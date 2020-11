La relation entre le pouvoir et les médias est une question d’éléments de langage, a déclaré Robert Fisk au Forum Al Jazeera en 2010.

Le Cri des Peuples se joint à l’hommage rendu à Robert Fisk, décédé le 30 octobre 2020, le plus grand correspondant occidental au Moyen-Orient depuis les années 1970. Il a longtemps travaillé pour le Times, avant de le quitter avec fracas du fait de la censure d’un de ses articles qui dénonçait le comportement criminel des navires américains après la destruction du vol civil Iran Air 655, abattu par un croiseur américain le 3 juillet 1988, en pleine guerre Iran-Irak. La presse occidentale avait largement donné crédit à la thèse absurde et abjecte d’un avion de ligne kamikaze avancée par Washington. Robert Fisk avait démontré qu’il n’en était rien, et que bien au contraire, il était miraculeux que d’autres avions civils n’aient pas été détruits par les manoeuvres irresponsables de la flotte américaine.

Pour Robert Fisk, le journaliste doit « défier l’autorité, toute autorité, surtout quand les gouvernements et les politiciens nous mènent à la guerre ». Il citait souvent cette phrase d’Amira Hass, du journal Ha’aretz : « Il y a une idée fausse selon laquelle les journalistes peuvent être objectifs… Ce en quoi le journalisme consiste vraiment, c’est de surveiller le pouvoir et les centres du pouvoir. » Fisk avait une définition admirable de l’objectivité du journaliste : loin de consister à donner un même temps de parole aux deux parties d’un conflit, disait-il, « Je pense qu’il est du devoir d’un correspondant étranger d’être neutre et impartial du côté de ceux qui souffrent, qui qu’ils soient. » Ainsi, s’il avait exercé pendant la seconde guerre mondiale et effectué un reportage sur la Shoah, disait-il en guise d’exemple, il n’aurait jamais accordé le même temps de parole aux nazis et aux rescapés des camps, renvoyant leurs « récits concurrents » dos à dos et laissant le lecteur se faire son propre avis. Malheureusement, c’est ce que font la majorité des journalistes mainstream, quand ils ne prennent tout simplement pas fait et cause pour l’oppresseur, qu’il soit israélien, américain, etc.

Note de la rédaction d’Al Jazeera : Robert Fisk, ancien correspondant de The Independent au Moyen-Orient, est décédé vendredi à l’âge de 74 ans. Au cours de ses décennies de carrière, il a couvert les principaux événements internationaux, notamment la guerre civile libanaise, l’invasion soviétique de l’Afghanistan, la révolution iranienne, l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, les conflits dans les Balkans et le printemps arabe. En tant que collaborateur régulier d’Al-Jazeera, il s’est adressé au cinquième forum annuel d’Al Jazeera le 23 mai 2010 avec un discours-programme dans lequel il a fait valoir que les journalistes sont devenus prisonniers du langage du pouvoir.

Le pouvoir et les médias ne se résument pas à des relations conviviales entre journalistes et dirigeants politiques, entre rédacteurs en chef et Présidents. Il ne s’agit pas seulement de la relation parasitaire-osmotique entre des reporters soi-disant honorables et le noyau dur du pouvoir qui se trouve entre la Maison Blanche, le Département d’État et le Pentagone (pour les Etats-Unis), ou entre Downing Street, le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense (pour la Grande Bretagne). Dans le contexte occidental, le pouvoir et les médias sont une question de mots, et de l’utilisation des mots.

C’est une question de sémantique.

Il s’agit de l’emploi de phrases et de clauses et de leurs origines. Et il s’agit de l’utilisation abusive de l’histoire ; et de notre ignorance de l’histoire.

De plus en plus aujourd’hui, nous, les journalistes, sommes devenus prisonniers du langage du pouvoir.

Est-ce parce que nous ne nous soucions plus de linguistique ? Est-ce parce que les ordinateurs portables « corrigent » notre orthographe, « ajustent » notre grammaire, de sorte que nos phrases se révèlent si souvent identiques à celles de nos dirigeants ? Est-ce pour cela que les éditoriaux des journaux ressemblent souvent aujourd’hui à des discours politiques ?

Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire.

Depuis deux décennies maintenant, les dirigeants américains et britanniques, et israéliens et palestiniens, utilisent les mots « processus de paix » pour définir l’accord désespéré, inadéquat et déshonorant qui a permis aux États-Unis et à Israël de dominer les misérables parcelles de terre censées être accordées à un peuple occupé.

J’ai d’abord remis en question cette expression, et sa provenance, à l’époque d’Oslo, même si nous oublions facilement que les capitulations secrètes à Oslo étaient elles-mêmes une conspiration sans aucune base juridique. Pauvre vieux Oslo, me dis-je toujours ! Qu’est-ce qu’Oslo a fait pour mériter cela ? C’est l’accord de la Maison Blanche qui a scellé ce traité grotesque et douteux, dans lequel les réfugiés, les frontières, les colonies israéliennes et même les calendriers devaient être mis de côté provisoirement, jusqu’à ce que (l’évolution de la situation sur le terrain) fasse qu’ils ne puissent plus être négociés.

Et comme nous oublions facilement la pelouse de la Maison-Blanche, même si, oui, nous nous souvenons des images, sur lesquelles Clinton a cité le Coran, et Arafat a choisi de dire « Merci, merci, merci, Monsieur le Président. » Et comment avons-nous appelé cette absurdité par la suite ? Oui, c’était « un moment d’histoire » ! Est-ce vrai ? Etait-ce le cas ?

Vous rappelez-vous comment Arafat l’a appelé ? « La paix des braves » . Mais je ne me souviens pas qu’aucun d’entre nous ait souligné que « la paix des braves » avait été utilisée à l’origine par le général de Gaulle à propos de la fin de la guerre d’Algérie. Les Français ont perdu la guerre en Algérie. Nous n’avons pas remarqué cette ironie extraordinaire.

C’est encore le cas aujourd’hui. Nous, journalistes occidentaux, encore une fois utilisés par nos maîtres, avons rapporté que nos joyeux généraux en Afghanistan ont dit que leur guerre ne pouvait être gagnée qu’avec une campagne pour gagner « les cœurs et les esprits » . Personne ne leur a posé la question évidente : N’était-ce pas la même phrase que celle utilisée pendant la guerre au Vietnam ? Et n’avons-nous pas, nous l’Occident, perdu la guerre au Vietnam ?

Et pourtant, nous, journalistes occidentaux, utilisons maintenant, à propos de l’Afghanistan, l’expression « les cœurs et les esprits » dans nos reportages, comme s’il s’agissait d’une nouvelle définition du dictionnaire plutôt que d’un symbole de défaite pour la deuxième fois en quarante ans, dans certains cas utilisé par les mêmes soldats qui ont colporté ces absurdités, quand ils étaient plus jeunes, au Vietnam.

Il suffit de regarder les mots que nous avons récemment cooptés de l’armée américaine.

Lorsque nous, Occidentaux, constatons que « nos » ennemis, Al-Qaïda, par exemple, ou les Talibans, ont fait sauter plus de bombes et organisé plus d’attaques que d’habitude, nous appelons cela « une flambée de violence » . Une « flambée » !

Une « flambée de violence » , Mesdames et Messieurs, est une expression qui a été utilisée pour la première fois, selon mes dossiers, par un général de brigade dans la zone verte de Bagdad en 2004. Mais aujourd’hui, nous utilisons cette expression, nous la remâchons, nous la relayons à l’antenne comme s’il s’agissait de notre propre expression. Nous utilisons, littéralement, une expression créée pour nous par le Pentagone. Un flambée, bien sûr, monte brusquement, puis descend brusquement. Une « flambée » évite donc l’utilisation inquiétante des mots « augmentation de la violence » ; car une augmentation, Mesdames et Messieurs, pourrait ne pas redescendre par la suite.

Une fois de plus, lorsque les généraux américains font référence à une augmentation soudaine de leurs forces pour un assaut sur Fallouja ou le centre de Bagdad ou Kandahar, un mouvement de masse de soldats amenés dans les pays musulmans par dizaines de milliers, ils appellent cela une « poussée » . Et une vague, comme un tsunami, ou tout autre phénomène naturel, peut avoir des effets dévastateurs. Ces « vagues » sont en réalité, pour reprendre les termes du journalisme sérieux, des renforts. Et ces renforts sont envoyés dans les guerres lorsque les armées perdent ces guerres. Mais les journalistes de la télévision et des journaux parlent encore de « poussées » , sans aucune attribution de ce propos à ceux qui l’ont déclaré ! Le Pentagone gagne à nouveau.

Pendant ce temps, le « processus de paix » s’est effondré. C’est pourquoi nos dirigeants, ou « acteurs clés » comme nous aimons les appeler, ont essayé de le réactiver à nouveau. Il fallait donc remettre le processus « sur les rails » . C’était un train, vous voyez. Les wagons s’étaient détachés de la ligne. Le train devait donc être remis sur les rails. L’administration Clinton a d’abord utilisé cette expression, puis les Israéliens, puis la BBC.

Mais il y a eu un problème lorsque le « processus de paix » a été remis sur les rails, et qu’il a à nouveau déraillé. Nous avons donc élaboré une « feuille de route » , gérée par un quartet et dirigée par notre ancien ami de Dieu, Tony Blair, que nous appelons aujourd’hui, selon une obscénité historique, un « envoyé de la paix » .

Mais la « feuille de route » ne fonctionne pas. Et maintenant, je remarque que l’ancien « processus de paix » est de retour dans nos journaux et sur nos écrans de télévision. Et il y a deux jours, sur CNN, un de ces vieux personnages ennuyeux que les gens de la télé appellent « experts » , j’y reviendrai dans un instant, nous a dit une fois de plus que le « processus de paix » était « remis sur les rails » à cause de l’ouverture de « pourparlers indirects » entre Israéliens et Palestiniens.

Mesdames et Messieurs, il ne s’agit pas seulement de clichés : c’est du journalisme absurde. Il n’y a pas de lutte entre le pouvoir et les médias. Par le langage, nous sommes devenus eux.

Un problème est peut-être que nous ne pensons plus par nous-mêmes parce que nous ne lisons plus de livres. Les Arabes lisent encore des livres —je ne parle pas ici des taux d’analphabétisme des Arabes— mais je ne suis pas sûr que nous, en Occident, lisions encore des livres. Je dicte souvent des messages au téléphone et je me rends compte que je dois passer dix minutes à répéter à la secrétaire de quelqu’un une centaine de mots seulement. Ils ne connaissent pas l’orthographe.

L’autre jour, j’étais dans un avion, de Paris à Beyrouth —le temps de vol est d’environ trois heures et 45 minutes— et la femme à côté de moi lisait un livre français sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et elle tournait la page toutes les quelques secondes. Elle avait terminé le livre avant que nous arrivions à Beyrouth ! Et je me suis soudain rendu compte qu’elle ne lisait pas le livre, elle survolait les pages ! Elle avait perdu la capacité de ce que j’appelle la « lecture profonde » . Est-ce l’un de nos problèmes en tant que journalistes, je me demande, à savoir que nous ne lisions plus en profondeur ? Nous utilisons simplement les premiers mots qui nous viennent à l’esprit…

Laissez-moi vous montrer une autre lâcheté médiatique qui fait grincer mes dents à 63 ans après 34 ans de consommation d’humus et de tahina au Moyen-Orient.

On nous dit, dans de nombreux articles d’analyse, que ce à quoi nous avons affaire au Moyen-Orient, ce sont des « récits concurrents » . C’est très agréable. Il n’y a pas de justice, pas d’injustice, juste quelques personnes qui racontent des histoires différentes. Des « récits concurrents » apparaissent maintenant régulièrement dans la presse britannique. L’expression est une espèce —ou sous-espèce— du faux langage de l’anthropologie. Elle supprime la possibilité qu’un groupe de personnes, au Moyen-Orient, par exemple, soit occupé, alors qu’un autre groupe de personnes soit l’occupant. Encore une fois, pas de justice, pas d’injustice, pas d’oppression, juste quelques « récits concurrents » amicaux, un match de foot, si vous voulez, un terrain de jeu égal parce que les deux camps sont —n’est-ce pas— « en compétition » . Deux équipes s’affrontent dans un match de foot. Et il faut accorder le même temps de parole aux deux équipes pour que chacun rapporte sa version des faits.

Ainsi, une « occupation » peut devenir un « conflit » . Ainsi, un « mur » devient une « clôture » ou une « barrière de sécurité » . Ainsi, la colonisation israélienne de terres arabes, contraire à toutes les lois internationales, devient une « colonie » , un « avant-poste » ou un « quartier juif » .

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est Colin Powell, dans son rôle principal et impuissant de secrétaire d’État de George W. Bush, qui a dit aux diplomates américains au Moyen-Orient de qualifier la terre palestinienne occupée de « terre contestée » , et cela a suffi à la plupart des médias étasuniens. [Dans un JT, Audrey Crespo-Mara a osé parler simplement des « territoires » pour désigner les territoires occupés]

Alors, Mesdames et Messieurs, faites attention aux « récits concurrents » . Il n’y a pas de « récits concurrents » , bien sûr, entre l’armée américaine et les Talibans. Mais quand il y en aura, vous saurez que l’Occident a perdu.

Mais je vais vous donner un bel exemple personnel de la façon dont les « récits concurrents » se défont. Le mois dernier, j’ai donné une conférence à Toronto pour marquer le 95e anniversaire du génocide arménien de 1915, le massacre délibéré d’un million et demi de chrétiens arméniens par l’armée et la milice turques ottomanes. Avant ma conférence, j’ai été interviewé à la télévision canadienne, CTV, qui possède également le journal Globe and Mail de Toronto. Et dès le début, j’ai pu constater que l’interviewer avait un problème. Le Canada compte une importante communauté arménienne. Mais Toronto a aussi une importante communauté turque. Et les Turcs, comme le Globe and Mail nous le dit toujours, « contestent vivement » qu’il s’agit d’un génocide. L’interviewer a donc qualifié le génocide de « massacres meurtriers » .

Bien sûr, j’ai tout de suite repéré son problème spécifique. Il ne pouvait pas qualifier les massacres de « génocide » , car la communauté turque serait indignée. Mais elle a également senti que les « massacres » en eux-mêmes —en particulier avec en arrière-plan du studio les horribles photographies des Arméniens morts— n’étaient pas tout à fait à la hauteur de la définition d’un million et demi d’êtres humains assassinés. D’où les « massacres meurtriers » . Comme c’est étrange ! S’il y a des massacres « meurtriers » , y a-t-il des massacres qui ne sont pas « meurtriers » et dont les victimes s’en sortent vivantes ? C’était une tautologie ridicule.

À la fin, j’ai raconté cette petite histoire de lâcheté journalistique à mon public arménien, parmi lequel se trouvaient des cadres de CTV. Une heure après la fin, mon hôte arménien a reçu un SMS à mon sujet d’un journaliste de CTV. Le journaliste s’est plaint : « Chier sur CTV, c’était vraiment déplacé » . Personnellement, je doutais que le mot « chier » avait sa place sur CTV. Mais alors, le mot « génocide » non plus. Je crains que des « récits concurrents » venaient d’exploser.

Pourtant, l’utilisation du langage du pouvoir, de ses mots et de ses phrases phares, se poursuit encore chez nous. Combien de fois ai-je entendu des journalistes occidentaux parler de « combattants étrangers » en Afghanistan ? Ils font bien sûr référence aux différents groupes arabes censés aider les Talibans. Nous avons entendu la même histoire en Irak. Des Saoudiens, des Jordaniens, des Palestiniens, des combattants tchétchènes, bien sûr. Les généraux les ont appelés « combattants étrangers » . Et tout de suite après, nous, les journalistes occidentaux, avons fait la même chose. Les appeler « combattants étrangers » signifiait qu’ils étaient une force d’invasion. Mais pas une seule fois —jamais— je n’ai entendu une grande chaîne de télévision occidentale évoquer le fait qu’il y a au moins 150 000 « combattants étrangers » en Afghanistan. Et que la plupart d’entre eux, Mesdames et Messieurs, portent des uniformes américains ou d’autres uniformes de l’OTAN !

De même, l’expression pernicieuse « Af-Pak » [diminutif d’Afghan-Pakistanais], aussi raciste que politiquement malhonnête, est maintenant utilisée par les journalistes alors qu’elle était à l’origine une création du département d’État américain, le jour où Richard Holbrooke a été nommé représentant spécial des États-Unis en Afghanistan et au Pakistan. Mais l’expression a évité l’utilisation du mot « Inde » , dont l’influence en Afghanistan et la présence dans ce pays est un élément essentiel de l’histoire. De plus, en supprimant le mot « Af-Pak » , l’Inde a supprimé toute la crise du Cachemire du conflit en Asie du Sud-Est. Il a ainsi privé le Pakistan de toute participation à la politique locale américaine sur le Cachemire —après tout, Holbrooke est devenu l’envoyé de l’ « Af-Pak » , et il lui est spécifiquement interdit de discuter du Cachemire. Ainsi, l’expression « Af-Pak » , qui supprime totalement la tragédie du Cachemire —trop de « récits concurrents » , peut-être ?— signifie que lorsque nous, les journalistes, utilisons la même expression, « Af-Pak » , qui a sûrement été créée pour nous, les journalistes, nous faisons le travail du département d’État.

Maintenant, regardons l’histoire. Nos dirigeants aiment l’histoire. Par-dessus tout, ils aiment la Seconde Guerre mondiale. En 2003, George W. Bush se prenait à la fois pour Churchill et pour George W. Bush. Il est vrai que Bush avait passé la guerre du Vietnam à scruter le ciel du Texas contre d’éventuelles attaques Vietcongs. Mais aujourd’hui, en 2003, il se dresse contre les « apaiseurs » qui ne veulent pas de guerre avec Saddam, qui est bien sûr « l’Hitler du Tigre » . Le terme apaiseurs désignait les Britanniques qui ne voulaient pas combattre l’Allemagne nazie en 1938. Blair, bien sûr, a également essayé le gilet et la veste de Churchill pour voir s’ils lui allaient. Il n’était pas un « apaiseur » , lui. L’Amérique était le plus vieil allié de la Grande-Bretagne, proclamait-il, et Bush et Blair rappelaient aux journalistes que les États-Unis s’étaient tenus aux côtés de la Grande-Bretagne en 1940, au moment où elle en avait le plus besoin.

Mais rien de tout cela n’était vrai.

Le plus vieil allié de la Grande-Bretagne n’était pas les États-Unis. C’était le Portugal, un État fasciste neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Seul mon propre journal, The Independent, a corrigé cela.

L’Amérique n’a pas non plus combattu aux côtés de la Grande-Bretagne en 1940, lorsque Hitler a menacé d’envahir le pays et que l’armée de l’air allemande a bombardé Londres. Non, en 1940, l’Amérique connaissait une période de neutralité très profitable, et n’a pas rejoint la Grande-Bretagne dans la guerre jusqu’à ce que le Japon attaque la base navale américaine de Pearl Harbor en décembre 1941.

Aïe !

J’ai lu l’autre jour qu’en 1956, Eden appelait Nasser le « Mussolini du Nil » . Une grave erreur. Nasser était aimé des Arabes, et non détesté comme Mussolini l’était par la majorité des Africains, en particulier les Arabes libyens. Le parallèle avec Mussolini n’a pas été contesté ou remis en question par la presse britannique. Et nous savons tous ce qui s’est passé à Suez en 1956.

Oui, quand il s’agit d’histoire, nous, les journalistes, laissons vraiment les Présidents et les Premiers ministres nous emmener en bateau [quand ce n’est pas des folliculaires à la Zemmour qui mènent la danse révisionniste].

Aujourd’hui, alors que des étrangers tentent d’apporter de la nourriture et du carburant par mer aux Palestiniens affamés de Gaza, nous, les journalistes, devrions rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs un jour lointain où les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont allés au secours d’un peuple encerclé, apportant de la nourriture et du carburant —nos propres militaires mouraient en le faisant— pour aider une population affamée. Cette population avait été entourée d’une clôture érigée par une armée brutale qui souhaitait affamer le peuple pour le soumettre. L’armée était russe. La ville était Berlin. Le mur devait venir plus tard. Le peuple avait été notre ennemi seulement trois ans auparavant. Pourtant, nous avons organisé un pont aérien de Berlin pour les sauver. Maintenant, regardez Gaza aujourd’hui. Quel journaliste occidental —et nous aimons les parallèles historiques— a ne serait-ce que mentionné le Berlin de 1948 dans le contexte de Gaza ?

Regardez les temps plus récents. Saddam avait des « armes de destruction massive » —vous pouvez mettre « ADM » dans un gros titre— mais bien sûr, il n’en avait pas, et la presse américaine a connu des épisodes embarrassants d’auto-critique par la suite. Comment a-t-on pu être trompés à ce point, s’est demandé le New York Times ? On n’avait pas, conclut le journal, suffisamment remis en cause l’administration Bush.

Et maintenant, le même journal tape doucement —très doucement— sur les tambours de guerre contre l’Iran. L’Iran travaille sur des ADM. Et après la guerre, s’il y a une guerre, une auto-critique de plus, sans doute, s’il n’y a pas d’ADM.

Pourtant, le côté le plus dangereux de notre nouvelle guerre sémantique, notre utilisation des mots de pouvoir vbien que ce ne soit pas une guerre puisque nous avons largement capitulé— est qu’elle nous isole de nos téléspectateurs et de nos lecteurs. Ils ne sont pas stupides. Ils comprennent les mots, dans de nombreux cas —je le crains— mieux que nous. L’histoire aussi. Ils savent que nous noyons notre vocabulaire dans le langage des généraux et des Présidents, des soi-disant élites, de l’arrogance des experts du Brookings Institute, ou de ceux de la Rand Corporation ou de ce que j’appelle les « TINK THANKS » . Nous sommes donc devenus partie intégrante de ce langage.

Voici, par exemple, quelques-uns de ces « mots stratégiques » :

– ACTEURS DE POUVOIR

– ACTIVISME

– LES ACTEURS NON ÉTATIQUES

– ACTEURS CLÉS

– ACTEURS GÉOSTRATÉGIQUES

– RECITS

– ACTEURS EXTERNES

– PROCESSUS DE PAIX

– DES SOLUTIONS SIGNIFICATIVES

– AF-PAK

– LES AGENTS DE CHANGEMENT (quelles que soient ces sinistres créatures).

Je ne suis pas un critique régulier d’Al-Jazeera. Cette chaîne me donne la liberté de parler à l’antenne. Il y a quelques années seulement, lorsque Wadah Khanfar (aujourd’hui directeur général d’Al- Jazeera) était l’homme d’Al-Jazeera à Bagdad, l’armée américaine a entamé une campagne calomnieuse contre le bureau de Wadah, prétendant —à tort— qu’Al-Jazeera était de mèche avec Al-Qaida parce qu’elle recevait des enregistrements vidéo d’attaques contre les forces américaines. Je suis allé à Fallouja pour vérifier cela. Wadah avait raison à 100 %. Al-Qaeda remettait ses images d’embuscade sans préavis, les faisant passer dans les boîtes aux lettres des bureaux. Les Américains mentaient.

Wadah se demande, bien sûr, ce qui viendra ensuite.

Eh bien, je dois vous dire, Mesdames et Messieurs, que tous ces « mots stratégiques » que je viens de vous lire —des ACTEURS CLÉS aux RECITS, du PROCESSUS DE PAIX aux AF-PAK— se retrouvent tous dans les neuf pages du programme d’Al-Jazeera pour ce même forum.

Je ne condamne pas Al-Jazeera pour cela, Mesdames et Messieurs. Parce que ce vocabulaire n’est pas adopté par connivence politique. C’est une infection dont nous souffrons tous —j’ai moi-même utilisé le terme « processus de paix » à plusieurs reprises (dans mes articles), bien qu’avec des guillemets que vous ne pouvez pas utiliser à la télévision— mais oui, c’est une contagion.

Et lorsque nous utilisons ces mots, nous ne faisons plus qu’un avec le pouvoir et les élites qui dirigent notre monde sans craindre d’être défiés par les médias. Al-Jazeera a fait plus que toute autre chaîne de télévision que je connaisse pour confronter l’autorité, tant au Moyen-Orient qu’en Occident. (Et je n’utilise pas le terme « confronter » dans le sens de « problème » , comme dans « je suis confronté à de nombreux défis » , dit le général Mc Crystal).

Comment échapper à cette maladie ? Attention aux correcteurs orthographiques de nos ordinateurs portables, aux mots d’une seule syllabe dont rêve le sous-rédacteur, arrêtez d’utiliser Wikipédia. Et lisez des livres —de vrais livres, avec des pages en papier, ce qui signifie une lecture profonde. Des livres d’histoire, surtout.

Al-Jazeera assure une bonne couverture de la flottille —le convoi de bateaux en partance pour Gaza. Je ne pense pas que ce soit une bande d’anti-Israéliens. Je pense que le convoi international est en route parce que les personnes à bord de ces navires —venus du monde entier— essaient de faire ce que nos soi-disant dirigeants humanitaires n’ont pas réussi à faire. Ils apportent de la nourriture, du carburant et du matériel hospitalier à ceux qui souffrent. Dans tout autre contexte, les Obama, les Sarkozy et les Cameron rivaliseraient pour débarquer les marines américains, la Royal Navy et les forces françaises avec de l’aide humanitaire —comme l’a fait Clinton en Somalie. Le divin Blair n’a-t-il pas cru à l’ « intervention » humanitaire au Kosovo et en Sierra Leone ?

Dans des circonstances normales, Blair aurait même pu mettre un pied au-delà de la frontière.

Mais non. Nous n’osons pas offenser les Israéliens. Et donc, les gens ordinaires essaient de faire ce que leurs dirigeants ont échoué à faire de manière coupable. Leurs dirigeants ont échoué.

Les médias l’ont-ils fait ? Montrons-nous des images documentaires du pont aérien de Berlin aujourd’hui ? Ou de la tentative de Clinton de sauver le peuple affamé de Somalie, de l’ « intervention » humanitaire de Blair dans les Balkans, juste pour rappeler à nos téléspectateurs et lecteurs —et aux personnes à bord de ces bateaux— qu’il s’agit d’hypocrisies à grande échelle ?

C’est bien vrai ! Nous préférons les « récits concurrents » . Peu d’hommes politiques veulent que le voyage à Gaza arrive à destination, que sa fin soit réussie, grotesque ou tragique. Nous croyons au « processus de paix » , à la « feuille de route » . Maintenez la « clôture » autour des Palestiniens. Laissez les « acteurs clés » faire le tri.

Mesdames et Messieurs, je ne suis pas votre « orateur principal » ce matin.

Je suis votre invité, et je vous remercie de votre patience pour m’avoir écouté.

Robert FISK

