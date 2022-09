Moscou révèle les détails du dernier assaut ukrainien près de la centrale nucléaire de Zaporozhye

L’assaut a été tenté malgré la présence d’inspecteurs de l’AIEA dans l’installation, selon le ministère russe de la Défense.

Source : RT, 3 septembre 2022

Traduction : lecridespeuples.fr

Le ministère russe de la défense a confirmé que l’Ukraine a tenté une nouvelle fois de s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporozhye vendredi dernier, révélant certains détails de l’opération de Kiev, qui a échoué.

Plus de 40 bateaux à moteur, divisés en deux groupes et transportant plus de 250 soldats des opérations spéciales ukrainiennes et des mercenaires étrangers, ont tenté d’accoster sur la côte du réservoir de Kakhovka, non loin d’Energodar, ville hôte de la centrale nucléaire, selon un communiqué du ministère samedi.

Les attaquants ont été rapidement repérés et frappés par les avions à réaction russes Su-30 et les hélicoptères d’attaque Ka-52. Ces frappes ont coulé une vingtaine de bateaux, tandis que les autres ont fait demi-tour et battu en retraite. Les troupes ukrainiennes restantes ont ensuite été visées par l’artillerie russe alors qu’elles tentaient de débarquer sur le territoire contrôlé par l’Ukraine, a indiqué le ministère.

Selon Moscou, l’attaque ratée contre la centrale nucléaire a fait 47 morts parmi les militaires ukrainiens, dont dix mercenaires étrangers, et au moins 20 blessés.

Les forces spéciales de Kiev ont tenté de prendre d’assaut l’installation malgré la présence d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a souligné le ministère de la défense.

Jeudi, l’Ukraine a tenté une attaque similaire avant l’arrivée de l’équipe de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Elle a également été repoussée par les troupes russes, les forces d’assaut ukrainiennes ayant subi de lourdes pertes.

Moscou a laissé entendre que le plan de Kiev consistait à s’emparer de la centrale nucléaire, puis à utiliser le personnel de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations unies comme « boucliers humains » pour en garder le contrôle.

La Russie insiste pour que des inspecteurs internationaux se rendent à la centrale nucléaire de Zaporozhye, car elle accuse l’Ukraine de l’avoir bombardée à plusieurs reprises ces dernières semaines et de risquer une catastrophe qui pourrait toucher de nombreux pays d’Europe.

L’Ukraine affirme que les forces russes, qui contrôlent la plus grande centrale nucléaire d’Europe depuis mars, l’ont transformée en base militaire et qu’elles frappent elles-mêmes la centrale afin de faire porter le chapeau à Kiev.

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, qui dirigeait l’équipe d’inspecteurs sur place, a confirmé que l’intégrité physique de la centrale « a été violée à plusieurs reprises », mais a ajouté qu’il était impossible de déterminer si les dommages étaient délibérés ou accidentels.

