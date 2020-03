L’armée iranienne monte un hôpital de 2000 lits en 48 heures

Reportage IRIB, 26 mars 2020. Au 28 mars, l’Iran comptait 25 408 cas de covid-19 et 2 517 décès (contre 32 964 cas et 1 995 décès en France).



A comparer avec les 30 lits de l’hôpital de campagne tant vanté par Macron…

Lutte contre le coronavirus : bouclage total au Liban

Reportage d’Al-Mayadeen, le 23 mars 2020.

Ces mesures ont été mises en place dès le 15 mars, alors que le Liban ne comptait que 93 cas de coronavirus et 3 décès. Lorsque la France a imposé des mesures de confinement, elle comptait déjà 5 423 cas et 127 décès. Au 28 mars, le Liban compte 412 cas et 8 décès.

La réponse du Coronavirus au Venezuela pourrait vous surprendre

Pourquoi le Venezuela fait-il tellement mieux que ses voisins de la région ?

Par Leonardo Flores

Source : Common Dreams, le 25 mars 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Quelques heures après son lancement, plus de 800 Vénézuéliens aux États-Unis se sont inscrits pour un vol d’urgence de Miami à Caracas via un site Web géré par le gouvernement vénézuélien. Ce vol, offert sans frais, a été proposé par le Président Nicolás Maduro lorsqu’il a appris que 200 Vénézuéliens étaient coincés aux États-Unis suite à la décision de l’administration Trump de suspendre les vols commerciaux en guise de mesure préventive contre le coronavirus. La promesse d’un vol s’est étendue à deux vols ou plus, car il est rapidement devenu clair que de nombreux Vénézuéliens aux États-Unis voulaient retourner au Venezuela, mais la situation n’est toujours pas résolue en raison de l’interdiction américaine des vols à destination et en provenance du pays.

Ceux qui s’informent uniquement via les médias dominants pourraient se demander qui sont ces insensés qui veulent quitter les États-Unis pour le Venezuela en pleine pandémie. De nombreux médias, dont le magazine TIME, le Washington Post, The Hill, le Miami Herald et d’autres, ont publié des éditoriaux la semaine dernière décrivant le Venezuela comme un cauchemar où règne le chaos. Ces médias ont brossé le tableau d’une catastrophe due au coronavirus et à l’incompétence du gouvernement, décrivant une nation au bord de l’effondrement. La réalité de la réponse au coronavirus mise en place par le Venezuela n’est pas du tout couverte par les médias traditionnels.

De plus, ce que chacun de ces articles passe sous silence, ce sont les dommages causés par les sanctions de l’administration Trump, qui ont dévasté l’économie et le système de santé bien avant la pandémie de coronavirus. Ces sanctions ont appauvri des millions de Vénézuéliens et ont un impact négatif sur les infrastructures vitales, telles que la production d’électricité. Le Venezuela est empêché d’importer des pièces de rechange pour ses centrales électriques, et les pannes de courant qui en résultent interrompent les services d’eau qui dépendent de pompes électriques. Celles-ci, ainsi que des dizaines d’autres implications de la guerre hybride contre le Venezuela, ont provoqué une baisse des indicateurs de santé à tous les niveaux, entraînant 100 000 décès causées par les sanctions.

En ce qui concerne plus particulièrement le coronavirus, les sanctions augmentent les coûts des kits de test et des fournitures médicales et interdisent au gouvernement du Venezuela d’acheter du matériel médical aux États-Unis (et dans de nombreux pays européens). Ces obstacles placeraient apparemment le Venezuela sur la voie d’un pire scénario, similaire à l’Iran (également accablé par des sanctions) ou à l’Italie (accablée par l’austérité et le néolibéralisme). Contrairement à ces deux pays, le Venezuela a pris très tôt des mesures décisives pour faire face à la pandémie.

Du fait de ces étapes et d’autres facteurs, le Venezuela se trouve actuellement dans son meilleur scénario. Au moment d’écrire ces lignes, 11 jours après le premier cas confirmé de coronavirus, le pays comptait 86 personnes infectées, avec 0 décès [au 28 mars, 113 cas et 2 décès]. Ses voisins ne s’en sortent pas aussi bien : le Brésil compte 1 924 cas et 34 décès [au 28 mars, 3 477 cas et 93 décès] ; l’Équateur 981 cas et 18 décès [au 28 mars, 1 823 cas et 48 décès] ; le Chili, 746 cas et 2 décès [au 28 mars, 1 909 cas et 6 décès] ; Pérou 395 cas et 5 décès [au 28 mars, 635 cas et 11 décès] ; Mexique 367 cas et 4 décès [au 28 mars, 717 cas et 12 décès] ; Colombie 306 cas et 3 décès [au 28 mars, 539 cas et 6 décès]. (À l’exception du Mexique, ces gouvernements ont tous activement participé et contribué aux efforts de changement de régime menés par les États-Unis au Venezuela.) Pourquoi le Venezuela fait-il beaucoup mieux que les autres de la région ?

Les sceptiques affirmeront que le gouvernement Maduro cache les chiffres réels et les morts, qu’il n’y a pas assez de tests, pas assez de médicaments, pas assez de talent pour faire face adéquatement à une pandémie. Mais voici les faits :

Le gouvernement américain n’a pas répondu à la demande de l’administration Maduro de faire une exception pour Conviasa Airlines, la compagnie aérienne nationale sous sanctions, pour renvoyer à Caracas les Vénézuéliens bloqués aux États-Unis qui le souhaitaient. Étant donné tout ce qui se passe aux États-Unis, où le traitement au COVID-19 peut coûter près de 35 000 $ à chaque Américain et où le gouvernement évalue l’option de donner la priorité à l’économie sur la vie des gens, peut-être que ces Vénézuéliens qui attendent de rentrer chez eux comprennent que leurs chances de survivre au coronavirus, à la fois physiquement et économiquement, sont beaucoup plus élevées dans un pays qui valorise la santé sur les bénéfices.

