Macron : « Les masques ne servent à rien, et ceux qui les portent sont des ignorants irresponsables car ils en privent les soignants qui en ont réellement besoin ; pour ma part, je suis irréprochable mais je suis trop précieux à l’humanité pour prendre des risques, et c’est pourquoi je porte un masque FFP2 dans un lieu dépourvu de malades, alors que tout le monde autour de moi ne porte qu’un simple masque chirurgical… Et si vous n’êtes pas contents, venez me chercher ! »



Édouard Philippe : « Les tests ne servent à rien tant qu’il n’y a pas de symptômes gravissimes, mais par précaution, tous les membres du gouvernement se font dépister deux fois par jour. Je ne permettrai à personne de douter du dogme laïque de l’Infaillibilité gouvernementale. Tous les Français sont égaux face à la maladie, mais certains sont plus (ou moins) égaux que d’autres. »



On demande à #EdouardPhilippe pourquoi sportifs et politiques sont testés mais pas les anonymes, il brasse de l’air une minute pour terminer sur les #EHPAD

Comparer avec les déclarations & actions de Boris Johnson, atteint du covid-19, ayant ouvertement assumé la stratégie de l’immunité de groupe, télétravaillé jusqu’au bout au lieu de se reposer, et qui en fait personnellement les frais, étant actuellement en soins intensifs du fait de son inconscience. Suggestion de sujet de bac de philo en confinement : Peut-on souhaiter le covid-19 à nos dirigeants ?

Boris Johnson : Je… Pendant qu’on essaie de… Je peux vous dire que je… je… je… je… je serre la main tout le temps. J’étais à l’hôpital la nuit dernière, et je pense qu’il y avait quelques patients (atteints du) coronavirus, et vous serez heureux de savoir que j’ai serré la main à tout le monde, et je continue de serrer la main, et je pense qu’il est très important que nous continuions à… Les gens peuvent évidemment se faire leur propre avis, comme vient de le dire Matt [Hancock, le secrétaire à la Santé] il me semble, mais je pense que les preuves scientifiques, et je m’en remets aux experts… Expert : Lavez-vous les mains… Boris Johnson : Notre avis est qu’il faut surtout se laver les mains, c’est ça qui est crucial. [3 mars 2020]



Boris Johnson : L’une des théories est que nous pourrions peut-être l’encaisser (de plein fouet) sur le menton, tout prendre d’un seul coup et laisser la maladie, pour ainsi dire, se propager dans la population (pour atteindre l’immunité de groupe), sans prendre autant de mesures draconiennes. [5 mars 2020]

Il ne faut pas forcément croire Boris Johnson sur parole, car il a été accusé par une députée travailliste de mentir au sujet des patients covid-19 qu’il aurait rencontrés.

Quoi qu’il en soit, espérons que le monde post-coronavirus sera meilleur que celui que nous avons connu jusqu’à présent…

Boris Johnson aurait-il dû être hospitalisé plus tôt ?

Par Graham Dockery

Source : RT, le 6 avril 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Lorsque le Premier ministre britannique Boris Johnson a attrapé le coronavirus, il a décidé de jouer au leader impassible et de continuer à travailler aussi longtemps que possible. Maintenant, il est en soins intensifs. Le Premier Ministre a-t-il été trop imprudent face à un virus meurtrier ?

Johnson a été admis à l’hôpital pour des tests dimanche, dix jours après avoir reçu un diagnostic de coronavirus Covid-19. Lundi, après une aggravation de son état, il a été placé en soins intensifs, laissant le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, assurer l’intérim.

Johnson a-t-il été victime de son image de cheval de bataille et de son envie de jouer au leader fort ?

Après son diagnostic initial, Johnson a continué à télétravailler depuis son confinement. Le Premier ministre s’est adressé au public via des clips vidéo enregistrés sur son téléphone, insistant aussi récemment que vendredi qu’il se sentait « mieux », alors qu’il était visiblement malade. Lorsqu’il a été transporté à l’hôpital deux jours plus tard, la chroniqueuse Sarah Vine a tweeté : « Boris a travaillé sans arrêt tout au long de sa maladie, et maintenant, nous en voyons le résultat. »

Si les chicaneurs sur Twitter et dans les médias n’avaient pas demandé à savoir à tout instant « où est Boris ? », le Premier ministre se serait peut-être senti moins obligé de présider à des « cabinets numériques » et de s’adresser au public depuis l’isolement.

Les sept premiers jours d’infection sont critiques, et le NHS (Service national de santé britannique) recommande de « se reposer et de dormir » pendant cette période. En choisissant de travailler, Johnson a probablement saboté ses chances de guérison.

Cependant, Johnson a présenté un front défiant dès le début de la pandémie. Son gouvernement a été plus lent à fermer les entreprises et interdire les rassemblements que ses voisins d’Irlande et d’Europe continentale. Alors que le Taoiseach (Premier ministre) irlandais Leo Varadkar a parlé en mars de la nécessité de « mettre dans un cocon… les gens les plus vulnérables et les plus chers de notre société », Johnson a réfléchi à l’adoption d’une approche de « l’immunité collective » contre le virus : selon ses propres mots, « de l’encaisser (de plein fouet) sur le menton, de tout prendre d’un seul coup et de laisser la maladie, pour ainsi dire, se propager dans la population, sans prendre autant de mesures draconiennes ».

Une telle approche a été rapidement abandonnée, mais seulement après que Johnson se soit ostensiblement moqué du virus. Alors que la « distanciation sociale » entrait dans le lexique mondial, il se vantait de « serrer les mains en permanence ».

« J’étais à l’hôpital la nuit dernière, et je pense qu’il y avait quelques patients (atteints du) coronavirus, et vous serez heureux de savoir que j’ai serré la main à tout le monde, et je continue de serrer la main », a-t-il déclaré après avoir visité une unité de Covid-19 au début du mois de mars. Cependant, il convient de rappeler que bien que l’attitude cavalière de Johnson ait depuis été ridiculisée par la presse, les opinions sur la distanciation sociale étaient encore partagées à l’époque. Deux semaines plus tôt, le site d’information libéral Vox a moqué ceux qui s’abstiennent des poignées de main pour leur « peur paranoïaque des corps et de la maladie ».

Pourtant, si Johnson avait exercé « l’abondance de prudence » dont les dirigeants mondiaux parlent toujours, il ne se serait peut-être pas retrouvé à recevoir de l’oxygène dans un lit de soins intensifs. Contrairement au Président russe Vladimir Poutine, qui a enfilé une combinaison Hazmat jaune fluo et un masque à gaz lors d’une visite à l’hôpital le mois dernier, l’idée qu’avait Johnson de remporter une victoire de com’ sur l’agent pathogène mortel impliquait de démontrer les traits les plus britanniques : flegme et impassibilité.

Après coup, cependant, le karma a été quasi instantané. Comparé à d’autres dirigeants britanniques qui ont contracté la maladie et se sont rétablis, comme le prince Charles et le secrétaire à la Santé Matt Hancock pour n’en citer que deux, le cas de Johnson est évidemment bien plus grave.

Ce qui va se passer ensuite est matière à supposition, et le résultat, quel qu’il soit, sera indéfiniment disséqué par les médias britanniques et mondiaux. En attendant, la maladie de Johnson nous rappelle que personne, quel que soit son rang dans la vie, n’est à l’abri de cet ennemi invisible et aérien.

