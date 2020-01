Bien que les sources israéliennes ne soient pas toujours fiables, cet article traduit parfaitement l’état d’esprit de TOUS les Palestiniens face au plan unilatéral d’Accord du Siècle élaboré par Trump. En voulant enterrer la cause palestinienne brutalement et ouvertement (tandis que les plans de paix précédents avaient le même but mais procédaient de manière plus subtile), le triumvirat Trump-Netanyahou-MBS obtient l’effet inverse : en plus de se démasquer et de se discréditer complètement par leur appétit gargantuesque (Israël ne laisserait que des miettes rancies à la Palestine, qui serait davantage disloquée et ne verrait jamais le jour en tant qu’Etat), ils neutralisent les traîtres Palestiniens en les forçant à rallier la Résistance, ravivent dramatiquement la cause d’Al-Quds (Jérusalem) et unissent les rangs derrière la bannière de la lutte armée et de l’Intifada.

Source : Jerusalem Post, le 28 janvier 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Le Président de l’Autorité Palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, a déclaré lundi au sujet de ‘l’Accord du siècle’ du Président américain Donald Trump que « Trump est un chien et le fils d’un chien », ont confirmé des responsables du Fatah.

« Ils m’ont appelé de Washington et je n’ai pas décroché le téléphone », a expliqué Abbas. « J’ai dit non et je continuerai de dire non… Nous allons vivre des jours difficiles et nous commençons à ressentir les conséquences de notre refus. La résistance doit s’intensifier à tous les points de friction. Tous les jeunes doivent être encouragés au soulèvement. »

Abbas a en outre affirmé : « On m’a dit que je paierais un lourd tribut pour mon prétendu comportement insensé. Je n’ai plus beaucoup de temps à vivre et je ne resterai pas dans l’histoire comme un traître. Soit nous mourrons en martyrs, soit nous verrons voler le drapeau palestinien sur les murs de Jérusalem. »

Se tournant vers le Hamas et le Jihad Islamique, Abbas a déclaré que l’union était requise pour mettre en échec les plans de Donald Trump.

Trump, qui reçoit actuellement Netanyahou et son rival Gantz à Washington, doit dévoiler aujourd’hui son plan de paix, conçu sans concertation avec les Palestiniens, Abbas ayant coupé toute relation avec les Etats-Unis depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible et éternelle de l’Etat d’Israël, une ligne rouge que même les plus collaborationnistes des Palestiniens ne sauraient franchir.

Le Fatah a publié lundi une déclaration appelant les États-Unis le « principal partenaire de l’occupation » et les actions de Trump « répugnantes ».

« Nous n’avons nullement besoin d’attendre la déclaration théâtrale annonçant la position du gouvernement américain, le principal partenaire de l’occupation, indique le communiqué. Les actions de Trump sont répugnantes et nous leur résisterons par tous les moyens. »

Lundi également, Abbas a demandé aux forces de sécurité de l’Autorité Palestinienne de ne pas empêcher les affrontements entre les émeutiers arabes et les troupes israéliennes en Judée, deux jours seulement avant une « journée de rage » qui est prévue mercredi en réponse à la publication du plan américain.

