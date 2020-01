Source : Daily Mail, le 2 janvier 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Du fait des informations compromettantes qu’elle possède sur les grands de ce monde, Ghislaine Maxwell est cachée en Israël dans des maisons sécurisées pour échapper à l’enquête du FBI.

• Maxwell est restée incognito depuis l’arrestation d’Epstein et sa mort derrière les barreaux

• Un nouveau rapport affirme qu’elle et Epstein étaient les « agents » d’un gouvernement étranger

• La source ajoute qu’ils collectaient des informations compromettantes sur les riches et les puissants et les fournissaient à des espions étrangers

• Aujourd’hui, Maxwell se cacherait dans une maison sécurisée en Israël

• Elle est citoyenne britannique et américaine, et fille d’un agent présumé du Mossad

Un nouveau rapport explosif affirme que le criminel sexuel défunt Jeffrey Epstein et sa prétendue ‘Madame’ Ghislaine Maxwell étaient des ‘agents’ des renseignements étrangers, et qu’elle se cache actuellement dans une maison sécurisée en Israël.

« Ghislaine est protégée. Elle et Jeffrey étaient des agents qui travaillaient pour plusieurs gouvernements étrangers. Ils échangeaient des informations sur les personnes puissantes prises dans leurs filets, et filmées chez Epstein », a déclaré une source anonyme à Page Six.

Maxwell, 58 ans, est poursuivie en justice, accusée d’avoir recruté des filles mineures pour Epstein à des fins de trafic sexuel pour ses amis riches et puissants, et est l’objet d’une enquête en cours du FBI.

Elle a toujours nié tout acte répréhensible. Son avocat n’a pas répondu à une requête de DailyMail.com.

Après la nouvelle arrestation d’Epstein l’année dernière et sa mort derrière les barreaux en août, Maxwell est restée invisible et le lieu où elle se trouve est inconnu.

Aujourd’hui, d’après la source de Page Six, Maxwell est protégée par de puissants intérêts étrangers.

« Elle n’est pas aux États-Unis, elle se déplace. Elle est parfois au Royaume-Uni, mais le plus souvent dans d’autres pays, comme Israël, où ses contacts puissants lui ont fourni des maisons sécurisées et une protection », a déclaré la source.

Maxwell est « protégée en raison des informations compromettantes qu’elle possède sur les personnes les plus puissantes du monde », a déclaré la source.

La source a également affirmé que le Prince Andrew avait adjuré Maxwell de paraître publiquement et de laver son nom, après que Virginia Roberts Giuffre a affirmé qu’Epstein l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui à l’âge de 17 ans.

Le Prince Andrew, 59 ans, nie fermement avoir eu des relations avec Roberts et affirme qu’il ne se souvient pas de l’avoir rencontrée, malgré une photo de lui avec son bras autour d’elle.

« Andrew a adjuré Ghislaine de le défendre publiquement. Elle y a réfléchi attentivement, mais a décidé que rien de bon n’en sortirait (si elle s’exposait). Ce n’est pas dans son intérêt », a déclaré la source à Page Six.

Andrew a démissionné de ses fonctions royales après avoir accordé une interview désastreuse à Newsnight en novembre.

Ce n’est pas la première fois qu’Epstein est lié à un service de renseignement étranger. Des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles Epstein a secrètement filmé ses riches et puissants amis alors qu’ils des relations sexuelles avec des mineures, soit pour un chantage financier, soit comme levier pour un service de renseignement étranger.

Cependant, jusqu’à présent, le FBI n’a pas publiquement confirmé si un tel matériel de chantage avait été récupéré lors des raids sur ses propriétés.

Depuis l’arrestation d’Epstein suite à des accusations fédérales de trafic sexuel en juillet, Maxwell est restée hors de vue, à l’exception de photos qui prétendaient la montrer dans un Burger In-and-Out à Los Angeles. DailyMail.com a révélé que ces photos avaient été truquées, peut-être pour faire perdre sa piste aux enquêteurs sur ses traces.

Née en France, Maxwell est à la fois citoyenne américaine et sujet britannique. Les liens présumés de sa famille avec le principal service de renseignement d’Israël, le Mossad, sont bien documentés.

Le père de Maxwell, Robert Maxwell, était un magnat des médias britannique né en République Tchèque, dont les fraudes financières ont été découvertes après sa mort en 1991, lors d’une descente dans la caisse de retraite du groupe Mirror.

Également député britannique, Robert Maxwell aurait eu des liens avec les services de renseignement britanniques, le KGB soviétique et le Mossad, et était soupçonné d’être un agent double ou même triple par des responsables du ministère britannique des Affaires étrangères.

Après sa mort mystérieuse sur son yacht, le Lady Ghislaine, au large des îles Canaries en 1991, Robert Maxwell a été enterré à Jérusalem avec les honneurs. Ses funérailles se déroulèrent en la présence du Premier ministre israélien et de plusieurs chefs actuels et anciens des services de renseignement israéliens.

Sa fille préférée, Ghislaine, a rencontré Epstein pour la première fois au début des années 1990 lors d’une fête à New York.

Les deux ont eu une relation amoureuse pendant plusieurs années, mais la nature exacte de leur relation au cours des décennies suivantes n’est pas claire.

Le personnel de maison d’Epstein l’a décrite comme « la Dame de la maison » et a affirmé sous serment, dans ses dépositions, qu’elle était au centre de la gestion des affaires du foyer.

« Ils étaient comme des partenaires d’affaires », a déclaré aux autorités Janusz Banasiak, qui gérait la maison d’Epstein.

Le majordome d’Epstein, Alfredo Rodriguez, a décrit Ghislaine Maxwell dans une déposition comme « le patron ».

Les accusatrices d’Epstein ont déclaré que l’autorité de Maxwell s’étendait à la gestion de la logistique complexe de ses activités perverses avec des filles de 14 ans à peine.

« Elle orchestrait tout ça pour Jeffrey », a déclaré Sarah Ransome, l’une des deux douzaines de femmes qui ont été entendues devant un juge fédéral à New York en août.

Certaines des allégations les plus graves sont venues de Virginia Roberts Giuffre, qui, dans un procès, a accusé Maxwell de l’avoir attirée pour qu’elle devienne une esclave sexuelle internationale pour Epstein et ses amis. [Depuis, plusieurs autres femmes ont affirmé avoir subi des actes similaires lorsqu’elles étaient mineures, se constituant partie civile dans le procès posthume d’Epstein et la liquidation judiciaire de ses biens.]

Roberts, qui avait 16 ou 17 ans à l’été 2000, affirme qu’elle travaillait comme serveuse à Mar-a-Lago lorsque Maxwell l’a approchée, ce qui l’a finalement amenée à voyager à travers le monde sur le Lolita Express d’Epstein.

Le procès de Roberts, dont le dossier a récemment été rendu public, affirme que Maxwell « a activement participé au recrutement de filles et de jeunes femmes mineures pour qu’elles aient des relations sexuelles avec Epstein, ainsi qu’à la planification de la venue des filles et à la tenue d’une liste de ‘masseuses’ et de leur numéro de téléphone ».

Par le passé, Maxwell a vigoureusement nié qu’elle était impliquée dans un trafic sexuel criminel ou tout autre crime sexuel.

Après qu’Epstein a conclu un accord de remise de peine particulièrement clément en 2008, plaidant coupable pour des accusations de proxénétisme, il a purgé une peine d’un an de prison en Floride. Depuis lors, Maxwell et Epstein n’ont plus été vus ensemble lors d’événements publics.

Cependant, elle est restée active sur la scène sociale de New York pendant plusieurs années, jusqu’à ce que des poursuites et des allégations croissantes commencent à être examinées de plus près.

En avril 2016, la maison de New York où elle avait vécu a été vendue pour 15 millions de dollars, et depuis l’automne 2016, elle n’a plus été vue ni photographiée publiquement.

Elle a été vue pour la dernière fois en public lors d’un événement social à Genève, en Suisse, le 8 juin, moins d’un mois avant la nouvelle arrestation d’Epstein aux États-Unis.

Plus tôt cette semaine, l’accusatrice d’Epstein Virginia Roberts a demandé que Maxwell soit traduite en justice et réponde de ses actes devant la justice.

« Comment qui que ce soit, qu’il s’agisse d’un ami ou d’un membre de la famille, pourrait-il cacher un tel monstre ? 99% de la population dénoncerait Ghislaine Maxwell à la police. Qui cache qui et pourquoi ?? » (Virginia Roberts sur Twitter, le 31/12/2019)



« La chute de Maxwell sera causée par son arrogance : elle se croit toujours au-dessus des lois. Elle est diaboliquement perverse. Je suggèrerais à ceux qui la cachent ou savent où elle se trouve de la dénoncer, car elle jetterait volontiers sous un bus quiconque se met en travers de son chemin. » (Virginia Roberts sur Twitter, le 31/12/2019)

Epstein est décédé en détention fédérale en août alors qu’il était accusé de trafic sexuel. Sa mort a été déclarée comme un suicide par le médecin légiste de New York, mais ses avocats ont contesté cette conclusion.

La mort d’Epstein, à l’âge de 66 ans, est survenue un peu plus d’un mois après qu’il a été arrêté et accusé de trafic de douzaines de filles mineures âgées de 14 ans et plus, et ce au moins de 2002 à 2005. Les procureurs ont déclaré qu’il avait recruté des filles pour lui donner des massages, qui se sont avérés de nature sexuelle.

Voir notre dossier sur Epstein.

