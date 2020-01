Bonne année & meilleurs vœux à tous !

Source : http://en.kremlin.ru/events/president/news/62523

Traduction : lecridespeuples.fr

Citoyens de Russie, chers amis,

L’année 2020 approche à grands pas. Nous sommes au seuil de la troisième décennie du 21e siècle. Nous vivons à une époque turbulente, dynamique et contradictoire, mais nous pouvons et devons tout faire pour que la Russie se développe avec succès, afin que tout dans notre vie ne change que pour le mieux. Dans l’impatience et l’enthousiasme, nous attendons le carillon de l’horloge, et nous croyons et espérons que tous nos souhaits se réaliseront.

Nos projets et rêves personnels sont indissociables de la Russie. Notre présent et notre avenir, et l’avenir de nos enfants, dépendent des efforts et de la contribution de chacun d’entre nous. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons résoudre les tâches auxquelles notre société et notre pays font face aujourd’hui. Notre unité est le fondement de la réalisation des objectifs les plus nobles et les plus élevés.

Ces valeurs nous ont été transmises par nos ancêtres, la génération héroïque et inflexible des vainqueurs. L’année prochaine, nous célébrerons le 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. De tout mon cœur, je voudrais adresser mes vœux de Nouvel An aux anciens combattants et aux travailleurs du front intérieur, aux personnes de la génération plus âgée qui ont traversé de nombreuses épreuves pour nous tous et pour l’avenir de notre patrie. Je m’incline devant vous.

Mes chers amis,

Nous nous préparons toujours pour la nouvelle année à l’avance, et malgré toutes nos occupations, nous considérons que la chaleur des relations humaines et de la compagnie de nos proches et semblables est la chose la plus importante. Nous nous efforçons de faire quelque chose d’important et d’utile pour les autres et d’aider ceux qui ont besoin de notre soutien, de les rendre heureux en leur offrant des cadeaux et toute notre attention.

Ces impulsions sincères, ces pensées pures et cette générosité désintéressée sont la véritable magie des fêtes du Nouvel An. Elles font ressortir le meilleur chez les gens et transforment le monde en le remplissant de joie et de sourires.

Les sentiments et les impressions merveilleuses du Nouvel An vivent en nous depuis l’enfance et reviennent chaque année, lorsque nous embrassons nos proches et nos parents, préparons des surprises pour nos enfants et petits-enfants, décorons l’arbre du Nouvel An avec eux et déployons rituellement des décorations de papier, des colifichets et des guirlandes de verre. Ces bibelots familiaux, parfois anciens, mais bien-aimés, communiquent leur chaleur aux jeunes générations.

Bien sûr, chaque famille a ses propres traditions du Nouvel An, mais tout le monde est uni par une atmosphère de tendresse et de soins. Que le bonheur de la compréhension mutuelle soit à jamais sous votre toit, aidant à surmonter toutes les difficultés et rapprochant les différentes générations. Que vos parents soient bénis d’une bonne santé et qu’ils soient toujours au centre de votre attention, et que chaque enfant sache qu’il est le plus aimé de tous les temps.

Amis, le Nouvel An frappe à notre porte. Souhaitons-nous mutuellement la paix et la prospérité, ainsi qu’à notre patrie.

Bonnes fêtes et bonne année 2020 !

[Hymne National de la Fédération de Russie]

