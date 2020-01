Par Moon of Alabama

Traduction : lecridespeuples.fr

L’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt a déclaré un jour :

Ceux qui ont des visions devraient consulter un médecin.

Mercredi, le Président américain Donald Trump a publié une « Vision pour la paix, la prospérité et un avenir meilleur pour les peuples palestinien et israélien ». Le projet contient le terme « vision » 28 fois.

Ce projet de paix unilatéral est aussi réaliste que cette « Vision pour la paix » d’un Libanais pour un avenir meilleur des peuples d’Amérique du Nord, qui prévoit une division du territoire entre les indigènes amérindiens et les colons.

Les visions ne créent pas de droits. Elles n’ont aucun fondement juridique. Elles ne donnent de légalité à rien.

Trump, ses donateurs sionistes et les médias américains et occidentaux semblent avoir du mal à comprendre cela. Ils seront rééduqués par ceux qui continuent de défendre les droits du peuple palestinien, et à qui l’Histoire donnera le dernier mot.

