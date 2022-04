Les électeurs s’étaient vus promettre une révolution. Ce qu’ils ont eu, c’est un gouvernement arrogant quasiment incapable de mener à bien quoi que ce soit.

Par Douglas Murray, le 8 avril 2022

Source : The Telegraph

Traduction : lecridespeuples.fr

Les Français se rendent à nouveau aux urnes. Et une fois de plus, je vais faire ma prédiction traditionnelle sur les résultats. C’est-à-dire que, quel que soit le vainqueur, les résultats seront toujours les mêmes. Les Français vont une fois de plus voter pour la révolution. Et après avoir ainsi voté, ils passeront les années suivantes à résister à tout changement.

C’était certainement le cas pendant et après la dernière élection présidentielle de 2017. À cette occasion, un nouveau venu est arrivé sur la scène politique française. Les grands partis de gauche et de droite s’étaient tous embourbés dans les difficultés. Le principal candidat du centre-droit, François Fillon, était tombé dans un scandale aux révélations troubles. Et avec tout le centre politique en désarroi, Emmanuel Macron est arrivé par le milieu pour charmer tout le monde.

🚨 Un message pour le Parquet National Financier !



1 milliard d'euros pour McKinsey 🇺🇸 , c'est 217 siècles du salaire brut de Penelope Fillon !



En 24 heures , le PNF s’était saisi de l’affaire Fillon ! Que fait le PNF ???

🤔🤔🤔#McKinseyMacronGate #RothschildGate — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) April 2, 2022

La République exemplaire… https://t.co/JaUS3tADdV — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 10, 2022

Tous les partis ont pu percevoir en lui au moins quelque chose qui leur plaisait. Une partie de la gauche française pouvait l’imaginer comme l’un des leurs, avec sa vision parfois « progressiste » du pays. Une partie de la droite française pouvait imaginer que l’économie serait entre de bonnes mains avec cet ancien banquier d’affaires à la barre.

Macron n’avait pas vraiment de parti lorsqu’il s’est présenté, ni même après sa victoire. Pour qu’En Marche bouge, il a dû être bricolé, les candidats le rejoignant pour former un groupe au parlement français après l’élection du président.

Magnifique Jean Lassalle qui profite de son peu de temps d’antenne pour démasquer les médias et les tartuffes de la télé 👏

pic.twitter.com/8BzOpSUkqe — Rémi Gaillard (@nqtv) April 1, 2022

Mais Macron avait de nombreux atouts lorsqu’il s’est présenté en 2017. Non seulement représentait-il une bouffée d’air presque frais, mais il n’était pas non plus membre de la famille Le Pen. Et Macron a bénéficié, comme Jacques Chirac en 2002, d’être au second tour contre un membre de la dynastie la plus clivante de la France moderne.

Marine Le Pen n’est pas son père, et a effectivement fait beaucoup pour se distancer de sa politique vichyste. Mais la présence de Marine Le Pen était la meilleure façon pour Macron d’accéder au pouvoir.

Au final, malgré l’excitation de la presse anglophone, Macron a triomphé de son adversaire par près de deux tiers des voix contre un tiers pour Le Pen. Il y a eu un soupir de soulagement. Et puis l’attente habituelle du changement.

Et une fois encore, comme si souvent dans la politique française, il ne s’est pas passé grand-chose. En tant que président de la République, Macron a passé les cinq années suivantes à essayer de se trouver un rôle sur la scène mondiale. Et il n’est pas étonnant qu’il ait essayé de le faire, car son bilan à l’échelle nationale n’était guère brillant.

Voir Politico Europe taille un costume à Macron pour sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire

Il s’est avéré que Macron n’a rien pu faire, ou presque, pour relancer l’économie française stagnante. Il est arrivé au pouvoir en promettant de libérer « l’esprit d’entreprise », mais il n’a pas réussi à s’en approcher le moins du monde.

Alors que certains riches en France ont réussi à s’enrichir encore davantage, comme l’ont fait ceux qui ont des actifs partout dans le monde développé, pour les classes laborieuses, la situation s’est déteriorée. Les manifestations des Gilets jaunes ont éclaté, au cours desquelles des personnes peu visibles ont porté des gilets de haute visibilité afin d’essayer d’alerter le gouvernement sur les préoccupations des travailleurs ordinaires. Mais ils ont été traités avec dédain par le gouvernement et parfois avec une brutalité scandaleuse par la police française.

Un mot pour les Gilets Jaunes éborgnés, les mains arrachées, le meurtre de Zineb Redouane, Steve, Cedric Chouviat ? Trop dangereux pour ton poste de cireuse de pompes du pouvoir de luxe avec salaire à 5 chiffres ? Ignobles larbins. pic.twitter.com/7yF14sp1T7 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) January 11, 2022

Le problème est resté en suspens. Les partisans de Macron mettent en avant une augmentation de 1,6 % du niveau de vie sur l’ensemble des cinq dernières années. Mais ils ne prennent pas en compte non seulement la baisse du pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres du pays, mais aussi le fait que ce qui semble bon sur le papier ne l’est pas du tout dans la pratique.

Voir Vu de l’étranger : les élections régionales, une nouvelle ‘gifle’ pour Macron (The Guardian)

Par exemple, les fans de Macron s’empressent de souligner que la taille de l’économie française a augmenté de 7 % l’année dernière. Mais c’est seulement parce que l’année précédente, pendant la pandémie de 2020, cette même économie a connu une baisse historique de 8 %. De quoi peut-on se vanter exactement ?

Il n’est pas étonnant que Macron tente de s’imposer sur la scène mondiale. Mais c’est le mot « essayer » qui est important ici. Car l’aspiration et la réalité ont été très différentes. Alors que le réseau de renseignement anglosaxon Five Eyes avait prévu l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le renseignement français semble avoir sous-estimé la probabilité que Vladimir Poutine attaque son voisin.

Voir Macron singe Zelensky et se fait railler par la presse britannique

Il ne s’agit pas seulement d’un échec de la part de la communauté française du renseignement –une communauté qui n’a jamais manqué d’estime de soi. Cela a également conduit Macron à une flopée de voyages officiels et totalement inutiles à travers le monde, notamment au Kremlin, dans l’idée que Poutine pourrait être dissuadé de ses intentions par les charmes du président français.

La lacération de tentes, c'était pour les reloger au Ritz ou au Carlton ? pic.twitter.com/C6x3DhpaJd — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 15, 2022

Rien de tel ne s’est produit. Et c’est devenu le leitmotiv des années Macron.

Lorsqu’il s’est présenté à la présidence, la France avait subi une série d’attentats terroristes sanglants et effroyables. Macron était l’un des nombreux candidats qui prétendaient que lui –et lui seul– pouvait maîtriser les problèmes endémiques de la France en matière d’immigration, d’intégration et de radicalisation. Rien n’a été réglé au cours de son mandat. Les attaques terroristes se poursuivent.

Voir Nasrallah : la guerre déclarée par Macron à l’Islam est vouée à l’échec

Il y a quelques semaines à peine, un autre juif français a été assassiné. L’attaque a été quasiment étouffée, probablement en partie parce que les autorités savaient qu’elle ne pouvait que renforcer les arguments de Marine Le Pen et de son propre adversaire de droite, l’écrivain Eric Zemmour.

Quand un vomi vivant comme Eric Zemmour parle de vomi, c'est une mise en abîme, c'est ça ? https://t.co/zf7TApeQ6m — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 7, 2022

Zemmour lui-même a connu un bon début de campagne, sortant des starting-blocks avec une énergie et une excitation énormes autour de lui. Pendant un temps, il a semblé qu’il pourrait même être en mesure de déloger Le Pen de la position traditionnelle et lamentable de sa famille en tant que challenger de droite. Tout challenger qui ne serait pas un Le Pen pourrait un jour avoir une véritable chance d’accéder à la présidence, sans être encombré par le sinistre dynasticisme qui existe dans ce fief politique.

2 pelés 3 tondus. Et si on enlève les figurants et la sécurité, il reste pas 50 personnes.#ZemmourMontSaintMichel pic.twitter.com/jJDfbMHewp — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) February 19, 2022

Mais pour toute une série de raisons, Zemmour semble avoir glissé dans les sondages et il semble probable qu’après le premier tour, Macron se retrouve une fois de plus dans la position qu’il désire le plus : un second tour contre Marine Le Pen.

Un mot sur le "séparatisme" corse ?https://t.co/iAgfGEuxdH — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 26, 2022

Comme il est également de tradition, cette perspective suscite à nouveau un certain degré d’excitation. Car ces derniers jours, Le Pen s’est rapprochée de Macron dans les sondages. Même ceux qui ne la soutiennent pas peuvent souvent ressentir une certaine délectation à l’idée que tout le système statique soit bouleversé, au moins un peu pour une fois.

Mais Le Pen est tout simplement une figure trop facile à affronter. Si vous êtes Macron, il ne peut y avoir de meilleur challenger au second tour. C’est ce que François Mitterrand a compris il y a 40 ans lorsqu’il a autorisé Le Pen à participer aux débats télévisés et qu’il a réussi, en le faisant sortir de sa cage, à diviser la droite française et à revenir au pouvoir malgré ses faibles résultats électoraux.

Comme à l’époque, il en sera probablement de même aujourd’hui. Le Pen fera des promesses à foison. Macron fera des promesses à profusion. Tous deux auront un discours musclé.

Voir Le Washington Post dénonce le virage autoritaire et islamophobe de Macron & Séparatisme & islamo-gauchisme : la croisade cynique d’Emmanuel Macron

Macron prétendra que lui et lui seul peut faire passer la France à l’étape suivante : l’étape à laquelle il n’a pas réussi à la faire passer au cours des cinq dernières années. Mais ensuite, à l’analyse finale, il rentrera à l’Élysée en s’appuyant sur le simple fait que les choses auraient pu être pires. Il aurait pu être Le Pen.

Et ainsi la désillusion des électeurs français continuera.

Voir Après 5 ans de Macronisme, qu’attendre des élections de 2022 ?

Il y a des pays où la classe politique est l’otage de ses électeurs. En France, c’est l’inverse. Les électeurs sont les otages de leur classe politique. Une classe politique qui promet toujours beaucoup et tient si peu. Mais à un moment donné, il faut accepter que c’est peut-être ce que veut la nation. A la fois tout et rien.

Voir notre dossier sur Emmanuel Macron

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.