La première guerre contre les non-vaccinés a été perdue

Par Peter Chris

Source : afipn.com.au, le 22 mai 2022

Traduction : lecridespeuples.fr

Note de l’éditeur : Il s’agit d’une adaptation par le Réseau de la presse indépendante et libre de l’Australie de l’article original de Susan Dunham « Ce que nous avons appris en détestant les personnes non vaccinées »



Si le Covid était un champ de bataille, les corps des personnes non vaccinées y seraient encore convulsants. Heureusement, les mesures sanitaires se relâchent et les deux côtés de la guerre se retrouvent dans la nouvelle normalité.

Les non-vaccinés sont les héros de ces deux dernières années, car ils nous ont permis d’avoir un groupe de contrôle dans la grande expérience et de mettre en évidence les lacunes des vaccins Covid. Les non-vaccinés portent de nombreuses cicatrices et blessures car ce sont les personnes que nous avons essayé de briser mentalement, mais personne ne veut parler de ce que nous leur avons fait subir et de ce qu’ils ont forcé « la science » à dévoiler. Nous savions que l’immunité déclinante des personnes entièrement vaccinées présentait le même profil de risque que les autres membres de la société et que la minorité des personnes non vaccinées, et pourtant nous les avons marquées pour une persécution spéciale. Vous voyez, nous avons dit qu’ils n’avaient pas « fait ce qu’il fallait pour le bien de tous » en remettant leur corps et leur autonomie médicale à l’État.

De nombreux soi-disant experts de la santé et dirigeants politiques [occidentaux] ont admis que l’objectif était de rendre la vie presque invivable pour les personnes non vaccinées, ce qui a été démultiplié par la foule collective, le combat s’étendant aux lieux de travail, aux amitiés et aux réunions de famille. Aujourd’hui, la dure vérité est que rien de tout cela n’était justifié, car nous sommes passés rapidement de la droiture à la cruauté absolue. Nous pouvons rejeter la faute sur nos dirigeants et nos experts en santé, mais chaque individu au sein de la société doit être tenu responsable d’être tombé dans un piège bien préparé. Nous avons agi de la sorte tout en sachant pertinemment qu’une opposition de principe n’a pas de prix lorsqu’il s’agit de ce qui entre dans notre corps, et nous nous sommes laissés berner en croyant qu’un nouveau confinement inefficace serait la faute des personnes non vaccinées et non celle de la politique toxique des vaccins inefficaces.

Nous avons pris plaisir à faire des non-vaccinés des boucs émissaires parce qu’après des mois de confinement orchestré par des dirigeants politiques aveuglés par le pouvoir, il était bon d’avoir quelqu’un à blâmer et à brûler sur le bûcher. Nous pensions avoir la logique, l’amour et la vérité de notre côté, il était donc facile de souhaiter la mort [sociale] des non-vaccinés. Ceux d’entre nous qui ont ridiculisé et raillé les non-conformistes l’ont fait parce qu’ils étaient embarrassés par leur courage et leurs principes et qu’ils ne pensaient pas que les non-vaccinés s’en sortiraient indemnes, et nous avons transformé les résistants en punching-ball. [Macron, Castex, Veran, Delfraissy, Lacombe, Deray, Raffi] et les centaines d’autres personnes jouant des rôles importants doivent rendre des comptes pour avoir vilipendé les non-vaccinés en public et alimenté des foules en colère sur les réseaux sociaux.

Les foules, les nazis du masque et les disciples des vaccins ont été gênés de « parier contre » les personnes non vaccinées, car les mesures sanitaires n’ont eu que le pouvoir que nous leur avons donné. Ce n’est pas la conformité qui a ébranlé la domination des grandes entreprises pharmaceutiques, de Bill Gates et de ses nombreuses organisations, et du Forum économique mondial… C’est grâce aux personnes que nous avons essayé d’embarrasser, de ridiculiser, de railler et de démolir.

Nous devrions tous essayer de trouver un peu de gratitude intérieure pour les non-vaccinés, car nous avons mordu à l’hameçon en les détestant ; leur persévérance et leur courage nous ont donné le temps de voir que nous avions tort.

Ainsi, si les mesures sanitaires reviennent un jour pour le Covid ou toute autre maladie ou virus, espérons que nous serons plus nombreux à être éveillés et à voir la montée de l’autoritarisme qui ne se préoccupe pas de notre bien-être et vise davantage le pouvoir et le contrôle. La première guerre contre les non-vaccinés a été perdue et nous devrions tous en être très reconnaissants.

Didier Raoult dénonce la persécution des soignants non-vaccinés et annonce un désastre médical

Source : IHU Méditerranée-Infection, 21 juin 2022

Vidéo

Transcription :

[…] Il faut arrêter, il faut redevenir raisonnable. Si vous voulez vraiment savoir quelle est la pertinence scientifique des gens, il faut demander à des gens qui ont une idée de la science, pas qui rapportent des bruits de couloirs ou des idées reçues aussi déraisonnable que celles qu’a rapportées Flaubert [dans son Dictionnaire des idées reçues], d’accord ? Donc revenons un peu sur terre. Et quant à avoir des opinions très fortes, il faut que les opinions très fortes soient basées sur des gens qui ont des connaissances très fortes, d’accord, des sachants, pas des copains, d’accord ? Sinon on arrive à des situations qui deviennent surréalistes.

Et donc il y a un vrai danger. Il y a trop d’argent dans ce monde pour la santé, il y a un argent fou. C’est vrai que la France est un des pays qui dépense le plus d’argent pour la santé, avec des résultats [décevants]: c’est un des pays qui a le moins de médecins, qui ne s’est pas préoccupé de former des générations [de médecins]. La France manque de médecins, la France paye mal ses médecins, paye mal ses infirmières. Nous sommes au début d’un désastre médical, parce que le problème n’est pas celui d’imposer les nouvelles molécules pour soigner dans ce pays, le problème c’est de soigner les gens avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnels de soins, qu’ils soient [en effectifs] suffisants, qu’on arrête de brutaliser & pénaliser…

Les gens qui ont été foutus dehors parce qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner, il y en a qui ne reviendront jamais, parce qu’ils ont refait leur vie autrement, parce qu’on les a traités d’une telle manière qu’ils ne veulent plus revenir, et ceci [la vaccination obligatoire] n’avait pas de sens scientifique, aucun sens scientifique. Maintenant, tout le monde sait que [le vaccin] n’évite pas la contagion, et quand on regarde les données que nous avons, ce n’est même pas sûr que ça évite la gravité d’une manière significative, y compris chez les gens âgés, d’accord ?

Donc il n’y a pas de raison de punir à ce point les gens par la certitude qu’on a raison quand les faits démontrent que c’est aussi faux. Et pour vous parler d’hégmonie, d’ailleurs, c’est l’une des meilleures surprises que j’ai eues, on a enlevé [censuré] une de mes présentations de Youtube où je disais que manifestement, les données qui apparaissait ne montraient pas que le vaccin protégeait de la nouvelle épidémie [Omicron]. C’était en Angleterre et en Israël, ce que tout le monde sait depuis, il suffit de regarder les données. Vous savez, moi, les données que je donne sont vérifiables, il suffit de regarder les données. Mais on n’avait pas le droit de dire ça, il y avait déjà les « fact check », je sais pas quoi, Le Monde, l’AFP qui disaient « Mais non c’est pas vrai ».

Simplement, j’ai l’habitude d’observer les choses et j’ai vu début de la courbe au moment où elle commençait. Il s’est bien passé ce qui se passait, vous pouvez tous le regarder en tapant « John Hopkins Covid » et vous regardez pays par pays ce qui s’est passé, doses de vaccin après dose de vaccin, et puis vous verrez que le contrôle de l’épidémie, comme le dit maintenant l’OMS, ne se fait pas par ce vaccin, c’est comme ça. Il est possible que ça protège les gens les plus fragiles. En tout cas ça ne justifie pas qu’on prenne des mesures aussi extrêmes vis-à-vis de professionnels du soin au nom d’une idéologie : c’est une idéologie, ce n’est pas vrai. Ça m’empêche pas la contagiosité, c’est pas vrai.

Et donc il faut arrêter de punir les gens au nom de l’idéologie grâce à une hégémonie sur les décisions. Et donc je suis content que [suite aux élections législatives] on puisse avoir une balance dans les opinions, une balance dans les pouvoirs politiques de manière à ce qu’on sorte d’une période d’hégémonie qui n’est pas basée sur une base suffisamment robuste pour pouvoir être acceptable.

