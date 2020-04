Trump a-t-il donné à Israël 1 million de masques faciaux malgré les pénuries d’équipement de lutte contre le coronavirus aux États-Unis ?

Source : https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/8/did-the-pentagon-give-israel-1-million-face-masks, le 8 avril 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Un rapport de presse israélien affirmant que le ministère américain de la Défense a expédié un million de masques faciaux en Israël pour aider les soldats israéliens à se protéger a mis en colère les Américains, poussant certains à remettre en question les priorités de l’administration Trump au milieu de la pandémie de coronavirus, alors que des rapports font état de pénuries d’équipements de protection pour les agents de santé américains.

L’envoi présumé du Pentagone a été initialement signalé par le Jerusalem Post, mais la mention de l’implication américaine a ensuite été effacée, ce qui fait soupçonner que la colère du public américain a forcé les censeurs militaires israéliens à intervenir.

L’armée israélienne est connue pour surveiller étroitement la production des médias, ayant interdit ou expurgé plus de 2000 articles l’année dernière, selon le Mouvement pour la liberté de l’information.

« Le département américain de la Défense donne 1 million de masques à l’armée israélienne pour la lutte contre le coronavirus », lisait-on en titre d’un article publié mercredi 8 avril par le Jerusalem Post, faisant référence à la cargaison arrivée mardi soir à l’aéroport Ben Gourion.

L’article original disait : « Un avion transportant plus d’un million de masques chirurgicaux pour Tsahal a atterri mardi soir à l’aéroport Ben Gourion, dans le cadre d’une opération dirigée par la délégation des achats du ministère américain de la Défense ».

Curieusement, le titre a été révisé plus tard et remplacé par « Israël importe 1 million de masques de Chine pour les soldats de Tsahal », mais l’ancien titre peut être lu dans l’URL de l’article (https://www.jpost.com/israel-news/us-department-of-defense-give-1-million-masks-to-idf-for-coronavirus-use-623976).

Toute mention de l’implication présumée du Département américain de la Défense semble également avoir été supprimée, sans que l’article mis à jour ne donne la moindre raison justifiant cette révision, ni ne fasse mention de l’existence d’une rétractation officielle.

Un tweet du compte officiel du Jerusalem Post supprimé depuis montrait l’introduction originale.

The New Arab a contacté l’Agence de logistique de défense (DLA) du ministère de la Défense pour obtenir ses commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication. La DLA indique sur son site Web qu’elle « fournit un soutien logistique, d’acquisition et technique à l’armée, la marine, l’armée de l’air, le Corps des Marines et d’autres agences fédérales ainsi qu’aux alliés ».

L’agence d’espionnage israélienne Mossad a été impliquée dans un effort effréné pour obtenir des équipements de protection alors que Tel-Aviv se démène pour répondre à une importante épidémie de coronavirus.

Le titre initial mentionnant la participation des États-Unis à l’expédition a suscité la fureur des réseaux sociaux, les utilisateurs soulignant les propres difficultés des Etats-Unis à contenir l’épidémie de coronavirus qui frappe ce pays plus que tout autre.

« Les hôpitaux américains supplient qu’on leur fournisse des équipements de protection, c’est écœurant », a écrit un utilisateur de Twitter, se référant aux travailleurs médicaux américains qui se sont plaints des pénuries d’équipements de protection pour les travailleurs de première ligne.

« Alors que les agents de santé américains de première ligne s’en passent et que les Palestiniens sont invités à utiliser leurs chaussettes, Trump envoie un million de masques à l’armée israélienne », a écrit un autre internaute, se référant à des informations selon lesquelles les autorités israéliennes auraient dit aux prisonniers palestiniens d’utiliser leurs chaussettes en guise de masques.

L’administration Trump a été saluée par les dirigeants israéliens comme étant la plus amicale de l’histoire à l’égard d’Israël.

La livraison de fournitures américaines présumées pour soutenir l’armée israélienne intervient quelques jours seulement après qu’un capitaine de la marine américaine a été démis de ses fonctions pour avoir allégué que le Pentagone n’avait pas accordé suffisamment d’attention à une épidémie de Covid-19 sur le porte-avions USS Theodore Roosevelt.

Brett Crozier a écrit une lettre qui décrivait la situation désastreuse du navire frappé par le virus. Celle-ci a été divulguée par les médias.

Après la révocation de Crozier, le secrétaire américain à la Marine par intérim, Thomas Modly, a démissionné mardi pour sa mauvaise gestion de l’affaire et son approche brutale envers le capitaine de la marine.

L’affaire Crozier n’était que le dernier d’une série de faux pas de l’administration Trump au milieu de la pandémie de coronavirus, suscitant des critiques constantes de la part du public américain.

Le Président américain Donald Trump a d’abord minimisé le virus, qu’il a comparé à une grippe ordinaire et a déclaré être sous contrôle aux États-Unis, avant d’accepter plus tard qu’il s’agissait d’une urgence nationale.

Plus de 20 000 Américains sont morts du Covid-19, et plus d’un demi-million de cas ont été confirmés.

