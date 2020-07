Source : Al-Manar, la chaîne du Hezbollah

Traduction : lecridespeuples.fr

Commentant les événements qui ont eu lieu aujourd’hui, le 27 juillet 2020, dans la zone occupée des fermes de Chebaa à la frontière libanaise avec la Palestine occupée, et les informations et déclarations diffusées à propos de ces événements, la Résistance islamique a publié la déclaration suivante :

De plus, les bombardements qui ont eu lieu aujourd’hui sur le village d’Al-Habaria et ont touché la maison d’un civil ne seront pas du tout tolérés.

« Il semble que l’état de terreur dans lequel se trouvent l’armée d’occupation sioniste et ses colons à la frontière libanaise, le statut d’alerte élevé et l’extrême inquiétude quant à la réaction de la Résistance au crime ennemi qui a conduit au martyre du frère moudjahid Ali Kamel Mohsen, ainsi que l’incapacité totale de l’ennemi à connaître les intentions de la Résistance, tous ces facteurs ont fait que l’ennemi est extrêmement nerveux sur le terrain et dans les médias, et se comporte en considérant que le moindre buisson qui frémit annonçait une attaque contre lui.

Source : Al-Mayadeen, via Middle East Observer

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

Journaliste : […] Quelle est la position du Hezbollah face à ce qui s’est passé en Syrie, et quelle sera votre réponse ?

Naïm Qassem : […] Ce qui s’est passé en Syrie est une agression qui a conduit au martyre du moudjahid Ali Kamil Mohsen. Nous avons bien sûr étudié cette question, et nous avons décidé de ne pas annoncer ce que nous ferons (exactement en réponse). Les Israéliens peuvent (comprendre) et calculer ce qu’ils veulent à partir de (cette déclaration). Pour cette raison, en ce moment, il n’y a pas de réponse à la question (de savoir quelle sera notre réponse exacte et son timing), et il faudra attendre les jours à venir (pour voir ce qui se passera).

Journaliste : Point final ?

Naïm Qassem : Point final, retour à la ligne (nous n’avons rien d’autre à ajouter).

Journaliste : Votre éminence, qu’en est-il des règles d’engagement que vous avez définies, et qui ont été spécifiées par le Secrétaire Général du Hezbollah, Son éminence Sayed Hassan Nasrallah, c’est-à-dire « toute frappe (israélienne) contre (l’un) de nos cadres en Syrie, menant à son martyre, entraînera une riposte directe » ? C’est la règle d’engagement (que le Hezbollah a établie face à Israël). Restez-vous attaché à cette règle ?

Naïm Qassem : Je ne répondrai pas à votre question (initiale) de manière indirecte. Cependant, il y a quelque chose de clair pour tous : (cette) règle d’engagement avec Israël est toujours en vigueur. Par la suite, nous n’avons aucune intention de modifier ou de changer cette règle d’engagement, malgré tous les efforts d’Israël pour essayer de la changer.

Ceci est basé sur le fait que le Liban ne peut être protégé de l’agression israélienne que par les règles d’engagement que (le Hezbollah) a établies après l’année 2006. Ce qui a sauvegardé le Liban pendant ces 14 dernières années est l’existence d’une dissuasion, d’un niveau de sérieux que les Israéliens connaissent très bien, et les Israéliens savent aussi très bien que le Liban n’est pas une terre abandonnée (sans défense) et qu’ils ne peuvent pas y faire ce qu’ils veulent.

Si nous parlons ici des règles d’engagement, alors (je peux confirmer) qu’il n’y a pas de changement dans les règles d’engagement.

Journaliste : Absolument aucun changement ?

Naïm Qassem : Concernant l’incident (visant notre combattant en Syrie), il n’y a pas de réponse (explicite pour le moment), et ce que nous pourrons faire (en riposte) apparaîtra (clairement) au moment opportun.

[Naïm Qassem a reconnu que le Hezbollah a reçu une lettre d’Israël via l’ONU, mais a refusé d’en révéler le contenu, et a affirmé que le Hezbollah n’avait pas répondu]

Au sujet de l’interception par l’armée américaine d’un avion de ligne civil iranien

Naïm Qassem : […] Le gouvernement libanais doit exprimer son opinion sur cette question, et annoncer sa position face à cet incident, car l’avion transportait des (citoyens) libanais, et l’avion avait pour destination l’aéroport de Beyrouth. Cela signifie que (le gouvernement libanais) est directement concerné par cette question.

Je ne sais pas si lors de la prochaine réunion des ministres du gouvernement, ils prendront position, mais nous, le Hezbollah, avons annoncé notre position (de condamnation ferme), et nous avons dit clairement qu’il s’agissait d’un acte terroriste, et que c’est une manifestation du terrorisme d’État américain qui se reproduit sous diverses formes.

Est-il concevable qu’un avion civil soit attaqué par deux avions de combat, alors que l’avion civil suit sa trajectoire normale de Téhéran à Beyrouth ? Cet acte est contraire au droit international, aux chartes des droits de l’homme et à toutes les normes.

Ce que j’ai compris, c’est que les responsables iraniens ont l’intention de déposer une plainte au niveau international via le Conseil de sécurité des Nations Unies et les canaux connus. Nous (en tant que Hezbollah) avons émis la position requise.

Oui, il est nécessaire que l’ensemble de la communauté internationale, et que toutes les forces, y compris le gouvernement libanais, expriment au moins leur objection à cet acte, sur la base du principe qu’un vol civil ne peut pas être utilisé pour envoyer (des messages politiques et militaires), ni pour mener une agression. Quiconque souhaite régler des comptes peut aller mener des attaques contre le personnel militaire (s’il l’ose) et ils verront alors le résultat (une riposte fulgurante).

Journaliste : Avez-vous une idée des motivations des Américains pour mener une telle action ?

Naïm Qassem : Je n’ai pas d’informations détaillées, rien (de clair) ne nous est encore parvenu. Il est clair que les Américains souhaitent dire que « nous sommes ici, dans la région de Tanaf en Syrie », et qu’ils imposent un type de contrôle (militaire) pour laisser entendre qu’en Syrie, il n’y aura pas de solution (politique) ; ils ne permettront pas à la solution (politique) de se présenter. Ils ont découpé une partie du territoire et imposé une zone d’exclusion aérienne pour protéger et rassurer Israël en réalité. Cette action vise également à donner la capacité et à fournir des zones de sécurité aux forces qui ont attaqué et ruiné la Syrie, tout comme les autres zones de sécurité à Idlib et dans le nord (de la Syrie) qui sont parrainées par les Etats-Unis de diverses manières. […]

Source : Al-Mayadeen

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

Anis Naqqash : […] Cette lettre (d’excuses d’Israël) est la plus grande preuve de la faiblesse et de la peur d’Israël de la riposte du Hezbollah. (Rappelons que par le passé), Israël massacrait des (civils) par centaines, et ne s’excusait ni n’envoyait de lettres (d’explications). Israël commettait des agressions et occupait des territoires, et ne s’excusait ni n’envoyait de lettres (d’explications). (Mais) aujourd’hui, par crainte de la réaction du Hezbollah, Israël envoie une lettre urgente via l’ONU en guise d’excuses, par peur de la réaction.

Premièrement, le fait que le Hezbollah n’ait pas rendu public le contenu de la lettre contribue à ne lui accorder aucune importance. S’il l’avait publiée, il aurait donné l’impression de vouloir faire savoir ce qu’a dit Israël. Deuxièmement, le fait que le Hezbollah n’ait pas répondu à la lettre plonge Israël dans la confusion. Malgré leurs excuses et leur demande de pardon, quelle est la réponse du Hezbollah ? Un silence absolu. Cela les laisse dans un état de grand désarroi. (Le Hezbollah) a également confirmé (via son Secrétaire Général adjoint) que le Hezbollah fera ce qu’il a à faire au moment voulu, ce qui laisse également redouter davantage de choses (à Israël).

Par conséquent, aujourd’hui, Israël est clairement dans un état de confusion et de peur continus, et les déclarations de Cheikh Naïm (Qassem) aujourd’hui ne vont pas leur permettre de dormir tranquilles ; au contraire, ils sont encore plus inquiets.

Journaliste : Israël se tient donc sur un pied et demi (formule de Hassan Nasrallah pour désigner la peur et la terreur des soldats Israéliens, prêts à fuir à toutes jambes à la moindre alerte) sans même que le Secrétaire Général du Hezbollah ait besoin de s’exprimer (pour les avertir d’une riposte imminente) ?

Anis Naqqash : La dernière fois, il les a avertis, mais cette fois, ils savent (déjà) à quoi s’en tenir. C’est comme un élève dissipé qui va de lui-même au coin à chaque fois qu’il commet une bêtise. Aujourd’hui, Israël est allé au coin et se tient sur un pied et demi, prenant des précautions (drastiques). Personne ne peut dire si la riposte viendra avant la fête de l’Aïd-el-Kébir ou après, ou même si la riposte tiendra compte de l’Aïd ou pas. Tout est possible de la part de la Résistance.

Journaliste : Mais le fait que le Hezbollah n’ait pas rendu public le contenu de la lettre n’est-il pas un signe de sérieux, de respect et de responsabilité eu égard au fait que c’est une lettre officielle qui a été remise via les Nations Unies ? N’est-ce pas un signe important ?

Anis Naqqash : Cela ne peut se comprendre que par la comparaison avec ce que faisaient les dirigeants et Présidents arabes, et même les anciens dirigeants des factions de la résistance palestinienne, lorsqu’ils recevaient de telles marques d’attention de la part de l’ennemi (israélien), ou de la part des Etats-Unis ou de l’Europe. Le simple fait qu’un de ces pays leur ait accordé de l’attention, ait fait un simple signe de leur côté, ils s’empressaient de montrer à tout le monde (en signe d’orgueil) qu’ils avaient reçu un regard, une lettre de la part de telle ou telle puissance, des excuses, etc. Leurs adversaires les voyaient comme avides du moindre signe de reconnaissance de la part de l’ennemi.

En ce qui concerne le Hezbollah, c’est tout le contraire. Il n’accorde aucune importance à l’ennemi et à ses positions. Il les étudie de près bien sûr (pour bien connaître son ennemi), mais il ne leur accorde pas cette importance, il ne manifeste pas cette avidité (de reconnaissance à leur égard). Il ne s’empresse pas d’aller dire à son peuple « Regardez, regardez, ils se sont excusés ! » La confiance de la base populaire du Hezbollah en la Résistance est bien plus élevée que ça, et ils savent bien qu’Israël a peur du Hezbollah indépendamment de ce qu’ils peuvent dire dans telle ou telle lettre. C’est pourquoi le Hezbollah n’y accorde pas d’importance et ne daigne pas y répondre, faisant bien comprendre que pour lui, qu’Israël l’ait envoyée ou pas, c’est la même chose et ça ne changera rien (à la riposte inévitable). Il faut analyser cela du point de vue de la guerre psychologique, de la politique, afin d’évaluer correctement les capacités stratégiques de la Résistance en ce qui concerne les batailles politiques, sécuritaires et médiatiques. […]