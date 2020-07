Le Hezbollah déplore un martyr dans l’attaque israélienne contre Damas. Israël s’attend à des représailles.

Sources : Al-Mayadeen Web, 21 juillet 2020, et Al-Mayadeen TV, 22 juillet 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x7v5ib9

Après que le Hezbollah a annoncé la mort de l’un de ses combattants lors de l’attaque israélienne contre Damas lundi soir, les médias israéliens ont rapporté « la peur et la vigilance en Israël » face à la réponse attendue du Hezbollah à la frontière libano-palestinienne.

Mardi 21 juillet, le Hezbollah a annoncé le martyre d’Ali Kamel Mohsen, tombé durant l’agression israélienne à la périphérie de l’aéroport de Damas lundi soir.

Les médias israéliens ont rapporté la « peur ambiante en Israël face à la réponse attendue du Hezbollah, qui a annoncé qu’un de ses membres avait été tué lors de l’attaque d’hier contre la Syrie ».

Roi Kais, commentateur des affaires arabes pour la chaîne israélienne Kan, a indiqué dans un tweet que l’annonce par le Hezbollah du martyre d’un de ses membres « bouleverse assurément la donne ».

בחיזבאללה מוסרים כי איש הארגון, עלי כאמל מוחסן ג'וואד, נהרג בתקיפה הישראלית אתמול בנמל התעופה הבינלאומי של דמשק. זה בהחלט משנה את התמונה pic.twitter.com/89EPiM6IKn — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) July 21, 2020

Kais a ajouté : « Nous devons rappeler ici l’équation de Hassan Nasrallah : tout membre du Hezbollah tué dans les attaques israéliennes contre la Syrie sera vengé par une riposte à la frontière libanaise. »

De son côté, le commentateur et analyste des questions stratégiques Yoni Ben-Menachem a évoqué sur Twitter, « la vigilance dans l’establishment sécuritaire israélien, de peur d’une réponse du Hezbollah à la frontière nord ».

מלחמה בכמה חזיתות כוננות בגבול הצפון מחשש שארגון חזבאללה יגיב על מות אחד מפעיליו בהפצצות בסוריה המיוחסות לישראל.

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ישראל נחושה להילחם בסכנה האיראנית בכמה חזיתות בחלון ההזדמנויות שנוצר. pic.twitter.com/oDcNAVDDLD — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) July 22, 2020

Il convient de noter que des sources régionales ont aujourd’hui démenti à Al-Mayadeen l’information selon laquelle un officier iranien aurait été tué à la suite de l’agression israélienne dans les environs de Damas.

Une source militaire syrienne a rapporté lundi soir que 7 soldats avaient été blessés, ainsi que des dégâts matériels à la suite de l’agression.

Voir Bachar al-Assad : Israël frappe la Syrie à cause de la défaite de ses alliés terroristes

Les systèmes syriens de défense aérienne ont intercepté la majorité des missiles tirés par des avions israéliens contre le sud de Damas depuis le Golan occupé.

***

Rappel : quelques ripostes précédentes du Hezbollah suite à des incidents similaires

Destructions de 3 blindés israéliens le 28 janvier 2015, suite à une frappe israélienne ayant tué 6 membres du Hezbollah à Quneitra

Vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x7v2ywa

L’équation annoncée par Nasrallah dans son discours du 30 janvier 2015

Vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x7v5iwe

La frappe du Hezbollah contre un blindé israélien après l’assassinat de deux de ses membres à Damas

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YCgrH-fbHjo

Voir également :

Nasrallah suite aux frappes contre le Hezbollah en Syrie : notre riposte est imminente, Netanyahou fait campagne avec le sang des Israéliens

Le Hezbollah détruit un véhicule militaire israélien à la frontière, tous ses occupants sont tués ou blessés

Les bases militaires d’Israël à la frontière désertées précipitamment avant et après la riposte du Hezbollah

Nasrallah : le Hezbollah n’a plus aucune ligne rouge face à Israël, toute la Palestine occupée est dans notre ligne de mire

