Opinion de Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères russe

Chaine Telegram du Ministère des Affaires étrangères de la Russie, 2 avril 2022, via The Saker

Traduction : lecridespeuples.fr

Quelques blogueurs ont rapporté aujourd’hui que les magasins officiels de la marque Chanel à l’étranger refusent de vendre leurs produits aux ressortissants russes.

Apparemment, les clients de Chanel doivent signer un formulaire indiquant qu’ils n’emporteront pas les articles vendus par la marque dans la Fédération de Russie, selon un document interne de la chaîne de boutiques.

« Je ne vis pas en Russie et je ne le porterai pas sur le territoire de la Russie. » Voilà le formulaire que les clients russes de Chanel doivent signer

Nous sommes un pays très patient et indulgent. Nous avons pardonné à tout le monde pour tout, tourné la page et dégagé la voie pour l’avenir. Il semble que ceux qui gèrent l’héritage de la « grande Coco » aient trouvé le moyen de se joindre à la campagne russophobe « Annulez la Russie » (Cancel Russia).

Bizarre, non ? Quel est le lien entre l’opération anti-nazie de la Russie et la maison de couture française ?

Mais le lien est là. On vient d’ouvrir un placard pour y trouver des squelettes de 80 ans bien conservés.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel elle-même était une collaboratrice et un agent du Troisième Reich. Elle est largement connue pour avoir eu des liens avec les autorités d’occupation en France. Le baron Hans Guenther Freiherr von Dincklage, un attaché du gouvernement allemand chargé de la propagande nazie à Paris, comptait parmi ses amis les plus chers.

Coco Chanel, également connue sous le nom d’informateur F-7124 selon les archives de l’Abwehr, soutenait les maîtres allemands de Paris au point de participer aux tentatives d’organisation de négociations secrètes entre le Reich et le Royaume-Uni. Il faut dire que les Allemands appréciaient Coco et la faisaient vivre dans un luxueux appartement de l’hôtel Ritz, alors que les Parisiens ordinaires peinaient à joindre les deux bouts sous l’occupation allemande, l’économie du pays étant soumise à d’énormes tensions.

En outre, la créatrice de mode a accepté l’aide des nazis pour atteindre ses objectifs commerciaux. Avant la guerre, elle a vendu son usine de production de Chanel n° 5 à des fabricants juifs. Elle a ensuite engagé les Allemands pour tenter de récupérer les droits sur les bénéfices de la vente du parfum.

Images de la TV chinoise montrant des hélicoptères ukrainiens abattus aujourd'hui, dans lesquels le commandant adjoint du bataillon Azov Kalina et deux officiers de la DGSE des renseignements français se seraient trouvés. Yémen, Syrie, Libye, on est toujours côté nazi/terroriste! https://t.co/6NG3ADeHs0 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 1, 2022

Après la libération de la France, elle a été appelée à répondre de tout cela. La maison de couture ne l’annonce pas, mais Coco a été arrêtée à la fin de la guerre. Elle a ensuite été libérée pour rendre service à Churchill (et revoilà Londres) et a été bannie de France après la fin de l’occupation, pendant des années, résidant dans la Suisse « neutre ».

La direction de la marque a toujours souligné que les traditions de la maison Chanel étaient plus fortes que jamais. Il n’y a désormais plus de doute à ce sujet. Le journaliste d’investigation Hal Vaughan a écrit au sujet du fondateur de la maison de couture : « Les nazis étaient au pouvoir, et Chanel gravitait autour du pouvoir. »

La marque n’a jamais été gênée par des choses comme les camps de concentration, les massacres et les crimes de guerre perpétrés par les divisions SS et Gestapo.

Nous sommes un pays très patient et indulgent. Nous avons pardonné à tout le monde pour tout, nous avons tourné la page et dégagé la voie pour l’avenir.

Mais si le chemin s’avère être un anneau périphérique, nous briserons le cercle vicieux.

Et la maison Chanel pourra revenir à la case départ et soutenir le nazisme, comme l’a fait son fondateur. Mais maintenant, tout le monde saura.

Voir notre dossier sur la situation en Ukraine.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.