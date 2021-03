Par Richard Silverstein

Des photos satellites indiquent que des travaux sont en cours depuis deux ans, tandis que Netanyahou continue de dépeindre l’Iran comme le méchant au Moyen-Orient.

Source : Middle East Eye, 5 mars 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Une ONG internationale militant pour l’arrêt de la prolifération des armes nucléaires a récemment publié des images satellite montrant qu’Israël, pour la première fois depuis des décennies, était engagé dans de nouvelles constructions sur son site nucléaire de Dimona. Le réacteur qui s’y trouve, qui est devenu actif pour la première fois au milieu des années 60, fabrique du plutonium comme combustible pour le stock nucléaire d’Israël de 80 ogives nucléaires.

Ces révélations quant à de nouveaux travaux d’excavation ont piqué la curiosité des experts nucléaires et des agences de renseignement du monde entier. Étant donné que le réacteur de Dimona a dépassé depuis longtemps sa durée de vie prévue, certains ont émis l’hypothèse qu’Israël pourrait construire un nouveau réacteur au plutonium.

Cela semble peu probable, car cet élément est durable et Israël en a déjà produit suffisamment pour les besoins actuels ou futurs. Certains ont émis l’hypothèse que le réacteur existant était soit largement à l’arrêt, soit en cours de déclassement.

Si Israël n’a pas besoin d’un nouveau réacteur pour remplacer l’ancien, que pourrait-il y construire d’autre ? Dans une récente interview accordée à l’Associated Press, Daryl Kimball, directeur exécutif de l’Association pour le contrôle des armes, basée à Washington, a souligné un autre élément critique des ogives nucléaires : le tritium. C’est un isotope de l’hydrogène utilisé pour augmenter le rendement des ogives nucléaires. Cela rend également la réaction explosive plus efficace, de sorte qu’elle nécessite moins de carburant (dans le cas d’Israël, du plutonium).

Le tritium a permis des progrès dans la conception d’armes, y compris des dispositifs plus petits dont la puissance explosive est amplifiée. Il est également utilisé dans les bombes à neutrons, qui sont conçues pour tuer les humains tout en ayant une zone d’explosion réduite. Kimball a déclaré à l’AP qu’Israël « pourrait vouloir produire plus de tritium, un sous-produit radioactif à décomposition relativement plus rapide utilisé pour augmenter le rendement explosif de certaines ogives nucléaires ».

Le tritium, comme le plutonium et d’autres substances utilisées pour fabriquer des armes nucléaires, est fabriqué dans un réacteur nucléaire. Il peut être produit en irradiant du lithium métal. L’isotope est moins stable que le plutonium, ce qui signifie qu’il doit être réapprovisionné plus fréquemment pour être utilisé dans un arsenal nucléaire.

Si, comme le principal expert nucléaire Avner Cohen l’a spéculé, l’ancien réacteur Dimona devait être déclassé, Israël aurait besoin d’une nouvelle source pour la production de tritium. Peut-être qu’un réacteur est construit spécifiquement à cette fin.

La construction semble avoir commencé, selon une analyse des photos satellites, à la fin de 2018 ou au début de 2019. Cela signifie que les travaux sont probablement en cours depuis environ deux ans. Les images actuelles indiquent principalement des travaux d’excavation, mais aucun bâtiment n’est encore en construction.

Pourquoi le processus avance-t-il si lentement? Cela pourrait indiquer une indécision parmi les décideurs politiques sur le moment et l’opportunité d’arrêter l’ancien réacteur, ou des contraintes budgétaires empêchant un rythme de construction plus rapide.

Le vrai danger nucléaire

Mais pourquoi les images ne sont-elles devenues publiques que maintenant, après deux ans de construction ? Étant donné le conflit imminent entre Israël et le Président américain Joe Biden au sujet de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien, il est possible que l’administration américaine veuille rappeler au monde où réside le véritable danger nucléaire —et ce n’est pas en Iran.

Si la construction est liée à la production de tritium, cela suggérerait qu’Israël ne construit pas une nouvelle classe d’armes nucléaires, comme les armes hypersoniques dont le Président russe Vladimir Poutine s’est vanté —du moins pas à Dimona. Au contraire, Israël raffine probablement la puissance de son arsenal existant.

L’ironie ultime du projet Dimona est que personne ne remet en question le droit d’Israël de fabriquer des armes nucléaires ou d’améliorer la létalité de son arsenal. Vous voulez creuser un trou de la taille d’un terrain de football pour construire Dieu sait quoi ? Allez-y, aucun problème. Pourtant, si une seule particule d’uranium tombe au sol dans un endroit où elle ne devrait pas se trouver en Iran, toute la communauté internationale pousse des cris d’orfraie, affirmant que Téhéran est à quelques semaines de la rupture nucléaire et de la catastrophe imminente.

Pourquoi ce double standard ? Pourquoi le monde pense-t-il qu’Israël a droit à un arsenal aussi immense et qu’il le maintiendra de manière responsable, alors que l’Iran n’a même pas droit à une seule arme —et que si ce dernier en crée une, cela ferait exploser le monde ? Qu’est-ce qu’Israël a jamais fait pour mériter une telle crédibilité, et qu’est-ce que l’Iran a jamais fait de bien plus odieux pour mériter ce niveau d’opprobre ?

Au lieu de se coordonner avec l'ennemi n° 1 de l'accord nucléaire (à savoir l'entité sioniste), les 3 pays signataires de l'Europe (UK, Allemagne, France) et les Etats-Unis devraient eux-mêmes agir de manière responsable et respecter la résolution 2231 du Conseil de Sécurité.

Garder les ennemis sous contrôle

Dans un échange sur Facebook avec Avner Cohen, celui-ci a appelé Benjamin Netanyahou le Premier ministre israélien le plus « passionné de nucléaire » depuis David Ben-Gurion, qui a fondé le programme nucléaire du pays. Netanyahou s’est beaucoup plus intéressé au projet nucléaire et a prononcé de nombreux discours, à la fois à Dimona et sur la tombe de Ben Gourion, à proximité de Sde Boker, menaçant l’Iran de destruction nucléaire.

Cela ne signifie pas nécessairement que Netanyahu est plus susceptible d’utiliser de telles armes que les premiers ministres précédents. Cela signifie qu’il voit un besoin critique pour Israël d’avoir une dissuasion nucléaire crédible pour garder ses ennemis sous contrôle. C’est un élément clé de la stratégie géopolitique d’Israël, un moyen de projeter sa puissance et de garantir la domination régionale de la nation.

Hypocrisie totale: @BorisJohnson est «préoccupé que l'Iran développe une arme nucléaire viable». Le même jour, il augmente son stock d'armes nucléaires. Contrairement à l'UK et à ses alliés, l'Iran juge TOUTES les armes nucléaires / de destruction massive barbares et à éradiquer https://t.co/ltfFHOpobo

Il repousse les menaces des forces hostiles en Iran, en Syrie et en Irak. Dans le passé, l’ancien Premier ministre israélien Menachem Begin a ordonné une attaque contre un réacteur nucléaire irakien, et l’ancien Premier ministre israélien Ehoud Olmert a ordonné une attaque contre un réacteur syrien en construction dans son désert oriental.

L’obsession de Netanyahu pour le programme nucléaire iranien pourrait découler de sa répugnance à être le premier dirigeant israélien à permettre à un ennemi arabe de rejoindre le club nucléaire.

Au cours de la dernière décennie, les États-Unis et Israël ont joué un rôle de flic-gentil et flic-méchant face à la prétendue menace nucléaire iranienne. Les Présidents américains ont utilisé une combinaison de sabotage secret et de diplomatie publique pour faire avancer une politique de retenue de l’Iran, tandis qu’Israël a parfois préconisé une attaque militaire pure et simple. Les deux ont collaboré au virus secret Stuxnet qui a détruit des centrifugeuses à uranium.

Mais les États-Unis n’ont jamais été disposés à se joindre à une attaque contre l’Iran, malgré le lobbying de Netanyahou. Le dirigeant israélien fera-t-il preuve de retenue, ou mettra-t-il à l’épreuve la détermination de Biden et l’engagement de l’Iran en faveur des négociations en continuant d’assassiner des scientifiques nucléaires et de saper d’une autre manière une approche politico-diplomatique pour résoudre la crise ?

Biden a appris des expériences passées de l’ancien Président Barack Obama qu’il ne faut pas faire confiance à Netanyahu. C’est une position peu enviable de devoir se méfier à la fois de son ennemi (l’Iran) et de son allié.

***

Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 16 février 2017, à l’occasion de la commémoration annuelle des dirigeants martyrs.

« Premièrement, en ce qui concerne l’ammoniac, le réservoir d’ammoniac situé à Haïfa. Il y a quelques jours, une décision a été rendue : avant 10 jours, il faut que le réservoir d’ammoniac de Haïfa soit retiré. Pourquoi donc ? Ces réservoirs étaient là depuis des décennies… C’est parce que la Résistance [Hezbollah] a parlé de ce réservoir et du fait qu’il représente à une bombe atomique (s’il était frappé). Et plus encore, il nous a été indiqué qu’il y a un navire qui apporte l’ammoniac et le livre au réservoir de Haïfa et à d’autres réservoirs, et que si j’ai pu dire que le réservoir d’ammoniac de Haïfa équivaut à une bombe atomique, ils ont dit eux-mêmes que le navire qui apporte l’ammoniac en Palestine occupée représente cinq bombes atomiques. Eh bien, comment ce navire pourrait-il nous échapper (si nous décidions de le frapper) ?

Considérons qu’ils ont vidé le réservoir de Haïfa. Premièrement, où qu’ils transportent ce réservoir, nous pourrons l’atteindre, si Dieu le veut. Bien sûr, à Haïfa, c’est plus facile, aucun doute là-dessus, c’est plus près et plus facile de le frapper à Haïfa. Mais où qu’ils déplacent ces réservoirs, nous pourrons les atteindre. Considérons que vous ayez caché ces réservoirs, où allez-vous cacher le navire ? Sous quelle vague voulez-vous le cacher ?

Ainsi, cet ennemi se trouve face à une Résistance qui possède des capacités et a le courage de les utiliser dans toute confrontation réelle, et il fera mille calculs (avant de lancer une guerre). Et sur cette base, s’ils veulent vider le réservoir – bien sûr, les habitants de Haïfa devraient remercier le Hezbollah (grâce à qui le réservoir a été déplacé), disant Dieu vous bénisse, car ça fait 20 ou 30 ans qu’ils demandent cela, mais personne ne leur avait répondu favorablement (avant que nos menaces ne redonnent de l’actualité à ce dossier).

Aujourd’hui, jour de la commémoration (du martyre) des commandants de la victoire, j’appelle l’ennemi israélien à ne pas seulement vider le réservoir d’ammoniac de Haïfa, mais je l’appelle également à fermer le réacteur nucléaire de Dimona. A fermer le réacteur nucléaire de Dimona. Ils ont bien assez d’informations sur ce réacteur, qu’il est usé, vieux, obsolète, dépassé, et qu’il ne faut pas un grand effort de bombardement (pour le détruire), et ils savent également que si nos missiles frappent ce réacteur, ils savent ce qui va leur arriver, à eux et à leur entité (usurpatrice), ils connaissent l’ampleur des dangers qu’il représente pour eux.

Comme je l’ai dit par le passé pour le réservoir d’ammoniac, Israël a des armes nucléaires, et elle s’oppose à l’Iran à cause de son programme nucléaire pacifique, mais par la Grâce de Dieu, et par la mentalité et le courage de nos moudjahidines (combattants), et par nos propres capacités, nous pouvons transformer la menace en opportunité. Les armes nucléaires israéliennes qui constituent une menace pour l’ensemble de la région, nous les transformons en opportunité, nous les transformons en menace pour Israël, son entité, ses colons, ses colonialistes, ses envahisseurs qui occupent la Palestine occupée. »