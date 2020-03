Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 13 mars 2020, consacré presque exclusivement à la pandémie du Coronavirus.

Après une intervention d’une heure au sujet de la crise sanitaire mondiale et des obligations qu’elle impose à chacun (en cours de traduction), Nasrallah a évoqué la crise financière au Liban puis très brièvement la récente agression américaine en Irak. Cette dernière partie est retranscrite ci-dessous.

Transcription :

[…] Je veux conclure rapidement, car je n’ai pas beaucoup de temps, le Coronavirus ayant accaparé tout mon propos. Je n’ai plus le temps d’évoquer la situation régionale, les développements en Syrie, au Yémen et dans le reste de notre région, mais je veux dire deux mots à un sujet qu’il m’est interdit de ne pas mentionner, à savoir le devoir de condamner l’agression américaine de la nuit dernière en Irak, contre des casernes (de l’armée nationale), des positions (de la Résistance irakienne) et des installations civiles. L’armée irakienne, la police irakienne et les Comités de mobilisation populaire (Hachd al Cha’bi), qui sont une entité officielle (intégrée aux forces armées nationales) ont été ciblés, de même que des installations civiles, comme le nouvel aéroport de Karbala : il s’agit d’une infrastructure civile, et en aucun cas d’une installation militaire.

Ce qu’ont perpétré les Américains hier soir, c’est une violation (flagrante) de la souveraineté de l’Irak, hors de tout accord : quand bien même ils invoqueraient l’existence d’accords (américano-irakiens), ceux-ci ne leurs permettent en aucun cas de bombarder et de détruire (quoi que ce soit). De base, rien que pour utiliser ponctuellement l’espace aérien irakien, ils ont l’obligation de demander l’autorisation du gouvernement irakien. Ils ont violé toutes les lignes rouges et agi avec hybris, arrogance et despotisme, et également sous l’impulsion de la colère, stupidement et aveuglément. Et en général, la stupidité et l’aveuglement mènent au précipice.

Le crime qu’ont perpétré les forces d’occupation américaines hier en Irak a commencé à être châtié par les ripostes appropriées (tirs de roquettes à répétition contre les bases américaines), et continuera à recevoir les réponses appropriées de la part des Irakiens, qu’il s’agisse du gouvernement, du Parlement, du peuple, des partis politiques ou des Résistants irakiens, de ce cher peuple noble et digne qui refuse de vivre sous l’humiliation de l’occupation et l’arrogance de ces tyrans despotiques et de ces diables (américains).

Nous demandons à Dieu d’embrasser les martyrs Irakiens dans Sa Miséricorde, et espérons qu’avec la Grâce de Dieu, le peuple irakien, par sa foi, son endurance et sa résistance, dépassera ce nouveau défi dangereux (avec succès).

Que Dieu vous accorde à tous la santé et le salut. Par les invocations, les efforts, l’action inlassable, la sincérité, l’honnêteté et l’entraide, nous traverserons cette étape difficile et sortirons de cette guerre (mondiale contre le Coronavirus) victorieux, la tête haute, avec l’Aide et la Bénédiction de Dieu le Très-Haut.

Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que Sa Miséricorde.

