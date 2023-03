Un rappel que les forces US en Syrie pillent 66 000 barils de pétrole par jour et apportent un soutien tactique et logistique à Daech & Co pour combattre le gouvernement syrien. Les USA n'ont aucun droit de se défendre en tant que force d'occupation illégale.

Yankees Go Home ! https://t.co/OpFjPMcflI

— Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 25, 2023