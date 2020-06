… et relance ses programmes balistiques et nucléaires

Pyongyang dénonce les vaines promesses américaines

Khamenei souligne la futilité des négociations avec les Etats-Unis

La vassalisation de la Corée du Sud

Communiqué de presse de Ri Son Gwon, ministre des Affaires étrangères de la République Populaire et Démocratique de la Corée (RPDC), le 12 juin 2020, date anniversaire de la rencontre historique entre Trump et Kim-Jong Un en 2018.

Source : Ministère des Affaires Etrangères de la Corée du Nord

Traduction : lecridespeuples.fr

Deux rencontres annuelles ont été organisées depuis les pourparlers historiques du sommet du 12 juin entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis d’Amérique.

Nous devons réfléchir sur ce que le monde a vu et sur la leçon que l’histoire a tirée des relations entre la RPDC et les États-Unis pendant cette période assez longue qui s’étend sur 732 jours.

Ce qui ressort, c’est que l’espoir d’une amélioration des relations entre la RPDC et les Etats-Unis, qui était grand et sous tous les projecteurs mondiaux il y a deux ans, est maintenant devenu un désespoir caractérisé par une détérioration en spirale, au point que le plus mince rayon d’optimisme pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne s’est évanoui et transformé en un sombre cauchemar.

Le désir des peuples des deux pays de mettre un terme aux relations les plus antagonistes du monde entre la RPDC et les États-Unis et d’ouvrir une nouvelle ère coopérative de paix et de prospérité est toujours aussi profond. Pourtant, la situation dans la péninsule coréenne empire quotidiennement.

Cela est corroboré par l’état des relations entre la RPDC et les États-Unis au cours des deux dernières années.

Un arrêt total du site d’essais nucléaires du nord, le rapatriement de dizaines de prisonniers de guerre et de dépouilles de soldats américains, la grâce exceptionnelle pour les criminels de nationalité américaine qui étaient condamnés et détenus… toutes ces mesures prises par notre leadership suprême sont incontestablement importantes et traduisaient notre résolution sincère de parvenir à des avancées historiques.

En particulier, nous avons pris une décision stratégique par laquelle nous avons pris l’initiative de suspendre les essais nucléaires et le lancement des essais de missiles intercontinentaux afin de renforcer la confiance entre la RPDC et les États-Unis.

Cela étant, nous devons maintenant examiner ce qui a été fait au cours des deux dernières années par les États-Unis, partie à l’accord, qui ont très souvent exprimé leur gratitude pour nos mesures reflétant notre haute détermination.

« Il n’y a plus de tests nucléaires. »

« Nos otages ont été rendus. »

C’est ce que le maître de la Maison Blanche, représentant les États-Unis d’Amérique, a maintes fois répété comme une vantardise.

Les États-Unis prétendent être favorables à l’amélioration des relations avec la RPDC, mais en réalité, ils sont déterminés à exacerber la situation. En conséquence, la péninsule coréenne est devenue le point le plus dangereux du monde, hanté sans interruption par le fantôme de la guerre nucléaire, s’éloignant complètement d’une paix durable à laquelle les deux parties se sont engagées.

La RPDC est toujours sur la liste américaine des cibles de frappes nucléaires préventives, et toutes sortes d’outils de frappe nucléaire détenus par les États-Unis visent directement la RPDC. Telle est la triste réalité aujourd’hui.

Les preuves typiques sont les bombardiers stratégiques nucléaires américains qui volent à tout moment dans l’espace aérien sud-coréen pour des exercices simulant des frappes nucléaire, et les groupes d’attaque de porte-avions qui s’affairent autour des mers entourant la Corée du Sud.

Les États-Unis introduisent un grand nombre de matériel moderne et de pointe comme des chasseurs furtifs et des drones de reconnaissance valant des dizaines de milliards de dollars américains afin de transformer l’armée sud-coréenne en une armée à l’attitude offensive, et les autorités sud-coréennes croulent sous le fardeau de factures astronomiques.

L’administration américaine, au cours de ces deux années de pratiques totalement injustes et anachroniques, a révélé ouvertement que sa prétendue « amélioration des relations » entre la RPDC et les États-Unis ne signifie rien d’autre qu’un changement de régime ; sa « garantie de sécurité » n’est qu’une frappe nucléaire préventive totale ; et son « renforcement de la confiance » n’est qu’une quête invariable de l’isolement et de la suffocation de la RPDC.

Tous les faits ci-dessus prouvent clairement une fois de plus qu’à moins que la politique hostile des États-Unis à l’égard de la RPDC, profondément enracinée depuis plus de 70 ans, ne soit fondamentalement abrogée, les États-Unis resteront toujours une menace à long terme pour notre État, notre système et notre peuple.

Maintenant, une question se pose à ce stade.

La question est de savoir s’il sera utile de continuer à se serrer la main à Singapour, car nous voyons qu’il n’y a aucune amélioration concrète à attendre des relations actuelles entre la RPDC et les États-Unis, limitées à l’entretien de relations personnelles entre notre leadership suprême et le Président américain.

Rétrospectivement, toutes les pratiques de l’administration américaine actuelle jusqu’à présent apparaissent comme une simple accumulation de gains politiques [pour Trump].

Jamais plus nous ne fournirons aux dirigeants américains un autre package à faire valoir pour leurs relations publiques sans recevoir de contrepartie.

Rien n’est plus hypocrite qu’une promesse non tenue.

Notre leadership suprême, lors de la quatrième réunion historique élargie de la septième Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, a discuté de la stratégie nationale de développement nucléaire conformément à la situation interne et externe actuelle, et a déclaré solennellement qu’il fallait renforcer la force de dissuasion nucléaire nationale pour faire face aux menaces américaines incessantes de guerre nucléaire.

Chaque fois que Pompeo et d’autres hommes d’État américains ouvrent la bouche, ils font des remarques absurdes selon lesquelles la dénucléarisation de la péninsule coréenne est toujours un objectif sûr des États-Unis.

L’objectif stratégique sûr de la RPDC est de constituer une force plus fiable pour faire face aux menaces militaires à long terme des États-Unis.

Ceci est notre message de réponse aux États-Unis à l’occasion du deuxième anniversaire du 12 juin.

***

Entretien du Guide Suprême de la Révolution Islamique d’Iran, Sayed Ali Khamenei, avec le Président japonais Shinzo Abe, le 13 juin 2019.

Pour rappel, voici comment Ali Khamenei —qui était opposé à l’accord sur le nucléaire dès Obama, le qualifiant de « mirage »— avait envoyé paître la tentative de rapprochement de Trump adressée à la République Islamique d’Iran via le Président japonais, humiliant l’hôte de la Maison Blanche —et son malheureux émissaire— devant les caméras.

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x7uhikk

Transcription :

[…] Quant à ce que vous m’avez dit de la part de Trump, je ne prendrai même pas la peine de lui répondre. Je peux vous en dire la raison, mais je ne lui enverrai aucun message. Je ne considère pas ce Trump comme digne qu’on échange avec lui. […]

Il prétend être prêt à mener des négociations équitables avec l’Iran. Nous n’en croyons pas un mot. Un individu tel que Trump est incapable de négocier honnêtement. L’équité et la sincérité sont très rares chez les dirigeants américains. […]

Nous ne considérons pas que le moindre de nos problèmes puisse être résolu par des discussions avec les États-Unis. Les États-Unis ont été aussi hostiles que possible contre nous, et continuent à agir de la sorte. Aucun pays libre ne peut accepter de négocier sous la pression. […]

Notre problème avec les États-Unis n’est pas de savoir s’ils veulent ou non renverser le régime iranien. Quand bien même ils en auraient l’intention, ils en sont bien incapables. Pendant 40 ans, les Présidents américains ont vainement essayé de détruire la République Islamique. Si (Trump) le pouvait, il le ferait assurément. Il ment lorsqu’il prétend ne pas avoir cette intention. S’il le pouvait, il le ferait, mais il en est incapable. […]

(Les États-Unis) parlent d’armes nucléaires, mais ils possèdent des milliers de têtes nucléaires dans leur arsenal. Ils n’ont aucune autorité pour dire quel pays pourrait ou ne pourrait pas posséder d’armes nucléaires. Pour notre part, nous avons cette autorité (morale), car nous sommes opposés aux armes nucléaires (en actes et en paroles). […]

***

La Corée du Nord dénonce la vassalisation de la Corée du Sud

Communiqué de presse de Kwon Jong Gun Directeur général du Département des affaires américaines du ministère des Affaires étrangères de la RPDC, le 13 juin 2020.

Le 12 juin, un responsable de « l’autorité des affaires étrangères » sud-coréenne a fait des remarques présomptueuses selon lesquelles Séoul allait faire de gros efforts pour une reprise plus rapide du dialogue entre la RPDC et les États-Unis, enjoignant à la poursuite des efforts pour une dénucléarisation complète et la mise en place d’un mécanisme de paix permanent dans la péninsule coréenne.

Il est vraiment absurde d’entendre les âneries des autorités sud-coréennes —qui n’ont ni la moindre qualification pour discuter, ni la position pour fourrer leur nez dans les questions entre la RPDC et les États-Unis, pour ne rien dire des questions nucléaires—, leurs commentaires au sujet de la reprise du dialogue RPDC-Etats-Unis et leur interprétation fantaisiste de la question de la dénucléarisation.

Abandonnés de longue date comme de vieilles chaussettes, ils devraient à présent se rendre compte de leur triste sort [un vassal insignifiant de Washington], mais il est vraiment pitoyable qu’ils continuent d’appeler irrationnellement à la dénucléarisation, comme un moine scandant ses prières.

Je me souviens encore qu’il y a exactement un an, nous leur avons conseillé d’arrêter cette mascarade déplacée et d’oublier immédiatement le problème des relations entre la RPDC et les États-Unis. Malgré cela, les habitants du village du sud essaient toujours de chercher une excuse pour se mêler de ce qui ne les regarde pas. Comme ils sont pathétiques et misérables !

Pour votre information, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de médiateur que le dialogue entre la RPDC et les Etats-Unis a pris fin et que le processus de dénucléarisation a été dynamité.

Si, malgré moi, je copiais simplement le slogan utilisé par le village du sud, je dirais que c’est parce que « les conditions ne sont pas réunies » pour la dénucléarisation.

En observant leur attitude consistant à répéter le mot « dénucléarisation » comme un perroquet, je ne peux m’empêcher d’exprimer mon exaspération face à leur bêtise, et cela m’évoque l’idée d’un bébé —qui n’a pas la moindre idée des conditions nécessaires et du nombre de montagnes à franchir afin de réaliser la dénucléarisation— rotant après avoir bu de l’eau plate.

Quand les choses arrivent à ce point, ils doivent connaître leur place, même s’ils sont tellement désireux d’être considérés.

Je tiens à dire clairement que nous continuerons à développer nos forces afin de vaincre les menaces persistantes des États-Unis, et nos efforts se poursuivent en fait à l’heure même.

S’ils veulent traiter avec nous, ils devront nous approcher après s’être creusé la tête et avoir trouvé une méthode différente.

Nous ne sommes pas ce que nous étions il y a deux ans. Le changement se poursuit et se poursuivra comme jamais d’une manière formidable.

Il vaut mieux arrêter de parler absurdement de dénucléarisation.

