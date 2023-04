Source : The Cradle, 18 avril 2023

Traduction : Le Saker francophone

Israël est actuellement confronté à un défi unique et redoutable : une force irrégulière multi-frontale qui représente une menace plus grande pour l’État que les armées arabes traditionnelles du passé. Cette force irrégulière se distingue par l’introduction de la guerre des missiles et d’un front véritablement uni, qui ont modifié les règles d’engagement et contraint l’État d’occupation à s’adapter en toute hâte.

Contrairement aux adversaires israéliens précédents, cette force irrégulière est composée de divers acteurs étatiques et non étatiques qui opèrent sur plusieurs fronts. Leurs tactiques et stratégies non conventionnelles, notamment la guérilla et la guerre asymétrique, créent un environnement de combat complexe et imprévisible pour Israël.

Pluie de missiles en avril

Cette situation a été illustrée au cours de la première semaine d’avril 2023, lorsque la Résistance a tiré des missiles sur Israël à partir de trois fronts territoriaux distincts. La tournure inattendue des événements a pris les politiciens israéliens au dépourvu, les obligeant à revenir sur leurs provocations dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et à geler temporairement la circulation des extrémistes juifs dans l’enceinte musulmane.

Le premier effet des missiles de la résistance a été la décision israélienne, prise le 12 avril, d’empêcher les Juifs d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa jusqu’à la fin du mois islamique du Ramadan. Cette décision n’était pas fondée sur les tensions dans les territoires palestiniens occupés ou sur les crises internes d’Israël sous le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il s’agit plutôt d’une réponse à l’érosion de la dissuasion israélienne qui s’est effondrée sous la force des missiles de la résistance.

La Résistance ouvre de nouveaux fronts

La décision d’apaiser les tensions dans la mosquée Al-Aqsa est une reconnaissance par Israël du fait que la résistance a pris le dessus en coordonnant ses assauts sur plusieurs fronts : tirs de roquettes depuis Gaza, attaques de missiles depuis le Liban, ciblage de sites israéliens dans le Golan occupé depuis la Syrie.

Dans la bande de Gaza, les factions de la résistance ont tiré de nombreuses roquettes sur les colonies juives autour de Gaza, démontrant ainsi leur capacité et leur volonté de frapper profondément le territoire israélien.

C'est sans précédent depuis 2006.

Photos d'impacts en Palestine occupée pic.twitter.com/Op2BlwiOxM — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 6, 2023

Au Liban, trois salves d’environ 30 missiles ont été tirées sur des colonies de Galilée occupée, blessant trois colons. Il s’agit du plus grand nombre de missiles lancés depuis le Liban depuis la guerre de juillet 2006.

Depuis la Syrie, deux salves de missiles ont été tirées sur des sites israéliens dans le Golan occupé. Si la première salve n’a touché aucune cible, la seconde a visé des sites et des colonies, entraînant l’activation du système de défense Dôme de fer par l’armée israélienne.

Les choses ont pris une tournure inattendue lorsque le front du Sinaï est entré dans la mêlée, avec des informations selon lesquelles l’armée égyptienne aurait « contrecarré » un tir de missiles en direction du port d’Eilat, dans le sud d’Israël. Une source au sein de l’Axe de la Résistance a déclaré à The Cradle que « la Résistance était, sans aucun doute, responsable du déplacement du front du Sinaï pour envoyer un message à l’ennemi qu’il ne devrait pas se sentir non plus en sécurité à la frontière avec l’Égypte« .

L’incident du Sinaï a fait l’objet d’un black-out médiatique notable, car il n’était « pas dans l’intérêt d’Israël de révéler ce qui s’est passé dans le Sinaï en raison de nombreuses considérations internes« , et, ajoute la source, il n’était pas non plus dans l’intérêt de l’Égypte de reconnaître ses propres lacunes en matière de sécurité.

Israël a encore bombardé la Syrie au milieu de la nuit dans une nouvelle agression non provoquée. C'est la 10e fois depuis le terrible tremblement de terre de février. Où est l'indignation de la communauté internationale ? Ou est-elle uniquement réservée à l'Ukraine ? https://t.co/TSVVvn6jDW — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 29, 2023

Éviter la colère du Hezbollah

La tentative d’Israël de rendre le Hamas responsable des tirs de roquettes en provenance du Liban – tout en évitant de mentionner un rôle potentiel du Hezbollah – a été perçue comme un effort pour éviter une confrontation avec le groupe de résistance libanais et pour limiter sa réponse au Hamas. Contredisant le récit militaire officiel, Netanyahou a affirmé qu’Israël avait riposté contre des cibles du Hezbollah au Liban, alors que les médias hébreux ont rapporté que les responsables militaires avaient spécifiquement déconseillé de frapper les positions du Hezbollah, car cela risquait d’aggraver le conflit.

La réponse de Tel Aviv aux tirs de roquettes s’est limitée à des frappes sporadiques, ce qui indique clairement qu’Israël tente de sauver la face sans aggraver la situation. Cela a eu des conséquences immédiates : Israël a été contraint d’accepter les équations imposées par la résistance et n’est plus en mesure de risquer une escalade potentielle qui pourrait conduire à une guerre totale sur plusieurs fronts.

Diminution de la force de dissuasion d’Israël

L’ancien chef de la division du renseignement militaire israélien, Amos Yadlin, a soulevé des questions importantes dans une série de tweets le 9 avril. Il a mis en évidence trois considérations essentielles pour les décideurs israéliens dans la situation sécuritaire actuelle :

Premièrement, Yadlin s’est demandé si l’événement sécuritaire se limitait à une seule organisation ou s’il impliquait « l’ensemble de l’axe radical« , y compris l’Iran, le Hezbollah et le Hamas.

Deuxièmement, il a demandé si la dissuasion israélienne s’était érodée au point de nécessiter une action pour la restaurer, ou si la politique actuelle d’endiguement était suffisante.

Enfin, Yadlin a insisté sur la nécessité d’élaborer une stratégie susceptible de rétablir la dissuasion sans entraîner une escalade dans un conflit à part entière, en particulier dans le nord du pays. Comme beaucoup d’autres personnalités politiques et militaires israéliennes au cours du mois dernier, Yadlin a également souligné que l’érosion de la dissuasion israélienne peut avoir été influencée par des facteurs tels que les divisions internes, les relations tendues avec les États-Unis et les craintes de guerre.

Réécrire les règles

Les récents tirs de roquettes sur plusieurs fronts par la résistance n’étaient pas une coïncidence, mais une action soigneusement planifiée avec des messages clairs à l’intention de l’ennemi. L’activation des fronts au Liban et en Syrie est une initiative conjointe de la résistance visant à modifier les « règles d’engagement » et à saper les capacités de dissuasion israéliennes.

Ce faisant, la résistance a exploité les nombreuses vulnérabilités actuelles d’Israël : une crise interne généralisée, des relations américano-israéliennes tendues et la préoccupation de son armée en Cisjordanie.

Selon la source de l’axe de la résistance, « le message que l’axe de la résistance voulait transmettre à l’ennemi est que dans toute guerre à venir, plus d’un front sera ouvert avec l’ennemi dans le cadre du nouveau paradigme de « l’unité des fronts »« . La source a souligné que la décision à cet égard est entre les mains du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

L’analyste politique palestinien Hassan Lafi explique à The Cradle l’objectif des frappes conjointes de la résistance et pourquoi il fallait le faire :

« L’une de ces [nouvelles] règles est que Jérusalem n’est pas seulement pour les Palestiniens, mais pour la nation islamique et arabe« , cite Nasrallah après la bataille de Sayf al-Quds en 2021, lorsqu’il a déclaré : « violer les lignes rouges, c’est-à-dire Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, signifie le déclenchement d’une guerre régionale. »

L’unité des fronts

Lafi a souligné que les tirs de roquettes sur plusieurs fronts démontrent « la sincérité et le sérieux » de l’axe de la résistance dans l’imposition de cette équation. Il a fait remarquer que « l’unité des fronts » est devenue une approche pratique qui « a semé la confusion dans l’occupation et sapé la force de dissuasion israélienne« .

Comme l’explique Yasser al-Masri, un responsable du mouvement palestinien Fatah, à The Cradle :

« L’unité des fronts est une idée effrayante pour Israël. Les tirs de roquettes depuis le Liban sans qu’aucune partie n’en revendique la responsabilité, ainsi que depuis le plateau du Golan, ont terrifié et désorienté Israël. Nous l’avons vu dans la décision de Netanyahou d’empêcher les incursions des colons dans Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan. »

Malgré les rumeurs croissantes sur la possibilité qu’Israël – avec le soutien des États-Unis – se prépare à une frappe majeure contre l’Axe de la Résistance ou à cibler l’un de ses fronts, Lafi a exclu la probabilité d’une guerre déclenchée par Israël ou les États-Unis qui pourrait échapper à tout contrôle, en particulier à cause de l’attention militaire que Washington porte ailleurs : « La dernière chose que veulent les Américains, c’est une nouvelle guerre en plus de la guerre en Ukraine. »

De même, les divergences croissantes entre Tel-Aviv et Washington « signifient qu’Israël n’est pas en mesure de se lancer dans une bataille ouverte avec l’ensemble de l’axe de la résistance sans le feu vert américain« , prévient-il.

Le front de Cisjordanie

Lafi souligne que deux facteurs clés incitent Israël à envisager avec prudence l’option de lancer une guerre contre la vulnérable bande de Gaza, son traditionnel bouc émissaire. Premièrement, Tel-Aviv ne sait pas si les forces de résistance de la région permettront à Israël d’isoler et de cibler un seul front.

Deuxièmement, le renouveau de la résistance en Cisjordanie, qui n’est plus neutre comme elle l’a été par le passé. Si Israël devait mener une guerre ouverte contre Gaza, rien ne garantit qu’il n’y aurait pas de répercussions en Cisjordanie, où des opérations commando sont lancées quotidiennement par de jeunes Palestiniens.

Si la Cisjordanie constitue un deuxième front évident pour Israël, elle représente également une faiblesse importante pour Tel-Aviv, dont l’armée déploie déjà plus de 50 % de ses forces de combat dans la seule Cisjordanie. Ces chiffres n’ont fait qu’augmenter au cours des cinq derniers mois d’affrontements, certaines sources affirmant que plus des deux tiers de l’armée israélienne sont désormais déployés dans cette région.

En substance, cela signifie que l’armée israélienne est actuellement incapable d’ouvrir un autre front.

Les craintes des Israéliens deviennent réalité

Avril 2023 ressemble beaucoup à avril 2002, pendant la seconde Intifada, lorsque l’armée israélienne se concentrait sur l’étouffement du soulèvement en Cisjordanie, tentant de consolider de nouvelles équations et de transformer la cause palestinienne en une affaire interne à l’État hébreu.

Durant cette période, la résistance libanaise a mené une série de frappes sur la frontière nord afin de détourner l’attention de l’ennemi de la Cisjordanie et d’ouvrir un second front pour épuiser ses forces. Cependant, le Premier ministre israélien de l’époque, Ariel Sharon, n’a pas mordu à l’hameçon tendu par la résistance libanaise.

De même, Zohar Balti, ancien chef du comité de sécurité politique du ministère israélien de la défense, ancien chef de la direction des renseignements du Mossad et ancien adjoint du département de recherche des renseignements militaires israéliens, a exhorté les dirigeants israéliens à « ne pas se laisser entraîner dans l’embuscade stratégique que Nasrallah nous a tendue« .

« L’opération au Liban ira à l’encontre de nos intérêts et de ceux de l’administration américaine. Avant de prendre toute mesure préventive au Liban, Israël doit parvenir à une coordination opérationnelle avec les États-Unis« , déclare M. Balti.

Mais les tensions persistantes en Cisjordanie ont une fois de plus permis à l’axe de la résistance d’exploiter l’érosion de la dissuasion israélienne et d’établir de nouvelles sources de confrontation sur plusieurs fronts à la fois.

Cette fois-ci, les missiles provenaient de trois fronts. Ce qui effraie le plus Tel Aviv, c’est son incapacité à répondre de manière « disproportionnée » à ces attaques – et les personnes que cela peut enhardir. Les Israéliens craignent non seulement que l’axe de la résistance détermine désormais les règles d’engagement, mais aussi qu’à l’avenir, cette réponse inclue des missiles et des drones venant de plus loin, d’Irak et du Yémen.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.