certes, [à l’instant], je ne porte pas de masque non plus, mais c’est parce qu’il n’y a personne autour de moi. Si deux ou trois personnes viennent à moi, moi aussi je porterai certainement un masque, comme cela arrive parfois. Cependant, je vois que certaines personnes ne portent pas de masque. Lorsque vous êtes fonctionnaire du gouvernement et ne portez pas de masque, vous encouragez les jeunes qui marchent dans la rue à ne pas le faire non plus. Quelle en sera la conséquence ? La conséquence est que notre taux de m pouirortalité quotidien atteint plus de 130 personnes alors qu’il n’avait que deux chiffres —environ 30, 40 personnes [au 3 juillet, l’Iran avait un total de 232 863 cas de Covid-19, dont 27 659 cas actifs et 11 106 morts ; pour comparaison, la France compte 166 378 cas, 59 701 actifs et 29 875 morts]. Cela nous chagrine vraiment. Il y a environ un mois ou un mois et demi, on m’a présenté des statistiques et des chiffres montrant que certaines provinces n’avaient pas enregistré de décès. J’en étais très heureux et j’ai remercié Dieu de savoir qu’il y a tel nombre de provinces où il n’y a pas de victimes. Cependant, très récemment —il y a quelques jours—, j’ai reçu un rapport montrant que les mêmes provinces qui n’avaient signalé aucun décès ont maintenant enregistré plusieurs décès. Eh bien, cela nous attriste vraiment. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons respecter les protocoles (sanitaires).

Le peuple et les responsables doivent tous deux continuer à respecter les protocoles. Heureusement, les équipes médicales et le personnel restent fermes (face à l’épidémie), mais je crains qu’ils se fatiguent. Le personnel médical a connu de nombreuses difficultés. Eh bien, jusqu’à quand devrait-il rester mobilisés ? Pendant combien de temps devrait-il continuer à faire tous ces efforts ? Nous devons faire quelque chose pour alléger la charge qui pèse sur eux [en premier lieu respecter les consignes sanitaires]. Dieu nous en préserve, si nos infirmières, nos médecins et autres membres du personnel médical des hôpitaux et autres sont épuisés, des tâches importantes ne seront pas menées à bien et la situation s’aggravera.

On dit qu’il y aura des problèmes économiques. C’est vrai. Les choses doivent être organisées de manière à ce qu’il n’y ait pas ou peu de problèmes économiques à cause du coronavirus. Nous devons faire attention à ce que si, Dieu nous en préserve, nous montrons de la négligence et que le coronavirus se propage à nouveau, la situation économique deviendra encore pire et il y aura davantage de problèmes. Aujourd’hui, nous avons besoin de vigilance à tous les égards. Vous êtes témoin des inimitiés contre nous, à savoir l’hostilité des États-Unis malfaisants, de l’Angleterre malfaisante et des gouvernements européens. Vous voyez qu’ils n’ont aucun scrupule à faire tout ce qu’ils peuvent contre la République Islamique. Dieu merci, ils se fracassent toujours contre le mur et n’atteignent pas leurs objectifs. Malgré le fait qu’ils font de leur mieux pour mettre la nation iranienne à genoux avec leur politique dite de « pression maximale », le résultat est toujours le coup de poing de la nation iranienne sur leurs poitrines, qui les terrasse sans qu’ils parviennent à atteindre leurs objectifs. Cela se produira si nous accomplissons tous nos devoirs, avec la grâce de Dieu. […]

