Déclaration du représentant permanent de la Russie Vassily Nebenzia lors de la séance d’information du Conseil de sécurité des Nations unies sur les actes de sabotage du gazoduc Nord Stream convoquée par Moscou, le 30 septembre 2022.

Source : Mission permanente de la Fédération de Russie à l’ONU

Traduction : lecridespeuples.fr

Monsieur le Président,

Nous remercions les représentants du Secrétariat de l’ONU et de Gazprom pour les informations qu’ils ont partagées. Nous remercions également M. Eyl-Mazzega. Je ne ferai pas de commentaires sur sa présentation intéressante mais pas toujours objective, je pense, de ce qui s’est passé et se passe sur le marché du GNL. Nous avons un représentant de Gazprom avec nous aujourd’hui, qui peut réagir s’il le souhaite.

M. le Président,

La Russie a demandé cette réunion en relation avec les actes de sabotage des trois cordes du système de gazoducs offshore Nord Stream le 27 septembre 2022 dans la zone économique exclusive du Danemark et de la Suède, non loin de l’île danoise de Bornholm. Le bureau du procureur général de Russie a ouvert une procédure en vertu de l’article du code pénal relatif aux actes de terrorisme international. L’enquête préliminaire est en cours.

Énonçons simplement les faits.

Fait n°1. Quelques semaines avant le début de l’opération militaire spéciale, le président américain Joe Biden a déclaré : « Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l’Ukraine, alors il y aura… il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. »

Lorsqu’un journaliste lui a demandé comment cela pouvait être possible puisque Nord Stream 2 était contrôlé par l’Allemagne et non par les États-Unis, Biden a répondu : « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire », idée qui a été largement reprise par de nombreux responsables américains.

💬 que des chars ou des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous, nous y mettrons fin. […] Je vous le promets, nous serons capables de le faire". Le Président américain Joe Biden doit répondre à la question de💬 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 28, 2022

💬était assortie d'un engagement. Il faut assumer la responsabilité de ses paroles. Le fait de ne pas comprendre le sens de ce que l'on dit ne nous dégage pas de notre responsabilité. L'Europe doit connaître la vérité." — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 28, 2022

Fait n° 2. En juin 2022, l’île danoise de Bornholm, où l’incident allait se produire trois mois plus tard, a servi de cadre à l’exercice militaire BALTOPS de l’OTAN en mer Baltique.

Selon le média américain Sea Power, au cours de cet exercice, l’OTAN s’est concentrée sur le test de véhicules sous-marins sans pilote, tâche pour laquelle le plan d’eau autour de Bornholm était le mieux adapté. Une fois l’exercice terminé, le navire d’assaut USS Kearsarge n’a pas quitté la mer Baltique et est resté à proximité de l’île jusqu’à la deuxième décade de septembre. Plus intéressant encore, l’escouade d’hélicoptères du navire a commencé à patrouiller la zone autour de Bornholm dès le mois d’août, et la ligne de vol de ces appareils coïncidait étonnamment avec le tracé du pipeline. J’insiste sur le fait qu’il s’agit de données ouvertes sur la géolocalisation des transports maritimes et aériens qui sont collectées sur la base du signal des transpondeurs. Cela signifie que les États-Unis n’ont pas dissimulé leur présence dans la région et qu’ils ont effectué leurs manœuvres de manière ostentatoire.

L'OTAN déclare que ses exercices navals en mer Baltique "offrent des opportunités de tester de nouveaux systèmes sans pilote en mer". Et on se demande qui a fait exploser les gazoducs Nord Stream 1 et 2, probablement via un drone sous-marin armé… https://t.co/1K27VMHrdF — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 29, 2022

Fait n°3. Juste après l’incident, l’ancien ministre de la défense et des affaires étrangères de la Pologne, Radek Sikorski, a posté une photo du lieu de l’explosion sur son fil Twitter et a complimenté les États-Unis pour ce sabotage. « Merci, États-Unis », c’est ce qu’il a écrit. Mais il ne s’est pas arrêté là et est allé encore plus loin en ajoutant le commentaire suivant. « La capacité des gazoducs pour acheminer le gaz de la Russie vers l’Europe occidentale, y compris l’Allemagne, ne manque pas. La seule logique de Nord Stream était de permettre à Poutine de faire du chantage ou de faire la guerre à l’Europe de l’Est en toute impunité. » Hier, il a supprimé cette publication, s’étant apparemment rendu compte qu’il en avait dit plus qu’il n’aurait dû. Nous ne pouvons manquer de mentionner que l’épouse de M. Sikorski, Anne Applebaum, est une personne bien reçue dans les cercles du pouvoir à Washington et qu’elle a donc accès à des informations de toutes sortes.

Le parlementaire UE Radek Sikorski, ex-ministre de la défense polonais, supprime son tweet attribuant le sabotage de Nord Stream aux USA. Ses réponses au tweet initial (où il les en remerciait sincèrement parce que ça prive Poutine d'un levier de pression sur l'UE) subsistent. https://t.co/QCrASkuzEI — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 29, 2022

Fait n°4. Presque simultanément au sabotage du Nord Stream, la cérémonie d’ouverture d’une autre installation de transport de gaz, le Baltic Pipe, se déroulait dans la ville polonaise de Goleniow. Il s’agit d’un gazoduc en provenance de Norvège que la Pologne a longtemps perçu comme une planche de salut pour le Nord Stream, même si sa capacité ne peut être comparée à celle du Nord Stream.

Fait n° 5. La déclaration de l’OTAN concernant l’incident, dans laquelle l’alliance met en garde contre les conséquences dangereuses de toute attaque éventuelle contre ses infrastructures. Comme si l’OTAN avait peur que quelqu’un veuille se venger d’elle. Eh bien, comme le dit le proverbe, la mauvaise conscience se trahit elle-même.

Dans toute enquête, il faut d’abord identifier qui profiterait de la situation ou, comme le disent les enquêteurs, qui avait le motif et l’occasion de commettre cet acte criminel. Spéculons un peu sur ce point. Les États européens profiteraient-ils de l’interruption du Nord Stream ? Difficilement, car cela les rendrait dépendants d’un fournisseur plus coûteux et extrêmement peu fiable. Je veux dire le pays hôte du siège de l’ONU. À l’exception des politiciens polonais, tchèques et baltes que la russophobie a rendus complètement fous, les experts européens ne peuvent manquer de réaliser, même au milieu de l’hystérie anti-russe de l’UE, le danger de ce scénario et ses implications pour l’économie européenne. La zone des eaux baltiques a subi des dommages environnementaux considérables. La navigation maritime est menacée. Les collègues du Danemark et de la Suède l’ont confirmé dans leurs lettres respectives au Conseil de sécurité.

La pertinence objective de Nord Stream 1 et 2 et leur contribution à la sécurité énergétique de l’Europe ont été soulignées à plusieurs reprises au niveau des plus hauts responsables de l’UE et de ses États membres. La Commission européenne a toujours considéré Nord Stream comme un projet d’intérêt commun de l’UE, qui bénéficiait de son soutien politique total. Ce système de gazoducs a grandement contribué à diversifier les voies d’approvisionnement en GNL, tout comme les gazoducs Yamal-Europe et Turkish Stream. Lorsque ces gazoducs sont devenus opérationnels, ils ont permis à l’Europe de réduire sa dépendance à l’égard des livraisons de gaz de transit en provenance d’Ukraine, où les autorités se livraient à des pratiques commerciales douteuses ou, plus simplement, à du vol.

Depuis de nombreuses années, les dirigeants allemands affirment que la demande de GNL en Europe et en Allemagne ne ferait que croître. Les autorités autrichiennes ont déclaré dès 2021 que le Nord Stream soutenait la sécurité énergétique européenne et ont salué les mesures visant à renforcer la fiabilité des livraisons d’énergie en Europe. Les effets de la crise énergétique actuelle ont donné raison à tous ceux qui admettaient la pertinence du Nord Stream pour un approvisionnement énergétique stable et prévisible. Les interruptions de l’approvisionnement en gaz en 2022, causées par les sanctions des autorités européennes et américaines, ont déjà des répercussions négatives sur l’industrie européenne, sa rentabilité et sa compétitivité, provoquant l’émigration de la main-d’œuvre qualifiée et le transfert des capacités de production hors d’Europe (en particulier aux États-Unis). La reprise des livraisons, principalement dans le cadre de contrats à long terme, comme la Russie l’a proposé et continue de le faire, permettrait de stabiliser la situation des industries manufacturières et d’éviter un effondrement énergétique.

Condoleeza Rice en 2014, à l'Allemagne et à l'Europe : « À long terme, vous devez changer la structure de la dépendance énergétique. Vous devez dépendre davantage de la plateforme énergétique nord-américaine. Vous ne devez pas avoir de gazoducs passant par l'Ukraine & la Russie." https://t.co/qkGCPbeOsc — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) October 1, 2022

La question suivante est de savoir si la Russie a intérêt à perturber le Nord Stream. Si nous l’envisageons en termes de logique saine plutôt que de fantasmes délirants selon lesquels les Russes sont prêts à tout pour intimider l’Europe, alors la réponse est non. Il n’y a aucune raison pour nous de saper ce projet qui nous a coûté d’énormes investissements et qui nous apporterait des bénéfices économiques considérables. À propos, c’est vous, les Occidentaux, qui avez prétendu que nous avions profité de l’exportation de ressources énergétiques alors que les prix s’envolaient.

Maintenant, la question la plus importante : les États-Unis profitent-ils de ce qui est arrivé au Nord Stream ? Bien sûr que oui. Les fournisseurs américains de GNL peuvent désormais se réjouir de la multiplication des livraisons de GNL à l’Europe. En termes politiques, le dernier pilier qui maintenait l’indépendance énergétique européenne a été ruiné. En pleine crise énergétique, les installations manufacturières européennes sont délocalisées vers les États-Unis, qui reçoivent en priorité le personnel, la technologie, les capacités industrielles, tout ce que l’Europe consolidée a accumulé et développé pendant des décennies. Les citoyens européens se retrouvent seuls face à leurs problèmes. De l’autre côté de l’océan, personne ne se soucie du fait qu’un hiver long, sombre et froid s’annonce pour le continent européen.

Partant de ces points simples et très logiques, permettez-moi de demander une chose au représentant des États-Unis. Pouvez-vous confirmer, ici et maintenant, que votre pays n’a rien à voir avec ce sabotage ?

Chers collègues, nous ne nous attendons évidemment pas à identifier et à punir les auteurs de ces actes aujourd’hui. Le Conseil de sécurité n’est pas un organe judiciaire et ne doit pas assumer de telles tâches. La Russie est donc favorable à une enquête complète qui devrait clarifier les véritables circonstances de ce qui s’est passé avec le gazoduc.

Aujourd’hui, nous aimerions beaucoup entendre l’opinion de nos collègues européens, connaître votre position officielle. Nous espérons que vous vous abstiendrez du baratin russophobe et insensé auquel vous avez eu recours lorsque nous avons parlé des attaques des forces armées ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Zaporozhye. Ou devons-nous nous attendre à une déclaration dans laquelle vous direz qu’après le bombardement « masochiste » de la centrale nucléaire de Zaporozhye où nos forces sont déployées, nous avons commencé à faire exploser nos propres pipelines ?

Le "mystère" du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 est résolu ! Un passeport russe intact a été découvert flottant sur les bulles à la surface de l'eau. Encore un coup de Poutine qu'on vous disait ! pic.twitter.com/ebklfm0zAW — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 29, 2022

Il est évident qu’un sabotage d’une telle ampleur et d’une telle complexité ne peut être réalisé par des terroristes ordinaires. Nous considérons l’attaque contre le gazoduc Nord Stream comme un sabotage prémédité de l’infrastructure énergétique clé de la Russie. Une telle attaque n’aurait pas pu être menée sans l’implication d’entités étatiques ou contrôlées par l’État. Nous identifierons sûrement tous ceux qui ont été complices de ce sabotage. Ceux qui l’ont soutenu ne peuvent pas être considérés comme non-belligérants dans un conflit armé. Ils ne peuvent pas non plus compter sur un statut de neutralité que les États occidentaux ont déjà violé. Par ailleurs, une enquête internationale sur l’incident ne peut prétendre être objective que si des experts russes y participent. De plus, nous pensons que l’enquête devrait impliquer non seulement le Danemark et la Suède, mais aussi des représentants de la partie allemande, car l’Allemagne est le principal destinataire du GNL transporté par le Nord Stream.

Si l’implication de certains États dans ces attaques terroristes est prouvée, cela signifiera une escalade délibérée du conflit. Chers collègues, j’espère que tous les membres de cette chambre réalisent à quelle dangereuse ligne les auteurs de ce sabotage nous conduisent.

Je vous remercie.

En réponse au représentant des États-Unis :

M. le Président,

Je remercie mon collègue américain d’avoir donné une réponse directe à ma question.

J’ai demandé : « Pouvez-vous confirmer ici et maintenant que votre pays n’a rien à voir avec ce sabotage ? » Ce que mon collègue américain vient de dire dans cette enceinte, c’est que les États-Unis nient toute implication dans cet incident. J’apprécie sa réponse. Mais maintenant que j’ai entendu ce que vous et aussi notre collègue britannique avez dit, je voudrais poser une autre question. Qu’est-ce que vous appelez exactement la désinformation russe et les théories du complot ? Nous n’avons qualifié personne de responsable avant l’enquête. Nous avons simplement cité certains faits. Vous ne pouvez pas nier que votre président a dit ce qu’il a dit publiquement, n’est-ce pas ? Nous avons juste fourni quelques citations de ce qu’il a dit.

L’exercice de l’OTAN BALTOPS en juin 2022 près de l’île de Bornholm est un fait. L’ancien ministre polonais des Affaires étrangères, R. Sikorski, a publié le tweet que je vous ai montré, dans lequel il remerciait les États-Unis pour ce qui s’était passé au niveau du pipeline, c’est un fait. Le lancement du pipeline de la Baltique reliant la Norvège et la Pologne est un fait. Le fait que l’OTAN parle de sabotage et d’inadmissibilité des frappes contre ses infrastructures est un autre fait. Ce sont de simples faits. Allez-vous soutenir que la crise énergétique actuelle rend objectivement les fournisseurs d’énergie américains plus compétitifs ? Est-ce aussi une théorie du complot ? Non, c’est la réalité économique. Et objectivement, les États-Unis en bénéficient en termes économiques.

Enfin, avant que notre collègue américain ne prenne la parole aujourd’hui, nous ne pensions pas que l’incident du Nord Stream était lié à la situation en Ukraine. Mais nous voyons maintenant que nos collègues européens perçoivent ce sabotage, quel qu’en soit l’auteur, comme une sorte de vengeance contre les actions de la Russie en Ukraine. Eh bien, je pense que cette déduction réduit la liste des suspects et peut être d’une grande aide dans l’enquête.

Merci.

Voir notre dossier sur la situation en Ukraine.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.