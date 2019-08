Par Gideon Levy

Source : Haaretz

Traduction : Tlaxcala

Des dizaines de listes électorales seront enregistrées jeudi dans un faux affichage de pluralisme. Les gens sont-ils polarisés ? Pas politiquement. Les élections sont-elles fatidiques ? C’est aussi une illusion. Les élections offrent-elles deux voies différentes ? Même cela est trompeur.

Israël est en train de devenir un pays qui n’a qu’une seule idée, et donc pratiquement un État à parti unique. Il y a d’innombrables listes électorales, deux blocs, à droite et à gauche. C’est beaucoup de bruit pour rien. Les différences entre eux sont négligeables, sauf sur une question qui éclipse toutes les autres : Benjamin Netanyahou, oui ou non.

Quiconque est jaloux USA parce qu’ils n’ont que deux partis devrait savoir qu’il y en a encore moins en Israël. La distance entre Bernie Sanders et Elizabeth Warren et Donald Trump est beaucoup plus importante que celle entre Netanyahu, Benny Gantz et Ehud Barak. Lorsque l’objectif principal est de fusionner les partis (avant les élections) et l’unité (après les élections), le gouffre n’est clairement pas un gouffre, le fossé n’est pas un fossé. Seul le vide est en effet le vide.

Non pas qu’il n’y ait pas de différences. Mais elles sont seulement rhétoriques. Une personne proclame ouvertement son racisme et en est fière, tandis qu’une autre le met en sourdine. Une personne se contente de belles paroles en faveur de valeurs universelles comme la justice, l’égalité, la paix et le droit international, tandis qu’une autre les dénigre. Mais enlevez les slogans, et il n’y a pas de différences, seulement des bagarres de personnes. Regardez comme les partis fusionnent facilement de nos jours. Le seul obstacle est de savoir qui sera placé où sur la liste pour la Knesset. Personne ne se soucie du reste. Les partis sans programme et les listes électorales sans direction s’unifient facilement, il suffit de régler le problème du rang.

Pourquoi l’unité est-elle le but de toute façon, et pour quoi faire ? A la fin de toutes ces discussions sur l’unité et les syndicats, l’uniformité nous attend. Comme la campagne Tzav Piyus (Devoir de civilité) par laquelle les Juifs séculiers prennent toujours en considération les sentiments des Juifs religieux, ainsi l’unité fait la queue derrière la droite. C’est comme ça quand la droite, même extrême, est considérée comme correcte et la gauche, même la gauche modérée, comme une malédiction.

La prochaine Knesset disposera à nouveau d’une majorité absolue et totalitaire pour une direction, à l’exclusion de toutes les autres. Plus de 100 des 120 législateurs seront sionistes, et un nombre incroyablement similaire sont partisans de l’occupation. Une telle majorité n’existe dans aucune démocratie.

Le sionisme est une idéologie comme une autre : Vous pouvez être pour ou contre, ou penser que son temps est révolu. Mais pas en Israël. Un Israélien juif ne peut pas être non sioniste. Le sionisme est une religion obligatoire. C’est le premier cas de coercition religieuse par ici.

Personne n’essaie de clarifier ce que signifie le sionisme aujourd’hui. C’est une vache sacrée. Aucun parti n’ose le contester, le moderniser ou s’y opposer, sauf les Haredim – dont la plupart sont des sionistes loyaux dans la pratique – et les Arabes, qui sont en quelque sorte autorisés. Ce qui est encore plus étonnant, c’est le soutien de mur à mur pour la poursuite de l’occupation. À l’exception de la Liste commune, aucun parti ne brandit la bannière de la guerre contre l’occupation comme bannière principale. Courant avec Ehud Barak, le Meretz ne peut plus correspondre à cette description ; le parti travailliste ne l’a jamais fait.

Quand tout le monde est sioniste et soutient l’occupation, ou du moins ne propose pas d’y mettre fin, il n’y a pas de réelle différence d’opinion. Tout le monde est même d’accord sur les guerres ici, au moins quand elles commencent. Et même la bannière que le centre-gauche essaie de brandir, la bannière de la bataille pour la démocratie et la préservation du système judiciaire, est la bannière des hypocrites. Les partisans de l’occupation n’ont pas le droit de parler de démocratie, ni d’indépendance des tribunaux, qui ont approuvé de manière effrayante et routinière la demande de l’establishment de la défense de détruire 70 appartements à Jérusalem-Est, et aucun des saints gardiens des tribunaux n’a ouvert la bouche.

Les élections israéliennes sont un divertissement, comme tous les autres divertissements à la télévision. Les médias soulèvent des tensions artificielles sur qui gagnera et qui sera expulsé, comme dans toute émission de téléréalité. Les résultats seront, eux aussi, aussi fatidiques que les résultats de ces quiz absurdes. Pour changer ça, on a juste besoin de politiciens ayant quelque chose à offrir.

Gideon Levy

Pour rappel, voici l’analyse de Nasrallah durant les élections législatives de 2013, toujours d’actualité :

Transcription :

J’ai un rapide commentaire sur les élections israéliennes. En bref, les résultats des élections israéliennes mènent aux conclusions suivantes.

Si dans ce monde bien des gens ne se sentent pas concernés et ne suivent pas de près ce qui se passe au niveau de l’entité sioniste, nous nous sentons pour notre part concernés quelles que soient les préoccupations du Liban et quelles que soient les préoccupations de la région. Car l’origine du problème est là. L’histoire a commencé là-bas. Elle a commencé avec la création et la fondation de cette entité. Ce qui s’est passé et ce qui se passe dans cette région est en grande partie de la faute de cette entité et pour le bien de cette entité, pour sa stabilité et sa préservation.

Je ne veux pas ici faire d’analyse. Je vais seulement énoncer la conclusion. Ces élections enregistrent clairement un recul des partis dirigeants et fondateurs de cette entité – tels que le Parti Travailliste et le Likoud. Leur recul est très net. Il y a un manque en Israël : il n’y a pas de fort parti dirigeant. C’est ce à quoi appelait Netanyahu lorsqu’il disait qu’Israël a besoin d’un parti fort qui le dirige. Les élections n’ont pas donné de parti fort qui dirige cette entité. Des dirigeants forts et traditionnels manquent cruellement.

Vous souvenez-vous de ce que j’ai dit un jour ? En fait, ce n’est pas moi qui ai dit cela. Quelqu’un m’a dit un jour – lorsque Sharon tyrannisait, intimidait et terrorisait tout le monde Arabe et toute la région – de ne pas avoir peur de Sharon, ajoutant qu’il ne pourrait rien faire et qu’il était le dernier des Rois d’Israël. Puis j’ai dit dans l’un de mes discours que Sharon était le dernier des Rois d’Israël. Il est évident qu’il est le dernier des Rois d’Israël. Qui est donc venu après Sharon ? Qui y a-t-il ?

Certes, ils se sont mis d’accord pour Netanyahu car il n’y avait pas d’autre choix. Il n’y avait personne. Pour eux, c’est le meilleur des candidats actuels. Cependant, la crise de confiance vis-à-vis de Netanyahu est patente.

L’absence de dirigeants forts et fondateurs, la persévérance des partis religieux fanatiques qui progressent et l’augmentation du nombre de partis et de blocs parlementaires compliquent sans aucun doute le processus de prise de décision.

De manière générale, tout ce qui a eu lieu dans les élections exprime clairement une crise de leadership dans l’entité, une crise des partis, une crise de confiance, et, par conséquent, une crise de l’entité.

Cependant, ce qui ne devait pas nous tromper dans le passé, et qui ne doit pas non plus nous tromper maintenant ou à l’avenir, est la fable de la Droite et de la Gauche et du Centre et du Centre du Centre et que sais-je encore, la Droite de la Droite, etc. En ce qui concerne Jérusalem, en ce qui concerne la Palestine, en ce qui concerne les droits du peuple Palestinien, en ce qui concerne la cause palestinienne, en ce qui concerne les réfugiés Palestiniens, en ce qui concerne les causes et droits Arabes, du Golan au Liban au Sinaï et à l’Egypte, en ce qui concerne l’avidité israélienne, en ce qui concerne les menaces d’Israël adressées aux gouvernements et aux peuples de la région, la Droite, la Gauche, le Centre ou le Centre du Centre ou la Gauche de la Gauche sont tous les mêmes. Bien plus, nos expériences nous ont enseigné que la plupart des guerres israéliennes ont été lancées par des cabinets de Gauche. Qu’il n’y ait aucun malentendu sur l’analyse de la Gauche et de la Droite. Ils sont tous les mêmes. Que ce soit la Droite, la Gauche, le Centre ou un cabinet d’unité nationale qui arrive au pouvoir, rien ne change quant à cet aspect de la confrontation avec l’ennemi. Certes, il va sans dire qu’avec de nombreux partis, il sera plus difficile de prendre une décision politique et il y aura des difficultés de mise en œuvre comme je l’ai dit. Mais pour ce qui est du projet, de la vision, de l’antagonisme, de l’avidité et des menaces, rien ne change. Par conséquent, il n’est pas permis de compter sur quoi que ce soit à ce niveau.

Aujourd’hui, la garantie de Gaza est la force de la Résistance à Gaza. La garantie de la Palestine, du peuple Palestinien et des droits Palestiniens est la réconciliation nationale, l’unité du peuple Palestinien et son adhésion au choix de la Résistance.

La garantie du Liban, quel que soit le dirigeant d’Israël, que ce soit Netanyahu, Sharon, Shimon Peres, Barak, Labeed ou je ne sais qui, la garantie du Liban est dans la formule dont nous avons toujours parlé. C’est l’équation Armée-Peuple-Résistance. Notre pouvoir national, avec ses diverses composantes, est ce qui protège le Liban. L’ennemi ne varie pas selon que le Centre, la Droite ou la Gauche gouvernent. L’ennemi regarde le Liban. Si vous avez de la force, des capacités, si vous pouvez créer un pouvoir de dissuasion, vous pouvez défendre votre pays. Ainsi, vous pouvez extraire le pétrole et le gaz, protéger votre pays et vos frontières, etc. Tout autre élément est inutile et vide de sens. L’expérience de dizaines d’années avec l’ennemi israélien l’enseigne.

Il en va de même au niveau de la région. C’est pourquoi je dis que la meilleure réponse aux élections israéliennes, indépendamment des conclusions et des analyses, est un appel à une plus grande adhésion à la Résistance. Nous devons tous coopérer pour que le peuple Palestinien soit fort à Gaza, en Cisjordanie, en Palestine et hors de Palestine.

Nous devons tous coopérer pour que la Résistance au Liban reste forte et devienne plus forte encore. Nous devons tous coopérer pour désamorcer les mines qui jonchent notre région Arabe. Telle doit être la réponse aux élections israéliennes. […]