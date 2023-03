Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 10 mars 2023, en commémoration du décès d’un cadre du « Parti de Dieu », le Hajj Assad Mahmoud Saghir.

Source : video.moqawama.org

Traduction : lecridespeuples.fr

[…] Je vais dire un mot de la question israélo-palestinienne, car il s’agit de notre bataille principale depuis 1982 ; c’était le cas pour d’autres avant 1982, mais en ce qui nous concerne, le point de départ est 1982. Il s’agit de notre bataille principale, de notre bataille essentielle depuis la fondation du Hezbollah [en 1982 suite à l’invasion du Liban par Israël]. Aujourd’hui, les Libanais doivent également suivre attentivement ce qui se passe en Palestine (occupée), car cela a évidemment une influence sur notre pays. Cela impacte notre pays sur tous les points. Quelle que soit l’analyse (de la situation) et la prise de position (des uns et des autres face aux événements), cela a indubitablement une influence sur le Liban et sur la région. Je vais en parler brièvement, puisque j’arrive à la fin de mon discours.

Ce qui se passe au sein de l’entité israélienne, en Palestine occupée, est historique et très important. Ce n’est pas moi qui le dis. Durant toute cette période, je lis beaucoup [de rapports issus des médias & institutions israéliens], et on peut dire qu’il n’y a pas un seul ancien Premier ministre israélien, pas un seul ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, pas un seul ancien chef du Mossad, pas un seul ancien chef du Savak, qui n’a pas ajouté sa voix (au constat selon lequel Israël traverse une crise d’une gravité sans précédent). De même pour les intellectuels, les historiens, [un groupe de sept] récipiendaires du Prix Nobel, des personnalités de premier plan, des chefs d’entreprise, le Président actuel de l’entité (sioniste), les anciens Présidents, les anciens ministres de la défense et d’autres ministres, etc., tous l’ont exprimé de manière unanime, chacun avec ses propres mots, du moins ceux qui sont opposés au gouvernement actuel, bien que même les membres de celui-ci tiennent des propos semblables. Par exemple, on a beaucoup entendu dire que si l’entité continue sur cette voie, il n’est pas sûr qu’elle atteigne les 80 ans [l’Etat usurpateur d’Israël a été créé il y a bientôt 75 ans]. Car ils considèrent que les Juifs ont eu deux entités [Etats dont Jérusalem était la capitale] par le passé, la première entité au temps des Prophètes David et Salomon, que la paix soit sur eux, et ils estiment qu’elle a duré moins de 80 ans avant de disparaître, et la deuxième entité au temps des Romains, qui a également disparu avant d’atteindre 80 ans. Et ces craintes les hantent actuellement. Bien sûr, elles ont également un aspect religieux et culturel. Qui est-ce qui parle sans cesse de ces craintes [qu’Israël périsse une troisième fois avant d’atteindre 80 ans] ? Ce ne sont pas des rabbins, mais d’anciens Présidents, d’anciens ministres de la défense, d’anciens chefs d’état-major, etc., qui sont tous laïques, mais qui rappellent cette histoire et parlent en ces termes.

Dans un discours du 16 février 2023, Nasrallah précisait à cet égard : « (Les dirigeants & intellectuels israéliens) parlent de la possibilité d’une guerre civile (entre Juifs) : cette perspective est évoquée depuis plusieurs mois, mais elle est maintenant présentée comme un risque imminent. Ils parlent de l’épanchement de sang (dans les conflits inter-israéliens), et disent qu’il n’y a pas de solution à la situation actuelle face au gouvernement Netanyahou sinon par une lutte sanglante. Il n’y a pas longtemps, l’ancien chef de l’armée de l’air israélienne a menacé de tuer Netanyahou, et il a été jeté en prison. Ils parlent d’une explosion majeure et imminente. Et qui tient de tels propos ? Le Président de l’entité (sioniste). Ce n’est pas un quelconque journaliste, mais bien le Président actuel d’Israël. Je vais vous lire un extrait de ses déclarations dans un instant. Pour la première fois dans l’histoire de l’entité (usurpatrice), des organisations pour la remigration sont constituées pour un retour groupé dans les endroits d’où sont venus les envahisseurs sionistes, et en particulier à destination des Etats-Unis. Tout le monde parle aujourd’hui du jalon des 80 ans : dans leur histoire, ils disent qu’ils ont eu deux Etats dont aucun n’a atteint les 80 ans, et ils craignent qu’il arrive la même chose avec l’Etat actuel d’Israël. Il est beaucoup question de la difficulté de tenir un dialogue interne et de parvenir à un compromis (au sein des différentes forces politiques israéliennes). Au Liban, on se parle encore un peu, mais de leur côté, le dialogue est rompu. Je vais me contenter de vous lire une seule déclaration, en vous appelant tous à suivre cette question de près. Le Président de l’entité Isaac Herzog déclare : “Nous sommes tous inquiets pour l’Etat d’Israël. Nous sommes tous engagés pour sa préservation. L’absence de dialogue nous déchire de l’intérieur. Et je vous le dis en toute clarté : le baril de poudre est sur le point d’exploser. C’est une situation d’urgence, et la responsabilité pèse sur nos épaules. Je vois devant mes yeux nos divisions internes qui ne font que se creuser davantage, et je ne peux que me rappeler que deux fois dans l’histoire, durant la Royauté de David et des fils de Hacmoni, un Etat juif a été constitué sur la Terre d’Israël, et s’est effodnrée deux fois avant d’atteindre les 80 ans.” Beaucoup d’Israéliens tiennent de tels propos, et jamais dans son histoire Israël n’avait vécu une telle crise existentielle. Jamais Israël n’avait connu une telle absence de confiance dans l’armée, dans les dirigeants politiques et dans la justice, ni une telle ampleur de désertions de l’armée, de refus de servir dans les forces combattantes, etc. C’est très important. Ce loup qui nous guette à nos frontières, et qui a planté ses griffes dans la terre de Palestine, et qui est la plus grande menace pour le Moyen-Orient, la plus grande cause de l’absence de sécurité et de stabilité dans notre région, avec la grâce de Dieu, il n’atteindra pas les 80 ans. »

Lorsqu’ils parlent de ces expériences historiques, que disent-ils ? Ils disent que des divisions et conflits internes [au sein des Juifs] conjuguées à un facteur externe [ont conduit à la fin des Etats juifs]. Une sédition interne a eu lieu à l’époque de la première destruction, puis Nabuchodonosor est venu d’Irak et les a anéantis [et exilés à Babylone]. Et la deuxième fois, une sédition interne a eu lieu et les Romains sont venus et les ont anéantis. Et aujourd’hui, ils disent que l’élément extérieur [force capable d’anéantir Israël] est présent, et ils ont raison : cet élément est l’Axe de la Résistance [Iran, Syrie, Irak, Hezbollah, Yémen & Résistance palestinienne], et l’une des choses qui nous causent une joie et un orgueil immenses est que viendra le jour ou tout cet Axe de la Résistance lancera la bataille de la Libération complète de la Palestine, de la mer [Méditerranée] au fleuve [Jourdain]. L’élément extérieur est donc présent, et telle est la cause de leur problème avec l’Axe de la Résistance [qui représente un danger existentiel pour Israël]. Il y a quelques jours, durant une réunion interne [du Hezbollah], j’ai dit que ce qui rend la période actuelle exceptionnelle est qu’il y a au Moyen-Orient un Axe extrêmement capable et sérieux, honnête, sincère et prêt aux plus grands sacrifices mais nullement disposé à faire des concessions ou à se soumettre. Et son objectif est clair : la Libération de toute la Palestine, de la mer au fleuve, et la récupération de tous les lieux saints islamiques et chrétiens. Israël voit donc bien que l’élément extérieur est présent, que les séditions internes sont présentes, et cela lui rappelle l’histoire [de la fin des États juifs précédents].

Je vous rapporte les différents propos tenus par les responsables israéliens. Certains parlent des 80 ans, et se disent qu’ils n’atteindront pas les 80 ans. D’autres parlent de la troisième destruction [du temple], en référence à la première destruction [de l’Etat juif par] Nabuchodonosor, et à la seconde destruction [de l’État juif par les Romains], et la troisième destruction arrive. Soit dit en passant, l’une des raisons de leur peur de l’Est, à savoir l’Iran et l’Irak, est [le Livre de Daniel dans l’Ancien testament qui raconte l’expérience de] Nabuchodonosor. Et comme je l’ai rapporté il y a plusieurs années, j’ai lu de nombreuses études de Juifs et d’Israéliens aux Etats-Unis qui encourageaient George Bush à détruire l’Irak et l’armée irakienne et toute la société irakienne, avec comme arrière-pensée l’idée que c’est de là que viendra la troisième destruction, comme c’est de là qu’est venue la première destruction. Il y a un arrière-plan idéologique et religieux dans cette bataille.

Je reviens à mon propos. Ils parlent donc de la troisième destruction, reprochant à Netanyahou de mener Israël vers la troisième destruction. J’ai également lu des propos parlant de la fin du rêve sioniste. Le rêve sioniste prend fin. Bien sûr, c’est la stricte vérité. La situation interne entre les Israéliens est très difficile. L’une des principales raisons de ces délégations américaines incessantes (en Israël), le Conseiller à la Sécurité Nationale, puis le Secrétaire d’Etat, le chef d’état-major, le Secrétaire à la défense [Lloyd Austin] qui n’a pas pu se rendre à Tel-Aviv [du fait des manifestations anti-Netanyahou et des combats entre résistance palestinienne et forces d’occupation] et a tenu ses réunions à l’aéroport, tous ces gens-là viennent pour quoi ? Pour essayer de reprendre la situation en main au sein de l’entité sioniste [avant qu’elle soit hors de contrôle] et d’essayer de résorber ce fossé béant au sein de la société israélienne qui peut entrainer des affrontements sanglants [entre Israéliens]. Hier, nous avons vu la violence avec laquelle la police israélienne réprime les manifestants (Israéliens) anti-Netanyahou : rien de surprenant, car telle est leur nature. Telle est leur véritable nature. Les Américains interviennent donc avec force premièrement pour essayer de calmer les tensions internes, et deuxièmement pour essayer de convaincre ce gouvernement stupide de ne pas aller à une confrontation ouverte contre les Palestiniens. Et peut-être qu’il leur parle aussi de (calmer le jeu) au Moyen-Orient [menaces israéliennes contre l’Iran, etc.]. Quoi qu’il en soit, nous devons suivre tout cela de près. Cette situation nous donne de grands espoirs.

Le point que je veux souligner à cet égard est que la situation (critique) dans laquelle se trouve aujourd’hui l’entité sioniste ne prend pas ses racines dans les conflits internes entre Israéliens, mais dans la Résistance dans tout le Moyen-Orient. Depuis 75 ans, le peuple palestinien résiste et endure, et rejette l’occupation tant à l’intérieur de la Palestine occupée qu’à l’extérieur (réfugiés). De même, la résistance palestinienne, la résistance libanaise, la résilience de la Syrie, l’Axe de la Résistance qui s’est créé, avec la République Islamique d’Iran au cœur de ce mouvement, le développement de l’Axe de la Résistance dans la région, le retrait israélien du Liban en 2000 suivi de la défaite en 2006, le retrait israélien de Gaza, etc. En somme, comme nous l’avons dit maintes et maintes fois, le projet de Grand Israël a échoué, et le projet de Puissant Israël a échoué. Tout cela a mené à la situation actuelle, à savoir qu’il n’y a plus de confiance (des Israéliens) en l’armée, ni dans les forces politiques, ni dans les dirigeants militaires. Sans parler de la corruption rampante, de la disparition des dirigeants historiques (fondateurs) d’Israël, de l’absence de sécurité et de stabilité, de l’absence de garanties pour l’avenir, de l’inquiétude que les forces internationales (occidentales) qui ont toujours défendu Israël ne soient plus capables de le protéger, etc. Sur quoi a été fondée cette entité ? Sur la sécurité et la promesse de sécurité (aux Juifs venus des quatre coins du monde). Israël est fondé sur cela. Mais l’expérience des normalisations [avec les pays arabes] ne l’a pas protégé. Le plan américain d’occupation du Moyen-Orient par les invasions directes lancé en 2001 a échoué. Le plan du « Printemps arabe » a échoué. La normalisation des relations d’Israël avec les pays arabes n’est pas parvenue à protéger l’entité sioniste. Tu peux bien normaliser tes relations avec tous les pays arabes, mais est-ce que cela te protègera de ces jeunes Palestiniens de 13, 14, 15 ou 20 ans [qui lancent constamment des opérations de résistance individuelles contre l’armée et les colons, totalement impuissants à y faire face] à Al-Quds (Jérusalem), à Tel-Aviv et dans le reste de la Palestine occupée ? Cela ne protège pas Israël.

Lorsque Israël voit la terre trembler sous ses pieds, avec toutes les expériences [défaites américano-israéliennes] que je viens de rappeler, les Israéliens vont commencer à se dire qu’ils se trouvent au mauvais endroit. Tel est le changement important. La nouveauté importante au sein de l’entité (usurpatrice temporaire) est qu’il y a maintenant une culture… Repensez à la manière dont s’est produit le retrait israélien du Liban : il y a eu une prise de conscience, une transformation des esprits. Les Israéliens protestaient que leur présence au Liban était devenue un fardeau, qu’ils essuyaient de lourdes pertes, qu’il n’y avait ni horizon ni avenir (à cette occupation), que l’armée y faisait tuer leurs enfants pour rien, etc., etc. Cette atmosphère populaire a fait pression sur le gouvernement qui s’est finalement retiré du Liban. Les militaires, pour leur part, ne voulaient pas se retirer. Cela avait commencé, rappelez-vous en, avec les quatre mères [de soldats israéliens en service au Liban qui ont créé un mouvement devenu massif pour le retrait des forces israéliennes].

Aujourd’hui, lorsque les colons —tout le prétendu « peuple israélien » est composé de colons, pas seulement ceux qui sont en Cisjordanie : tout Israélien qui se trouve en Palestine occupée [que l’occupation date de 1948, 1967 ou plus tard], c’est un colon, un occupant, un envahisseur, où qu’il soit— lorsque les colons seront convaincus, qu’il s’agisse des intellectuels, des élites, des experts, des militaires, des services de sécurité, des hommes politiques, des entrepreneurs et du secteur de l’économie et de la population en général, qu’il ne seront jamais en sécurité, qu’ils se trouvent au mauvais endroit, et qu’ils se hâtent d’obtenir des passeports non israéliens, cela signifie que la fin est proche. Je ne fais pas de divination, je décris des faits qui se déroulent sous nos yeux.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, les actions de Résistance qui se produisent en Cisjordanie, qu’on les caractérise d’actes de Résistance, de révolution, d’Intifada ou de soulèvement, peu importe la dénomination, mais ce qui se passe aujourd’hui en Cisjordanie et dans certains endroits des terres palestiniennes occupées en 1948, est d’une grande importance historique pour le projet de la Résistance et la voie de la Résistance. Et cela se produit à un moment crucial. Et nous voyons que les Palestiniens sont résolus à poursuivre leurs actions. Et bien sûr, s’ils poursuivent leurs actions au moment de faiblesse, de désarroi et de désagrégation de la société israélienne, en ce monent de désespoir des Israéliens, cela ne va que renforcer cette prise de conscience des Israéliens qu’ils se trouvent dans un pays d’insécurité, qui n’a aucune perspective de sécurité, et que ni la normalisation ni quoi que ce soit ne pourra leur apporter la sécurité. « Il ne nous reste qu’à plier bagage et à partir d’ici » (se diront les colons). Voilà ce qui façonnera l’avenir de la Palestine et l’avenir de la région.

C’est pourquoi la priorité doit être aujourd’hui, pour les peuples arabes et musulmans, pour les pays de la région et pour l’Axe de la Résistance, de se demander comment il peuvent aider ces Palestiniens résistants et combattants qui, à un moment fatidique et historique, poussent cette identité au bord du gouffre. C’est là plus grande responsabilité qui pèse sur nous tous aujourd’hui. Comment les aider concrètement ? Cela mérite discussion, et ce n’est pas mon propos ce soir. Mais je tenais à lancer cet appel en commémoration du décès d’un dirigeant qui était pleinement engagé dans cette bataille. […]

Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 6 mars 2023, lors de la célébration de la Journée des blessés qui rend hommage aux blessés et aux prisonniers de la Résistance.

Source : video.moqawama.org

Traduction : lecridespeuples.fr

[…] En ce jour célébrant la libération de nos prisonniers (libanais des geôles israéliennes), il est bon de rappeler la promesse véridique de la Résistance de ne jamais laisser nos prisonniers entre les mains de l’ennemi. Nous n’avons jamais laissé nos prisonniers entre les mains des ennemis [en 2006, le Hezbollah a capturé 2 soldats israéliens et en a tué 8 autres dans le but de libérer les prisonniers libanais qui se trouvaient encore dans les prisons israéliennes]. Certes, il nous reste encore des personnes disparues dont le sort n’est pas clair, dont nous n’avons pas retrouvé de traces, que ce soit au Sud-Liban dans notre lutte face à Israël, ou en Syrie face aux groupes takfiris terroristes. Nous n’avons pu ni retrouver leurs corps, ni nous assurer de leur sort : sont-ils morts ou prisonniers ? Nous ne les avons pas abandonnés et nous ne les abandonnerons jamais. Quoi qu’il en soit, nos blessés et nos prisonniers représentent les sacrifices consentis pour notre cause, et c’est par les sacrifices qu’ont été façonnées les victoires.

Au sujet des prisonniers, permettez-moi de me tourner vers notre cher peuple palestinien, et surtout vers les prisonniers et leurs familles, pour leur dire ceci : nous, les Libanais, faisons partie des peuples qui comprennent le plus votre douleur, vos souffrances et ce que vous endurez, que ce soit les prisonniers dans les geôles ou leurs familles qui vivent en permanence dans l’inquiétude, l’attente et l’impatience de retrouver leurs proches et bien-aimés. C’est là une des conséquences de la Résistance. Bien sûr, tous les peuples de notre région et de notre Communauté arabo-musulmane doivent se tenir aux côtés du peuple palestinien dans sa Résistance et son Intifada, ainsi qu’aux côtés de la cause des prisonniers qui font face à bien des oppressions, surtout en ce moment, avec la présence de ce groupe plus extrémiste et cruel que jamais dans le gouvernement ennemi.

Cet ennemi est un ennemi stupide, comme nous le répétons toujours. Lorsqu’ils se dirigent vers la décision de mettre à mort les prisonniers, c’est une décision stupide. Je considère que tout ce qui se passe constitue des signes de la fin imminente de cette entité. Ce sont les signes de la fin imminente de cette entité. Cet ennemi ignorant pense qu’en menaçant d’exécution les Palestiniens qui réalisent des opérations djihadistes en Palestine occupée s’ils sont fait prisonniers, il les dissuade de lancer ces opérations, il se trompe lourdement ! Il ne fera que les encourager et augmenter leur nombre ! Certains combattants hésitent de lancer certaines opérations justement par crainte d’être faits prisonniers (et de passer des décennies entre les mains de l’ennemi), mais ils n’ont aucunement peur de la mort ! Je le sais, car nous l’avons également vécu dans notre expérience au Liban. Il y a des combattants qui ont peur d’être faits prisonniers, mais s’ils ont la certitude du martyre, ils n’ont aucun problème : ils se lancent vers la mort avec détermination et courage. Cette loi, ô imbéciles de sionistes, ne fera qu’augmenter la foi, le courage et l’audace des Palestiniens à lancer des opérations de Résistance ! Cela ne les effraiera nullement. Car en vérité, de quoi les menaces-tu ? Comme le disait le Hajj Qassem Soleimani, qui est un élève de l’école du djihad et du martyre, quand on lui disait que certains voulaient le tuer, ils répondait « Où sont-ils ? Je les recherche. Je cherche jour et nuit mes assassins (car j’aspire au martyre sur la Voie de Dieu). » Cela concerne la relation intime avec Dieu le Très-Haut et l’Exalté, et la recherche de Son agrément et de Sa rencontre.

Cette mesure israélienne est stupide. Bien sûr, elle est également contraire à l’humanité, car il s’agit de Résistants qui ont le bon droit de leur côté et qui défendent une cause juste, la cause de la Palestine et du peuple palestinien. A chaque occasion, nous devons tous exprimer notre solidarité et notre position aux côtés des prisonniers palestiniens, et à nous demander quelle est notre responsabilité à ce sujet (que pouvons-nous faire pour les aider). Je déclare également au peuple palestinien que ce que vous traversez aujourd’hui en Cisjordanie, à Gaza et dans toutes les terres de la Palestine occupée, à Hawara et ailleurs, à Naplouse, à Jénine, à l’est d’Al-Quds (Jérusalem-Est) et dans ses quartiers résistants, nous comprenons vos souffrances car nous les avons vécues dans nos villes & villages, durant l’occupation, la Résistance et la lutte (de 1982 à 2000).

Bien sûr, nul besoin de nouvelles preuves et de nouveaux exemples de la bestialité des sionistes lorsque nous parlons de ce qui s’est passé à Hawara, le siège, l’agression, les assassinats, les maisons et voitures brûlées, ou de ce que subit le peuple palestinien dernièrement, en particulier en Cisjordanie. Mais nous les mentionnons pour le monde qui continue à rechercher des preuves, à rechercher la vérité, à rechercher des images ou une scène d’ensemble, et nous lui disons : tel est le vrai visage des colons, tel est le vrai visage des sionistes. L’importance de ces gens-là est qu’ils montrent clairement leur vrai visage (hideux et haineux). Ils ont renoncé à l’hypocrisie et tombé le masque, et c’est très important. […]

