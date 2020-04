Une alerte nationale est lancée : « une affection liée au coronavirus peut apparaître chez les enfants »

Source : HSJ, 27 avril 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Les alertes ont été adressées aux médecins généralistes et aux médecins de soins intensifs pour enfants

Un très petit nombre d’enfants est susceptible d’avoir été affecté jusqu’à présent

Elle peut être «liée au coronavirus» ou être un « agent pathogène infectieux » différent avec des caractéristiques similaires

On sait peu de choses sur ce syndrome

La NHS England [Agence de santé publique pour l’Angleterre] dit que les complications graves de Covid-19 chez les enfants sont « très rares ».

Un syndrome grave lié au coronavirus pourrait émerger au Royaume-Uni, selon une « alerte urgente » lancée aux médecins, suite à une augmentation des cas au cours des deux à trois dernières semaines, a appris le HSJ [journal britannique consacré aux questions sanitaires, et à destination des responsables de la santé publique].

Une alerte aux médecins généralistes consultée par le HSJ indique qu’au cours des « trois dernières semaines, il y a eu une augmentation apparente du nombre d’enfants de tous âges présentant un état inflammatoire multisystémique nécessitant des soins intensifs à Londres et dans d’autres régions du Royaume-Uni ».

Il ajoute : « On craint de plus en plus qu’un syndrome inflammatoire lié au [covid-19] apparaisse chez les enfants au Royaume-Uni, ou qu’il puisse y avoir un autre pathogène infectieux, non encore identifié, associé à ces cas. »

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur ce problème et sur son ampleur, mais on pense que le nombre absolu d’enfants touchés est très faible, selon des sources pédiatriques. Le syndrome a les caractéristiques d’une forme grave du covid-19, mais il y a par ailleurs eu relativement peu de cas d’effets graves ou de décès par coronavirus chez les enfants. Certains enfants ont été testés positifs pour le covid-19, et certains semblent avoir eu le virus dans le passé, mais d’autres non.

Le fait que très peu d’enfants soient tombés gravement malades ou sont morts, par rapport aux adultes, reste établi.

L’alerte a été envoyée aux médecins généralistes du nord de Londres par leur groupe de mise en service clinique. Il a été envoyé plus largement aux médecins et a été confirmé dans une « alerte urgente » distincte émise hier soir par la Société Pédiatrique de Soins Intensifs (PICS).

L’alerte aux médecins généralistes, marquée « alerte significative », stipule : « Veuillez traiter les enfants présentant ces symptômes comme des cas de toute urgence. »

*Urgent alert* Rising no of cases presenting to #PedsICU with multi-system hyperinflammatory state, overlapping features of toxic shock syndrome & atypical Kawasaki disease, bloods consistent with severe #COVID19 – seen in both #SARSCoV2 PCR +ve AND -ve Please share widely pic.twitter.com/Bj6YHLJ8zi — PICSUK (@PICSociety) April 26, 2020

Les deux messages ont déclaré : « Les cas ont en commun des caractéristiques de chevauchement du syndrome de choc toxique et de la maladie de Kawasaki [trouble rare du système immunitaire qui affecte généralement les enfants de moins de cinq ans, provoquant une fièvre sévère et des symptômes de type grippal] atypique avec des paramètres sanguins compatibles avec une grave atteinte COVID-19 chez les enfants.

« Les douleurs abdominales et les symptômes gastro-intestinaux ont été une caractéristique commune, tout comme l’inflammation cardiaque. Cela a été observé chez les enfants atteints d’une infection par le SARS-CoV-2 confirmée positive par PCR ainsi que chez des enfants négatifs au PCR. Des preuves sérologiques d’une éventuelle infection antérieure au SARS-CoV-2 ont également été observées. »

La PICS a conseillé une « discussion précoce » des cas possibles « avec des équipes régionales de maladies infectieuses pédiatriques et de soins intensifs ».

Simon Kenny, directeur clinique national du NHS England pour les enfants et les jeunes, a déclaré :

« Heureusement, les maladies de type Kawasaki sont très rares, tout comme les complications graves liées au Covid-19 chez les enfants, mais il est important que les cliniciens soient informés de tout les liens émergents potentiels afin qu’ils soient en mesure de fournir rapidement aux enfants et aux jeunes les soins adéquats.

Les conseils aux parents restent les mêmes : si vous vous inquiétez pour votre enfant pour une raison quelconque, contactez NHS 111 ou votre médecin de famille pour des conseils urgents, ou le 999 en cas d’urgence, et si un professionnel vous dit d’aller à l’hôpital, veuillez aller à l’hopital. »

Le Secrétaire d’Etat à la santé Matt Hancock est « très inquiet » des signes d’une maladie rare liée au covid-19 chez les enfants

Source : NHS, le 27 avril 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Matt Hancock est « très préoccupé » par les signes qu’un nouveau syndrome lié au coronavirus pourrait émerger chez les enfants, signes qui font l’objet d’une enquête « d’urgence », a-t-il déclaré.

Les responsables médicaux nationaux ont souligné que les cas étaient très rares, mais ont confirmé qu’il était « tout à fait plausible » qu’il s’agisse de nouvelles formes liées au Covid-19.

HSJ a révélé ce matin que des alertes avaient été envoyées aux médecins généralistes et aux médecins de soins intensifs pédiatriques, citant « une préoccupation croissante qu’un syndrome inflammatoire lié au [covid-19] émerge chez les enfants au Royaume-Uni, ou qu’il pourrait y avoir un autre pathogène infectieux, encore non identifié, associé à ces cas ».

Interrogé à ce sujet par HSJ lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur le coronavirus, le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales Matt Hancock a déclaré : « Je suis très inquiet à ce sujet, et nous examinons cela attentivement. »

Les cliniciens ont constaté que de nombreux enfants —mais pas tous— présentant des symptômes, qui sont similaires à une autre maladie rare appelée maladie de Kawasaki, ont été testés positifs pour le coronavirus, les laissant incertains quant à leur lien avec le virus.

Le médecin-chef pour l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré lors de la conférence de presse :

« C’est une situation très rare, mais je pense qu’il est tout à fait plausible que cela soit causé par ce [coronavirus], du moins dans certains cas, parce que nous savons que chez les adultes, qui bien sûr ont bien plus de maladies [coronavirus] que les enfants, de gros problèmes sont causés par un processus inflammatoire. Et cela ressemble plutôt à un processus inflammatoire, [quoique] plutôt différent.

Par conséquent, étant donné que nous avons une nouvelle apparition de cela, et que ça coïncide avec une nouvelle maladie [le covid-19], la possibilité qu’il y ait un lien est certainement plausible. »

Le directeur médical national du NHS England, Steve Powis, a déclaré :

« Nous avons pris connaissance ces derniers jours de rapports faisant état de maladies graves chez les enfants, qui pourraient être de type Kawasaki.

La maladie de Kawasaki est une maladie inflammatoire très rare qui survient chez les enfants. La cause n’est pas souvent connue, elle peut être liée à un certain nombre de choses.

Ce n’est qu’au cours des derniers jours que nous avons vu ces rapports… J’ai demandé au directeur clinique national pour les enfants et les jeunes de se pencher sur cette question de toute urgence.

Je sais que le secrétaire d’État est préoccupé, comme il l’a dit, [et] je sais que Public Health England [examine] également cette question. »

Le professeur Powis a déclaré que « nos experts » avaient été invités à « voir s’ils pouvaient établir » ce qui causait les cas.

« Ils n’en sont pas sûrs pour le moment. Il est vraiment trop tôt pour dire s’il existe un lien, mais ce que je dois dire, comme nous l’avons déjà dit cet après-midi, est que nous conseillons aux parents [d’avoir à l’esprit] que ce type de maladie est très, très rare.

Si vous vous inquiétez d’un enfant qui tombe malade et ne se rétablit pas, n’oubliez pas de contacter le 111, de parler à un médecin généraliste ou, en cas d’urgence, de contacter le 999, car les services d’urgence du NHS sont là pour les enfants malades, et il est important pour cette condition et d’autres que vous vous présentiez pour demander un traitement et un diagnostic le plus rapidement possible. »

À l’échelle mondiale, un très petit nombre d’enfants sont gravement touchés par le coronavirus.

