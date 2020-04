Y a-t-il un charnier de victimes de coronavirus sur l’île Hart à New York ?



Au 17 avril, les Etats-Unis comptaient 708 823 cas et 37 095 décès, avec jusqu’à 2 478 décès par jour.

Source : The Millenial Source, 14 avril 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

La ville de New York a subi de plein fouet la pandémie de COVID-19, étant la ville la plus touchée aux États-Unis. Comme cela est la pratique depuis plus d’un siècle, de nombreux morts non réclamés de la ville se sont retrouvés sur Hart Island, qui est située dans le Bronx, l’un des cinq arrondissements qui composent New York.

Cependant, des images récentes de drones ont conduit à des rumeurs selon lesquelles l’île abrite désormais une fosse commune pour les victimes du coronavirus.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de fosses communes sur l’île Hart, mais il a expliqué que la ville utilise la propriété comme lieu de sépulture. En fait, le rôle de l’île en tant que « fosse commune » remonte à peu de temps après la guerre civile américaine.

Inhumations de personnes décédées du coronavirus sur l’île Hart

En tant que ville la plus peuplée des États-Unis, la ville de New York a enregistré à elle seule plus de cas de COVID-19 que la plupart des pays. Début avril, au milieu des efforts déployés à l’échelle de l’État pour aplanir la courbe, des images de drones filmant des sépultures sur Hart Island sont devenues virales, ce qui a suscité de nombreuses questions sur cette partie méconnue de New York que la plupart des gens ne verront jamais. Les rumeurs d’un charnier à New York ont ​​commencé à circuler peu après.

Vendredi 10 avril, le maire de Blasio a répondu à ces rumeurs dans une série de tweets. « Il n’y aura pas d’inhumations massives sur l’île Hart », a-t-il déclaré. « Tout sera individuel et chaque corps sera traité avec dignité. » [Les images montrent clairement le contraire].



Néanmoins, il a reconnu que les images de cercueils enterrés sur l’île Hart étaient réelles et « dévastatrices pour nous tous ».

Le maire et son bureau ont déclaré que certaines des personnes décédées à cause du COVID-19 seraient enterrées sur l’île Hart, mais que cela serait la continuation d’une politique qui est en vigueur depuis longtemps.

Des prisonniers enterrant les morts

Dans des circonstances normales, les enterrements sont supervisés par le Département des services correctionnels, qui gère les prisons de l’État. Les détenus de Rikers Island, une prison située sur l’East River entre le Bronx et le Queens qui devrait fermer en 2026, ont historiquement été amenés pour creuser les tranchées où plusieurs cercueils sont posés.

Cependant, à la suite de la pandémie qui a frappé l’intérieur de la prison, l’État a dû compter sur des travailleurs supplémentaires pour faire face à l’augmentation de la charge de travail. En plus des travailleurs extérieurs, les enterrements ont été effectués par des détenus en attente de jugement qui n’ont pas encore été condamnés pour un crime [vive le système judiciaire américain].

Depuis le début de l’épidémie, le taux d’inhumations sur l’île, située dans le détroit de Long Island, a considérablement augmenté. En moyenne, environ 25 inhumations ont lieu par semaine sur l’île, mais pendant la pandémie, ce nombre a été multiplié par 5, passant à environ 24 par jour, cinq jours par semaine.

Cependant, les victimes du coronavirus ne sont pas enterrées sans discrimination sur l’île Hart. Les restes qui y sont emportés sont pour la plupart des corps non réclamés, mais une fois réclamés, ils peuvent être exhumés et ré-enterrés [vu la manière dont les cercueils sont entassés par piles de trois, ça paraît impossible].

La fosse commune de Hart Island

Un rapport du New York Times de 2016 a révélé que plus d’un million de personnes avaient été enterrées sur l’île Hart au cours du siècle et demi écoulé depuis son achat par la ville. Parmi les morts figurent des soldats inconnus, des pauvres et des sans-abri, des personnes âgées décédées non réclamées et des milliers de bébés.

Hart Island a été initialement achetée par New York en 1868, bien avant que le Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island ne soient intégrés à la ville en tant que quatre des cinq arrondissements (l’arrondissement d’origine étant Manhattan).

Hart Island est devenu un lieu de sépulture pour les soldats confédérés détenus pendant la guerre civile, ainsi que pour les immigrants pauvres, les Afro-Américains et les victimes des bidonvilles de la ville.

Les morts sont enterrés dans des tranchées de 15 pieds qui ont généralement une profondeur de huit pieds. Avant l’épidémie actuelle, les morts rempliraient environ 500 pieds de tranchées dans une année normale à travers l’île de 101 acres. Les défunts ne reçoivent pas de pierres tombales.

Hart Island est connue comme le « champ du potier », une allusion biblique qui se réfère à un champ acheté en utilisant les 30 pièces d’argent que Judas a été payé pour trahir Jésus. Ce champ était appelé « champ du potier » en raison des niveaux élevés d’argile.

Selon la tradition chrétienne, le champ était impropre à l’agriculture car il était acheté avec de l’argent souillé de sang, et il était donc utilisé comme cimetière.

Le projet Hart Island

Selon le rapport du Times, bon nombre de ces « tombes de pauvres » sont remplies de cadavres non réclamés pour lesquels il n’y avait personne pour payer un enterrement dans un cimetière ordinaire. De nombreuses familles de personnes décédées s’efforcent maintenant de retrouver ceux qui ont été enterrés sur l’île Hart et de déterrer leur corps afin qu’ils puissent être enterrés ailleurs ou se faire enterrer plus conformément à leurs croyances religieuses.

Pour aider dans ce travail, le Hart Island Project a été fondé pour aider à maintenir la documentation de tous ceux qui sont enterrés sur l’île. Le groupe affirme que près de 70 000 personnes ont été enterrées dans les tranchées de l’île depuis 1980. Le groupe tient des registres minutieux de tous les défunts et publie les informations en ligne. La plupart des cadavres enterrés sur l’île ces jours-ci sont identifiés.

Alors que les tranchées pouvaient être considérées comme des « fosses communes », la fondatrice du projet Hart Island, Melinda Hunt, a souligné à CNN qu’ « une sépulture de Hart Island n’est pas irrespectueuse ». Les corps sont enterrés dans des cercueils individuels et le projet garantit que les morts ne sont pas anonymes.

Pour les enterrements sur l’île Hart avant 1961, les informations peuvent être recherchées aux archives municipales de New York à Manhattan. Malheureusement, un incendie a détruit la plupart des registres d’inhumation de 1961 à 1977.

