Par Victoria Ryabikova, le 20 octobre 2020

Source : Russia Beyond

Traduction : lecridespeuples.fr

De septembre à octobre 2020, le nombre de cas quotidiens de coronavirus en Russie a triplé, passant de 5 000 à 15 000, avec 30% de tous les cas situés à Moscou et dans la région de Moscou [le 30 octobre, la Russie comptait 18 283 nouveaux cas détectés, 1 599 976 cas au total et 27 656 morts, soit 189 morts par million d’habitants ; pour sa part, la France comptait 49 215 nouveaux cas, 1 331 984 cas au total et 36 565 morts, soit 560 morts par million d’habitants]. Par conséquent, le maire de Moscou a imposé de nouvelles restrictions partielles. Mais tout le monde n’est pas content, et certains résidents trouvent qu’il est impossible de s’y conformer. Voici une compilation de réactions à ces restrictions, qui ne se prétend pas représentative de l’opinion publique des Moscovites.

« Pensez-vous sérieusement que ce morceau de chiffon sur le nez arrêtera le virus ? Pour votre information, même un préservatif ne peut pas filtrer certains virus et ce n’est qu’un masque facial. Poules mouillées ! » « Je vais casser la gueule aux contrôleurs s’ils essaient de m’attraper. En aucun cas vous ne devez leur donner ou leur montrer votre pièce d’identité. C’est seulement dans un poste de police qu’elle peut être exigée. Essayez de vous enfuir. Et crachez-leur au visage d’abord ! « Dieu vous préserve de tomber malade. Si ça vous arrive, vous verrez à quel point c’est un horrible cauchemar. Je l’ai eu et j’ai failli en crever. Ne soyez pas un sceptique, mettez une paire de gants ! »

Ce sont quelques-uns des différents commentaires laissés par les Moscovites dans le fil de discussion de la chaîne d’information Baza sur l’application de messagerie Telegram le 16 octobre 2020. Ils réagissaient à la réintroduction de l’interdiction d’utiliser les transports en commun à Moscou sans porter de masques ni de gants. Plus de 10 nouvelles restrictions ont été introduites au total.

Voir A Moscou, le port du masque et de gants est obligatoire, et les amendes pleuvent

Fermeture des bars et boîtes de nuit



L’une des principales restrictions affecte les bars, clubs et autres lieux de vie nocturne : à partir du 19 octobre 2020, de minuit à 6 heures du matin, les employés et les clients ne peuvent accéder aux lieux de divertissement qu’après avoir enregistré leur numéro de téléphone. Et dans le reste de la région de Moscou, les lieux de divertissement nocturnes ont été totalement interdits de fonctionner entre minuit et 8 heures du matin.

Affiche avec un QR code à l’entrée du bar Wolf pack Moscou

« En entrant dans les locaux, les clients devront soit scanner un QR code, soit envoyer un message SMS à un numéro court spécial », a décrété le maire de Moscou, Sergey Sobianine. Si un invité est découvert par la suite comme ayant le Covid, tout le monde sera informé qu’il doit passer un test Covid.

Beaucoup d’habitants de Moscou et de la région de Moscou ont réagi négativement :

« Et quoi ensuite ? Surveillance vidéo obligatoire dans les toilettes ? » « Bientôt, nous aurons nos empreintes digitales prises et une analyse de sperme effectuée au cas où pour déterminer la paternité plus tard. » « Et pourquoi les clubs sont-ils toujours ouverts ? »

Ce ne sont là qu’une petite sélection de commentaires réagissant au message du maire sur le réseau social VKontakte.

Confinement entre quatre murs et fêtes dans les couloirs



« Nous envisageons de boire un verre dans le couloir, on peut venir chez toi, tu peux nous acheter de la bière ? » m’a écrit Alevtina, la fille de 16 ans de l’ami de ma mère.

Alevtina est dans sa dernière année de lycée. Dans moins d’un an, elle passera son EGE (examen d’État requis pour postuler à l’université). Depuis avril 2020, elle pratique l’apprentissage à distance.

Mesure de température pour les élèves à l’entrée du bâtiment de l’école secondaire No. 1392 nommé d’après D. V. Ryabinkin, Moscou

Selon Alevtina, étudier est désormais beaucoup plus facile. De plus, Sobyanin a prolongé les vacances scolaires d’une semaine, si bien qu’elles se terminent le 18 octobre ; elle a donc eu beaucoup de temps libre pour travailler à temps partiel chez Mc Donald’s. Mais en apprenant que les collégiens et lycéens ont vu leur apprentissage à distance prolongé jusqu’au 1er novembre 2020, la mère d’Alevtina, Irina, « avait envie de hurler d’horreur depuis son balcon ».

« Ma fille n’étudie pas du tout et traîne dans les rues, et la plupart des enfants font de même. De nombreux élèves de sa classe n’acceptent pas ce format d’enseignement. C’est une véritable maltraitance d’enfants », se plaint la mère d’Alevtina.

Des adolescents allongés sur un banc dans le parc des arts Muzeon de Moscou, le 11 octobre 2020. 4 501 nouveaux cas confirmés d’infection par le nouveau coronavirus ont été signalés à Moscou et 13 634 en Russie ce jour-là, les taux les plus élevés depuis le début de la pandémie

Afin de forcer les enfants à rester à la maison, le maire de Moscou a bloqué les cartes de transport subventionnées pour les écoliers et les étudiants jusqu’au 18 octobre. Les retraités moscovites âgés de plus de 65 ans utilisent des cartes subventionnées similaires leur permettant de voyager gratuitement dans la ville, et leurs cartes ont également temporairement cessé de fonctionner. Le 19 octobre, les cartes des élèves du primaire ont été débloquées. Toute personne âgée de plus de 10 ans, y compris les retraités, est toujours privée de son voyage subventionné ou gratuit pour le moment.

« Ma fille va à l’université dans la région de Moscou. L’université n’a pas fait passer ses étudiants à l’apprentissage à distance, elle doit donc payer le plein tarif, malgré le fait qu’elle a droit à des voyages subventionnés ! Qui me remboursera ces frais ? » se plaint Galina Itskova, mère de trois enfants. Son salaire mensuel est de 10 560 roubles (environ 115 euros). Elle a déposé une plainte sur la hotline, mais n’a pas encore reçu de réponse.

En outre, Sobianine a ordonné la fermeture des groupes et clubs sportifs à Moscou. La majorité d’entre eux ont commencé des cours en ligne. Ainsi, l’appartement de deux pièces de Natalia Shipova, mère célibataire de quatre enfants, est devenu une salle d’arts martiaux.

« Deux de mes enfants sont au collège, et tous deux sont de fervents pratiquants de karaté. Chaque jour, ils consultent via webcam les exercices à faire et ils les font. Nous poussons les canapés ensemble et déplaçons les tables d’un côté et, alors que je travaille dans mon bureau à proximité, ils se disputent constamment devant moi », se lamente Shipova.

De plus, dit-elle, les enseignants ne peuvent pas expliquer à distance les nouveaux éléments du cours à chaque élève. Pas plus de 20 minutes sont allouées pour expliquer de nouvelles choses et les notes sont gonflées, car il est impossible d’évaluer correctement ce que les élèves savent par ordinateur.

« C’est une année perdue en ce qui concerne les apprentissages. Il est difficile de ne pas être émotif, la situation est à la fois une cause de désespoir et de consternation », se plaint Shipova.

Travailler à domicile avec une odeur d’essence

Outre les élèves à partir du collège, les retraités et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques, le bureau du maire de Moscou a ordonné que 30% de tous les employés des entreprises moscovites passent au télétravail à partir du 5 octobre 2020. L’un d’eux est Yegor, un chercheur dans un centre scientifique de Moscou.

Chaque fois que Yegor essaie de s’asseoir à son bureau pour travailler, il est distrait par le bruit de la rue et l’odeur de l’essence d’un souffleur de feuilles que les concierges de Moscou utilisent pour ramasser les feuilles mortes.

« Ils ont également augmenté le chauffage à plus 20 degrés et il n’y a pas d’air. Si vous obligez les gens à travailler à domicile, donnez-leur au moins des conditions décentes pour être à la maison ! » se plaint Yegor.

Le directeur d’une entreprise de développement d’applications mobiles coordonne à distance le télétravail de ses employés à Moscou

Les entreprises encourent une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 roubles (environ 3 240 euros) pour non-respect des règles relatives au travail à domicile, s’élevant à un million de roubles (environ 10 800 euros) si un membre du personnel tombe malade. Larisa Martynenko, propriétaire d’une petite entreprise de vente au détail, ne sait pas qui envoyer chez elle : elle n’a que quelques employés et l’un d’eux travaille simultanément comme caissier, cariste et assistant commercial.

« Comment pouvez-vous remplir les étagères, servir les clients et travailler sur la caisse depuis la maison ? Quelqu’un du bureau du maire pourrait-il expliquer précisément comment cela est possible ? Que sont censées faire les petites entreprises de commerce de détail dans cette situation ? Allons-nous être condamnés à une amende ? » demande Larisa sur la page personnelle du maire VKontakte.

Le bureau du maire a en outre, depuis le 12 octobre, demandé aux entreprises de déclarer les numéros de téléphone, d’immatriculation des véhicules et de carte de voyage du personnel travaillant à domicile sur une base hebdomadaire. Le non-respect entraîne également une amende allant de 30 000 à 50 000 roubles pour les entrepreneurs privés (environ 325 à 540 euros) et de 100 000 à 300 000 roubles (environ 1 080 à 3 240 euros) pour les entreprises.

Bureaux vides d’Unilever

Le chef adjoint du département informatique de la ville de Moscou, Dmitri Ivanov, a par la suite précisé que les données ne seraient pas personnalisées.

« Les informations ne sont pas collectées afin de surveiller les mouvements ou l’emplacement spécifique d’un membre du personnel. Les données sont nécessaires pour permettre une évaluation des changements dans les flux globaux de passagers et de l’efficacité des mesures adoptées par les employeurs pour faire passer le personnel au télétravail », a expliqué Ivanov.

Néanmoins, tous les Moscovites ne font pas confiance à cette déclaration.

« Tous nos employés sont des constructeurs, des personnels de ménage et des employés de bureau qui ne peuvent pas passer au travail à domicile », se plaint Yelena (son nom a été changé à sa demande), comptable dans une petite entreprise qui construit des garages. « De plus, le site Web Mos.ru, via lequel nous sommes censés fournir ces listes, ne fonctionne pas, les serveurs sont en panne (la panne est survenue le 12 octobre 2020). Nous envisageons de ne pas déclarer les vraies listes de véhicules du personnel pour éviter qu’ils soient tracés et nous verrons alors ce qui se passe. »

Le bureau du maire de Moscou n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de Russia Beyond sur la réaction négative des Moscovites aux mesures nouvellement adoptées.

