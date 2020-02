Source : http://normanfinkelstein.com/2020/01/31/i-just-read-the-trump-administrations-vision-for-palestine/

Traduction : lecridespeuples.fr

Je viens de lire la « Vision » de l’administration Trump pour la Palestine…

Fondamentalement, elle présume que le peuple palestinien est composé de débiles mentaux, mais les États-Unis et Israël sont prêts à les introduire dans la civilisation. Les seules mises en garde sont :

(1) Les Palestiniens doivent perdre environ la moitié de la Cisjordanie ; cela est considéré comme une « concession importante » par Israël et une mesure qui respecte « l’esprit » de la résolution 242 des Nations Unies (appelant au retrait unilatéral de l’ensemble des territoires occupés en 1967) ;

(2) Tant qu’ils n’auront pas atteint la civilisation, ce que les États-Unis et Israël sont seuls à pouvoir juger, les Palestiniens ne peuvent pas avoir d’ « État »; et

(3) Même si cet « État » devait finalement se matérialiser, il ne posséderait aucun attribut de souveraineté ; en fait, Israël conserverait même le droit de décider, comme il le fait à Gaza, si un article prétendument à « double usage » (civil et militaire) comme le ciment et les équipements médicaux peut être importé par cet « État ».

Si cette vision ne parvient pas à inspirer, je recommanderais plutôt cette vision de Martin Luther King.

https://www.youtube.com/watch?v=odHqG1rA4M8

S’il y a un Seigneur miséricordieux dans les cieux, toutes les briques du mur tomberont sur les têtes des visionnaires de Trump.

Mais hélas, jusqu’à ce que (et à moins que) les Palestiniens prennent le contrôle de leur destin, cette vision est aussi éloignée de la réalité que celle de Trump.

[Le Cri des Peuples se permet de ne pas partager le pessimisme du respecté Norman Finkelstein, et propose plutôt cette autre ‘vision‘, qui, n’en déplaise aux incrédules, se réalisera inéluctablement : la destruction de l’Etat usurpateur d’Israël par l’Axe de la Résistance et la Libération totale de la Palestine]

https://vimeo.com/388751999/

Pour ne manquer aucune publication et soutenir ce travail censuré en permanence, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter.