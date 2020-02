Source : Middle East Monitor, 31 janvier 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

L’armée marocaine a reçu 3 avions de reconnaissance Heron d’Israël.

Le Maroc a reçu cette semaine trois drones de reconnaissance israéliens dans le cadre d’un accord de vente d’armes de 48 millions de dollars, a rapporté le site français Intelligence Online.

Les trois avions Heron sont arrivés le 26 janvier. On ne sait pas ce que l’accord militaire signé entre les deux pays comprend par ailleurs.

Selon les autorités marocaines, les drones seront déployés pour contrer les groupes extrémistes et lutter contre les mouvements rebelles au Sahara occidental.

Le Maroc et Israël ont une longue histoire de coopération militaire et au niveau du renseignement, mais n’ont pas de relations diplomatiques officielles.

Hier, Lior Ben Dor, porte-parole arabe du ministère israélien des Affaires étrangères, a appelé à un renforcement des relations commerciales entre les deux États. « Bienvenue au peuple marocain. J’aimerais vous dire que nous invitons des investisseurs, des hommes d’affaires, des chercheurs et des médecins marocains en Israël. »

Le Maroc est accusé depuis longtemps de normaliser ses relations avec Israël. En octobre, les autorités ont arrêté le chef de l’Observatoire marocain contre la normalisation avec Israël, Ahmed Wehman, après qu’il a organisé une manifestation contre l’amélioration des liens avec l’État d’occupation.

Pour ne manquer aucune publication et soutenir ce travail censuré en permanence, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter.