Sources : Russia Today (les 15 et 21 octobre 2019)

Traduction : lecridespeuples.fr

Une équipe de RT Arabic a pénétré dans l’enceinte de la base américaine de Manbij, en Syrie, abandonné par les Américains quelques heures auparavant. Des séquences filmées sur les lieux suggèrent que les troupes américaines sont parties précipitamment, laissant du matériel et des objets personnels sur les lieux.

Les troupes se sont retirées de la base, située au sud-ouest de la ville de Manbij, dans le nord du pays, dans la nuit entre lundi 14 et mardi 15 octobre. La retraite fait suite à la décision du Président américain Donald Trump d’exfiltrer le personnel américain face à l’opération turque contre les milices dirigées par les Kurdes.

Au moment où les troupes américaines se sont retirées, l’Armée arabe syrienne s’est précipitée pour combler le vide qu’elle avait laissé. Les correspondants de guerre l’ont suivie, découvrant un aperçu rare des complexes fortifiés secrets.

L’équipe de RT Arabic a été l’une des première à pénétrer dans la base, cachée derrière une épaisse muraille de gabions. Les vidéos de la scène montrent que toutes ses structures ont été laissées en place, y compris les tentes du personnel et les cabanes.

Les troupes sont apparemment parties dans l’urgence : on peut voir des meubles, des effets personnels et même un souper inachevé. Les équipements plus sensibles semblent toutefois avoir été démantelés.

Il ne restait plus personne pour garder la base, à l’exception d’un chiot apparemment abandonné, qui était clairement ravi de voir des gens.

D’autres journalistes ont également profité de l’occasion pour inspecter les installations militaires américaines. Le correspondant de guerre russe Oleg Blokhin a mis en ligne quelques vidéos de la scène.

Il a même joué avec une barrière anti-SVBIED (engin explosif improvisé transporté sur véhicule) à l’entrée de la base. Le mécanisme s’est avéré pleinement opérationnel, les troupes en fuite n’ayant apparemment pas eu le temps de le démanteler ou de le détruire.

***

Les troupes américaines qui se retiraient précipitamment du nord de la Syrie ont abandonné derrière eux un assortiment coloré de documents et d’attirail patriotique, allant de livres de Harry Potter à des drapeaux provocateurs.

Les photos d’une base militaire américaine abandonnée à Manbij illustrent ce que les soldats américains faisaient pour passer le temps pendant leur séjour sans invitation.

Les preuves photographiques indiquent qu’au moins un soldat aimait lire Harry Potter. Pour accroître la diversité, la littérature mise au rebut comprenait également un livre de poche Tom Clancy et des Bibles, dont la couverture de l’une arbore un camouflage militaire.

Pax Americana at abandoned Manbij base: Literature edition. Let’s be honest, were we expecting any other books exc… twitter.com/i/web/status/1…—

Serge (@Zinvor) October 21, 2019

American soldiers left a *zooms in, looks closer* camouflaged Military Challenge Edition Bible in their abandoned b… twitter.com/i/web/status/1…—

Serge (@Zinvor) October 20, 2019

Pour les soldats peu enclins à la lecture, il y avait aussi une Game Boy, une PS3 et quantité de jeux vidéo. Au moins un soldat-joueur dévoué avait même apporté une carte de la ville fictive de Grand Theft Auto (GTA).

Gamers RISE UP at abandoned American base in Manbij: -Rainbow Six Siege

-Call of Duty: Black Ops 3 (featuring: UNO… twitter.com/i/web/status/1…—

Serge (@Zinvor) October 21, 2019

Il y avait aussi des piles de DVD et, dans une manifestation d’américanisme authentique, un réfrigérateur rempli de Coca-Cola. Les pillards ont également trouvé des ballons de basket et de football américain sur le site.

Pax Americana at Manbij base -Weak hot sauce

-American football

-Guten-free instant noodles

-Priority mail smores… twitter.com/i/web/status/1…—

Serge (@Zinvor) October 20, 2019

Une équipe de RT qui a filmé l’intérieur de la base déserte la semaine dernière a trouvé des meubles, des effets personnels et même des repas inachevés.

Alors qu’ils se précipitaient vers la porte de sortie, les soldats ont oublié de prendre leur drapeau « Venez le chercher », de sorte que les médias russes se sont emparés de lui et ont pris quelques photos. Le slogan, qui provient du grec ancien « molon labe » (étendard de défi signifiant le refus de la reddition, utilisé par les Grecs face aux Perses lors de la bataille des Thermopyles et repris durant l’histoire militaire des Etats-Unis, notamment durant la sécession du Texas en 1835-36), symbolise l’arrogance militaire américaine, mais dans ce cas, l’ironie est cinglante.

Russian Journalist with US molon labe flag at abandoned American base in Syria https://t.co/QMvgkRQJh4—

DoC© (@DocPakistan) October 20, 2019

Ils ont également laissé derrière eux un accueil plutôt malséant à la Russie, peut-être pour compenser l’amertume suscitée par leur drapeau abandonné.

Les troupes se sont retirées mardi dernier de la base, située au sud-ouest de la ville de Manbij, dans le nord du pays. La retraite a fait suite à la décision du président américain Donald Trump de retirer le personnel américain avant l’opération turque contre les milices dirigées par les Kurdes. Les forces américaines sont depuis lors entrées dans l’ouest de l’Irak, où elles pourraient ou non finir de lire tous les livres de Harry Potter.

***

Evacuation chaotique de Saigon

