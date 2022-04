Discours du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, sur la chaire d’Al-Quds (Jérusalem), à la veille de la Journée internationale d’Al-Quds, le 26 avril 2022.

La Journée internationale d’Al-Quds est célébrée chaque dernier vendredi du mois sacré du Ramadan. Cette année, elle aura lieu le vendredi 29 avril. En prévision de cette Journée, un Forum virtuel d’Al-Quds se tient chaque année par vidéoconférence, en tant que « Plateforme unifiée » qui rassemble des dirigeants, des responsables et des personnalités de lAxe de la Résistance.

Les intervenants étaient le Secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, le chef du politburo du Hamas Ismail Haniyeh, le Secrétaire général du Jihad islamique palestinien Ziyad Al-Nakhalah, le Secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine Abu Ahmad Fouad, le chef de l’Alliance Fatah irakienne Hadi Al-Amiri, le grand mufti d’Irak Sheikh Mahdi al-Sumaida’i, l’archevêque de Sebastia du patriarcat grec orthodoxe d’Al-Quds Atallah Hanna, le chef d’AnsarAllah du Yémen Abdul-Malik Al-Houthi, le prédicateur de la mosquée Al-Aqsa Sheikh Ikrima Sabri, le chef religieux au Bahreïn Cheikh Issa Qassem, le Secrétaire général du commandement général du Front populaire de libération de la Palestine Talal Naji.

Une fois de plus, vient à nous cette grande occasion, l’occasion de la foi, du djihad et de la dévotion, je veux dire la Journée internationale d’Al-Quds (Jérusalem).

Jour après jour, il nous apparaît clairement l’étendue de la grandeur et de la sagesse qui se sont manifestées dans la déclaration de l’Imam Khomeini —que Dieu soit satisfait de lui— de faire du dernier vendredi du mois béni de Ramadan une Journée internationale d’Al-Quds, et dans son appel aux peuples de la Nation (islamique) et du monde et au monde entier à revivifier cette occasion et à la considérer comme une journée centrale pour Al-Quds, la Palestine, le peuple de Palestine et cette grande bataille historique.

Cela devient clair jour après jour lorsque nous voyons que cette question est de nouveau revivifiée, que vous trouvez plus de partisans, d’aides et de sympathisants, de penseurs, de théoriciens, ainsi que des moudjahidines (combattants) qui sont prêts à se sacrifier pour elle, alors que la stratégie de l’ennemi depuis le début —c’est-à-dire l’ennemi qui a établi cette entité, je veux dire l’Arrogance mondiale (l’impérialisme), le mouvement sioniste, et ceux qui ont coopéré avec eux dans les coulisses, qu’il s’agisse de gouvernements ou de régimes dans le monde arabe—, leur stratégie a consisté à parier sur le temps, à faire en sorte que cette question soit oubliée avec le temps, qu’elle soit consumée par les événements, qu’elle soit oubliée et délaissée avec le temps, et que les peuples du Moyen-Orient, y compris le peuple palestinien, avec tous les défis, les épreuves et les difficultés auxquels ils sont confrontés, abandonnent d’une manière ou d’une autre cette question ou, à tout le moins, qu’elle ne reste pas au sommet de la liste des priorités.

Leur stratégie a toujours consisté à parier sur le désespoir du peuple palestinien, de nos peuples et de notre Nation (islamique), sur leur désespoir et leur frustration, et sur la conviction qu’il n’y a pas d’horizon devant nous, et que nous n’avons qu’à opter pour la reddition et accepter les miettes qui sont offertes aux Palestiniens en Palestine, et au reste des peuples de la région dans les questions qui sont toujours en suspens avec l’entité usurpatrice, que ce soit avec le Liban ou la Syrie, par exemple.

Ils ont donc parié sur l’oubli, la fatigue, le désespoir, la frustration, et finalement sur la capitulation et l’acceptation. Mais ce qui se passe est exactement le contraire, grâce à la bénédiction de la foi et du djihad, à la bénédiction des sacrifices et de la perspicacité exprimés par les pays, les forces, les mouvements et les peuples de l’Axe de la Résistance, cette foi, cette présence, cette persévérance, ce défi, ce travail acharné, qui ont rendu les résultats complètement différents.

Aujourd’hui, Al-Quds redevient la question cible, la question principale et l’axe même de tout l’Axe de la Résistance. C’est pourquoi cette année, le titre ou le slogan « Al-Quds est l’axe » a été lancé. Notre axe, l’Axe de la Résistance qui se développe, devrait en vérité s’appeler aussi « l’Axe d’Al-Quds », car en fait, Al-Quds est le point central qui unit ces pays, ces peuples, ces mouvements, ces partis, ces factions de la Résistance et toutes les élites, que ce soit dans l’Axe de la Résistance ou au niveau des peuples de la Nation (islamique).

Al-Quds revient aujourd’hui à la pensée, à la conscience, à l’émotion, aux sentiments et à la conscience, mais surtout elle revient avec force sur le terrain, plutôt sur tous les terrains. Pour Al-Quds aujourd’hui, de véritables armées, des combattants forts et puissants sont érigés, avec une grande force, et tous leurs esprits, leurs yeux, leurs cœurs et leurs âmes sont fixés sur Al-Quds et sont liés à elle. Al-Quds revient aujourd’hui et a une épée à Gaza, qui la défend comme cela s’est produit l’année dernière dans la bataille de l’épée d’Al-Quds (guerre Gaza-Israël en mai 2021). Au cours des derniers jours et des dernières semaines du Ramadan, nous avons été témoins de la manière dont la bataille d’Al-Quds était fortement présente dans la conscience du peuple palestinien et également dans l’esprit de l’ennemi, dans les calculs de l’ennemi, dans les décisions de l’ennemi et dans la peur de l’ennemi.

Al-Quds revient et a aujourd’hui un Axe qui se rassemble pour créer son équation régionale forte et solide afin d’abord de la protéger, et ensuite de la libérer, avec la grâce de Dieu. Je confirme cette équation aujourd’hui, équation sur laquelle nous travaillons pour compléter tous ses éléments forts, solides et intégrés, avec la grâce de Dieu.

Al-Quds et son peuple en Palestine reviennent aujourd’hui, à l’intérieur des territoires occupés en 1948 et à Gaza, en réalisant des épopées qui secouent l’entité, comme cela s’est produit ces derniers jours, et prouvent à cette entité et à ses maîtres dans le monde que ce peuple palestinien fier, opprimé, inébranlable, patient et moudjahid ne peut pas oublier, ne peut pas désespérer, et ne peut pas faire de concessions ou se rendre, et qu’il ne quittera jamais sa terre, quelles que soient les pressions quotidiennes écrasantes qui lui sont imposées, la difficulté de sa vie et l’ampleur de ses sacrifices. En fin de compte, celui qui devra partir est l’occupant et l’usurpateur (sioniste).

Al-Quds, ô frères et sœurs, est la responsabilité de toute la Nation (islamique), et nous, au Hezbollah, en tant que partie de cette Nation, nous nous considérons en première ligne, en première ligne avec nos chers frères et honorables moudjahidines des factions de la résistance palestinienne. Nous travaillons à partir de cette position et supportons toutes les conséquences et les pressions, et nous attendons avec impatience le jour où Al-Quds reviendra à son peuple et à la Nation (islamique).

Nous savons que la cause la plus importante de ce à quoi nous sommes exposés au Liban ainsi qu’à ce que subissent les pays et les mouvements de Résistance dans notre région, tous ceux qui appartiennent à cette ligne, à cet Axe, à cette idée, à cette origine, à ce but, le blocus, les sanctions et les restrictions que nous subissons aux niveaux international et régional et intérieur, le but principal de toutes ces pressions est de nous forcer à abandonner Al-Quds et la Palestine, à abandonner la logique de la Résistance et la culture de la Résistance ; le véritable objectif est de nous pousser tous à nous rendre à la volonté des États-Unis d’Amérique et d’Israël d’établir (définitivement) l’existence de l’entité usurpatrice, et aussi d’accepter la normalisation sous toutes ses formes avec cette entité par tous les pays de la région, et aussi d’accepter les miettes qui sont présentées au peuple palestinien et aux peuples de la région.

Nous considérons que la fermeté face à ces restrictions, au blocus, au terrorisme et aux menaces, est une partie essentielle de la bataille de la Résistance, de la bataille du destin, de l’avenir et de la fabrication de l’avenir, et tout comme les tueries, les assassinats et les guerres ne nous ont pas fait plier, le blocus, la pression, le terrorisme et la diffamation ne nous feront pas plier.

Nous et toutes les personnes honorables de cette Nation (islamique) avons rendez-vous avec Al-Quds, avec la grâce de Dieu, pour y prier (une fois qu’elle sera libérée). Tel est notre pacte avec Al-Quds, tel est notre pacte avec notre fier peuple palestinien, et tel est notre pacte avec tous nos chers martyrs qui ont péri sur la route d’Al-Quds, hommes et femmes, jeunes et vieux, dans tout le Moyen-Orient, en Palestine et au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Egypte et dans tous les pays voisins qui ont souffert directement de l’agression israélienne et de l’existence de cette entité. Et ceci est notre pacte avec nos grands martyrs, avec nos dirigeants et nos aînés en Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran et au Yémen, au premier rang desquels le martyr d’Al-Quds, le grand et inspirant dirigeant, Hajj Qassem Soleimani, que Dieu Tout-Puissant soit satisfait de lui, qui a passé sa vie honorable au service de cet objectif, de cette voie et de cet Axe, et a été témoin de nombre de ses djihads et sacrifices pour cet Axe, et a été témoin de nombre de ses victoires, et était toujours impatient d’être témoin de la grande et décisive victoire à venir, si Dieu le veut.

Avec la bénédiction de ce sang pur, et avec loyauté envers lui, nous irons jusqu’au bout de notre voie, si grande soit l’importance des sacrifices, des menaces, des difficultés et des dangers, et comme nous avons franchi toutes les étapes précédentes difficiles et sommes passés de victoire en victoire, nous, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons sur le seuil de la grande, énorme et finale victoire que nous voyons très proche, avec la grâce de Dieu.

Et, si Dieu le veut, nous continuerons ensemble main dans la main et épaule contre épaule de toutes les factions de la Résistance, de tous les mouvements de la Résistance, de tous les peuples de la Résistance, de tous les pays de la Résistance. Nous briserons toutes les chaînes, nous déjouerons toutes les conspirations, tous les poignards qui tentent de nous poignarder dans le dos et dans la poitrine tomberont, et notre Qibla (objectif) et notre véritable bataille seront de créer une liberté totale pour les lieux saints, et Al-Quds restera le titre, le but et le fondement, et c’est l’Axe.

Que la paix soit sur vous tous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu.

[…] Je me dois de commencer par la Palestine en introduction, pour dire que nous devons avoir la plus grande déférence, le plus grand respect et la plus grande fierté face à l’héroïsme des jeunes palestiniens, des hommes et des femmes palestiniens, face aux actes héroïques de ses enfants et de ses vieillards, face à leur foi grandiose en Dieu et en leur cause, face à leur courage énorme et à leur force et à leur détermination qui va jusqu’à risquer la mort pour façonner une vie digne pour leur peuple et leur pays, et dans l’espoir de libérer leurs lieux saints, les lieux saints de toute la Nation (islamique).

De même, nous devons avoir la plus grande déférence et le plus grand respect pour les familles des martyrs, les pères, les mères et les membres de la famille, ainsi que leurs prises de positions claires, fortes, lucides et décisives, et face à l’endurance de ce peuple combattant et patient malgré une longue histoire de massacres. Ces jours-ci, nous commémorons le massacre de Deir Yassine, qui a eu lieu en avril 1948. Malgré une longue histoire de massacres et de guerres, la dernière en date étant la Bataille de l’Epée d’Al-Quds (en mai 2021), malgré l’expulsion, l’oppression, l’exil, les camps de réfugiés et de déplacés, l’abandon, les coups de couteau dans le dos même de la part des pays, régimes et organisations qui étaient censées se tenir aux côtés du peuple palestinien.

Ce qui se passe ces jours-ci a des implications et des conséquences tout à fait grandioses en ce qui concerne la lutte contre l’ennemi (israélien), l’avenir de la Palestine et l’avenir de l’entité temporaire qu’est l’entité israélienne usurpatrice. Bien sûr, l’une des conséquences et implications les plus importantes de ce qui s’est passé ces derniers jours, des implications d’une importance véritablement stratégique à mes yeux, est ce dont nous parlions depuis des années, mais durant ces derniers jours, j’ai lu des déclarations de commentateurs, d’analystes et de journalistes israéliens qui reconnaissent cette vérité dont nous parlons depuis de longues années, à savoir qu’il est tout à fait illusoire et erroné de miser sur le désespoir du peuple palestinien, sur l’effondrement de sa volonté, sur son renoncement et son abandon de la Palestine, de la cause palestinienne et des lieux saints. Depuis 1948, et même avant 1948 et jusqu’à ce jour, ce peuple hérite (de sa cause sacrée) d’une génération à l’autre, et les jeunes hommes et jeunes femmes dont nous avons entendu les noms et vu les photos à la télévision, qui appartiennent à cette génération nouvelle de Palestiniens, tous héritent de la Résistance, de l’endurance, de la cause, du djihad, du désir ardent du martyre et du combat, génération après génération.

Si les Israéliens s’imaginent que la normalisation de leurs relations avec certains pays arabes, les visites de certains responsables arabes normalisateurs dans l’entité sioniste temporaire, s’ils se figurent que cet abandon et ce délaissement officiel des pays arabes (quant à la cause palestinienne) peut amener le peuple palestinien à délaisser sa cause et accepter les miettes qu’on lui propose, comme ils l’avaient espéré avec l’Accord du Siècle, ils se font des illusions.

Aujourd’hui, Dieu merci, les commentateurs, analystes et écrivains sionistes eux-mêmes commencent à énoncer cette vérité, à savoir que malgré tout ce qui s’est passé, Israël fait face à un peuple invincible, qu’il est impossible de soumettre, de mettre à genoux, de lui imposer des solutions. Il n’y a pas d’autre issue que de répondre à ses revendications, à ses droits, même si ce n’est que le minimum de ses droits. C’est ce qu’affirment des Israéliens (de premier plan). Car (ils reconnaissent que) davantage de confrontation ne peut apporter (à Israël) que davantage d’humiliation et de défaites, et qu’ils ne trouveront (chez les Palestiniens) que davantage de courage, d’endurance, de foi, de détermination et de disposition à persévérer sur cette voie jusqu’à la fin.

Quoi qu’il en soit, ce qui se passe à l’intérieur et autour de la Palestine requiert qu’on s’y attarde longuement et qu’on en parle en détail, ce que je n’ai pas le temps de faire (dans ce discours consacré à la situation intérieure libanaise), mais nous en aurons l’occasion lors de la Journée Internationale d’Al-Quds le dernier vendredi du mois de Ramadan (le 27 avril, durant laquelle je ferai comme à mon habitude un long discours consacré exclusivement à cette question), où nous pourrons exprimer notre soutien et le soutien des peuples de la Nation (islamique) à la cause palestinienne. J’appelle le monde musulman en général et le Liban en particulier à participer massivement à cette Journée. Pour notre part, nous organiserons une grande célébration populaire dans la banlieue sud de Beyrouth, et j’appelle tous mes frères et sœurs, tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne à manifester ce jour-là pour exprimer notre soutien à ce peuple et à sa cause, et notre participation à sa lutte et à sa victoire inéluctable, avec la grâce de Dieu le Très-Haut et l’Exalté. […]