Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 13 mars 2020, consacré presque exclusivement à la crise sanitaire mondiale due au Covid-19 et aux mesures que chaque individu doit prendre pour se préserver et protéger autrui.

Source : https://video.moqawama.org/details.php?cid=1&linkid=2104

Traduction : lecridespeuples.fr

Note du Cri des Peuples : En République Islamique d’Iran, une loi récemment promulguée attribue le titre de martyr à tous les personnels (soignants ou non, y compris les très nombreux bénévoles) qui tombent en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Ce statut n’octroie pas seulement d’insaisissables droits présumés au paradis pour les victimes, mais avant tout des indemnités, la garantie par l’Etat d’une vie digne & à l’abri du besoin et de multiples avantages sociaux pour les veufs/veuves, fils et filles qui leur survivent, jusqu’à l’âge de 25 ans, comparables au statut de pupille de la Nation pour les orphelins de guerre. A l’heure du décès du premier médecin-martyr, Jean-Jacques Razafindranazy, quelle force politique ou personnalité française revendique une chose si nécessaire ?

Oui, M. le fossoyeur-en-chef Macron, nous sommes en guerre, nulle exagération là-dedans ; mais il faut en tirer ‘toutes les conséquences’ aujourd’hui même, non seulement en ce qui concerne l’importance vitale des services publics sacrifiés depuis des décennies sur l’autel du capital, mais également au niveau des devoirs matériels & moraux dus aux ‘soldats’ de cette guerre et à leurs familles —veufs et orphelins des soignants en premier lieu, mais également de tous les personnels indispensables de l’hygiène (femmes de ménage, éboueurs…), du transport, des caissières, vendeurs, employés de la logistique, ouvriers, volontaires, etc. ; tous rendent un service vital à l’ensemble du peuple français, pour un salaire dérisoire et au péril de leur vie, et devraient être rassurés dès maintenant en ayant la garantie qu’ils recevront la considération, les indemnisations et/ou le statut qui leurs sont dus, ainsi que leurs proches en cas de mort au champ d’honneur ou d’invalidité. Jusqu’à présent en France et en Occident, les soignants ont seulement droit à des applaudissements flagorneurs voire hypocrites, et tous les autres à un souverain mépris, parfois doublé de pressions & de menaces de licenciement pour faire taire les craintes légitimes.

Transcription :

[…] Le sixième point concerne à la fois l’Etat et ses institutions et le peuple en général, à savoir la considération due aux personnels ambulanciers et médicaux. J’ai bien dit qu’ils étaient en première ligne, et à cet égard, il est de notre devoir de manifester reconnaissance et gratitude à tous les responsables qui assument leurs fonctions dans ce contexte (critique), en particulier au Ministère de la Santé et à la cellule dédiée (à la lutte contre le coronavirus), ainsi qu’aux hôpitaux publics ; mais il faut distinguer tout particulièrement l’hôpital public Président Rafik Hariri à Beyrouth (qui accueille les patients libanais du Coronavirus [230 à ce jour, et 4 décès]), qu’il s’agisse de sa direction, des médecins, des infirmiers et infirmières : nous leur adressons tous nos remerciements et toutes nos félicitations, car ils sont en première ligne. Il faut les soutenir moralement, et prier pour leur santé et leur préservation. Et il faut faire tout ce qui peut aider ces personnels, et également tous ceux qui travaillent dans les ambulances, dans toutes les institutions —Croix-Rouge, différents centres médicaux d’analyses et d’examens, tous personnels de santé, etc.—, nous devons tous leur adresser nos remerciements.

Et de même, je conseille, recommande et propose au gouvernement libanais de prendre des mesures d’exception pour soutenir ces personnels. Depuis quelque temps déjà (du fait de la crise économique et financière au Liban), ils ont des problèmes au niveau de leurs salaires et moyens de subsistance, et il ne faut plus tarder (pour les verser) dans cette bataille qui fait rage aujourd’hui. Toutes les autres dépenses, il faut les retarder au profit de celle-là, (vitale) dans cette bataille, (afin d’assurer aux personnels soignants une sécurité à cet égard). Plus encore, il ne suffit pas de leur donner ce qu’on leur doit, et il faut penser à une gratification complémentaire pour leurs efforts et fardeaux, car l’ampleur du danger, du poids et des pressions qui pèsent sur eux est bien supérieure à la normale.

Nous remercions donc (chaleureusement) tous ces personnels, et tout le monde doit le faire et leur marquer toute la considération qui leur est due, les soutenir moralement et psychologiquement, ainsi que matériellement et financièrement. Nous devons tous éprouver un grand respect pour eux, les remercier et avoir conscience de l’ampleur des sacrifices qu’ils réalisent (pour la Nation).

De même, j’espère que [le Liban fera] ce qu’a fait l’Iran —je ne sais pas ce qu’il en est pour les autres pays—, même si certaines personnes au Liban sont prises de convulsions dès qu’on parle de l’Iran [à l’instar des folliculaires Zemmour et autres Onfray et de leurs nombreux dévots dès qu’on parle de l’Islam, et qui n’abandonnent pas leur haine morbide même en ces circonstances tragiques]. En Iran, le plan du Guide Suprême a été mis en place, sur la base de la suggestion du Ministère de la Santé : ainsi, tout médecin, infirmier, ambulancier ou autre personnel soignant qui, dans l’exercice de ses fonctions, serait infecté par le coronavirus et en mourrait, est considéré comme un martyr du travail et de la Nation. Et bien sûr, cela entraîne non seulement des obligations morales, mais surtout matérielles à l’égard de sa famille. Les obligations morales lui sont dues, et les obligations morales & matérielles (financières, etc.) sont dues à sa famille en cas de décès.

J’espère qu’au Liban, puisqu’on parle de bataille (contre le coronavirus), que ces personnels soignants auront accès à ces honneurs. De même que pour les soldats ou forces de sécurité, salariés et fonctionnaires de l’Etat, s’ils sont tués au service, il y a des obligations morales et matérielles de l’Etat envers sa famille (veuves & orphelins) du fait qu’il sont martyrs, nous devons en faire de même à l’égard des personnels soignants. […]

