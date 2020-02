Amazon est accusé de partialité dans les colonies de Cisjordanie : la livraison gratuite pour toute personne qui indique son adresse comme étant Israël a été attaquée comme discriminatoire. Les clients qui indiquent leur adresse comme ‘Territoires palestiniens’ sont soumis à des frais d’expédition et de manutention de plus de 24 dollars.

Par Ilan Ben Zion à Jérusalem et Max Harlow à Londres

Source : Financial Times, 14 février 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Amazon propose la livraison gratuite aux colonies israéliennes très controversées en Cisjordanie occupée, mais ne fait de même pour leurs voisins palestiniens que s’ils répertorient leur pays comme Israël, selon une enquête du FT (Financial Times).

Le géant du commerce électronique a commencé à vendre en Israël en novembre 2019 et propose la livraison gratuite pour les commandes de plus de 49 dollars.

Le FT a vérifié toutes les adresses de Cisjordanie répertoriées comme israéliennes par l’organisation militante Peace Now, et a constaté que l’offre d’Amazon s’étend à presque toutes les colonies israéliennes de la région contestée, qui sont considérées comme illégales par le droit international.

Mais les clients palestiniens qui indiquent leur adresse comme ‘Territoires palestiniens’ sont soumis à des frais d’expédition et de manutention pouvant aller jusqu’à 24 dollars.

Nick Caplin, un porte-parole d’Amazon, a déclaré que « si un client dans les Territoires palestiniens entre son adresse et choisit Israël comme pays, il peut bénéficier de la livraison gratuite grâce à la même promotion ».

Territoire occupé

Israël a occupé la Cisjordanie depuis qu’il a arraché la région au contrôle jordanien pendant la guerre de 1967. Aujourd’hui, elle abrite quelque 460 000 Israéliens, qui vivent dans des colonies considérées comme illégales par la communauté internationale (à l’exception des Etats-Unis). Les Palestiniens ont dénoncé la normalisation croissante de ces colonies, qui sont gardées par l’armée israélienne, comme un obstacle à une éventuelle paix négociée avec Israël.

Le mois dernier, l’administration Trump a déployé son plan de paix israélo-palestinien, attendu depuis longtemps, qui en fait appelait à la création d’un croupion d’État palestinien déchiré et morcelé, entouré par Israël de toutes parts. Les Palestiniens ont été scandalisés, le Président Mahmoud Abbas affirmant que le plan « porte atteinte aux droits des Palestiniens et nie tous les accords et résolutions de la communauté internationale ».

Les livraisons de courrier vers la Cisjordanie occupée doivent obligatoirement passer par Israël avant d’atteindre le territoire palestinien et sont souvent soumises à de longs retards.

Les militants des droits de l’homme ont déclaré qu’en offrant la remise exclusivement aux adresses répertoriées comme colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, et non aux territoires palestiniens, Amazon cautionne les desiderata israéliens dans un différend géopolitique qui crée de plus en plus deux ensembles de règles pour deux populations de plus en plus entrelacées [soit la définition même de l’Apartheid, un gros mot que n’ose pas utiliser le FT].

Michael Sfard, un avocat israélien international des droits de l’homme, a déclaré que la politique d’Amazon est « une discrimination flagrante entre les clients potentiels sur la base de leur nationalité » dans une même zone géopolitique.



Peace Now a déclaré que la disparité des services d’Amazon entre Israéliens et Palestiniens « ajoute à l’image globale d’un groupe de personnes jouissant des privilèges de la citoyenneté tandis qu’un autre peuple vivant sur le même territoire n’en bénéficie pas ».

« 100 ou 200 paquets par jour »

Jusqu’à l’année dernière, Amazon n’existait en Israël que comme moyen d’acheter auprès de vendeurs internationaux, une limitation qui signifiait des prix élevés et de longs délais de livraison. Cela a changé en 2019, la société ayant courtisé des vendeurs locaux pour qu’ils utilisent la plate-forme pour vendre localement et mondialement, et lancé une version en hébreu de son site Web en août.

Avec des prix de détail en Israël notoirement élevés par rapport aux revenus et une faible concurrence intérieure pour les biens de consommation, l’arrivée d’Amazon a été une bonne nouvelle pour de nombreux Israéliens.

Dans la colonie d’Efrat, en Cisjordanie, qui abrite environ 10 000 Israéliens, le nombre de colis a tellement augmenté ces derniers mois que le bureau de poste débordé a poussé la boucherie voisine à livrer des colis aux clients.

« Chaque jour, on reçoit 100 ou 200 colis d’Amazon », a déclaré Meir Cohen, un employé du bureau de poste d’Efrat, qualifiant le récent afflux de « folie ».

À peine à trois kilomètres au sud d’Efrat, la ville palestinienne de taille comparable de Beit Fajjar n’a même pas de service postal. Le résident local Yazeed Odah a déclaré qu’il devait se rendre à Bethléem, soit un trajet de 45 minutes, pour récupérer le courrier, le service postal palestinien étant largement dysfonctionnel et les délais de livraison estimés dépassant un mois.

Amazon n’est pas la première entreprise technologique à rencontrer des complications lorsqu’elle opère dans les colonies de Cisjordanie. En 2018, le site Web de location de maisons Airbnb a supprimé des annonces dans la région à la suite de l’indignation des responsables palestiniens et des groupes de défense des droits de l’homme, pour revenir sur cette décision moins d’un an plus tard après la montée des pressions pro-israéliennes.

Cette semaine, l’ONU a publié une liste de 112 entreprises identifiées comme ayant des liens commerciaux avec les colonies israéliennes de Cisjordanie qui « ont soulevé des préoccupations particulières en matière de droits humains ». Parmi les entreprises nommés en plus d’Airbnb figuraient TripAdvisor, Motorola et Expedia. Amazon n’était pas inclus, [ce qui indique que la liste a été largement diluée, probablement du fait des pressions américano-israéliennes qui ont déjà retardé la publication de cette liste de plusieurs années ; le fait qu’il n’y ait que 18 entreprises non-israéliennes indique assez clairement l’imposture].

Diana Buttu, ancienne porte-parole de l’OLP et conseillère juridique dans les pourparlers de paix entre Israël et la Palestine, a déclaré que la politique d’Amazon permet en fait de « permettre à l’activité de colonisation d’être considérée comme légale alors que ce n’est pas le cas ».

« La question est de savoir à quel point les colonies sont devenues normalisées, non seulement aux yeux israéliens, mais aux yeux internationaux, a ajouté Buttu. Et c’est tout le problème : si on ne les traite pas comme illégales, alors il devient si aisé et naturel pour elles de se normaliser. »

Après la publication de cet article, pour lequel le FT a contacté Amazon à plusieurs reprises pour commentaires, la société a ajouté que l’exclusion des Territoires palestiniens de la remise sur les frais de port était « un problème de logistique et non un signe de toute autre considération ».

***



Liste des 112 entreprises œuvrant dans les colonies illégales répertoriées comme l’ONU (les françaises sont indiquées en rouge, les américano-britanniques en vert et les autres nationalités non-israéliennes en bleu)

Middle East Eye note que « de nombreuses entreprises et banques impliquées, directement ou indirectement, dans des activités commerciales dans ou avec les colonies, ne sont pas encore incluses dans la base de données », souligne le BDS. « G4S, les compagnies Hewlett Packard, Elbit Systems, Caterpillar, Hyundai Heavy Industries, Volvo, Heidelberg Cement et Cemex font partie des nombreuses autres compagnies de premier plan qui sont irréfutablement impliquées dans l’entreprise de colonisation illégale d’Israël, comme cela a été méticuleusement documenté par des groupes de défense des droits humains, le groupe de recherche israélien WhoProfits et le projet américain de l’American Friends Service Committee [quaker] Investigate. »

