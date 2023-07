Le Guide Suprême de la Révolution Islamique d’Iran, Sayed Ali Khamenei a publié un message à la suite de l’insulte au Saint Coran en Suède. Voici le texte de ce message.

Source : english.khamenei.ir

Traduction : lecridespeuples.fr

Le 22 juillet 2023

L’insulte au Saint Coran en Suède est un événement amer et dangereux et le fruit d’une conspiration. Tous les érudits islamiques sont d’avis que l’agent qui a insulté le Saint Coran mérite le châtiment le plus sévère. En outre, le gouvernement suédois devrait savoir que soutenir des criminels contre le monde musulman équivaut à se mettre en ordre de bataille pour la guerre contre l’Islam. Cette action a suscité des sentiments de haine et d’hostilité à leur égard dans toutes les nations musulmanes et dans bon nombre de leurs gouvernements.

Il est du devoir de ce gouvernement de livrer l’agent qui a commis ce crime aux systèmes judiciaires des pays musulmans. Les conspirateurs en coulisses doivent savoir que le caractère sacré et la gloire du Saint Coran augmenteront de jour en jour et que les lumières de sa guidance brilleront encore plus qu’auparavant. Ceux qui ont conçu cette conspiration et ceux qui l’ont exécutée sont trop méprisables pour pouvoir faire pâlir cette luminescence qui ira croissante. « Dieu a la maîtrise totale des choses, et Sa volonté triomphe toujours » [Coran 12:21].

Sayed Ali Khamenei

Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 22 juillet 2023, à l’occasion de la cinquième nuit du mois de Muharram, commémorant le martyre de l’Imam Hussein.

Source : almanar.com.lb

Traduction : lecridespeuples.fr

[…] Je me dois de mentionner le communiqué de Son Eminence l’Imam Sayed Khamenei, que Dieu le préserve. Dans ce communiqué, il y a une phrase de la plus haute importance, et je conseille au gouvernement suédois de demander conseil à des spécialistes de la loi et de la jurisprudence islamiques et de les interroger sur le sens et la portée de cette phrase, pour savoir vers quoi il se dirige. Et de même pour le gouvernement du Danemark s’il insiste à ne pas régler ce problème (des profanations du Coran).

Dans une phrase du communiqué, Son Eminence l’Imam (Khamenei) déclare que le gouvernement suédois doit également savoir que soutenir ce criminel revient à déclarer la guerre au monde de l’Islam, et qu’il a suscité la haine et l’hostilité de la part des peuples musulmans et de nombre de leurs gouvernements. On parle bien d’une déclaration de guerre. Donc sans en dire davantage, si le gouvernement suédois persiste sur cette voie, ce pays sera désigné comme en état de guerre contre l’Islam, en état de guerre contre les musulmans. La Suède sera désignée comme un pays qui a déclaré la guerre à l’Islam et aux musulmans.

Je conseille au gouvernement suédois de consulter et de se renseigner pour savoir ce qu’entrainerait la désignation de la Suède comme un État en guerre contre l’Islam. Qu’est-ce que ça signifierait, qu’est-ce que ça impliquerait comme obligations pour le monde, tant le monde musulman que le monde entier, et partout où il y a des musulmans. C’est un propos très lourd de ton et de conséquences. C’est un propos plus grand que la promulgation d’une fatwa contre le criminel au sujet duquel Son Éminence le Guide, que Dieu le préserve, a dit que les savants musulmans sont unanimes pour déclarer qu’il mérite la peine la plus sévère. Ce discours est adressé aux États et aux gouvernements qui soutiennent ces agressions au prétexte (spécieux) de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion.

Quoi qu’il en soit, il semble que cette bataille ait été lancée, et s’il est avéré que c’est le Mossad israélien qui tire les ficelles de cet acte, cela signifie que nous sommes face à un mouvement qui va se poursuivre et prendre de l’ampleur. Nous devons suivre cela de près et prendre des positions claires et fortes, tant au niveau des peuples musulmans que des Etats islamiques […]

