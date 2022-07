Par Brandon Smith

Source : Alt-Market , le 30 juin 2022

Traduction : Le Saker Francophone

Quand le meurtre de bébés est-il devenu normal dans la société américaine ? Beaucoup diraient que c’est la décision de la Cour suprême dans l’affaire Roe contre Wade qui a déclenché non seulement un raz-de-marée d’avortements aux États-Unis, mais aussi une tendance culturelle à considérer la mort comme un moyen de commodité. En fait, l’affaire n’a jamais eu pour but de faire de l’avortement une pratique courante ; l’argument portait spécifiquement sur le droit des femmes à la vie privée en vertu du 14e amendement. La question se posait également de savoir ce qui constituait le droit des États, en vertu du 10e amendement, de restreindre de telles procédures.

La décision de la Cour suprême en 1973 était tout à fait illogique car elle ignorait le débat sur la question la plus importante et la plus fondamentale : un bébé dans l’utérus a-t-il des droits humains et des droits constitutionnels ? La Cour suprême a éludé cette question en qualifiant les bébés du premier trimestre de simple « potentialité de vie ». La Cour a contourné la question en affirmant que la Constitution ne définit pas spécifiquement ce qu’est la « vie » et quand elle commence.

Les Pères fondateurs n’ont jamais vu la nécessité de « définir » la vie et le moment où elle commence, car à l’époque, le bon sens voulait qu’un enfant à naître soit encore un être humain vivant. Ils n’auraient jamais pu prédire que le meurtre de bébés dans l’utérus deviendrait une pratique courante de notre société. Même si certains des fondateurs n’étaient pas des chrétiens orthodoxes, ils avaient une certaine boussole morale commune qui aurait rendu incompréhensible l’idée d’un meurtre de masse d’enfants pour des raisons de commodité ou de confort.

Il s’agissait là de la barbarie babylonienne, une pratique monstrueuse de l’histoire humaine ancienne que le christianisme a cherché à effacer. Ramener le meurtre d’enfants et le sacrifice fœtal en tant que phénomène culturel était une idée tellement farfelue que vous auriez été mis au ban de la société simplement pour avoir argumenté en sa faveur.

J’utilise le mot « commodité » parce que c’est exactement ce qu’est l’avortement – une question de commodité. Avec la large diffusion de la contraception, y compris les pilules contraceptives et les préservatifs, il n’y a tout simplement aucune excuse dans des conditions normales pour qu’une femme tombe enceinte si elle ne le veut pas. Les pilules contraceptives sont efficaces à 99 %. Associées à d’autres moyens de contraception, il est très difficile de tomber enceinte par accident.

Non, la plupart des femmes tombent enceintes parce qu’elles CHOISISSENT de ne pas utiliser ces mesures, pour quelque raison que ce soit. Pour comprendre pourquoi l’avortement est tout à fait répréhensible et inutile, nous devons d’abord examiner certains des arguments habituels en faveur de cette pratique et voir pourquoi ils ne tiennent pas la route, tant sur le plan rationnel que sur le plan moral.

Un fœtus n’est pas une vie humaine ?

Un bébé humain développe un cerveau et des battements de cœur à environ 6-7 semaines, ce qui correspond généralement au moment où la mère réalise qu’elle est enceinte. Cependant, les signes actifs de la vie ne préoccupent pas les avorteurs. Ils remettent en question les paramètres mêmes de la vie, presque dans une position existentielle. La réalité qu’ils refusent d’accepter est qu’il y a énormément de facteurs de l’existence humaine, de la personnalité et de la connaissance qui sont inhérents, c’est-à-dire innés.

Soit le fœtus n'est qu'une extension de votre corps, auquel cas il faudrait réclamer l'avortement jusqu'aux ultimes secondes précédant l'accouchement pour être cohérent. Soit c'est un être vivant qui a ses droits et sa dignité et vous ne réclamez qu'un droit au meurtre légal. — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) January 20, 2022

C’est un fait scientifique. Quelle part du « moi » d’une personne est déterminée dès la conception ? C’est difficile à dire, mais nous savons que de nombreux facteurs sont déjà présents. La question de la définition de la vie à l’appui de la décision Roe v. Wade est bizarre. Je dis cela parce que les militants de l’avortement affirment essentiellement qu’ils devraient décider de ce qu’est la vie et quand elle commence. La Cour suprême les a soutenus en 1973 parce qu’ils ne voulaient pas assumer la responsabilité de définir la vie ; au lieu de cela, ils s’en remettaient à des gens qui veulent désespérément mettre fin à des vies pour décider et définir.

Les défenseurs de l’avortement et certains autres groupes (pour la plupart de la gauche politique) diront qu’un être humain est une « ardoise vierge » à la naissance, une Tabula Rasa qui ne devient humaine qu’au fil des expériences environnementales. C’est tout simplement faux selon la science et la psychologie. Les êtres humains naissent avec des idées inhérentes au langage, aux mathématiques, à la physique, des traits de personnalité inhérents et la majorité d’entre eux ont un sens de l’empathie et un sens moral. L’expérience aide à affiner ces traits, mais ils existent toujours chez l’enfant sans l’aide de l’environnement.

Parce que notre compréhension de la vie et des débuts de la conscience humaine est si limitée, et parce qu’il existe de nombreuses preuves de l’humanité innée, ne serait-il pas préférable de pécher par excès de prudence et de NE PAS tuer les enfants dans l’utérus ?

L’avortement concerne le « droit à la vie privée » en vertu du 14e amendement ?

D’abord et avant tout, si vous commettez le meurtre de votre enfant, vous n’avez pas droit à la vie privée. Peu importe que cet enfant soit encore dans l’utérus, il a des droits distincts des vôtres. Il n’est pas un simple appendice de votre corps, il a un corps distinct et une vie qui lui est propre, et doit donc être protégé par la loi.

Un bébé n’est-il qu’un « amas de cellules » ? On pourrait soutenir que les militants pro-avortement ne sont que des amas de cellules. Quelles « expériences de vie » leur confèrent plus de valeur qu’un bébé à naître ?

La décision initiale dans l’affaire Roe v. Wade a divisé la différence entre l’État du Texas et Jane Roe (un faux nom destiné à protéger l’identité de Norma Nelson McCorvey). La Cour suprême a affirmé que les femmes avaient droit à l’intimité médicale en matière d’avortement, mais seulement jusqu’à ce que le bébé devienne « viable ». Certaines limitations pouvaient être appliquées par les États au cours des deuxième et troisième trimestres. McCorvey voulait un avortement totalement libre jusqu’au moment de la naissance. La Cour a décidé que c’était un peu trop sanguinaire.

En d’autres termes, la Cour a décidé que l’avortement bénéficie des protections du 14e amendement, mais UNIQUEMENT lorsque l’enfant est au premier trimestre. Ainsi, la cour a aussi techniquement décidé quand la vie commence (au deuxième trimestre), même si elle a affirmé que la Constitution ne lui permettait pas de le faire.

Je trouve également intéressant le fait que les personnes qui exigent le respect de la vie privée pour les avortements (les gauchistes) sont les mêmes que celles qui se sont violemment battues contre le respect de la vie privée lorsqu’il s’agissait de vaccins forcés pendant la pandémie de Covid. Apparemment, « mon corps, mon choix » ne s’applique qu’au meurtre d’enfants à naître sans défense.

Il est amplement prouvé que les vaccins sont inefficaces par rapport à l’immunité naturelle, et rien ne prouve que les personnes non vaccinées constituent une menace pour les personnes vaccinées. Mais lorsqu’il s’agit d’avortement, il est certain à 100% qu’un autre être humain va mourir à cause du « droit à la confidentialité médicale » de quelqu’un.

Manifestation "mon corps mon choix" en faveur de l'IVG, avec présentation obligatoire du pass sanitaire… Ca s'invente pas https://t.co/bwLVco19Cu — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) July 2, 2022

L’annulation de Roe vs. Wade signifie que les femmes seront désormais obligées d’aller dans des cliniques « clandestines » ?

Cette affirmation est absurde. Malheureusement, la dernière décision de la Cour suprême n’interdit pas l’avortement à l’échelle nationale, elle permet seulement aux États individuels d’interdire l’avortement, ou ces États peuvent soumettre la décision à un vote public par le biais d’une législation. Dans mon État natal, le Montana, certaines lois préexistantes adoptées il y a plusieurs décennies autorisent encore les avortements pour l’instant. Il faut espérer que ces lois seront annulées. Cela dit, il y a de nombreux États bleus à proximité où les gens se rendront sûrement s’ils veulent avorter. Il est peu probable que ces États interdisent un jour cette pratique, car ils sont entièrement contrôlés par les gauchistes.

En fin de compte, l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade conduira simplement à la naissance d’un plus grand nombre de bébés. Pas un déluge de blessures dans les cliniques clandestines. Il y a également beaucoup moins de stigmates attachés aux femmes qui tombent enceintes hors mariage qu’il y a 50 ans. Il n’y a pas d’excuses pour l’avortement. Aucune.

Mettre fin à l’avortement est une punition contre les pauvres

Un refrain courant des partisans de l’avortement est qu’une grossesse non désirée peut entraîner des difficultés financières pour les personnes en situation de pauvreté. Ils soutiennent également que vous « punissez les enfants » en obligeant les familles à bas salaires à les faire entrer dans un monde de pauvreté.

Il s’agit là d’une autre absurdité et d’un faux dilemme moral créé de toutes pièces par des personnes qui, une fois de plus, ne s’intéressent qu’aux questions de commodité (ou par des fanatiques du contrôle de la population). Au-delà des nombreuses options de contrôle des naissances, il y a aussi la question de l’adoption. Il existe de nombreuses ressources pour les femmes qui souhaitent donner leur enfant en adoption et pour de nombreux couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants. C’est une solution gagnante pour tous, et l’enfant y gagne généralement aussi.

En outre, les personnes qui ont des enfants sont beaucoup plus susceptibles de chercher à améliorer leur niveau de vie plutôt que de vivre confortablement dans une ornière financière. Plus précisément, les hommes qui deviennent pères ont tendance à travailler davantage et à essayer d’augmenter leur potentiel de gain. Ce n’est pas parce qu’une famille est dans la pauvreté aujourd’hui qu’elle devra l’être à l’avenir. Tuer un enfant parce qu’il pourrait être confronté à la pauvreté est le genre de logique insensée à laquelle nous sommes habitués de la part de la gauche politique. Peut-être que cet enfant apprendra quelque chose de ce genre de lutte, et peut-être qu’il/elle préférera la lutte à la mort ?

Par ailleurs, j’ai entendu plusieurs fois l’argument des gauchistes selon lequel la meilleure façon de faire face à l’inflation aux États-Unis est de permettre aux immigrants illégaux de traverser la frontière à volonté. La théorie : plus de gens signifie plus de production et plus de consommation et donc moins d’inflation. Ce n’est pas ainsi que fonctionne l’inflation, bien sûr, mais s’ils croient vraiment que l’augmentation de la population est la solution à la crise de l’inflation, ils devraient applaudir la fin de l’avortement.

Massacrer des millions de bébés à naître c'est quand même pas une action glorieuse… Une vérité n'est pas moins vraie si le F-Haine ou même Satan la proclament Montrez des foetus humanoïdes convulsants aux gens, on verra combien soutiennent l'avortementhttps://t.co/7gEH1RsRsI — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) July 4, 2022

L’accouchement à l’hôpital est coûteux ?

Le coût moyen d’un accouchement à l’hôpital est d’environ 13 000 dollars. Oui, c’est cher pour de nombreuses familles, mais c’est un coût qui est payé sur des ANNÉES, et ce, si la famille n’a pas d’assurance maladie. C’est un non-argument. Le coût monétaire n’est pas pertinent lorsqu’une vie humaine est en jeu.

Qu’en est-il de l’avortement dans les cas extrêmes ?

C’est ainsi que les gauchistes essaient d’entrer dans la logique de l’avortement ; en illustrant d’abord un scénario rare et le pire des cas, comme celui des femmes enceintes à la suite d’un viol ou d’un inceste. Ils essaient de créer un précédent pour une circonstance peu commune, et ensuite de transformer ce précédent en avortement pour toutes les femmes, tout le temps.

Ce genre de situation devra être laissé à l’appréciation des États, mais je ne pense pas que la circonstance de la grossesse doive importer. Cela n’a certainement pas d’importance pour l’enfant. Comme indiqué plus haut, les gauchistes prétendent couramment que les réglementations anti-avortement punissent l’enfant en le forçant à entrer dans un « monde de pauvreté », mais ils sont parfaitement disposés à punir ce même enfant par la mort à cause des crimes d’une autre personne.

L’avortement est un droit de l’homme ?

Non, le meurtre n’est pas un droit constitutionnel ou un droit de l’homme. Dès que vous cherchez activement à détruire un être humain innocent, pour quelque raison que ce soit, vos droits personnels ne sont plus protégés. Un enfant dans l’utérus est aussi innocent que possible. Je pense qu’à l’avenir, la nature monstrueuse du meurtre d’enfants industrialisé et franchisé aux États-Unis par des organisations telles que Planned Parenthood (créée par la raciste Margaret Sanger, partisane de l’eugénisme) sera considérée comme une période sombre de notre histoire, comparable à l’esclavage.

Voir Le droit à l’avortement, progressisme ou forme d’eugénisme ? Par Norman Finkelstein

Heureusement, la Cour suprême a enfin compris qu’il était sage de supprimer au moins les protections fédérales en matière d’avortement et de laisser la décision aux États. Peut-être qu’un jour, tous les Américains se réveilleront en réalisant que nous avions raison avant Roe v. Wade. Nous ne faisons pas « un pas en arrière », nous nous réveillons d’une période de mal et de folie qui n’aurait jamais dû être autorisée en premier lieu.

