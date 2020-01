Source : SANA, le 3 janvier 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Message du Président de la Répubique Arabe Syrienne à l’Iran après le martyre du Général Qassem Soleimani.

Dans un télégramme à Son Éminence le Grand Ayatollah Sayed Ali Khamenei, le Guide Suprême de la Révolution Islamique iranienne, au sujet du martyre d’une myriade de commandants de la Résistance, principalement le Général de division Qassim Soleimani, Commandant de la Force Quds, le Président Assad a déclaré :

« La mémoire du martyr Soleimani restera immortelle dans la conscience du peuple syrien, qui n’oubliera pas qu’il a soutenu l’Armée Arabe Syrienne dans sa défense de la Syrie contre le terrorisme et ses partisans, ni ses empreintes claires dans de nombreuses victoires contre les organisations terroristes.

Cet acte criminel commis par l’administration américaine réaffirme son approche continue consistant à soutenir le terrorisme, répandre le chaos et l’instabilité, et répandre la loi de la jungle au service des projets sionistes et du colonialisme dans la région et le monde entier.

Nous sommes convaincus que ce crime augmentera la détermination de l’Axe de la Résistance à se dresser face à la politique subversive américaine dans la région, et face à toutes les forces de l’injustice et de l’agression dans le monde.

Nous n’avons aucun doute que la voie du martyr Soleimani et de ses compagnons deviendra plus ancrée encore dans l’esprit des jeunes résistants après son martyre, car cette jeunesse deviendra plus déterminée à poursuivre le chemin initié par le martyr et ses compagnons, et à s’appuyer sur cette expériennce pour renforcer la Résistance face aux ennemis de notre région, pour concrétiser les aspirations à la justice et établir la règle de la volonté des peuples du monde entier. »

Dans un autre télégramme adressé au Président Hassan Rouhani, le Président Assad a déclaré :

« Nous avons été blessés et attristés par la nouvelle du martyre d’une myriade de commandants de la Résistance, à leur tête le Général de division Qassim Soleimani, commandant de la Force Quds, à la suite d’une agression perfide et lâche des Etats-Unis.

Le martyre de ces dirigeants, qui ont passé leur vie au service de la cause de la Résistance et de la défense de la vérité et de l’honneur, sera un phare qui illuminera le chemin de tous ceux qui ont marché à leurs côtés sur cette voie, et qui renforcera les cœurs des générations futures de combattants honorables, où qu’ils se trouvent, et leur la détermination à faire tout ce qui est nécessaire pour mettre fin aux politiques agressives qui violent les droits des peuples et la souveraineté des États que les États-Unis ont toujours menées dans notre région.

Le sang des martyrs renforcera la force, la solidarité et la détermination de l’Axe de résistance pour libérer notre région de l’occupation, de la colonisation et de la confiscation des droits et des richesses des peuples sur leurs propres terres.

En mon nom et au nom du peuple arabe syrien, j’exprime notre entière solidarité avec le peuple iranien ami et nos sincères condoléances aux familles des martyrs, demandant à Dieu l’Exalté & le Majestueux de les glorifier par sa miséricorde et de vous accorder la patience et la consolation. »

