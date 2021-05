Discours de Sayed Hachem Safi al-Dine, Chef du Bureau exécutif du Hezbollah, le 17 mai 2021, à l’occasion d’un rassemblement de soutien à Gaza et à la Palestine, organisé dans la banlieue sud de Beyrouth (Dahiyeh).

Transcription :

Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Louange à Dieu, Seigneur des Mondes, et que les prières & salutations soient sur notre Maître et Prophète, Abul Qassim Muhammad, et sur sa famille noble et purifiée.

Que la paix soit sur vous tous, ainsi que la Miséricorde de Dieu et ses Bénédictions.

Dieu le Très-Haut dit dans Son Livre Saint : « Ne relâchez pas la pression que vous exercez sur vos ennemis, car si vous souffrez, eux aussi souffrent autant que vous, avec cette différence que la récompense que vous attendez de votre Seigneur, eux n’ont aucun espoir d’en bénéficier. Et Dieu est Omniscient et Sage. » (Sourate IV, verset 104).

Permettez-moi, en ce rassemblement béni en soutien à Al-Quds (Jérusalem) et à la Palestine, de commencer par adresser tout mon amour, toute ma reconnaissance et toute mon estime, ainsi que mes salutations djihadistes, aux combattants héroïques sur le champ de bataille, prêts à (libérer la forteresse) d’Al-Quds, présents en première ligne de la défense de la Communauté musulmane (Oumma) à Gaza, et dans toute la Palestin : « Que la paix soit sur vous, ô héros ! Que la paix soit sur vous, ô ceux qui mènent cette lutte (glorieuse) et gravez (dans l’histoire) une nouvelle victoire sur la voie de la Libération de la Palestine et la sainte ville d’Al-Quds ! »

Je remercie également tous les enfants du noble peuple palestinien, qui s’est soulevé en défense de sa dignité, de l’honneur de (la mosquée) Al-Aqsa et de l’honneur de tout musulman digne de ce nom dans le monde ! Car la défense de la Palestine et d’Al-Quds est la défense de toute la Communauté musulmane ! Je remercie tout le peuple palestinien, à Gaza, à Al-Quds, en Cisjordanie, dans les territoires (occupés par Israël) en 1948 ! Je remercie tous les peuples arabes et musulmans qui se sont tenus aux côtés des Palestiniens, et manifestent encore aujourd’hui comme un seul homme en défense d’Al-Quds et en soutien à cette cause ! Je remercie également l’âme de notre grand leader, le Hajj Qassem Soleimani, qui, avec son frère d’armes le Hajj Imad Moghniyeh (cadre du Hezbollah assassiné en 2008), ont conçu et parachevé la mentalité de l’équation (victorieuse) des roquettes & missiles sur le champ de bataille, et ont collaboré avec tous les enfants sincères de Palestine, du Liban et de tout l’Axe de la Résistance pour que la roquette et le missile soient une équation (victorieuse) et bâtissent une nouvelle équation en défense de la sainte Al-Quds, à Gaza et dans toute la Palestine.

C'est une nouvelle étape de Libération qui s'ouvre, qui va mettre fin à la dislocation Gaza / Cisjordanie / Palestine de 1948, imposer l'arrêt du nettoyage ethnique à Jérusalem, libérer les prisonniers et enclencher le processus de Libération de toute la Palestine historique. — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 16, 2021

Mes très-chers (frères et sœurs), je vais dire quelques mots. Après avoir manifesté notre solidarité et notre présence aux côtés de la Résistance palestinienne —et en vérité notre action (pour la Palestine) va bien au-delà de l’expression de solidarité : ô mes frères de la Résistance palestinienne, nous et vous sommes (engagés) dans une même lutte, sur un même front, pour une même cause. Votre combat est notre combat, vos martyrs sont nos martyrs, votre cause est notre cause, vos priorités sont nos priorités, vos roquettes & missiles sont nos roquettes & missiles, et avec la grâce de Dieu, votre victoire et la nôtre seront une, si Dieu le Très-Haut le veut.

Ce que je veux dire clairement est que premièrement, la bataille qui est menée aujourd’hui au cœur de la Palestine est différente de toutes les batailles précédentes, que ce soit celles que nous avons menées nous-mêmes (le Hezbollah) au Liban face à l’ennemi sioniste, et celles qu’ont menées nos chers frères de la Résistance palestinienne à l’intérieur de la Palestine. Pourquoi ? Car c’est la bataille de la défense d’Al-Quds et de son identité, de la défense d’Al-Quds et de sa dignité, de la défense d’Al-Quds et de son histoire. Car Al-Quds est la dignité de la Communauté musulmane, la dignité de l’appartenance (culturelle et religieuse), la dignité de l’histoire. Et cette bataille se distingue des autres batailles en ce qu’elle est la bataille de toute la Communauté musulmane. Par conséquent, il ne saurait aucunement question d’y être neutre : soit vous êtes avec Al-Quds, soit vous êtes avec l’ennemi. Il n’y a pas de place pour les alibis politiques, opportunistes, sectaires ou autres, ni pour les Etats, ni pour les peuples, ni pour les sociétés.

Dictionnaire français-hébreu pour comprendre Tsahal :



Bâtiment officiel ➡️ QG du Hamas

Hôpital ➡️ Siège du Hamas

École ➡️ Bureau du Hamas

Boutique ➡️ Entrepôt du Hamas

Bureaux de presse ➡️ Antenne du Hamas

Rues ➡️ Tunnels du Hamas

Jardin d'enfants ➡️ Centre du Hamas#Gaza — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 18, 2021

Deuxièmement, cette bataille de la défense d’Al-Quds a unifié la Palestine, de même qu’elle a unifié les peuples arabo-musulmans, nous faisant voir clairement, ainsi qu’à tout le monde, que lorsque la Communauté musulmane s’unit pour ses causes justes, et emprunte la voie de la Résistance et de la Justice, alors elle apparaît tout à fait grandiose, comme c’est le cas aujourd’hui, tandis que notre ennemi semble petit et méprisable, comme c’est le cas aujourd’hui.

O mes très-chers, durant toutes les décennies passées, Israël, et à ses côtés les Etats-Unis et l’Occident, ainsi que quelques (dirigeants) faibles issus de notre Communauté musulmane, ont œuvré inlassablement à nous diviser, à nous disloquer, à façonner des crises et du chaos dans nos sociétés et nos pays, afin de renforcer leur emprise sur Al-Quds et sur la Palestine, que tout soit terminé (pour les Palestiniens), et que certaines couches politiques, culturelles et autres continuent à être accaparées par des disputes pour le trône, le pouvoir ou la royauté, tandis qu’eux-mêmes (nos ennemis) avancent leurs pions dans leur projet malfaisant visant à judaïser toute la Palestine et à mettre fin à la cause d’Al-Quds.

Voir Aveu impérial : Daech, Al-Nosra et Al-Qaïda sont des instruments de l’OTAN

La réponse à ces décennies de propagation de séditions et de guerres intestines dans nos pays, nos sociétés et notre région, et tout particulièrement ces 10 dernières années (avec la création de Daech), à travers lesquelles ils se sont efforcés de conduire une grande partie de nos peuples aux guerres civiles et aux séditions, les Etats-Unis déversant argent et soutien dans ce projet (takfiri), de même que certains pays arabes malheureusement, qui se sont joints à eux par intérêt, aujourd’hui, la réponse à ces 10 dernières années est venue, la réponse à toutes ces décennies durant lesquelles nos ennemis ont œuvré pour diviser notre Communauté musulmane : cette réponse est venue au secours du Plus Grand Prophète, paix et bénédictions de Dieu sur lui et sa famille, depuis la Sainte Al-Quds ! Aujourd’hui s’est refermée la page des dislocations, des divisions et des séditions pour qu’on se retrouve tous sur une nouvelle base, et ouvrions la page dont le titre est « Al-Quds, l’Unité et la Résistance » ! C’est là l’une des conséquences importantes jusqu’à présent, alors que nous sommes encore en plein champ de bataille, au cœur de l’affrontement armé qui se poursuit.

C’est pourquoi, à vos côtés ô enfants d’Al-Quds, ô enfants de la Palestine, ô moudjahidines de Gaza, de Cisjordanie et des (territoires occupés en) 1948, avec chaque enfant et chaque femme tués à Gaza par l’agression de l’oppresseur, avec tous les crimes perpétrés par l’ennemi, ce que nous disons aujourd’hui depuis cet endroit, la banlieue sud de Beyrouth (Dahiyeh), la Dahiyeh de la noblesse et de la Résistance, nous nous écrions « Nous sommes tous la Résistance ! Oui, oui à la Résistance ! Non et mille fois non aux séditions et à la dislocation (de nos rangs), et mille fois non à la normalisation (des relations avec Israël) ! »

Voir Nasrallah : le rapprochement des pays du Golfe avec Israël est une purge salutaire

Troisièmement, dans cette bataille, il est maintenant clair qu’Israël est (d’ores et déjà) vaincu. Je vais m’exprimer de manière plus légère. Il est vaincu politiquement au point de la confusion et de l’impasse (totales) au niveau de ses choix. Il est vaincu politiquement, il est vaincu militairement, il est vaincu au niveau populaire et sociétal, que ce soit par la pression des missiles et roquettes qui fusent dans ses cieux et au-dessus de sa tête, ou au niveau du peuple (palestinien) soulevé en Cisjordanie et dans les territoires occupés en 1948 au point que la terre en tremble sous (toute l’entité sioniste). Israël est donc soumis à une pression (inédite et insoutenable) venant du dessus et du dessous. Que va faire Netanyahou ?

Et à cela s’ajoute leur hybris ! Parfois et même souvent, l’arrogance pousse les gens à faire des choix qui bafouent le bon sens le plus élémentaire (et les mène à leur perte). Aujourd’hui, « leurs cœurs sont divisés » (Coran, s. 59, v. 14) et ils ne disent que des inepties. Et je vous le dis dès à présent : Israël ne fait que répéter (ce qui s’est passé) en 2006, comme s’il n’avait rien appris (de ses échecs). Par le passé, Israël raillait les peuples de notre région en disant qu’ils ne lisaient pas (et n’étaient que des ignares analphabètes). Je vous dis à mon tour ceci : « O Netanyahou, ô Kochavi (chef d’état-major de l’armée israélienne), ô dirigeants militaires et politiques (israéliens), vous ne lisez rien et ne comprenez rien, et même si vous avez lu les recommandations de la Commission Winograd (chargée d’étudier les causes de l’échec israélien en 2006 et d’y remédier), il apparaît que vous ne les avez pas comprises et que vous ne les avez pas appliquées. Israël ne fait que répéter la même expérience, la même stupidité. En 2006, Halutz avait dit après 3 jours « La bataille est terminée ! Nous avons détruit l’infrastructure militaire du Hezbollah et écrasé sa capacité militaire ! » En 3 jours, il pensait que la guerre était terminée (possible référence aux 3 premiers jours de bombardements intenses de toutes les cibles pré-établies, ou à 3 jours de cessez-le-feu temporaire respectés scrupuleusement par le Hezbollah, au point qu’Israël a cru qu’il avait épuisé ses stocks) ! Alors que les roquettes (du Hezbollah) continuaient à fuser, jusqu’à la fin, et qu’Israël a été vaincu ! Le résultat de la guerre (de 2006) a été une défaite humiliante (pour Israël) !

Rappelons que pendant la guerre de 2006, le Hezbollah (autrement plus puissant que le Hamas/Jihad) tirait une centaine de roquettes par jour. La Résistance à Gaza tire plus du double.



Merci l'Iran !https://t.co/K6LmqO5Yzl#GazaUnderAttack #SaveSheikhJarrah #SavePalestine — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 19, 2021

Aujourd’hui, après deux ou trois jours (de bombardements), l’ennemi israélien a affirmé qu’il avait frappé 500 cibles militaires à Gaza et liquidé l’infrastructure militaire du Hamas, du Jihad Islamique et des autres factions de la Résistance. Mais si c’est le cas, d’où viennent les roquettes (qui continuent à frapper Israël chaque jour par centaines) ? Si tu as détruit l’infrastructure militaire, entre donc à Gaza ! La Résistance te promet un massacre si tu oses entrer à Gaza !

Message de la résistance palestinienne aux troupes israéliennes : si vous entrez à Gaza, vous n'en ressortirez pas vivants. L'image parle d'elle-même…



Les armes antichar Kornet, fournis par le Hezbollah, ont transformé les tanks Merkava en cercueils ambulants. pic.twitter.com/RHIiU4uRC2 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 14, 2021

Aujourd’hui, Netanyahou répète l’expérience d’Olmert, et Kochavi répète l’expérience de Haloutz (en 2006). C’est une bonne chose en ce qui nous concerne, ça ne nous dérange nullement ! C’est la preuve que depuis 15 ans, ils n’ont rien compris, rien appris ! Mais face à cela, face à l’impuissance d’Israël, je vous garantis, ô peuple de la Résistance au Liban, qu’en Palestine et à travers tout l’Axe de la Résistance, que nous possédons pour notre part des esprits innovateurs, qui planifient, réfléchissent, prennent l’initiative, vont de l’avant, regorgeant de toujours plus de capacité, de courage et d’avancées ! Si nous, au Liban, avions une certaine capacité en 2006, je vous assure qu’aujourd’hui, notre puissance est beaucoup plus grande encore, à tous les niveaux : les armes, les roquettes & missiles, les effectifs, les différentes capacités ont été décuplés ! Au Liban, notre puissance a augmenté de manière exponentielle ! Et à Gaza également, les capacités de la Résistance ont énormément augmenté par rapport à 2014. Elles ont été démultipliées ! Comment cela est-il possible ? Grâce à la planification, à la connaissance, à la foi, à davantage d’action et de détermination ! Nous sommes face à un ennemi qui, malgré ses capacités militaires et destructrices (quasi infinies), est impuissant ! Alors qu’en face, notre Résistance à Gaza est capable de tenir en échec l’ennemi, et tous nos peuples dans la région peuvent compter sur elle ! C’est la situation aujourd’hui et ce le sera demain et chaque jour à Gaza, dans toute la Palestine (occupée), au Liban et partout au sein de l’Axe de la Résistance !

Voici ce que Tsahal appelle "un avertissement" avant de détruire une maison.



– frappe de drone (grande chance de tuer ceux du dernier étage)



– 15 SECONDES plus tard une bombe d'une demi-tonne pour niveler la maison.



Impossible de se sauver (femmes, enfants, vieillards…) ! https://t.co/o5wwufGi5F — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 16, 2021

Et je vous le dis ô sionistes, le résultat de tout ça est que vous êtes dans une courbe descendante, une phase de déclin (inéluctable), alors que nous, la Résistance, sommes dans une phase ascendante ! Et pour qu’on en finisse (avec Israël), il ne faut qu’une seule chose : je ne vais pas donner de délai, mais lorsque les conditions seront réunies pour la Grande Guerre de Libération, vous trouverez tous les peuples de notre région, partout au Moyen-Orient, du Yémen à l’Iran, en passant par l’Irak, la Syrie, la Palestine et le Liban, sans parler des autres (forces et pays) qui vont rejoindre les rangs de l’Axe de la Résistance dans un avenir proche, vous nous trouverez tous ensemble, (vous attaquant) d’un seul coup, au sein d’un seul Axe, unis face à cet ennemi pour le faire disparaître de l’existence ! Cela se produira assurément, avec la Grâce de Dieu le Très-Haut !

Quatrièmement, aujourd’hui, Israël est dans une impasse. Ceux qui suivent les informations et les déclarations (israéliennes), les (vaines) menaces de Netanyahou, se rendent bien compte qu’ils sont pris à la gorge. Que peuvent-ils faire aujourd’hui ? Tout ce que peut faire Netanyahou, c’est recourir aux avions qui bombardent les immeubles résidentiels. Ici, autour de nous, tous ces immeubles ont été détruits (en 2006). Est-ce que cela a altéré la détermination des Résistants ? En aucun cas (bien au contraire) ! Les immeubles ont été reconstruits. Et avec la grâce de Dieu, tout ce qui est détruit à Gaza sera reconstruit. Mais ce qui reste invincible, c’est la défense de la dignité et des lieux saints ! Cela ne peut ni se détruire, ni s’ébranler ni même être touché, et au contraire, chaque immeuble détruit ne fait que renforcer la détermination de la Résistance et tremper davantage les volontés des combattants, qui n’en deviennent que plus résolus à poursuivre dans la voie du djihad (pour la Libération) !

#Gaza : Des décombres surgit une nouvelle génération révolutionnaire.



Le sourire aux lèvres.



Certaine de la légitimité de sa cause, de sa force invincible et de la Libération finale de TOUTE la Palestine.#Palestine libre #Sword_of_Quds https://t.co/kfvqxLaO1C — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 18, 2021

Cela fait également partie des actes stupides des sionistes. Est-ce que détruire des maisons peut constituer une victoire, au sens militaire ? C’est de la lâcheté, de l’abjection ! Tuer des enfants, des femmes et des civils, c’est tout ce dont ils sont capables, et ils ne peuvent rien faire de plus. Au sens militaire, la bataille a déjà été remportée (par la Résistance à Gaza). Tout ce que peut encore faire Israël jusqu’à ce jour, c’est de tuer des civils. Qu’est-ce qui l’en empêche ou l’en dissuade ? La prétendue communauté internationale ? Les Etats-Unis, l’Occident, les contacts (diplomatiques) ? En aucun cas ! Ce qui le dissuade, ce sont les roquettes & missiles, la force et l’endurance, la persévérance (de la Résistance). Telle est notre expérience au Liban.

Il y a eu 230 morts à #Gaza, dont 65 enfants.



Vous prétendez avoir tué +200 terroristes



Vous avouez donc que dans votre vocabulaire, les enfants sont des terroristes. En puissance ?



Peut-être de futurs cadres du Hamas à éliminer préventivement, comme John Connor ? pic.twitter.com/yBFZSAvymB — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 22, 2021

Nous ne déterminons pas ce qui peut entrer en jeu dans l’équation (de dissuasion). C’est le droit et l’affaire de la Résistance palestinienne, dont les dirigeants ont bien assez de sagesse, de courage, de connaissance et de volonté à faire face pour établir les termes de l’équation d’Al-Quds et de la protection d’Al-Quds. La Résistance et le peuple palestinien l’ont annoncé dès le premier jour : il ne s’agit pas de rodomontades ni de lancer de (vains) défis. La cause est celle d’Al-Quds, de sa protection, de la protection de ses habitants, et de la garantie apportée à cette protection. Voilà ce qu’ont annoncé le peuple palestinien et la Résistance du peuple palestinien. C’est eux qui déterminent comment établir cette équation. Mais en nous basant sur notre expérience, s’il y a une chose qu’on peut dire à Netanyahou —qu’il considère ça comme un conseil, une prédiction, peu importe—, c’est qu’il ferait mieux de se dépêcher de reconnaître les résultats de la nouvelle équation qu’imposent aujourd’hui la Résistance et les missiles de Gaza. Plus il tarde, plus il sera contraint de payer un prix plus élevé. C’est ce que nous enseigne notre expérience, et s’il se dépêche de reconnaître (la nouvelle situation), je considère que les choses prendront une autre direction.

Tout le grand Tel Aviv est sous un énorme barrage de roquettes en riposte aux massacres de cette nuit à Gaza. https://t.co/NLPbTM0AIb — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 15, 2021

Cinquième et dernier point, ô mes très-chers, ô peuple digne de Palestine, sachez que toute la Communauté musulmane (Oumma) est à vos côtés. O jeunes gens de Cisjordanie, ô jeunes hommes et jeunes femmes des territoires de 1948, c’est sur vous que nos espoirs reposent, et c’est à vous que l’avenir appartient. Nous sommes tous avec vous, comme vous l’avez vu durant tous ces derniers jours. Nous avons perdu un martyr dont nous sommes fiers, le martyr Mohammad Tahan (tué) à la frontière (libano-israélienne). C’est un point d’orgueil pour nous, et un gage de notre solidarité et de notre position, de cette unité de destin et de cheminement (entre la Palestine, le Hezbollah et tout l’Axe de la Résistance).

Le martyr Mohammad Tahan, réserviste du Hezbollah, tué hier par Israël alors qu'il manifestait pacifiquement son soutien pour Gaza côté libanais, armé d'un drapeau palestinien.



Le Hezbollah va forcément riposter. Des soldats israéliens vont mourir. https://t.co/iDCtA6NM0G — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 15, 2021

Les voix des peuples s’élèvent en soutien pour vous. Les peuples arabes et musulmans sont avec vous. Ne soyez pas trop attristés face à certains (dirigeants arabes) lâches et traitres qui à aucun jour de leur vie n’ont été ni avec vous, ni avec Al-Quds, ni avec la Palestine. Oubliez ces gens-là. Vous, ô jeunes de Palestine, vous avez la possibilité de façonner cette victoire, et vous êtes en train de le faire et de façonner cet avenir (radieux de Libération), et vous le façonnerez. Nous serons toujours avec vous dans l’unité de la cause, l’unité du front et du combat, ce front dont le but ultime est Al-Quds et la Palestine, et qui est le front de toute la Communauté musulmane.

Nous sommes avec vous avec tout ce que nous a donné Dieu le Très-Haut en fait de force et de capacités (que nous mettons entièrement à votre service). Mais nous, au Hezbollah, alors que nous nous tenons à vos côtés aujourd’hui, nous attendons (impatiemment) le jour où, comme je viens de le dire, sans annoncer quand il arrivera car ce ne serait pas avisé —même si on le sait, on ne le dira pas—, nous attendons (impatiemment) ce jour où nous combattrons à vos côtés, épaule contre épaule, sur tous les champs de bataille de la Palestine pour éradiquer cette tumeur cancéreuse dont nous avons reçu la promesse qu’elle serait extirpée, faisant disparaitre Israël de l’existence. Ce jour approche, il approche (à grands pas) et il est inéluctable.

J’admets que je ne pensais pas que les sionistes avaient une quelconque logique dans leur tête pour déclarer la défaite et un cessez-le-feu unilatéral. Je pensais vraiment qu'ils provoqueraient une guerre régionale suicidaire, plutôt que d'être rationnels et d'admettre la défaite https://t.co/TzKk2pgPah — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 20, 2021

… et que la Résistance dise "Non! Cessez vos frappes dès maintenant ou nous bombarderons chaque centimètre carré de votre terre ! Et après 2h du matin, si vous touchez un seul Palestinien où que ce soit, nous noyons votre territoire sous les roquettes!"https://t.co/heUB0nkg6n — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 20, 2021

Que le peuple de Gaza soit patient face aux martyrs et aux sacrifices, à la lutte contre les ennemis, à tout ce que vous sacrifiez, car la victoire a un prix, même s’il est élevé. Mais cette victoire sera noble et grandiose, pour toute notre Communauté musulmane et pas seulement pour la Palestine ! Nous nous écrierons toujours, chaque jour, avec Al-Quds et avec la Palestine, « O Quds, nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons ! »

Que la paix soit sur vous, ainsi que la Miséricorde de Dieu.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook et VKontakte.