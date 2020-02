Moins lourd, plus destructeur et d’une portée plus longue : l’Iran dévoile un nouveau missile balistique avec un moteur composite (VIDEO)

Source : RT, le 9 février 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Téhéran a dévoilé un nouveau missile balistique avancé doté d’un moteur construit en matériau composite. Le nouveau missile est deux fois plus léger que les modèles précédents, mais sa portée opérationnelle est plus grande.

Le nouveau projectile a été dévoilé dimanche par le chef du corps d’élite des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), le Général de division Hossein Salami. Une vidéo diffusée par les médias d’État iraniens montre deux nouveaux missiles exposés lors de l’événement, ainsi que des images d’un lancement d’essai.

https://vimeo.com/390462906

Le missile, baptisé Ra’d-500, serait truffé de moteurs, constitués en grande partie de matériaux composites. Par rapport au modèle précédent, le missile Fateh-110, celui-ci est considérablement allégé et la nouvelle ogive est deux fois plus légère. Le moteur, contenant des fibres de carbone, serait capable de résister à des pressions allant jusqu’à 100 bars et à une température allant jusqu’à 3 000 degrés Celsius.

L’utilisation de matériaux composites a également contribué à accroître la portée opérationnelle du missile, le Ra’d-500 atteignant au moins 500 km, contre environ 300 km pour le modèle précédent.

Outre le missile, Salami a également dévoilé un moteur, conçu pour être utilisé dans les étages supérieurs des engins spatiaux légers. Ce moteur est construit avec les mêmes matériaux composites que son homologue militaire, et il est doté de la technologie de poussée vectorielle, essentielle pour affiner le cap d’un vaisseau spatial en orbite.

Plus tard dans la journée, l’Iran a également lancé un satellite baptisé « Zafar » (‘victoire‘ en persan). Zafar est un satellite scientifique, censé collecter des images de la Terre, utile pour étudier divers événements naturels comme les tremblements de terre.

Cependant, son lancement ne s’est pas avéré tout à fait ‘victorieux’ : le vaisseau spatial a décollé avec succès, mais n’a pas réussi à gagner suffisamment de vitesse pour atteindre l’orbite. Pourtant, il a réussi à transférer des données de télémétrie précieuses qui devraient rendre les prochains lancements plus réussis, ont rapporté les médias d’État.

***

Guide Suprême iranien : les sanctions américaines sont des crimes que nous avons transformés en opportunité

Source : khamenei.ir, 8 février 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Célébrant les ‘Dix jours de l’aube’, qui marquent l’anniversaire de la victoire de la Révolution Islamique, et l’anniversaire de l’allégeance des commandants de l’armée de l’air à l’Imam Khomeiny le 8 février 1979 (connue sous le nom d’Allégeance Homafaran), un groupe de commandants, de pilotes et de membres de l’état-major de l’armée de l’air a rencontré l’Imam Khamenei au matin du 8 février 2020.

Lors de cette réunion, le Guide Suprême a salué l’allégeance historique de l’armée de l’air à l’Imam Khomeini durant les jours cruciaux qui ont mené à la victoire de la Révolution Islamique en Iran et a déclaré : « Pendant le règne du régime de Pahlavi, l’armée de l’air était l’une des forces les plus proches du centre du pouvoir, de la famille royale et des États-Unis. Nous devons en tirer des leçons. »

Le récit des dix jours de l’aube commence à 46 minutes (documentaire sous-titré en français)

L’Imam Khamenei a fait référence à un verset du Coran où Dieu parle de l’aide apportée aux musulmans contre leurs ennemis, les Juifs de la tribu de Banu Nadir (qui ont rompu leur pacte et comploté avec les tribus arabes assiégeant Médine pour en finir avec le Prophète et ses partisans), et a déclaré : « La première leçon qu’il est bon de considérer est que le régime tyrannique des Pahlavi a été frappé par un coup imprévu venu d’un endroit qu’il n’aurait jamais imaginé. Tout comme Dieu, le Tout-Puissant, déclare au sujet des Juifs de Banu Nadir dans le Saint Coran, à savoir ‘Vous ne pensiez pas qu’ils s’en iraient, de même qu’eux s’imaginaient qu’ils seraient protégés contre Dieu par leurs forteresses. Mais Dieu les atteignit par où ils s’y attendaient le moins.‘ [Coran 59: 2] »

L’Imam Khamenei a expliqué la manière dont le personnel et les commandants de l’armée de l’air ont soutenu la Révolution contre le régime de Pahlavi, que les États-Unis avaient installé : « L’armée de l’air, malgré ses commandants si dépendants du pouvoir et de l’étranger, et les circonstances particulières qui avaient toujours été les siennes à ce moment-là, à savoir ses liens étroits avec les administrateurs & académies américains, etc., a soudainement agi en faveur de la Révolution au moment le plus sensible. Leur première action de ce type a eu lieu le 8 février 1979, lorsque les membres de l’armée de l’air ont rencontré l’Imam Khomeini et lui ont prêté allégeance. La mesure suivante qu’ils ont prise a été la résistance face à une autre division de l’armée qui les avait attaqués. »

Le Guide de la Révolution Islamique a expliqué : « Le premier point est que Dieu, le Tout-Puissant, a fondu sur eux d’un point duquel ils ne s’attendaient pas à être attaqués. C’est un premier aspect de la question. Par ailleurs, les croyants ont été renforcés d’un côté d’où ils ne s’attendaient pas à recevoir du secours. Dans notre terminologie, notre culture et notre littérature islamiques, on parle de ‘secours inattendus’ »

L’Imam Khamenei a poursuivi en disant : « Un groupe de croyants, une force aérienne croyante qui avait confiance en Dieu, a transformé les menaces en opportunités grâce à sa forte volonté. »

Louant les capacités croissantes de l’armée de l’air après l’indépendance de l’Iran en 1979, l’Imam Khamenei a déclaré : « Maintenant, nos forces rapportent avoir réparé un grand nombre d’avions de chasse et d’avions de ligne, et révisé, conçu et construit un certain nombre d’entre eux. Quand est-ce devenu possible pour notre force aérienne ? Lorsque nous avons cessé de compter sur les étrangers. Ils nous ont menacés, ont dit qu’ils ne nous vendraient pas de pièces de rechange et d’équipements, et ont dit qu’ils ne nous laisseraient pas (progresser). »

Le Guide suprême a évoqué le pillage du matériel militaire iranien par les États-Unis et a déclaré : « Du matériel et des équipements militaires qui nous appartiennent sont toujours dans les entrepôts des sociétés militaires américaines. Autrement dit, ils ne nous ont pas encore été remis (alors qu’ils sont à nous). Nous ne savons pas ce qu’ils en ont fait. Ironiquement, il y a quelques années de cela, ils nous ont même demandé de payer des frais d’entreposage. Du matériel et des équipements pour lesquels ils avaient été payés, et qu’ils ont refusé de nous livrer. Mais quel est le résultat ? Le résultat est que notre force aérienne, qui n’avait pas le droit de réparer la moindre partie d’un avion de chasse ou d’un avion de ligne pendant le régime de Pahlavi, produit maintenant l’ensemble de notre aviation. Autrement dit, notre force aérienne a transformé les menaces en opportunités, a transformé le danger en bénéfice. C’est la vertu d’une société de croyants authentiques. »

L’Imam Khamenei a qualifié les sanctions américaines et internationales imposées à l’Iran d’actes criminels et a souligné : « Des sanctions nous sont imposées depuis le début de la Révolution, et les sanctions se sont intensifiées au cours des dernières années. Ils se vantent eux-mêmes d’avoir imposé les sanctions les plus sévères de l’histoire à la République Islamique. Imposer des sanctions est littéralement un crime (et un acte de guerre). Autrement dit, il s’agit d’une menace majeure, qui est condamnée par l’opinion publique du monde entier, car il ne s’agit pas seulement des États-Unis imposant des sanctions contre l’Iran. Il s’agit plutôt des États-Unis qui contraignent le monde entier à imposer également des sanctions contre l’Iran.

Ces sanctions peuvent fonctionner comme une opportunité, de la même manière, et elles nous ont déjà fourni de nombreuses opportunités. Elles peuvent également nous offrir une grande opportunité à l’avenir. Si nous, les fonctionnaires, agissons avec sagesse, cela peut sauver l’économie nationale de la dépendance au pétrole. Il faut mettre un terme à la dépendance de l’économie iranienne au pétrole. »

Le Guide de la Révolution Islamique a déclaré que la dépendance au pétrole est un obstacle majeur à l’économie iranienne : « Le principal facteur à l’origine de nos problèmes économiques est la dépendance au pétrole, qui nous a conduit à ne pas accorder assez d’attention au potentiel intérieur du pays pour générer des revenus. En conséquence, nous avons supposé à tort que les dépenses du pays seront couvertes par l’exportation de pétrole. »

Le Guide Suprême a poursuivi : « J’ai lu dans des rapports que l’Occident recommandait d’empêcher l’Iran de parvenir à une économie non basée sur le pétrole. Entre eux, ils disent qu’ils ne devraient pas laisser l’Iran atteindre une économie non pétrolière. (Ils recommandent de) développer un moyen secret (s’ils ne veulent pas lever les sanctions, ils veilleront à ne pas paralyser l’ensemble de l’économie) pour trouver un moyen d’empêcher l’Iran de devenir complètement indépendant (des exportations de pétrole) ; parce que si l’Iran développe une économie non pétrolière, il n’en sera que plus puissant et plus intouchable. »

Le Guide Suprême a conclu : « Nous avons besoin que le pays soit fort à tous égards. Un aspect de la puissance est militaire. Nous ne voulons menacer personne ; nous, insistons sur la force militaire, mais nous recommandons de ne menacer aucun État ou nation (légitime) ; nous ne voulons pas menacer, mais prévenir toute menace contre nous (et notre région), et préserver la sécurité du pays. Si vous êtes faible, l’ennemi sera encouragé à vous harceler ; si vous êtes fort, l’ennemi n’osera pas s’approcher de vous. Renforcez-vous pour ne pas avoir besoin de combattre ; renforcez-vous pour mettre fin aux menaces ennemies. […] Et sachez que les actions déstabilisatrices des ennemis de la nation iranienne sont vouées à l’échec ; la raison en est que les ennemis de la nation iranienne vont dans la mauvaise direction. Si les anciens Présidents américains faisaient leur sale besogne clandestinement et à couvert, maintenant, ils montrent publiquement et inconsciemment leur propre corruption, leurs propres déviations, leur propre agression, leur propre avidité pour les biens et la richesse des autres nations. Cette voie est vile, c’est la voie de Satan, que le Dieu Tout-Puissant a vouée à l’échec. Par la Grâce de Dieu, nous vaincrons et atteindrons notre but. »



