Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, a rencontré le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Imam Khamenei, le mardi 21 juillet 2020.

Pour Khamenei les frappes contre la base amércaine d’Al-Assad en Irak n’étaient qu’une gifle, et les véritables représailles expulseront l’occupant américain de la région.

Source : khamenei.ir

Traduction : lecridespeuples.fr

L’Imam Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique, a rencontré ce mardi Mustafa al-Kadhimi, le Premier ministre irakien. S’exprimant lors de cette réunion, Khamenei a décrit les relations Iran-Irak comme étant véritablement fraternelles en raison de l’existence de nombreuses similitudes dans l’histoire, la religion (l’Islam chiite), la culture et les traditions entre les deux pays. Il a souligné : « Ce qui est d’une grande importance pour la République islamique dans ses relations bilatérales avec l’Irak, ce sont les intérêts, la sécurité, la dignité et l’autorité régionale de l’Irak en plus de l’amélioration de la situation dans ce pays. »

Khamenei a souligné que l’Iran n’a jamais voulu et ne voudra jamais s’ingérer dans les affaires intérieures de l’Irak, déclarant : « L’Iran souhaite voir un Irak digne et indépendant avec son intégrité territoriale, son unité et sa cohésion internes protégées. »

Khamenei a ajouté : « L’Iran est catégoriquement opposé à tout ce qui affaiblit le gouvernement irakien. Bien entendu, la vision des Américains concernant l’Irak est exactement le contraire de la nôtre en raison du fait que les États-Unis sont un ennemi, au vrai sens du terme. C’est pourquoi ils ne souhaitent pas voir un Irak indépendant et fort qui jouirait d’un gouvernement formé sur la base des votes du peuple. »

Voir Un reportage exclusif de CNN révèle la terreur des soldats américains durant les frappes iraniennes

Khamenei a poursuivi : « Les Américains ne se soucient pas de qui est le Premier ministre irakien. Ils veulent seulement établir un gouvernement comme celui formé par Paul Bremer, l’ancien dirigeant américain de l’Irak juste après la chute de Saddam. L’Iran n’interfère pas dans les relations irako-américaines, mais il attend de ses amis irakiens qu’ils connaissent les États-Unis et qu’ils gardent à l’esprit que la présence des États-Unis dans n’importe quel pays entraînera la corruption, la ruine et la destruction. »

Il a souligné que « La République islamique s’attend à ce que la décision prise par le gouvernement, la nation et le parlement irakiens d’expulser les Américains soit mise en œuvre parce que leur présence conduit à l’insécurité. »

Faisant référence à l’assassinat du Général Soleimani et d’Abu Mahdi al-Muhandis comme l’une des conséquences de la présence des États-Unis dans la région, l’Imam Khamenei a déclaré : « Ils ont tué votre invité chez vous et ils ont avoué ce crime de manière flagrante. Ce n’est pas une question triviale. La République islamique d’Iran n’oubliera jamais cela, et elle portera certainement un coup réciproque aux Américains. »

Khamenei a évoqué le consensus entre divers groupes politiques et partis en Irak pour établir l’administration de Kadhimi, ajoutant que « Les Américains et leurs agents cherchent toujours à créer un vide de pouvoir dans les pays de la région afin de provoquer le chaos et de préparer le terrain pour leur propre intervention. C’est ce qu’ils ont fait au Yémen. Tout le monde peut voir les circonstances épouvantables au Yémen aujourd’hui. »

Offrant le soutien de l’Iran à l’administration de Kadhimi, l’Imam Khamenei a déclaré : « La sagesse, la religion et l’expérience dictent le renforcement des relations Iran-Irak dans tous les domaines. De toute évidence, certains pays sont opposés à l’expansion des relations Iran-Irak. Les États-Unis sont en tête de liste. Mais nous ne devons pas du tout craindre les États-Unis car ils ne peuvent rien faire. »

Voir Nasrallah : nous vengerons Soleimani en expulsant les soldats américains de tout le Moyen-Orient

Il a ajouté : « Les Américains causent des problèmes et créent des obstacles, mais le gouvernement irakien doit poursuivre son chemin avec force et sans tenir compte de ces interférences. Il devrait également protéger le peuple irakien qui en est une source de soutien. »

L’Imam Khamenei a décrit l’autorité religieuse et la personne de l’ayatollah Sistani comme étant une grande bénédiction pour l’Irak et a déclaré : « Le Hashd al-Sha’bi (Unités de Mobilisation Populaire, les forces armées qui ont vaincu Daech après la dislocation de l’armée nationale irakienne) est une autre grande bénédiction en Irak, qui doit être sauvegardée. »

Voir notre dossier sur l’assassinat de Soleimani

Pour soutenir ce travail censuré en permanence et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter.