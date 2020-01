Source : RT

Traduction : lecridespeuples.fr

35 « cibles vitales des États-Unis et d’Israël » sont à la portée de l’Iran pour des représailles suite à la mort du Général Soleimani, déclare un commandant des IRGC



L’Iran se réserve le droit de venger le meurtre américain du Général de division Qassem Soleimani, ayant déjà des dizaines de cibles potentielles sur sa liste, a déclaré un haut commandant du corps d’élite des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC).

« L’Iran a identifié des cibles américaines essentielles dans la région depuis longtemps », a déclaré vendredi soir le général Gholamali Abuhamzeh, qui dirige les IRGC dans la province de Kerman, dans le sud de l’Iran, cité par l’agence de presse iranienne Tasnim.

35 cibles américaines dans la région ainsi que Tel Aviv sont à notre portée.

Le commandant n’a pas nommé d’objectifs spécifiques mais a mentionné que des navires de guerre américains opéraient dans le détroit d’Ormuz, une route maritime importante qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman et à l’océan Indien.

Abuhamzeh a fait ces commentaires après que Soleimani, le chef de la Force Quds des IRGC, une unité spéciale chargée des opérations à l’étranger, a été tué lors d’une frappe de drones américains près de l’aéroport de Bagdad. Il est décédé avec plusieurs hauts responsables des milices chiites irakiennes soutenues par l’Iran, les Unités de mobilisation populaire (PMU).

Kerman est la province natale de Soleimani. Son corps sera rapatrié en Iran pour être enterré dimanche.

Tuer le dirigeant des Forces Qods a été la « plus grande erreur stratégique » que les États-Unis ont commise au cours de leurs quatre décennies de confrontation avec l’Iran, a déclaré Abuhamzeh, promettant que Téhéran « se vengerait ».

Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a souligné que l’Iran « ne cherche pas de tensions dans la région ».

Cependant, « la présence et l’ingérence des forces étrangères et extra-régionales ont provoqué l’instabilité, l’insécurité et l’escalade des tensions », a déclaré Zarif lors d’une réunion avec son homologue qatari, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, à Téhéran.

Des responsables à Washington affirment que la mort de Soleimani a empêché des attaques terroristes majeures contre des responsables & soldats des Etats-Unis et a sauvé des « centaines » de vies américaines. Le Président américain Donald Trump est allé jusqu’à qualifier Soleimani de « terroriste numéro un au monde », ignorant le fait que le Général a joué un rôle clé dans la défaite de Daech en Syrie et en Irak.

***

Reportage d’Al-Mayadeen, 4 janvier 2020.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=__MPw8fO6Wk

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

Présentateur : Bienvenue, chers téléspectateurs.

Le commandant en chef des Gardiens de la Révolution Islamique en Iran, le Général Hussein Salami, a déclaré que l’assassinat de son frère d’armes Qassem Soleimani sera suivi d’une vengeance (à portée) stratégique qui mettra fin à la présence américaine dans la région. Salami a ajouté que cet assassinat créera automatiquement de nouvelles forces résolues à la vengeance, et ce sur une géographie très étendue et pour très longtemps, et laissera des traces décisives.

Il a indiqué que le front de la Résistance a ajouté à sa liste d’objectifs la vengeance du sang des martyrs Soleimani, al-Muhandis et de leurs compagnons, en soulignant que l’assassinat de Soleimani ne signifiait pas sa fin, mais son début en tant qu’école du jihad et de la lutte contre l’Arrogance.

De son côté, le brigadier-général Ali Fadaoui, adjoint du commandant des Gardiens de la Révolution, a confirmé à Al-Mayadeen que l’administration américaine actuelle insensée

devait bien réfléchir à ses intérêts.

Brigadier-Général Ali Fadaoui : Nous allons infailliblement riposter à l’assassinat du Général Soleimani, et ce avec précision, comme l’a dit notre Guide, l’Imam Khamenei.

Notre riposte sera très forte, car nous sommes très puissants. Obama avait compris à l’époque qu’il risquait de se réveiller un jour, et de ne plus trouver un seul soldat américain encore vivant dans notre région. Et aujourd’hui, les circonstances sont tout à fait différentes de ce qu’elles étaient (et nous sont beaucoup plus favorables). Cette administration actuelle insensée doit bien réfléchir à ses intérêts.

Présentateur : Nous sommes avec le Professeur Imad Abichnas [Directeur du journal iranien Diplomatique], qui nous parle depuis Téhéran. Les menaces iraniennes sont sérieuses et irrévocables, mais tout le monde attend de connaître la nature de cette riposte. Quels peuvent être les différents scénarios de riposte ? Aujourd’hui également, le nouveau commandant des Forces al-Quds des Gardiens de la Révolution iraniens, Ismaïl Qahani, a déclaré que tout le monde devait patienter un peu avant de voir les cadavres des américains joncher tout le Moyen-Orient en représailles à l’assassinat de Qassem Soleimani. La riposte sera directe, rapide et décisive contre des bases américaines ? Ou est-ce que ce sera une riposte stratégique avec plusieurs étapes, qui pourront s’étendre sur plusieurs années, mais finiront par la réalisation des objectifs (de l’Iran) ?

Professeur Imad : En ce qui concerne la riposte, la question n’est plus de savoir si l’Iran va riposter ou pas. Cela a déjà été décidé irrévocablement. Il y aura une riposte en toute certitude, même si cette riposte doit conduire à une guerre. Certains s’imaginent, comme on a pu le voir dans les messages adressés par les européens ou autres, que l’Iran pourra s’abstenir de riposter car il veut éviter la guerre. En aucun cas. Nous sommes arrivés à une impasse avec les Etats-Unis. Il n’y a pas d’autre manière que de s’imposer par la force avec eux. Si les Etats-Unis veulent la guerre, soit. S’ils veulent la paix, soit. Mais il est impossible d’être à la fois en guerre et en paix, il faut choisir. Il est inacceptable d’être dans une situation de paix où les Américains imposent leurs conditions, leurs sanctions et une guerre économique à l’Iran.

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à ce stade, et la question est tranchée : l’Iran va riposter, car s’il ne le fait pas, les Américains iront encore plus loin dans leurs actions.

La riposte doit être au niveau de l’événement. Il s’agit d’un héros national iranien. Le Général Soleimani n’était pas seulement un simple officier. J’ai entendu certaines personnes le mettre sur le même plan que le Secrétaire d’Etat américain à la Défense. Certainement pas ! Le Général Soleimani était un héros national iranien, et la riposte doit être à la hauteur (de cette perte). Malheureusement, il n’y a pas, aux Etats-Unis, de héros nationaux. Les héros ne se trouvent que de notre côté, et…

Présentateur : Professeur, est-ce que l’Iran est capable de mener une guerre totale contre les Etats-Unis ? Vous parlez du pays le plus puissant au monde militairement (les Etats-Unis) !

Professeur Imad : Pas du tout. Ils sont en voie d’effondrement. En réalité, les Etats-Unis ne sont plus ce qu’ils étaient par le passé. L’Iran est dans les meilleures conditions qui soient pour mener cette bataille militaire, qu’elle se déroule à l’intérieur de l’Iran ou dans la région. Les Etats-Unis sont plus faibles que jamais. Le Président américain est plus faible que jamais. S’il veut entrer dans une guerre totale, ce sera vraiment du suicide pour lui. L’Iran est prêt à la guerre, et les changements que nous voyons au sein des Gardiens de la Révolution, à savoir la nomination du Général Qahani à la tête des Forces al-Quds, cela a une très forte signification. Certains ne savent peut-être pas que le Général Soleimani était un soldat et un diplomate. Mais le Général Qahani est un pur militaire, qui considère que la seule manière d’agir avec les Etats-Unis est la force. Il considère impossible de dialoguer ou de négocier avec les Américains. Et il ne s’agit pas seulement du Général Qahani. Nous avons également le Commandant des Gardiens de la Révolution qui a les mêmes conceptions, de même que le Général Fadaoui…

Présentateur : Donc l’atmosphère politique et militaire est à la confrontation. […]

***

Trump a réagi à ces déclarations sur Twitter en menaçant de s’en prendre à « 52 sites iraniens… de haut niveau, importants pour l’Iran & la culture iranienne ». Les sites culturels ne sont pas des cibles militaires et devraient être exclus de l’équation ; le propos semble désigner explicitement les mosquées & mausolées chiites à Machhad, Qom ou Jamkaran, joyaux architecturaux & spirituels de l’identité iranienne. Frapper des sites civils serait un crime de guerre, ce qui ne serait pas une surprise de la part des Etats-Unis, mais une telle annonce serait inédite. Trump croit-il qu’à défaut d’avoir peur, les dirigeants iraniens seront trop ‘pieux’ pour risquer de voir leurs lieux saints détruits, une conception particulièrement incongrue de la piété ? Une telle ignorance, une telle irresponsabilité ont-elles un précédent ? L’administration Trump doit être dans un état de panique extrême pour tomber si bas, après avoir vainement et puérilement demandé aux Iraniens (via la Suisse et le Qatar) de bien vouloir renoncer à riposter, ou de riposter gentiment, en échange d’une levée des sanctions et d’un retour à l’accord sur le nucléaire.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

L’Iran parle très hardiment de cibler certains sites américains pour se venger du fait que nous avons débarrassé le monde de leur chef terroriste qui venait de tuer un Américain, et en a blessé beaucoup d’autres, sans parler de toutes les personnes qu’il avait tuées au cours de sa vie, y compris récemment…

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

… des centaines de manifestants iraniens. Il attaquait déjà notre ambassade et se préparait à porter des coups supplémentaires dans d’autres endroits. L’Iran n’a fait que créer des problèmes depuis de nombreuses années. Que cela serve d’AVERTISSEMENT que si l’Iran frappe des Américains ou des sites américains, nous avons…

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

… ciblé 52 sites iraniens (représentant les 52 otages américains pris par l’Iran il y a de nombreuses années), certains de niveau très élevé & importants pour l’Iran & la culture iranienne, et ces cibles, ainsi que l’Iran lui-même, SERONT TRÈS RAPIDEMENT ET TRÈS VIOLEMMENT FRAPPES. Les USA ne veulent plus de menaces !

***

Pour rappel, ce tweet de Trump datant de septembre 2013 :

Souvenez-vous de ce que j’ai dit précédemment : Obama attaquera un jour l’Iran pour prouver que c’est un dur à cuire.

Voir notre dossier sur l’assassinat de Soleimani.

