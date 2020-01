Articles de Russia Today

La base américaine d’Al-Asad en Irak est attaquée par plusieurs roquettes

Traduction : lecridespeuples.fr

Au moins six missiles balistiques ont frappé la base aérienne d’Al-Asad dans l’ouest de l’Irak, qui abrite des troupes américaines, et des informations non confirmées font état de 30 missiles. L’incident survient alors que les États-Unis et l’Iran sont au bord de la guerre ouverte.

« Plusieurs sites » ont été attaqués par des missiles balistiques et de croisière iraniens, a rapporté Fox News, citant des responsables anonymes du Pentagone. Il n’y a eu aucune confirmation officielle du Département américain de la Défense.

L’agence de presse iranienne FARS a annoncé le lancement de plusieurs missiles en guise de « vengeance » pour la frappe de la semaine dernière qui a assassiné le général Qassem Soleimani, chef de la force Quds des IRGC, à l’aéroport international de Bagdad, ainsi que plusieurs chefs de la milice chiite irakienne.

Des responsables anonymes du Pentagone affirment que les missiles provenaient du sol iranien, ce qui serait une première depuis la fin de la guerre Iran-Irak en 1988.

Les attaques surviennent après que le Président américain Donald Trump a exclu tout retrait américain d’Irak, contrairement à une lettre envoyée lundi à Bagdad par un commandant régional américain.

Se retirer reviendrait à renvoyer le pays vers l’Iran, a déclaré Trump. Il a également menacé l’Iran de frappes « énormes » s’il osait attaquer les forces américaines.

Al-Asad est situé dans la province d’Anbar, dans l’ouest de l’Irak, et a été la cible d’une attaque de roquettes début décembre, une semaine seulement après la visite des Fêtes de Thanksgiving par le vice-président américain Mike Pence et son épouse Karen. Il n’y a pas eu de victime et l’origine des roquettes n’a jamais été identifiée.

REGARDEZ les 1ères vidéos de l’attaque de « vengeance iranienne » contre une base américaine en Irak

Des séquences vidéo sont apparues censées montrer les premiers moments d’une frappe de représailles iranienne sur une base américaine en Irak, qui survient quelques jours après l’assassinat américain d’un haut général iranien.

« La ‘vengeance sévère’ commence / Les attaques de missiles lourds de l’armée frappent la base américaine de [Ayn al-Asad] », a écrit l’agence de presse semi-officielle Fars au milieu des informations faisant état d’une attaque de missiles lourds contre une base aérienne américaine en Irak.

🎥 «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

Plusieurs autres photos non confirmées ont également circulé sur les réseaux sociaux alléguant montrer l’attaque en cours.

🔴🔴🔴 URGENTE Estas são as primeiras imagens do ataque com dezenas de mísseis contra a base aérea de Al Asad, no Iraque, usada pelos Estados Unidos. Agência iraniana diz que mísseis são do Irã pic.twitter.com/vemAru57Nm — Lucas Rohan (@lucasrohan) January 7, 2020

#Breaking: Semi-official Fars news agency in #Iran claims that the rocket attack at Al Assad was an "Iranian six missile attack" (6:03 p.m. ET 1/7/20) Ayn al Asad is an Iraqi Armed Forces and United States armed forces air base located in Anbar province of western #Iraq. pic.twitter.com/WxyhYVQXEN — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) January 7, 2020

Une scène montrerait l’impact de missiles sur la base Al-Asad.

Le Pentagone affirme que plus d’une douzaine de missiles « tirés depuis l’Iran » contre 2 bases américaines, promet des contre-mesures « nécessaires »

Le Pentagone a déclaré qu’il prendrait les « mesures nécessaires » pour défendre les troupes américaines et leurs alliés régionaux à la suite des informations faisant état de frappes de missiles iraniens sur des installations américaines en Irak, confirmant que plus d’une douzaine de missiles avaient été utilisés dans l’attaque.

« L’Iran a lancé plus d’une douzaine de missiles balistiques contre l’armée américaine et les forces de la coalition en Irak. Il est clair que ces missiles ont été lancés depuis l’Iran et visaient au moins deux bases militaires irakiennes », a déclaré mardi le Pentagone dans un communiqué, ajoutant qu’il travaillait désormais sur « les premières évaluations des dégâts de combat ».

« Alors que nous évaluons la situation et notre réponse, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre le personnel, les partenaires et les alliés américains dans la région. »

L’Iran lance une « DEUXIÈME VAGUE » de frappes de représailles contre des bases américaines en Irak

L’Iran a lancé une nouvelle série de frappes de missiles sur un certain nombre d’installations américaines en Irak, selon l’agence de presse semi-officielle Tasnim. La nouvelle vague de missiles suit la première d’un peu plus d’une heure.

« Il y a quelques minutes [3h30, heure locale], la deuxième vague d’attaques de missiles iraniens contre la base américaine a été lancée », a rapporté le média.

Le Pentagone a confirmé plus tôt mardi que « plus d’une douzaine » de missiles balistiques iraniens avaient été tirés sur des bases américaines, y compris la base aérienne d’Al-Asad dans l’ouest de l’Irak, promettant de « prendre les mesures nécessaires » pour protéger le personnel américain dans la région. Plusieurs missiles supplémentaires auraient été tirés sur une autre installation américaine près de la ville d’Erbil, a déclaré à Reuters un porte-parole du Pentagone.

Les frappes iraniennes interviennent quelques heures seulement après les funérailles du général de division et commandant de la Force Quds, Qassem Soleimani, tué lors d’une frappe d’assassinat américaine à Bagdad à la fin de la semaine dernière. Téhéran a considéré le meurtre comme un acte de « terrorisme international » et a promis de se venger.

Plus tôt mardi, le Parlement iranien a adopté un projet de loi désignant l’ensemble de l’armée américaine et du Pentagone comme des « organisations terroristes », reflétant la désignation similaire de Washington du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique en avril dernier.

