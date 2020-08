Par Bill Van Auken

Source : World Socialist Web Site, 25 août 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Au cours de la semaine dernière, l’armée américaine a envoyé des convois de l’autre côté de la frontière entre l’Irak et la Syrie, dans ce qui semble constituer une escalade significative de l’intervention militaire américaine dans ce pays ravagé par la guerre.

Selon des sources en Syrie, les convois militaires américains sont entrés en territoire syrien au point de passage d’al-Tanf, où l’armée américaine maintient une garnison près de la triple frontière entre l’Irak, la Syrie et la Jordanie. Ils se sont ensuite rendus dans des bases américaines situées dans les gouvernorats du nord-est de la Syrie de Deir ez-Zor et d’Al-Hasakah. Des témoins ont déclaré que les convois comprenaient des chars, des véhicules blindés, des camions-citernes et des transporteurs d’armes et de matériel logistique.

Le renforcement des forces américaines à l’est de l’Euphrate fait suite à la révélation que Washington a concocté un accord avec une nouvelle compagnie pétrolière américaine, Delta Crescent Energy LLC, qui a été signé par les soi-disant Forces démocratiques syriennes, les troupes au sol par procuration. employés par Washington en Syrie, qui se composent principalement de la milice kurde syrienne des YPG.

Parmi les équipements transportés par camion par l’armée américaine, il y aurait des composants pour deux raffineries modulaires destinées à aider l’entreprise à exploiter et à commercialiser le pétrole syrien.

Cet accord constitue un crime de guerre selon les Conventions de Genève, qui interdisent l’exploitation des ressources naturelles d’un pays occupé au profit de l’occupant. Dans le cas de l’occupation américaine de la Syrie, cela constitue un acte de piraterie internationale encore plus flagrant, car la présence militaire américaine dans le pays n’a été autorisée ni par le gouvernement syrien ni par les Nations Unies.

Voir Moscou dénonce le pillage du pétrole syrien par les Etats-Unis et leur soutien aux terroristes

L’existence de l’accord négocié par Washington entre Delta Crescent Energy et les mandataires kurdes du Pentagone a été révélée pour la première fois par le sénateur républicain Lindsey Graham lors d’une commission des relations extérieures du Sénat le 30 juillet.

Graham a déclaré au secrétaire d’État américain Mike Pompeo qu’il avait été informé par le commandant des forces kurdes syriennes, connu sous le nom de Mazlum Kobani, de l’accord visant à « moderniser les champs pétrolifères dans le nord-est de la Syrie », et a demandé si l’administration Trump le soutenait.

Voir Nasrallah sur les guerres du pétrole et du gaz au Moyen-Orient

« Nous le soutenons », répondit Pompeo. « L’accord a pris un peu plus de temps que nous l’avions espéré et nous sommes maintenant en cours de mise en œuvre ; cela pourrait être très puissant. »

Il est depuis apparu que les dirigeants de Delta Crescent Energy incluent James Cain, un responsable du Parti républicain de Caroline du Nord et ancien ambassadeur américain au Danemark qui a acquis une brève notoriété en appelant à l’exécution de Bradley Manning, le courageux soldat américain emprisonné pour son rôle dans la révélation des crimes de guerre américains en Afghanistan et en Irak en divulguant à WikiLeaks des centaines de milliers de journaux de guerre militaires et de câbles diplomatiques. James Reese, ancien officier de la Delta Force, qui est devenu consultant en sécurité privée et contributeur à Fox News après sa retraite de l’armée, siège également au conseil d’administration de la société.

Il y a toutes les raisons de soupçonner que la société-paravent a été formée par un acte de copinage politique. L’accord aurait été « négocié » sous les auspices du chef du commandement central américain (CENTCOM), le Général Kenneth McKenzie, tandis que l’armée américaine facilite sa mise en œuvre.

Quant à l’affirmation de Pompeo selon laquelle cet accord pourrait se révéler « puissant », ce n’est certainement pas du fait de son importance économique mondiale, étant donné que la Syrie ne représente que 0,1% des réserves mondiales de pétrole. L’accord sert plutôt de moyen de priver le gouvernement et le peuple syriens des ressources dont la reconstruction a désespérément besoin après près d’une décennie de guerre, tout en fournissant simultanément un prétexte à la poursuite de l’occupation militaire américaine et au démembrement du pays.

Voir Guerre alimentaire : les Etats-Unis incendient les champs de blé syriens pour affamer la population

L’accord est le résultat du changement de tactique américain initié par Trump en octobre de l’année dernière, lorsqu’il a donné son feu vert à une invasion turque du nord-est de la Syrie dans le but de chasser les anciens alliés kurdes de Washington de la frontière. À l’époque, Trump a fait beaucoup de déclarations démagogiques selon lesquelles il allait mettre fin aux « guerres éternelles » de Washington et retirer toutes les troupes américaines de Syrie.

Confronté à une tempête de critiques de la part de l’appareil militaire et de renseignement américain, Trump a reculé, annonçant qu’il conserverait une force américaine en Syrie pour « garder le pétrole ».

À l’époque, il a déclaré : « Nous allons travailler sur quelque chose avec les Kurdes pour qu’ils aient de l’argent, afin qu’ils aient des liquidités. Peut-être que nous demanderons à l’une de nos grandes sociétés pétrolières d’intervenir et de le faire correctement. »

Voir Nasrallah annonce la fin de l’hégémonie américaine : Trump va quitter le Moyen-Orient et abandonner ses alliés

L’annonce de l’accord pétrolier a provoqué de vives critiques de la part du gouvernement syrien. L’ambassadeur de Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Ja’fari, s’est exprimé devant le Conseil de sécurité la semaine dernière, dénonçant Washington pour « avoir volé du pétrole syrien et privé l’État syrien et le peuple syrien des revenus de base nécessaires pour améliorer la situation humanitaire, subvenir aux besoins de première nécessité et reconstruire le pays. » Il a également accusé les États-Unis et l’Union européenne d’appliquer un régime de sanctions qui sert à « empêcher les Syriens d’obtenir leurs besoins de base en nourriture, en médicaments et en équipement médical, en particulier à la lumière de la propagation de la pandémie de coronavirus et de ses effets désastreux. »

Les principaux alliés du gouvernement du Président Bashar al-Assad, l’Iran et la Russie, ont également dénoncé l’accord pétrolier américain comme une violation de la souveraineté nationale de la Syrie. Le gouvernement turc, qui poursuit sa propre occupation et l’annexion de facto du territoire syrien, a également condamné cet accord.

Le gouvernement du Président Recep Tayyip Erdoğan a publié une déclaration dénonçant hypocritement Washington pour « avoir méconnu le droit international, violé l’intégrité territoriale, l’unité et la souveraineté de la Syrie », tout en affirmant que l’accord pétrolier équivalait à « financer le terrorisme ». Ankara considère le YPG kurde syrien comme une branche du mouvement séparatiste kurde du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en Turquie, qui est désigné par les États-Unis et la Turquie comme une organisation « terroriste ». Le gouvernement Erdogan considère la consolidation de toute entité contrôlée par les Kurdes près de sa frontière avec la Syrie comme une menace pour la sécurité nationale turque.

Voir Syrie : le projet d’épuration ethnique d’Erdogan

L’accord sur le pétrole a fait monter des tensions dangereuses dans le nord-est de la Syrie, où les forces américaines, russes, turques, syriennes et kurdes des YPG, ainsi que les restes de la milice Daech, opèrent tous à proximité.

La semaine dernière, le 18 août, une base américaine près du champ pétrolifère syrien Conoco à Deir ez-Zor, maintenant sous le contrôle de l’armée américaine et de ses mandataires kurdes, a subi une attaque à la roquette pour la première fois ; le même jour, un major général russe a été tué par un engin explosif improvisé qui a explosé lors du passage d’un convoi militaire se dirigeant vers la base de Hmeimim.

Voir Vietnam 2.0 : l’humiliante retraite américaine de Syrie

Le Pentagone a imputé l’attaque à la roquette à l’Iran et aux milices alignées sur l’Iran, tandis que le meurtre de l’officier russe supérieur était initialement imputé à Daech. Des spéculations ont également attribué le meurtre du général russe à Washington et à ses mandataires kurdes.

Un jour plus tôt, le 17 août, un convoi américain a affronté les forces gouvernementales syriennes à un poste de contrôle à Al-Hasakah, tuant un soldat syrien et en blessant deux autres. Les récits américains et syriens de l’incident étaient en contradiction, le Pentagone affirmant que le convoi avait été attaqué par des éléments inconnus après avoir traversé le point de contrôle, tandis que le gouvernement syrien rapportait que des frappes aériennes avaient eu lieu lorsque les Syriens ont tenté d’arrêter le convoi. Des hélicoptères Apache escortaient les véhicules blindés américains.

Voir Nasrallah : les Etats-Unis font tout ce qu’ils peuvent pour assister Daech

Des responsables militaires américains ont rapporté que les rencontres entre soldats américains et russes sont pratiquement un événement quotidien. De son côté, la Russie a renforcé ses forces dans la région, en renforçant sa base à l’aéroport de Qamishli à la frontière turque et en faisant venir des hélicoptères d’attaque. Pendant ce temps, la Russie a déployé une vingtaine de chars et de véhicules blindés dans le village de Mazloum, à un peu moins de deux kilomètres d’une base américaine.

L’impérialisme américain est en guerre en Syrie depuis le lancement d’une opération de changement de régime en 2011, utilisant des milices terroristes soutenues par la CIA comme ses mandataires dans le but de renverser le gouvernement Assad et d’imposer un gouvernement fantoche américain à Damas. Les Etats-Unis ont ensuite lancé une intervention militaire directe en Syrie et en Irak sous prétexte de combattre Daech, une ramification des milices qu’ils avaient auparavant armées et financées. Le bilan de ces interventions se chiffre à des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

Voir Bachar al-Assad : « La défaite des terroristes à Alep est celle de l’Occident »

Maintenant, les États-Unis restent en Syrie dans le but de contrôler et d’exploiter le pétrole du pays, dans le cadre d’une campagne militaire plus large visant à imposer une hégémonie néocoloniale américaine au Moyen-Orient aux dépens de l’Iran et des pays que le Pentagone définit comme « grandes puissances » rivales, la Chine et la Russie.

Ces objectifs, combinés à la profonde instabilité politique induite par la crise économique et sociale aux États-Unis eux-mêmes, présentent un danger croissant que les frictions militaires accrues en Syrie puissent évoluer vers une guerre plus large, attirant aussi bien les puissances régionales que les grandes puissances.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter.